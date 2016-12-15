Главная страница → декабрь '16 НАБОЛЕЛО По паспорту, но не по роже Откровения своего чужака Дмитрий Беляев НОВЫЙ АВТОР "КРУГОЗОРА" О СЕБЕ Последние пару лет я работал редактором новостного выпуска в крупном региональном новостном агентстве, увлекла журналистика в электронных медиа. Несмотря на грядущие перемены в связи с моим скорым отъездом из Росии, я очень хотел бы сотрудничать с русскоязычным изданием удалённо. Мой дедушка всегда говорил, что людей бьют не по паспорту, а по роже. Каждый раз он упоминал об этом, когда речь заходила обо всяких там национальных различиях. Мы часто беседовали с ним на такие темы, особенно, когда я засобирался уехать жить в другую страну. И если рожа для новой страны у меня была вполне подходящей - с паспортом дела обстояли гораздо хуже. Впервые по нему больно шлёпнул печатью российский пограничник в "Домодедово". Да шлепнул так, что у меня аж щёки загорелись. Тогда я впервые понял, что россияне как-то вовсе не рады исходу своих соплеменников. Никто не встречал нас хлебом-солью и георгиевскими лентами. А как же один народ, один язык, одна вера? А как же возвращение домой? Всё это мало волновало мой вновь обретённый народ. Их сильнее волновал цвет корочки моих документов. После заполнения дурацкой миграционной карты пограничник напомнил мне, что через три месяца я обязан покинуть Россию. Вот тебе и пожалуйста, не успел приехать, а уже выпроваживают. Не так я себе представлял воссоединение с семьей. Семья встречала меня бюрократией, вымогательством взяток и идиотскими вопросами в духе: "а почему ты совсем не похож на узбека?". Кто бы знал тогда, что нахальный пограничник - это лишь начало. Сколько пинков, тычков, ударов и оскорблений вынес мой несчастный паспорт - знают только Бог и ОВИР. В него, в паспорт, плевали, когда я приходил устраиваться на работу, ему небрежно мяли страницы хамоватые патрульные в полицейских машинах, над ним смеялись продавцы в магазинах, его брезгливо швыряли сотрудники ФМС. И каждые три месяца штампы, печати и вкладыши. Въезд, выезд, въезд, выезд. Украина, Россия, Узбекистан, выезд, штамп. Со временем мой паспорт превратился в исписанный листок бумаги. Я тешил себя тем, что хотя бы вышел рожей. Но одной рожи было маловато для того, чтобы родина приняла меня обратно. На собеседованиях моей роже быстро переставали улыбаться, как только узнавали про мой "неполноценный" документ. То же самое было и с хозяевами съёмных квартир. Завидев иностранный паспорт, они сразу становились неприветливыми и подозрительными. Однажды какие-то отморозки разбили моему другу голову бутылкой, когда он поздно вечером возвращался с работы. Полицейские отказалась принимать заявление у иностранца. Якобы потому, что у него была просроченная регистрация. Неполноценный паспорт, неполноценный гражданин, неполноценный человек… Мои новые соотечественники частенько спрашивали: "А чего приехал-то в Россию?". Интересно, а куда мне было еще ехать? В Сингапур? "В Сингапур!" - сказал мой бывший одноклассник, прощаясь со мной в аэропорту. Он знал, что скоро я уеду в Россию и ехидно прокричал мне: "Родине привет!". Я передал, но в ответ она угрюмо промолчала. Как молчала и после развала Союза. Как молчит консул в российском посольстве в Ташкенте, как молчат их телефоны, как молчит их охранник на входе. Хотя нет, охранник как раз иногда разговаривает. Он негромко сообщает сумму, за которую можно войти без очереди в заветную дверь с двуглавым орлом. Родина до сих пор не очень-то торопится принимать таких, как я, обратно. Несмотря на то, что это ради неё когда-то мои предки отправились осваивать далёкие южные колонии. Ради неё они жили в пустынях, строили дороги и продавали последнее, чтобы вернуться потом обратно. У тех, кому это удалось, родина откатывала отпечатки пальцев и требовала миграционные сборы. Мы никогда ей не были нужны. Вот она и подарила нас новым, независимым государством вместе с землями, заводами и инфраструктурой. Россия - щедрая душа! А молодые государства подарили нам новые разноцветные паспорта. С ними мы и понаехали домой. Из разговора с моей подругой из Америки: - Вы для них захватчики, вам нечего делать в этой стране - Так что же мы должны были делать? - Уезжать из бывшей колонии, как уезжали британцы из Индии и французы из Африки. - Но нас никто не ждал в России после Перестройки, наша страна нас бросила! - Что ж, это будет вам хорошим уроком, когда вы в следующий раз соберётесь на чужую землю. НАБОЛЕЛО Читайте также Страшный абсурд, становящийся нормой Одному журналисту из РФ Когда пришли О свободе творчества Переписать историю России. Дёшево Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: Кругозор в Facebook Добавить рекламное обьявление KRUGOZOR 20.12.2016 16:59 ПИСЬМО В "КРУГОЗОР".

