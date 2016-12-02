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декабрь '16
ГОЛАЯ ПРАВДА

Лицо периода дожития

Записки российского пенсионера

Фёдор Ошевнев

С недавних пор в русском языке бытует официальный термин: "период дожития". Им принято обозначать особый витальный этап: от дня выхода на заслуженный отдых и до момента упокоения человека.

Казенно-крематорским духом веет от этого циничного словосочетания с измывательским оттенком, уже прочно утвердившегося в документооборотах Пенсионного фонда и Минздрава РФ. Ведь слово "дожитие" ассоциируется вовсе не с жизнью (вопреки общему корню), но со смертью. Так, весьма банален диалог:

- Как вы живете?

- Увы, доживаю…

Сиречь, угасаю. 

Однако, при всей безжалостности и черствости этого депрессивного термина, он разительно точно передает сегодняшний статус рядового российского пенсионера и практикуемую по отношению к нему государственную политику: ты на хрен никому не упал, а потому и пенсию тебе, при постоянном росте цен, проиндексируем по минимуму и всячески ущемлять будем стараться…

Мой знакомый-долгожитель, вышедший на пенсию более четверти века  назад, однажды мечтательно высказался:

 -   Когда-то я на свои кровно заслуженные сто тридцать два рубля  мно-огое мог себе позволить! А сейчас… Помнишь Бубу Касторского из "Неуловимых мстителей"? - И грустно-иронично процитировал оригинального куплетиста из  кинобоевика середины шестидесятых:  "А что сейчас? Шевелись, народ, подтяни живот! Приказано торговать и веселиться!"

 Помолчал, хмыкнул, прибавил:

 -  Первого - и кожей не приемлю. Не мое. Хотя иные бабушки и пытаются  переторжкой набизнесменить. Притулятся на уличном тротуаре и зазывают на зелень и овощи - мол, со своего огорода, - цветы, носки или семечки. А власти регулярно гоняют и штрафуют старушек "за нарушение правил торговли". Касаемо же второго… Да, веселимся. Только сквозь слезы, любезное сердцу совковое прошлое  оплакивая. Упокой, Господи, тех застойных лет дешевизну…    

 И стали мы тогда ностальгически вспоминать кажущиеся ныне и точно благословенными брежневские семидесятые. Коробка спичек, стакан газводы без сиропа или простой карандаш в те времена стоили  копейку, звонок из телефона-автомата, школьная тетрадь или газета - две, трамвайный билет, газвода c сиропом или ластик - три. Троллейбусный билет, пирожок с ливером или пара так называемых "резиновых изделий № 2" в упаковке - четыре копейки, автобусный билет, пирожок с повидлом или воздушный шарик  - пять. Мороженое "пломбир" - девятнадцать коп, литр бензина АИ-93 - сорок, поесть по полной программе в  столовой (салат, первое-второе-третье, сдобная булочка) - меньше целкового, так что с него же еще и на пачку "Примы", а то и "Беломора" выгадывалось…

Чем не жизнь-малина? Почти коммунизм!

 Далеко не все в те годы стремились по выходе на заслуженный отдых   подыскать работу. "Хватит, свое честно отпахал, - заявляли иные. - Теперь желаю всласть побездельничать, пожить в собственное удовольствие"…

 И ведь правда, жили. Особенно после службы в "погонных" системах - армии, милиции, органах госбезопасности. Уходили-то оттуда в возрасте сорока пяти - пятидесяти лет, причем на двести, а то и все двести пятьдесят  рубликов. Кто сумел дослужиться до звания полковника, худо-бедно подполковника. Впрочем, кто-то из таких отставников впоследствии, мучаясь от безделья, спивался. Ну да в России это уж именно так, здесь каждому - свое…

 Однако из начинающих пенсионеров-россиян и тогда мало кто ехал смотреть мир, как это заведено у американцев, немцев, японцев.  Финансы такой роскоши не позволяли. На сегодня же почти всякий человек, которого по достижении осени жизни настойчиво, если не понудительно, лишили рабочего места, пытается изыскать к своему - как правило, невеликому - соцобеспечению достойный приработок. Хотя не многим это удается. Совсем не многим… 

 Ведь если кому-то вдруг и подфартит остаться в родимом ведомстве, то ему либо предложат трудиться на прежней должности, но за значительно меньшую сумму, либо - что куда вероятнее - определят сторожем, вахтером, уборщицей…       

 Увы: пожилой возраст практически у всех работодателей соотносится в первую очередь с ослаблением физических и духовных сил, снижением активности и дееспособности. Зато приобретенный опыт работы и квалификация, трезвость и  обдуманность действий, чего зачастую столь не хватает молодым специалистам, во внимание не берется. А ведь пожилые профи, много чему наученные жизнью, как правило, еще и покладисты, у них взрослые дети (значит - будут реже бюллетенить), женщины в этом возрасте не уходят в декрет…

