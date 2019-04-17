Документальный фильм "Век безумия"

Государственная дума РФ разрешила гражданам для личных целей заготавливать валежник: упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви.

Григорий Амнуэль:

В Украине граждане все - от президента до простого гражданина - доказали, что они выбрали Свободу, и главное - понимают, что это такое.