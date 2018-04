Григорий Амнуэль: "В Росии нужно жить долго…"

ГОСТЬ НОМЕРА

ОБ АВТОРЕ

Рейф Игорь Евгеньевич, 1938 г.р. Родился и вырос в Москве. По образованию врач. Печататься начал в перестроечные и постперестроечные годы - Известия, "Труд", Литературная газета, Московские новости и др., а также журналы "Наука и жизнь", "Знания - сила", "День и ночь" (Красноярск) и еженедельник "Окна" (Израиль). Автор книг: "Знай, что у меня впереди хорошее будущее. Повесть о незнаменитом выпускнике МГУ", М.: изд-во МГУ, 2000; "Перед главным вызовом цивилизации" М.: Инфра-М, 2005 (в соавт.); Гении и таланты. Трое российских ученых в зеркале советской судьбы. М.: Права человека, 2007; Sustainable Development and the Limitation of Growth. Future Prospects for World Civilization. Berlin - Heidelberg: Springer/Praxis 2009 (соавторы: V. Danilov-Danil'yan, K. Losev).

Признаюсь, я в некотором затруднении, поскольку не знаю, как уложить в двух словах все многообразие ипостасей нашего гостя. Начать ли с его деятельности в Государственной Думе, где он был ответственным секретарём Межфракционного депутатского объединения "Европейский клуб" объединявшем почти 100 депутатов из всех фракций парламента, тогда, в 1999 году бывшим местом для дискуссий. Ответственным секретарём Депутатской группы по связям с парламентами африканских стран, после долгого перерыва восстановившей отношения со странами Африки. Ответственным секретарём депутатской группы по связям с парламентами стран Бенилюкса, организатором встреч, официальных визитов, конференций и визитов среди которых исторический, первый в истории визит делегации российских депутатов к Святому Престолу (град Ватикан) и встрече с Папой Иоанном Павлом II, оказавшей такое большое влияние на участников?

Или, возможно, рассказать про его вклад в документальное кино? Более двадцати созданных публицистических кинолент, героями которых становились Галина Вишневская и Гидон Кремер, Евгений Евтушенко и заслуженный художник Украины Александр Васякин, обладатели "Кубка Стенли" Сергей Федоров и Алексей Ковалев, Елена Чайковская и полтора десятка лучших фигуристов мира; творившие во Франции художники Жак де Куртенс и Александр Хинкис, последний философ русского зарубежья Роман Редлих; или этуаль балета Большого театра Борис Акимов, многие, многие другие. Многие из этих фильмов удостоены призов на российских и международных фестивалях.

И это ещё далеко не всё - были поставленные спектакли, придуманные памятники, сценарии и, конечно, статьи. Трудно назвать какое-нибудь заметное политическое событие, на которое не отозвалось бы его публицистическое перо. Как в годы участия в редакционной коллегии журнала "Посев" - того самого, за чтение которого в СССР легко давали минимум 5 лет "отдыха на юном берегу Северного Ледовитого Океана", так и ныне в разделе "Авторы" на сайте "Каспаров.ру", запрещённом в РФ.

Странно - этим, однако, далеко не исчерпывается его бьющий через край гражданский темперамент. Директорство в созданном, придуманном им Открытом клубе "Международный диалог", многие годы служившим популярной площадкой для желающей "прочистить" уши и глаза, понять мир, в котором им предстоит жить. Всё это не за партой, а в ходе свободного обмена мнениями, навыками самостоятельного политического мышления.

И возможно главное, по мнению нашего героя его деяние - придуманный им, продюсированный памятник Иоанну Павлу II во внутреннем дворике Библиотеки иностранной литературы. Первому в истории российской государственности памятнику Римскому Понтифику. А ведь там же в атриуме стоит и памятник безвременно ушедшей директору Библиотеки, известной, так много сделавшей для культуры России директору Екатерине Гениевой. Представление можно было бы продолжать, но лучше дадим слово нашему гостю.

- Григорий для начала позвольте, задать вопрос, отбрасывающий вас лет на 30 назад. В прошлом году вы отметили свое 60-летие. Думаю, не ошибусь, если скажу, что экватор вашей жизни пришелся как раз на годы Перестройки. И в этой связи не могли бы рассказать, что значили для вас эти судьбоносные годы и как повлияли они на ваше становление как человека, политика, художника?

- …90-ые…годы, когда я, как и многие другие имел надежду, что история изменилась в России. Увы, надежды растаяли очень быстро. Уверен, виноваты мы все, а совсем не Борис Николаевич Ельцин ставший уникальным руководителем нашей страны. Первым и пока единственным главой государства, не боявшимся сказать гражданам слово - ПРОСТИТЕ! Уверен, для власти это очень важная способность. В Западном мире -ставшая давно нормой, и до сих пор диковинная в России.