 - Ну скажите на милость, чего вам дома не сидится? - порой упрекают пытающихся  трудоустроиться пенсионеров-дебютантов кадровики. - Отработали честно свой срок, теперь отдыхайте, наслаждайтесь жизнью, лечитесь…  

 Как тут не вспомнить известное изречение немецкого философа-иррационалиста Артура Шопенгауэра: "С точки зрения молодости, жизнь есть бесконечное будущее, с точки зрения старости - очень короткое прошлое". И разве можно ставить в вину человеку, что он стремится и дальше не просто существовать, но продолжать жить активно, не желая сокращать свой круг общения до походов в поликлинику и в ближайшие магазины, поскольку иначе ему грозит искусственное исключение из социальных отношений?

Разумеется, пенсионная адаптация протекает по-разному. "Каждый волен распоряжаться своей ж…, как ему хочется…", - говаривала великая Фаина Раневская. Совокупность личных качеств и довлеющих над сменившим ипостась обстоятельств обуславливает то, что особый жизненный этап порой оказывается ироничен, иногда саркастичен, реже забавен. И крайне редко он удовлетворяет человека сполна. Впрочем, в 2010-м мне довелось встретиться с доктором наук, размер пенсии которого уже тогда составлял девяносто девять тысяч рублей. Ученый был одним из руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и, находясь в зоне отчуждения, схватил опасную дозу облучения. Позднее он был признан  инвалидом и выиграл пять длительных судов, обязав государство выплачивать ему все положенные по закону льготы.

(Интересная деталь: в особых условиях работы у него, как и у многих других ликвидаторов, сформировалась специфичная привычка распечатывать пачку сигарет со стороны донышка, чтобы закуривать, не касаясь фильтра пальцами: они во время пребывания в зоне всегда были "грязными".)  

А чаще всего период дожития оказывается жёсток, а то и попросту жесток.

Не претендуя на истину в последней инстанции, хочу поведать, как сам в разные послепенсионные годы пытался вернуться в активную жизнь.

Но прежде расскажу о том, как складывалась моя трудовая деятельность. Стартовал в ней "пиджаком" - так профессионалы-армейцы с долей презрения именуют офицеров, пришедших в войска после гражданского вуза, - и восемь годков  оттрубил ванькой-взводным, "не вылезая из сапог и портупеи".

Именно в те первые погонные годы во мне пробудилось желание литературно творить. Причем изначально созидал рассказы на школьно-студенческую тематику, а уж позднее, набравшись некоторого опыта - по большей части минусового - обратился и к военной. Так мой разум старался отрешиться от повседневной армейской действительности, в которой ежедневно наличествовало немало негатива, перенося ее реалии из памяти на бумагу.

Пожалуй, точнее других определил суть вооруженных сил любого государства Лев Троцкий - фактический творец Октябрьского переворота, один из создателей и первый  руководитель Красной Армии. Его перу принадлежат слова: "Армия вообще представляет собой осколок общества, которому служит, с тем отличием, что она придает социальным отношениям концентрированный характер, доводя их положительные и отрицательные черты до предельного выражения". Не в бровь, а в глаз, блистательно сказано!

К слову: в лейтенантскую пору меня нередко поражали специфичные  афоризмы, ярко характеризующие особый "черно-белый" мир общевоинских уставов. Из великого множества парадоксальных изречений приведу лишь три: "Наш старшина совместил время с пространством - заставил копать от забора и до отбоя", "Армия без мата, что солдат без автомата" и "Дембель неизбежен, как крах империализма, но пока империализм существует, дембель в опасности". 

Мой офицерский стаж закономерно рос. Умножался и багаж знаний - как командирских, так и сочинительских.

Не с первой попытки, но сумел-таки поступить в Литературный институт им.А.М.Горького, на факультет прозы. За право выехать туда на вступительные экзамены (уже после прохождения трех этапов творческого конкурса) пришлось побороться: как правило, людям в погонах не  разрешают обучение во втором гражданском вузе. Но это особ статья, и не о ней сейчас речь. А о том, что после окончания трех курсов Лита (просторечно) был переведен штатным военным корреспондентом в окружную газету, с которой уже давно и тесно сотрудничал.

