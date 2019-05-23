Евреи виноваты

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КИНОХРОНИКА
КИНОХРОНИКА
26 АПРЕЛЯ
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20 Мая 2019НЕПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ НАСИЛИЕМ
Хвалённый всеми «поборниками» демократии, прав и свобод пресловутые Ельцин и ельцинский период можно смело сравнить с постверсальским периодом Адольфа Гитлера, который ознаменовался укреплением фашистского режима в Германии и подготовкой ко второй мировой войне Именно при Ельцине всё ещё находившиеся в полулегальном положении чекисты начали подготовку к своей сегодняшней легализации. Русский неофашизм бросил свой первый вызов цивилизованному мировому сообществу после крушения сталинской империи зла при Ельцине. Забегая вперёд, можно уверенно сказать, что коммендация власти Ельциным именно подполковнику КГБ Путину, а никому другому, тоже было не спонтанным или случайным явлением, а закономерным процессом укрепления ФСБ-фашизма в России.…
19 Мая 2019Степени Отдаления
Занимательные заметки о встречах, которых не было, со знаменитыми людьми, которые были.
16 Мая 2019Украина затаила дыхание. Час "Х"! Доживем до понедельника?
Украинцы дыхание уже "затаивали" за последние недели многократно. То выборы, то дебаты... Наконец вот с инаугурацией определилось: понедельник 20 мая...