Благодаря 90-ым я смог стать свободным человеком, хотя был им, наверное, с рождения или как минимум с конца лета 68-го, когда были расставлены окончательно все точки над I в моей жизни. Вся шелуха, опьянявшая и продолжающая опьянять многих в мире, продолжающих верить в "прогресс" советского общества, была раз и навсегда похоронена под гусеницами танков, идущих по Праге. 90-е дали шанс гордиться принадлежностью к стране Россия, а не стыдится этого, как приходилось во время уничтоженя Южнокорейского Боинга, афганской авантюры, саперных лопаток Тбилиси и Черных дней баку; жертв телецентра в Вильнюсе и центрального парка в Риге и много, что было до меня, и прежде всего - депортации народов, преступления Катыни и много другого.

Вот такие они были, 90-ые, для меня. Не ставшие идеальными. Периодом с большим количеством ошибок, головокружением от успехов и власти, однако годами дарившими хоть краткую, но надежду стать нормальными.

- Когда вы пришли в большую политику, то уже не застали там ни академика Андрея Дмитриевича Сахарова, ни Михаила Сергеевича Горбачева (хотя с первым имели счастье быть знакомым). Но зато вы могли наблюдать вблизи за политической деятельностью Егора Гайдара и Бориса Ельцина. Не поделитесь ли впечатлениями, которые оставили у вас эти ключевые фигуры на шахматной доске российской истории? Каков был Егор Тимурович в деловом общении, и в чем заключались, по-вашему, наиболее серьезные просчеты его как политика? Что помешало успешному проведению его реформ? И еще: как вы считаете, был ли у Ельцина в 1993 году реальный шанс избежать расстрела Белого Дома?

- Сказать, что я был близок к Егору Тимуровичу Гайдару, было бы большим преувеличением. Пожалуй, единственный раз, когда нам удалось достаточно долго побеседовать тет-а-тет, случился незадолго до его преждевременной кончины, на форуме в Крынице-Здруй (Польша). Думаю, что если бы ему повезло родиться, скажем, в Швейцарии, он бы стал Нобелевским лауреатом по экономике, но место рождения не выбирают…

Не имея реальных цифр экономических показателей в дошедшей до ручки стране, имеющей первое в мире место по танкам на душу населения, а по автоматам Калашникова превосходящей весь мир, его талант был обречен. Он сделал всё, что мог. В любом случае магазины страны стали похожи на магазины нормальных стран. Однако позволю себе сказать, что считаю, что во многом то, что происходит сейчас в России, является последствием его основной, с моей точки зрения, ошибки. Он должен был извиниться перед страной, перед её гражданами за преступления своего деда, не только детского писателя, но и кровавого подавителя тамбовского и ряда северо-кавказских восстаний, народов страны, не желавших надевать на себя советское ярмо. "Героя" - как минимум с руками по локоть…

Сожалею, сказать ПРОСТИТЕ!, как это делал Борис Николаевич - Егор Тимурович не смог. Что касается расстрела Белого дома - то формулировка правильная - расстреливали под любопытные взгляды сограждан дом, а тех кто громил Мэрию, Останкино, орал в прямом эфире с призывом "Бомбить Кремль"! Борис Николаевич очень быстро помиловал и даже позволил некоторым стать губернаторами и остаться действующими политиками страны. Найдите мне подобный прецедент в истории мира, и я готов буду присоединиться к вопящим о трагедии 1993 года.

Хотя, конечно гибель простых, одураченных Макашовыми, Баркашовыми, Руцкими и Хасбулатовыми людей - трагедия для страны. Увы, трагедия, продолжающая долгий скорбный список жертв гражданской войны начатой в начале ХХ века последователями самых "человечных" человеконенавистников, захвативших власть в самой большой стране мира.

- Как вы пришли в документальное кино? Кто поначалу служил для вас эталоном? Известно, что вы начинали как автор спортивных фильмов ("Огонь и лед", "Почти американский русский" и др.) А сами вы болельщик? Занимались ли всерьез каким-нибудь видом спорта?

- Эталоном документального кино считал и продолжаю считать Лину Рифеншталь! Печально, но даже по прошествии 70-ти лет, никто ничего талантливей в документальном кино не снял. Разумеется, в данном случае я говорю о кино, а не о том, о чём оно снято. "Олимпия" - это шедевр! Первые фильмы были не спортивные.

Самым первым был фильм, делавшийся в содружестве с Виктором Гинзбургом (США) и Стасом Наминым - " Нескучный сад"; жаль, но не уверен, что кому-то сейчас удастся его увидеть… Вторым был "Пробуждение" (хроника переломных дней) о событиях августа 1991 года, делавшийся с Владимиром Аленниковым. Он его очень успешно катал по США, забывая про тех, с кем он его делал. Третьим и уже абсолютно самостоятельным фильмом, где я был и автором и продюсером и режиссером - "Галина Вишневская - возвращение". Фильм о великой Женщине, Певице, Актрисе, Гражданине!