Я хотел было оставить свой комментарий на сайте "Кругозора", но он почему-то на этот раз потребовал от меня указать пароль, чего раньше не бывало. А пароль я, к стыду своему, уже не помню. Поэтому надеюсь, Вам не составит труда вставить мой комментарий, тем более что он очень короткий:

Много можно было бы написать по поводу этого крика души, исторгнутого из самого сердца. Но лучше всего об этом сказал Евгений Евтушенко:

Дай Бог, чтобы твоя страна

Тебя не пнула сапожищем.

Дай Бог, чтобы твоя жена

Тебя любила даже нищим.

Строки о жене здесь очень даже уместны, особенно когда твоя Родина ведет себя не как мать, а как мачеха.

Игорь Рейф,

Франкфурт-на-Майне ПИСЬМО В "КРУГОЗОР".Я хотел было оставить свой комментарий на сайте "Кругозора", но он почему-то на этот раз потребовал от меня указать пароль, чего раньше не бывало. А пароль я, к стыду своему, уже не помню. Поэтому надеюсь, Вам не составит труда вставить мой комментарий, тем более что он очень короткий:Много можно было бы написать по поводу этого крика души, исторгнутого из самого сердца. Но лучше всего об этом сказал Евгений Евтушенко:Дай Бог, чтобы твоя странаТебя не пнула сапожищем.Дай Бог, чтобы твоя женаТебя любила даже нищим.Строки о жене здесь очень даже уместны, особенно когда твоя Родина ведет себя не как мать, а как мачеха.Игорь Рейф,Франкфурт-на-Майне - 0 - 0 GALINA VOLODINA (England) 20.12.2016 13:50 Конфессиональный радикализм приправленный антисемитизмом и исламофобией откровенно фашистской России видно и по отношению к избранности официальных властей к совершению религиозных культов представителями Иудаизма и Ислама. Так, в Москве даже синагог 7 и ходят туда с опаской. При этом в одном Нью-Йорке до 125 синагог. мечетей – 100; Берлин 76 мечетей и 11синагог; Казалось бы в откровенно антисемитском ТЕГЕРАНе и синегог не ту. Однако, это не совсем так. На почти 8,5 млн населения приходится 57 мечетей, 37 христианских церквей всех конфессий, 29 синагог (!) и 6 зороастрийских храмов. Каир 53 мечети, 16 церквей и 10 синагог. В Москве храмов на душу населения в 100 раз больше, чем в Шанхае. В особом дефиците в Москве – мечети и синагоги. 600 быстровозводимых храмов» в год - это программа Согласно последней переписи, в России 170 тысяч евреев. По последней переписи в Москве проживает около 53 тысяч евреев. Это те евреи, которые считают себя евреями и решили так идентифицировать себя в ходе переписи. Число евреев в Москве около 600тысяча, три раза больше евреев, которые пишут себя русскими, так как писать в паспорте евреем в России нбезопасно и не совсем комфортно. В России евреи вынуждены скрывать свою национальность. Так, из регулярных посетителей Московского еврейского общинного центра в Марьиной Роще, которых мы опросили, только десятая часть записалась евреями, большинство же в графе "национальность" написали "русский". Если говорить о количестве, то Москва, без сомнения, остается "самой еврейской" из европейских столиц, но если сравнить еврейскую жизнь здесь и, например, в Париже, Лондоне, даже в Милане или Брюсселе, то мы увидим большую разницу. Там жизнь евреев кипит: на каждые два квартала есть синагога, еврейский центр, школа, магазин кошерных продуктов, а в Москве этого нет Конфессиональный радикализм приправленный антисемитизмом и исламофобией откровенно фашистской России видно и по отношению к избранности