На новой для себя военкоровской службе поначалу, конечно, набил немало творческих шишек. Однако осваивался в журналистской среде плодотворно, и вскоре мой профессиональный уровень  пишущего сомнений уже не вызывал. Впрочем, несмотря на это, большой карьеры в окружном издании так и не сделал: полагаю, тут главным образом помешал прямолинейный характер, неумение прогибаться под начальство. К каким неприятным последствиям это порой приводило, лучше и не вспоминать…

Любопытный факт из учебы в творческом вузе. На третьем курсе, в рамках так называемого ежегодного кругового семинара, каждый из нашей группы, включавшей десять студентов, должен был написать рассказ на заданную тему. В тот раз мэтр, преподававший литературное мастерство, обозначил ее так: "Мне шестьдесят". И совершенно неожиданно для себя - как, впрочем, нередко и бывает в творчестве - я тогда (уточню: не побывав в Афганистане сам) сотворил под этот заголовок целую повесть на тему афганской войны. Главный герой моего произведения был офицером-десантником, угодившим в душманский плен, где ему хирургическим путем ампутировали руки и ноги: по суставам, до локтей и колен. Потом его должны были лишить зрения, слуха, языка и затем в эдаком "обрубочном" состоянии, по сути, замкнутого разумом на себя самого, подкинуть близ дислокации какой-то советской воинской части: для устрашения других. Но капитана из неволи освобождали, и далее, после длительного лечения в госпиталях, он возвращался в родительскую квартиру, где ему предстоял длительный,  порой граничащий с безумием процесс адаптации, а в финале отставной офицер-инвалид становился переводчиком с нескольких языков.

В конце произведения ему исполнялось шестьдесят лет, само же оно в последней трети являлось футорологическим.

В разосланном всем семинаристам письме, где мэтр оценивал выполнение общего задания каждым, он мою повесть аттестовал весьма высоко. И когда я приехал на следующую сессию, однокурсники стали просить ее прочесть. К первому занятию по творчеству это успели сделать двое. А домой мэтру позвонили трое, и все с единородной просьбой: не ставить повесть на обсуждение! Так впервые на собственном опыте столкнулся с творческой завистью. Вещь многими (впрочем, не всеми) была яро принята в штыки, мне на разные лады заявляли, что всё у меня в ней написано неправильно и даже, что не побывав и не повоевав в ограниченном контингенте, я не имел права трогать святую тему!

Почему-то кое-кому из однокашников не нравилось и то, что я учился на отлично (вуз закончил с единственной четверкой в дипломе) - а-а-а, мол, солдафон ни на что больше и не способен, кроме как зубрить. Зато вот я творчески велик! Пусть пока и не признан, но мировая известность впереди!

Ну как тут не вспомнить хрестоматийное: "Мы все глядим в Наполеоны…"

Спустя два года мою повесть напечатал тогда еще всесоюзный журнал "Литературная учеба" (уточню сразу: отбросив всю футурологическую концовку; теперь-то, когда самому пошел седьмой десяток, прекрасно понимаю, что  решение это было абсолютно правильным), и вскоре произведение удостоилось нескольких положительных откликов в толстых литературно-художественных журналах и "Литературной газете". Скажем, то же "Знамя" (№ 5, 1990, стр.214) писало об одном из кульминационных эпизодов: "На уровне ситуации, на уровне напряжения материала - за гранью литературы. Следующий шаг - если он возможен - должен быть, очевидно, прорывом в душу: что с ней происходит вот в такие моменты?"

Нет, несмотря на публикацию и благожелательные отзывы, оценка явно удавшейся вещи в глазах иных моих сокурсников мало в чем изменилась. Если повесть уже не ругали, то и не хвалили. Категорически… Ну и на том спасибо…

В окружной газете факт публикации в известном литературном журнале тоже оценивали по-особому. Например, когда показал журнал тогдашнему секретарю парторганизации издания - подполковнику, возглавлявшему у нас отдел партийной жизни, он без особого воодушевления полистал пересланный мне редакцией авторский номер и единственно поинтересовался:

- А ты партийные взносы с гонорара почему не заплатил?.. Как это "пока не получил"? Журнал-то ведь уже вышел! Смотри, если выяснится, что доходы от партии утаиваешь, так живо на разборку, на парткомиссию попадешь!

Сослуживец же, побывавший в Афгане, прочтя повесть, разделил мнение моих сокурсников по Литу: всё в ней неверно. Вот он бы написал правдиво, но пока ему этим просто некогда заняться…   

В общем, не зря о творческих коллективах говорят: "Серпентарий единомышленников"…   

Еще через несколько лет, уже в звании майора, по личному решению уволился из Вооруженных Сил, отказавшись ехать к новому месту службы - в Грузию. В начале девяностых жизнь российского офицера там не стоила ничего, однако за риск и враждебность населения к людям в  военной форме "боевых" денег тогда не платили. Уточню: то, что ехать в отделившуюся республику должен был именно я, единогласно решили мои сослуживцы, пока сам находился в командировке. Того, что у меня супруга-сердечница с маленьким ребенком, и что после четырнадцати лет мыканья по чужим углам, менее года назад наконец-то впервые получил квартиру, даже не успев на тот момент в ней толком обжиться, учитывать никто вовсе не собирался. Главное - не попасть за эдакий неперспективный кордон самому! И вообще: в армии виновных назначают!