…Потом были ещё фильмы музыкальные с выдающимися музыкантами мира, и только потом "Почти американский русский" "Quait american russins" с Сергеем Федоровым, а также с Александром Могильным, Павлом Буре, Сергеем Козловым, Владимиром Константиновым, Стивом Айзерманом и многими другими звездами NHL Спорт люблю и занимался профессионально бегом на средние дистанции и баскетболом, разумеется, много в детстве и юности играл в футбол и хоккей, но спортсменом себя не считаю. А вот раскрывать через спорт личность человека со всеми ее проблемами, как и через искусство или политику, считаю интересным и важным.

- Среди ваших фильмов заметное место занимают ленты о музыке и музыкантах. Расскажите, пожалуйста, как это получилось и кто из ваших героев оставил у вас наиболее сильное впечатление? Особенно интересно было бы услышать о вашей работе с Галиной Вишневской. Ведь это была очень не простая и своенравная женщина, прославившаяся своим трудным характером. Как удалось вам завоевать ее доверие, растопить лед в ваших с ней отношениях?

- Личности, простыми не бывают! А великие - тем более. Лёд растаял очень быстро сам. Галина Павловна умела уважать других людей. Она была героиня, царица, не мне судить, но нам удалось и с ней и со Славой - Великим Ростроповичем и с Ленной Ростропович очень быстро найти общий язык. Музыка в моей жизни была и есть всегда. Только в одном фильме "Футбол СССР-ФРГ 1955 год" нет музыки. Бог, подарил возможность много лет дружить и общаться с большими музыкантами: великим, выдающимся Гидоном Кремером, пианистом Игорем Ласько и пианистом Михаилом Мурачём, Яковом Кацнельсоном, Пятрасом Генюшесом и Лукасом Генюшесом, их великим педагогом Верой Горностаевой, Геннадием Рождественским, многими, многими другими. Что касается Галины Павловны, то добавлю только одно - её изгнание со сцены любимого Большого театра - преступление и перед ней, и перед зрителями, а учитывая, что я знаю - она была не только великой певицей, но и могла стать великой драматической актрисой - сделанное властями СССР является преступлением перед мировой и прежде всего русской культурой. В остальном смотрите фильм - думаю, там есть ответы на все вопросы.

- Вы много ездите по миру, часто бываете в Америке. Вероятно, повидали много интересных людей. Не расскажете ли о каких-нибудь запомнившихся встречах? И еще особый в этой связи вопрос - о недавно умершем Викторе Топаллере. Я знаю, что вы были к нему неравнодушны, не раз и не два участвовали в его передачах. Вы были сверстниками и коллегами (Топаллер в свое время начинал как режиссер). Но если для меня он прежде всего - автор "Американского ликбеза", рядом с которым можно поставить разве только "Исторические хроники" Н. Сванидзе или "Документальное кино" Л.Млечина, то для вас, насколько мне известно, он был еще и замечательным собеседником и первоклассным интервьюером. Расскажите, если можно, поподробнее.

- Виктор был очень, очень талантливым журналистом, и смею сказать - моим другом. Да, бесед на ТВ, радио, в редакциях газет и журналов было немало, но такого собеседника - умевшего слышать, слушать, не припомню. Уверен, для русскоязычной журналистики и для русскоязычной культуры его безвременная, скоропостижная кончина - огромная невосполнимая потеря. Как и для российского телевидения, его отъезд был невосполнимой потерей, ещё одна вина страны, которая не умеет ценить своих сыновей и дочерей, особенно при жизни! Увы, серость, лизоблюдство куда в большем почете и спросе в нашей стране. Его можно было не любить, он бывал резок, но он всегда был честен со своим слушателем, зрителем. В интернете есть наши передачи, и на ТВ, и на Радио Дэвидсон, есть его передачи с другими - смотрите, он заслужил вашего внимания.

- Думаю, не составляет секрета, что вы принадлежите к католическому крылу христианской конфессии, и ваше трепетное отношение к памяти Иоанна Павла II имеет свои глубокие корни. И здесь вы, конечно, не одиноки. Это действительно уникальная фигура в истории христианской - не только католической - церкви, и не случайно вскоре после смерти он был канонизирован и причислен к лику святых. Вы встречались с Папой и, может быть, найдете возможным рассказать об этих встречах. Однако мне еще хотелось бы узнать ваше мнение о взаимоотношениях современной католической и православной церквей. Что или кто мешает им прийти к взаимопониманию и почему протянутая Иоанном Павлом II рука повисла в воздухе? Это что, обычные человеческие амбиции, игра политических интересов или для этого имеются более серьезные причины?