официальных властей к совершению религиозных культов представителями Иудаизма и Ислама. Так, в Москве даже синагог 7 и ходят туда с опаской. При этом в одном Нью-Йорке до 125 синагог. мечетей – 100; Берлин 76 мечетей и 11синагог; Казалось бы в откровенно антисемитском ТЕГЕРАНе и синегог не ту. Однако, это не совсем так. На почти 8,5 млн населения приходится 57 мечетей, 37 христианских церквей всех конфессий, 29 синагог (!) и 6 зороастрийских храмов. Каир 53 мечети, 16 церквей и 10 синагог. В Москве храмов на душу населения в 100 раз больше, чем в Шанхае. В особом дефиците в Москве – мечети и синагоги. 600 быстровозводимых храмов» в год - это программа Согласно последней переписи, в России 170 тысяч евреев. По последней переписи в Москве проживает около 53 тысяч евреев. Это те евреи, которые считают себя евреями и решили так идентифицировать себя в ходе переписи. Число евреев в Москве около 600тысяча, три раза больше евреев, которые пишут себя русскими, так как писать в паспорте евреем в России нбезопасно и не совсем комфортно. В России евреи вынуждены скрывать свою национальность. Так, из регулярных посетителей Московского еврейского общинного центра в Марьиной Роще, которых мы опросили, только десятая часть записалась евреями, большинство же в графе "национальность" написали "русский". Если говорить о количестве, то Москва, без сомнения, остается "самой еврейской" из европейских столиц, но если сравнить еврейскую жизнь здесь и, например, в Париже, Лондоне, даже в Милане или Брюсселе, то мы увидим большую разницу. Там жизнь евреев кипит: на каждые два квартала есть синагога, еврейский центр, школа, магазин кошерных продуктов, а в Москве этого нет - 0 - 0 Paul (Deutschland) 19.12.2016 15:25 Мой предок был кантонистом, как, например, Репин, ставший великим русским художником. Но мой прадед не стал художником, воевал против русских в армии имама Шамиля. У Шамиля был самый легендарный отряд из числа евреев – кантонистов и самая любимая жена еврейка. Что такое кантонисты?. Это одна из самых позорных, кровавых и мрачных страниц в российской истории, как и вся история этого изначального центра антисемитизма, терроризма и агрессии. Похищенных русскими тысяча еврейских мальчиков в возрасте 7-12 лет сдавали в солдаты. Этих еврейских детей гнали в кантонистские батальоны, расквартированые в русских губерниях и в Сибири, чтобы навсегда разорвать все связи с близкими, своим народом и своей верой. По пути половина детей вымирала, другая половина умирала в русских горнизонах и оставшаяся одна треть обязана была 25лет воевать за своих палачей – русских. Целью призыва еврейских детей в русскую армию было не только и не столько воспитание профессиональных военных – в условиях суровой воинской службы малолетних кантонистов пытками и истязаниями принуждали к принятию православия, что означало полный разрыв связей с еврейским народом и иудейской верой и быстрое растворение в русском окружении. Призыв малолетних еврейских детей в армию был, таким образом, кратчайшим путем геноцида еврейского народа в Российской империи. Когда мне начинают говорить о русофобии, как явлении негативном, меня просто бесить. Разве может быть нормальный человек не русофобом?!! Как можно не ненавидеть садизм? Скажете: не все такие. Так, рейтинг подполковника КГБ Путина после ковровых бомбардировок Чечни в «русском