Можно сказать, что в той ситуации невыслуженного по армейским меркам пенсионного срока (это как своего рода чемодан без ручки: тащить тяжело, а бросить жалко), мне повезло. Через полгода сумел аттестоваться и закрепиться в милицейской системе. И вдобавок именно по своей журналистской специальности - сначала в единственном лице представлял пресс-службу УВД миллионного города, а потом стал спичрайтером у руководства областной милиции.

Немалое время - более восьми лет - работа меня устраивала. И только когда общий стаж, засчитываемый в погонную выслугу, вплотную приблизился к четверти века, завел с начальником отдела, в котором правил службу, разговор на тему, что вот уже пятнадцатый год хожу майором и поинтересовался, можно ли надеяться на какое-то выдвижение хотя бы в перспективе.

- Об этом не может даже идти речи! - недовольно буркнул подполковник.

- Почему? Разве я плохо работаю?

- Работаешь-то хорошо, - "успокоил" начальник. - Но как ты не понимаешь очевидного? Настолько хорошо, что никто другой твой участок не сможет закрывать с такой же эффективностью. И потому генерал (курировавший наш отдел - прим. автора) распорядился: ни при каких обстоятельствах тебя никуда не перемещать!

-  Нда-а… Если бы и к вам подобная кадровая политика тоже применялась, так в младших офицерах бы и по сей день прозябали, - невесело усмехнулся я.

- Я и сам понимаю, что это несправедливо, - на словах посочувствовал начальник. - Но раз генерал сказал "люминий", значит так оно и будет. Всегда!

- Ну хотя бы звание подполковника-то можно присвоить? - не отставал я. - Двум другим сотрудникам нашего отдела ведь в этом плане навстречу пошли…

- Об этом тоже не может идти речи! - отрезал начальник.

- А тут почему?

- Потому! Генерал сказал, что ты до хрена умный, русскому языку его учить вздумал. Вот и будешь дальше майором ходить… по крайней мере, до тех пор, пока он в своем кресле сидит! Уразумел? Скромнее надо быть!

- Так если он меня постоянно вызывает и указывает исправить правильное написание того или иного слова на неправильное… Что же я, во всех случаях должен был покаянно кивать и соглашаться? Дураком себя выставлять?

- Именно! А теперь вот имеешь то, что имеешь… И кто за язык тянул?

В общем, четко уяснил, что перспектив на выдвижение в ментовской системе у меня нет и не будет никогда. И принял решение уходить в отставку.

Такой оборот моему руководству совсем не понравился. Выслушал в свой адрес, что, мол, не понимаю ответственного момента, что в настоящее время меня некем заменить, что надо бы на благо государства еще годика три послужить и т.д. Однако ни о выдвижении, ни о присвоении очередного специального звания речь так по-серьезному и не зашла. Начальство еще и искренне возмущалось:

- Многого хочешь! Что тебя не устраивает? Сиди на своем месте и работай дальше, да радуйся, что мы тебе это позволяем! Действительно, до хрена умный! 

В итоге так-таки уволился…

Погулял месячишко, привыкая к вольной, столь непривычной после многих лет жизни при ненормированном рабочем дне. И пошел в молодежную газету, с замредактора которой был знаком лет пятнадцать, и мы давно перешли на "ты".

- Возьмете к себе в штат корреспондентом? Согласен на любой отдел, - без экивоков спросил я.

- Нет! - так же без обиняков услышал в ответ.

- Разве я плохой журналист? Вон, даже в центральной прессе сколько раз отметился!

- Ты отличный журналист. Опытный. И вот как раз потому нам ну никак не подходишь!

- Обоснуй.

- Да ты же за каждую свою строчку будешь, аки лев, биться! Вспомни,  какой года два назад скандал закатил, когда твой материал слегка поджали!

- Во-первых, не слегка, а весьма прилично. А во-вторых, что это за метод сокращения: первый абзац не трогаем, второй вырубаем, третий оставляем, четвертый выбрасываем. И на выходе чушь собачья! Да мне потом человек десять звонили, выясняли, да с сарказмом, что, мол, за несусветную пургу прогнал!