Открытие памятника Иоанну-Павлу II в атриуме ВГБИЛ в 14.10. 2011 г.

- Да, среди множества встреч с политиками, нобелевскими и оскаровскими лауреатами, обладателями олимпийских медалей и победителями Кубка Стенли, политиками, и царственными особами, режиссерами и писателями, музыкантами и, конечно, с Патриархами, Папами Бенедиктом XVI и Франциско и даже встречей с Аятолой Хаменеи мгновения встречи со Святым Папой Иоанном Павлом II стоят особняком. Все остальные встречи проходят, а эта остается навсегда такой близкой, как будто она была вчера…

Подробно о всём этом рассказано в моей книге "Создать памятник". Борис Николаевич приглашал Святого Отца в Россию, увы, тёмные силы не позволили… Стыдно и обидно, но РФ была единственной крупной страной на планете, не объявившей траур в дни его кончины. Израиль и Саудовская Аравия объявляли. Тем важнее было для меня как для гражданина страны хоть в малой толике исправить эту несправедливость. С 14 октября 2011 года Иоанн Павел II - в Москве, а следовательно и в России…

- Однажды на вопрос, чем сейчас занимаетесь, вы обронили такую примечательную фразу - "я работаю для будущего". Понятно, что за этим разумелась ваша деятельность в рамках возглавляемого вами клуба "Международный диалог", и, в частности, работа с молодежью, проходящей здесь школу гражданского становления. Это в самом деле благодарное поприще, может быть, самое благодарное из всех, что на сегодняшний день существуют. Не расскажете ли, как все это на самом деле устроено, кто вам помогает и финансирует это? И кто из молодых имеет шансы попасть в эту школу?

- …Первые "Школы социального менеджмента и гражданских инициатив" происходили в Друскининкае, в восстановившей свою независимость Литве. Происходили они под эгидой "Открытой России" М.Б. Ходорковского. После разрушения , а точнее - "Закрытия" властями Открытой России со всеми ее проектами я продолжил эту деятельность. Пять лет в осуществлении проекта в Польше помогал Институт Восточных исследований "Instytut Wschodny" , потом его эстафету подхватил созданный с латвийскими друзьями "Atklatais Klubs Starptautiskais Dialog" . За период с 2005 по 2015 год в ней побывали молодые люди из 59 регионов Российской Федерации и ещё некоторых стран Восточной Европы. С 2016 года эту эстафету продолжает "KRES-POLISKOLA" Думаю, все должны работать для будующего и помнить о прошлом, иначе жить нельзя - настоящее слишком мимолетно.

- Мне кажется, что вы последний из могикан из числа так называемой внесистемной либеральной оппозиции, кто еще соглашается появляться на центральных каналах российского телевидения. Ведь для вас это, вероятно, слабое удовольствие. Что же понуждает вас выступать там в роли белой вороны, заведомо зная, что "агрессивно-послушное большинство" (выражение Ю.Афанасьева) будет против вас, и что почти наверняка вас не услышит в силу полной своей неспособности к какому бы то ни было диалогу?

- Два аспекта. Первый - память об академике А.Д.Сахарове, о - позволю себе сказать - моём друге Ю.Н.Афанасьеве, о романе "Жизнь и судьба" В.Гроссмана и песнях А.Галича, спектаклях Ю.Любимова и Эфроса, Л.Додина, жертвах Катыни, Смоленска; других старавшихся сказать то, что они думали. Считаю, что строчки из спектакля "Под кожей статуи свободы", шедшего всего полтора сезона в театре драмы и комедии на Таганке в начале 70-ых годов, всего созданном Ю.П.Любимовым по стихам Е.Евтушенко "Но говорить хоть три минуты правду, хоть три минуты - пусть потом убьют" стали паролем. Пока будет возможность - буду говорить, снимать, писать. "Делай что можешь и будь, что будет" , а могиканом себя не считал и не считаю. Просто выжив в СССР, не считаю возможным бояться. А пренебрегать аудиторией в десятки миллионов зрителей - преступление. Нужно, необходимо говорить не только с теми кто думает как ты.

- Спасибо за интервью, Григорий, позвольте пожелать вам твердости и мужества во всех ваших начинаниях. А главное - не терять веры в себя и в успех своего "безнадежного дела", как шутили когда-то советские диссиденты: выпьем за успех нашего безнадежного дела.

- Не соглашусь, история человечества доказывает обратное. В западной Европе, тоже была Варфоломеевская ночь, Просто нужно отдавать себе отчёт: Россия - очень молодая страна, ещё не переболевшая многими болезнями, в отличие от Западной Цивилизации. Так что уместней вспомнить другое: "В России нужно жить долго…". Соответственно, здоровья вам и читателям журнала "Кругозор"!