- Вот видишь! Ты даже и сейчас недоволен! А нам тогда тассовский материал сбросили и указали: срочно в номер! Вот и пришлось для него в пожарном порядке место расчищать! Думаешь, только твою статью по-живому резали? Зато возмущался потом на всю редакцию ты один. С тобой работать, так никаких нервов не напасешься! И потом, если тебе, к примеру, в субботу вечером позвонят, что в воскресенье с утра какая-нибудь собачья выставка проходить будет, и на другом конце города от твоего жилья, а тебе надо готовый репортаж о ней в понедельник с утра на стол редактору положить, ты как это воспримешь?

- Ну как, как… Поматерюсь в трубку, что все планы на выходной кое-чем накрылись, но репортаж к означенному сроку, конечно, представлю.

- Вот видишь! А вчерашний выпускник журфака это безропотно сделает. Еще и спасибо скажет, что ответственную работу доверяют. И насчет гонорарной политики никогда возмущаться не будет. И, если потребуется, за пивом и сигаретами сбегает молча. Положа руку на сердце: ведь ты же не побежишь! 

- Не побегу. Это уже что-то сродни лакейскому.

- Вот видишь! Я и говорю: ну никак ты нам не подходишь…

- Ладно, насчет пива и сигарет - уразумел. А как же насчет качества подготовленных материалов? Ведь начинающий журналист в лучшем случае будет сплошь проходняк гнать. Да еще и стилистически далекий от совершенства.

- Газета только из сенсаций состоять не может. А слог завотделом и в секретариате поправят. В случае же чего - номер живет один день. На крайний вариант, пять минут позора на ковре в управлении культуры можно вытерпеть. Или даже десять. В конце концов, в первый раз, что ли?

Я поспешил распрощаться.    

Попытался было сунуться в отдел кадров городской мэрии, потом - в администрацию области. Мол, ветеран труда и госслужбы, член Союза журналистов России, больше тысячи публикаций в периодике. Две свои книги выпустил, опыт работы с личными делами имею… Но разговор везде был коротким: вы нам по возрасту не подходите! Всех благ и прощевайте!

Стал предлагать себя в различные учреждения или компании пресс-секретарем или помощником руководителя по связям с общественностью.

Увы: на подобные вакантные места подыскивали исключительно особ женского пола. Само собой, чтобы была посимпатичнее, в возрасте до тридцати, но с уже имеющимся опытом подобной работы. Свободно владела компьютером и лучше бы со знанием английского. А еще желательно, чтобы ее "облико морале"  при необходимости допускал оказание и особых услуг…

В одном месте, правда, против мужской кандидатуры не возражали. Но - только чтобы специалист совмещал обязанности пресс-секретаря и секретаря. Включая приготовление кофе и бутербродов для руководства и подачи их на подносе в кабинеты. И, разумеется, всё это за одну смехотворную зарплату…

До сих пор не ведаю, поиздеваться, чт о ли, тогда решили надо мной в этой конторе? Ясно же было, что на подобное никогда не соглашусь!

Потом жена подсунула мне газетное объявление: "Издательству требуется опытный менеджер по рекламе с опытом работы в СМИ". Хотя рекламой, как таковой, в газете почти не занимался, решил позвонить - чем черт не шутит! Ответила секретарь, пригласила в офис. Чтобы, значит, вживую пообщаться с кадровичкой: она, мол, круг обязанностей подробно очертит.

До печатного комплекса добирался с пересадкой. Нашел кадровичку - мадам моего возраста и поперек себя шире, прихлебывала кофе из огромной кружки. Я, было, стал предъявлять свои книги и папки с публикациями, но у собеседницы тут же непонимающе округлились глаза под очками:    

- Мужчина, а зачем вы мне всё это показываете?

- Как? Вам же менеджер-то требуется с опытом работы в СМИ, стало быть, писучий…

- Да с чего вы это взяли?

- В вашем газетном объявлении так значится.

- Покажите!

Мадам прочла объяву, в раздумье пожевала губами и сообщила:

- Тут какая-то накладка. У нас и без вас есть, кому хоть статьи, хоть романы стряпать. Нам другое требуется. Нашу продукцию расталкивать, распихивать, расталдыкивать. Короче, реализовывать. И желательно крупными партиями.

- Ну и какие же у меня, как у менеджера, будут обязанности?

- Элементарные. Вы закупаете продукции на пять - а лучше, на пятьдесят тысяч, а потом куда хотите, туда ее и девайте. Сумеете куда-то пристроить по цене выше, чем наша, - это и будет ваша зарплата.

- Ну а если не сумею? Ведь чтобы торговать оптово, обязательно нужно лицензию частного предпринимателя оформлять, место торговое иметь…

- Это ваши проблемы! Но чтобы назад ничего не возвращать! 

Глотнула еще кофе и требовательно поинтересовалась:

- Так на какую сумму будем закуп оформлять?

- Да ни на какую… - враз открестился я. - Ваша секретарша могла и по телефону сказать, что вам вовсе не менеджер, да еще и с журналистским опытом  нужен, а вовсе торговый агент. Причем на кабальных условиях. Очень жаль потраченного времени. И денег на проезд, пусть и небольших. Вот интересно, вы хотя бы одного простака подобным образом на закуп своей макулатуры развели?

- Мужчина, вы нам по низким морально-деловым качествам не подходите! - повысила голос разом покрасневшая мадам: похоже, она страдала повышенным давлением. - Идите отсюда!

- Конечно уйду, ясен пень. А вы и дальше через газету бесплатных объявлений людям головы морочить будете, на пустопорожние встречи зазывать?

- Выйдите вон по-хорошему, или я сейчас охрану вызову! - закричала уже побагровевшая мадам и пристукнула кружкой по столу так, что немного кофе выплеснулись через ее край. - В милицию тебя сдадим!

- Премного благодарен за продемонстрированную высокую культуру общения, - встав, поклонился я. - Желаю вашей конторе скорейшего разорения…

Меня обозвали дураком. И в чем-то были правы: сунулся, не зная броду. С тех пор, с кем бы ни приходилось созваниваться по поводу трудоустройства, всегда изначально старался выяснить, не связана ли работа с "купи у нас, продай другим" (гербалайф, китайская медицина, пищевые добавки, всяческие жиросжигатели.) А когда в ответ слышал, что это, мол, не телефонный разговор и обязательно нужно приехать на беседу в офис, тут же клал трубку: всё и так ясно!

Дома посчитал в том самом номере газеты, с которым ездил в надежде трудоустройства в издательство, бесплатные объявления именно про "требующихся менеджеров" - их набралось аж двадцать девять. И разъяснил жене изнаночную сторону многочисленных заманух.

Позднее пыталась меня слабая половина склонить сторожевать - и опять-таки за смешное вознаграждение, но тут я заартачился по иной причине. От своего армейского сослуживца слыхал,  как двое военных отставников нанялись охранять автостоянку. "Вооружены" они были лишь резиновыми дубинками. А ночью на парковку явились крутые ребята с автоматом. Сторожей спеленали и угнали два новеньких Джипа. И пришлось потом отставникам рассчитываться за украденные авто собственным жильем, переезжать в коммуналки.

А тут жена попала под сокращение, и в приходной части семейного бюджета осталась лишь моя пенсия. В тот месяц, после оплаты коммунальных услуг, мы за две недели проели ее остаток до рубля, и семья из четырех человек (сын - школьник, дочь - студентка) встала перед проблемой: как выживать?

Нет, можно было, конечно, начать разорять тощую сберкнижку. Только проблему это кардинально бы не решило, ведь конца света в обозримом будущем не ожидалось. И еще: снять со счета любую сумму очень легко, а вот ты попробуй потом туда хоть сколько-нибудь положить!

И я пошел другим путем. Обревизовал большую домашнюю библиотеку, собирать которую начал еще мой дед. Выявил ряд "двойников", окказиональные покупки, еще какую-то литературу, от которой не жаль было избавиться. И на следующий день открыл так называемый развал - книжный магазин на газоне.

Как ни странно, но первый день моей букинистической карьеры завершился весьма успешно. Сумел тогда продать дюжину томов, всю выручку пустив на продукты первой необходимости. А несколько прохожих изъявили желание   сбыть мне свои библиотеки по дешевке, один же на полном серьезе предложил отдать бесплатно бабушкину, доставшуюся ему вместе с ее квартирой. 

- Иначе я эту макулатуру просто выкину, - пояснил молодой мужчина.

Вот так и началась моя достаточно долгая карьера букиниста.

Скажу сразу: книжные заработки были сравнительно небольшими. Зато когда выходить на работу, а когда нет, решал сам, не будучи никому подотчетен. Вот, правда, приходилось внимательно отслеживать прогноз погоды - бумажный товар дождя боится. И стоя на точке, регулярно обозревать небесную высь: а не появились ли на горизонте тучки? Впрочем, за несколько лет под ливень попадать несколько раз всё-таки выпадало. Хорошо, если к тому времени книги уже успевал уложить в сумки, которые кучно накрывались клеенкой. Тогда обходилось без товаропотерь.

Но бывало и по-иному… Ладно, было, да прошло…

Прекрасно понимал, что торговля моя самочинна и нелигитимна, но, слава Богу, милиция мой развал попускала. Товар бэушный, "копеечный", спросом не пользуется. Ну, подойдет, пэпээсник или участковый, спросит документы, предъявлю пенсионное удостоверение МВД, и больше у правоохранителей вопросов не возникает. Великое дело - корпоративная солидарность!

Однако сказать, что уж совсем никто ко мне не цеплялся, нельзя.

Буквально через неделю после начала газонной торговли возле меня остановился мужчина средних лет в камуфляжной форме и с пластиковым бейджем над нагрудным карманом: указаны ФИО и слово "охрана", но без фото.

- А ты знаешь, что здесь торговать нельзя? - даже не поздоровавшись, стал наезжать камуфляжник.

- Для начала обозначьте ваши полномочия, - предложил я. - Кто вы такой?

- Я охранник вон с того рынка.

Недалеко от облюбованного мною места действительно располагался небольшой базар.

- И что с того? Граница вашей территории в квартале отсюда. Чего надо-то?

- Директор рынка сказал с тебя каждый день по сто рублей брать.

- Не понял… Значит, торговать нельзя, а по стольнику взыскивать можно. Где логика? И чем докажете, что с рынка, а не просто, допустим, форму нацепили.

- А вот бейдж, читай, на нем всё написано.

- Ха! Да я без проблем такой же себе сварганить могу. Изображу на нём, к примеру: "Президент России", и тоже без фото. Поверите что я - он?

- Ты слишком много разговариваешь! Гони сто рублей!

-  А ты гони ксиву! - отбросил я вежливость. - С указанием места работы, должности и чтоб фото с печатью! Буду знать, на кого завтра в ментуру заявление за рэкет понесу! Директор рынка ему сказал, как же! На хрен ему вообще из-за стольника со мной связываться? Это ты бесплатного пивка захотел!

Я решительно протопал прямо по книгам и остановился перед камуфляжником.

- Если сейчас же не слиняешь, будем драться. И конкретно. Прикинь, чем это тебе вкупе с попыткой рэкета обернется, если я - милицейский отставник. Ну?

- Да пош-шел ты на три буквы! - только и родил камуфляжник.

- А ты - на все буквы алфавита! И не только русского! И бегом!

Взаимной руганью наш плодотворный диалог и заключился.

В другом случае молодой мужчина представился мне налоговым инспектором и предъявил служебное удостоверение. Но держал его так, что видна была лишь одна его сторона -  с ФИО владельца и его пропечатанным фото.

- Ваши документы! - коротко потребовал налоговик.

- Секундочку! Можно еще разок на вашу корочку глянуть, а то без очков сослепу ничего не разобрал, - попросил я и действительно нацепил очки.

- Корочку! Выражения подбирайте! - буркнул налоговик и нехотя раскрыл документ снова, опять старательно закрывая вторую его сторону пальцем.

- Ну, извините… - близоруко склонился я над ладонью чиновника, подхватив ее левой рукой. А правой, тем временем, отодвинул скрывающий дополнительную информацию палец. Что и требовалось доказать!

- Что же это вы, уважаемый, не в своем районе промышляете? - иронично поинтересовался я. - Значит так: предлагаю убраться подобру-поздорову. А то ведь могу координаты ваши из принципа начальнику инспекции этого района слить. Вряд ли ему понравится, что пришлые на его законной территории шакалят. И он свое "фу" вашему руководству стопроцентно выскажет. Вторую серию домыслите сами. Мы друг друга поняли?

Обманутый в надеждах срубить на мне деньжат чиновник, молча удалился.

Но чаще всего ликвидировать мою торговую точку грозили и вовсе не имеющие никакого отношения к властным структурам люди. Из числа тех, кому я отказался очень дешево продать книгу, либо, наоборот, не возгорел желанием купить очень дорого какой-нибудь том-неликвид. И вообще: конфликтовать на развале приходилось частенько, хотя инициатива никогда не исходила с моей стороны - просто таким образом прохожие "стравливали пар" в условиях жизни, изобилующей многочисленными стрессовыми ситуациями. Ведь магазин на газоне, с мало кого интересующим товаром, и его хозяин, которого зачастую считают ботаном, не умеющим постоять за себя, подходят для этого как нельзя лучше. Но это только в мыслях проходящих мимо развала, а не в моем сознании. И потому на своем рабочем месте драться мне приходилось не единожды…

Так и подрабатывал книготорговлей к пенсии ряд лет. Поначалу - круглогодично. Нажил от длительного стояния на холоде урологические болячки, которые длительно лечил, и, в конце концов, стал сворачивать свой развал на зимнее время. А позднее, тяжелыми сумками с книгами, которые возил увязанными на велосипеде, схлопотал себе еще одну проблему - околопупочную грыжу. Которую пришлось оперировать под общим наркозом и после этого минимум как на полгода завязывать с букинистикой.

Наконец, мое состояние здоровья вновь позволило тягать вломные сумки. 

Когда после длительного перерыва приехал на свое рабочее место и стал выкладывать книги на клеенки, ко мне подошел полноватый мужчина в возрасте тридцати с небольшим, и довольно резким тоном стал требовать от меня уходить восвояси, поскольку, мол, здесь торговать нельзя. А в ответ на вопрос о его полномочиях, заявил, что он - дружинник от администрации района и дежурит здесь, дабы не допускать несанкционированной торговли. Для этого существует близлежащий рынок, там-то и следует арендовать "продавательское" место.

Тут-то я и обратил внимание, что промышлявших всякой мелочевкой бабушек в  обозримом  пространстве  не  наблюдается.  Оказывается,  всех их уже изжили! Чтобы у рынка не было конкурентов, он же и платил дружинникам.

Однако "гонитель" почему-то не спешил предъявлять  свое служебное удостоверение, а устные требования меня не впечатлили. На следующий день он вызвонил в помощь своего начальника. Тот приехал на иномарке, несмотря на жару - в пиджачной паре. И показал соответствующую корочку. Пояснил, что стоять с товаром тут теперь никто не будет, с незаконной торговлей взялись бороться серьезно. И тоже усиленно предлагал "легализоваться на рынке".

В то время аренда там стандартного трехметрового прилавка стоила пятьсот рублей в сутки, причем заплатить следовало за месяц вперед, а там можешь хоть не выходить вообще: руководство базара простит… А я за день далеко не всегда продавал книг на "пятихатку", но это ведь была вовсе не чистая прибыль, литературу-то следовало еще где-то приобретать, пусть и по невысоким ценам.

В общем, легализовываться на рынке категорически отказался.

И тогда на третий день ко мне подошел моложавый высокий мужчина и  объявил, что ныне я торгую здесь последний раз. Поинтересовался: а что, мол, назавтра прямо с утра наручники наденете и в полицию потащите? Вот тут мне прямым текстом и разъяснили: нет, поступят куда проще. Не уберусь с газона по-хорошему, стало быть, мне просто переломают руки-ноги, а все книги сожгут.

В серьезности таковых намерений сомневаться как-то не приходилось. И я сдался, вынужденно завязав с букинистикой.

Через несколько месяцев, после долгих раздумий, записался-таки на прием к главе администрации района. Ну и рассказал ему о методах работы его дружинников. Чиновник выслушал меня и возразил, что сижу перед ним вовсе без переломов, так что, возможно, всю ситуацию с угрозами искалечить просто выдумал. Зато уточнил, что с незаконной торговлей действительно пришло время покончить, и потому он никогда не даст разрешения возродить развал. Попросил было главу администрации посодействовать тогда мне с трудоустройством - ведь возможности подработки меня лишили его же подчиненные. На это чиновник ответил, что мое трудоустройство не входит в его обязанности, и вообще я уже  пенсионер, просто надо уметь жить по доходам. На том общение и завершилось.

К слову: спустя полгода первое должностное лицо нашего района было задержано по подозрению в получении взятки в крупном размере. Впоследствии по данному факту было возбуждено уголовное дело, о чем писали местные СМИ и появились сведения в сети. Впрочем, чем закончилось это расследование, интернет не сообщает. А глава администрации, понятно, у нас нынче другой.

Что сказать еще? На голой пенсии сижу без малого три года. Устраиваться на работу уже и не пытаюсь. Ведь в любом случае, на приличном месте, разговор ограничится единственным сакраментальным вопросом: "Сколько вам лет?" И далее бетонно услышу набившее оскомину: "Вы нам по возрасту не подходите". 

Один вариант, правда, есть - "топить" в какой-то котельной, по суткам. Но гипертония второй степени и пошаливающий "мотор" не позволяют таких дежурств: ночью мне обязательно надо спать!

Увы, приходится констатировать:  шестидесятилетний автор девяти книг и ста тридцати журнальных публикаций по всему миру, член Союза российских писателей и Союза журналистов России, ветеран боевых действий и труда, отставной майор МВД с четвертьвековым опытом госслужбы, в периоде дожития абсолютно не востребован. Се ля ви…

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Комментарии

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МЮД (Украина)   20.12.2016 19:02

Частная история,написанная рукой опытного литератора,- классический пример взаимоотношений внутри советских государственных структур.Как только сотрудник становился "слишком умным",например,выдавал изобретение,да ещё оказывался "не прогибаемым" - он переходил в разряд неугодных.Может быть потому,что при этом нарушался негласный советский принцип - "Я начальник - ты дурак,ты начальник - я дурак".
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Лазарь Фрейдгейм (США)   05.12.2016 17:37

Написано с болью сердечной, становящейся болью общей.
Два маленьких замечания к переборам: советское брежневское время с некоторыми копеечными ценами было далеко от благоденствия. Высказывание Фаины Раневской относилось уж больно не к проблемам "дожития".
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