мире» взлетел чуть – ли не на 100%, а после кровавой бойни на Донбассе – на 93%. Потому я не понимаю сетования по поводу русофобии. Мой предок был кантонистом, как, например, Репин, ставший великим русским художником. Но мой прадед не стал художником, воевал против русских в армии имама Шамиля. У Шамиля был самый легендарный отряд из числа евреев – кантонистов и самая любимая жена еврейка. Что такое кантонисты?. Это одна из самых позорных, кровавых и мрачных страниц в российской истории, как и вся история этого изначального центра антисемитизма, терроризма и агрессии. Похищенных русскими тысяча еврейских мальчиков в возрасте 7-12 лет сдавали в солдаты. Этих еврейских детей гнали в кантонистские батальоны, расквартированые в русских губерниях и в Сибири, чтобы навсегда разорвать все связи с близкими, своим народом и своей верой. По пути половина детей вымирала, другая половина умирала в русских горнизонах и оставшаяся одна треть обязана была 25лет воевать за своих палачей – русских. Целью призыва еврейских детей в русскую армию было не только и не столько воспитание профессиональных военных – в условиях суровой воинской службы малолетних кантонистов пытками и истязаниями принуждали к принятию православия, что означало полный разрыв связей с еврейским народом и иудейской верой и быстрое растворение в русском окружении. Призыв малолетних еврейских детей в армию был, таким образом, кратчайшим путем геноцида еврейского народа в Российской империи. Когда мне начинают говорить о русофобии, как явлении негативном, меня просто бесить. Разве может быть нормальный человек не русофобом?!! Как можно не ненавидеть садизм? Скажете: не все такие. Так, рейтинг подполковника КГБ Путина после ковровых бомбардировок Чечни в «русском мире» взлетел чуть – ли не на 100%, а после кровавой бойни на Донбассе – на 93%. Потому я не понимаю сетования по поводу русофобии. - 0 - 0 Elena (Россия) 19.12.2016 13:03 Мне режет слух вот эти слова автора: «Мы никогда ей не были нужны. Вот она и подарила нас новым, независимым государством вместе с землями, заводами и инфраструктурой. Россия - щедрая душа!». После второй мировой войны, кстати, развязанной русскими фашистами в альянсе с немецкими, произошёл передел мира. За русскими остались эти самые «далёкие южные колонии» и в придачу, Северная Корея, Восточная Германия, Югославия, Чехословакия, Прибалтийские Республики и пр. В сферу свободного мира – США, Великобритания и пр. попали Южная Корея, Япония, Западная Германия и вся Западная Европа, И посмотрите что произошло. Всё что осталось под протекторатом русских оказались на исторической свалке. Сравните Японию, Южну. Корею с Северной Кореей, ГДР с ФРГ и т.д. Нет, милейший автор, предки русских не поехали «осваивать целинные земли», они поехали в качестве жестоких захватчиков. Как говаривал русский классик Ф. Достоевский "Русские – это народ ,который блуждает по Европе и ищет что можно разрушить,уничтожить только ради развлечения”. Так что, что посеешь, то и пожнёшь. Русские и сегодня продолжают сеять ненависть и садизм по всему миру и получют эту ненависть бумерангом обратно Мне режет слух вот эти слова автора: «Мы никогда ей не были нужны. Вот она и подарила нас новым, независимым государством вместе с землями, заводами и инфраструктурой. Россия - щедрая душа!». После второй мировой войны, кстати, развязанной русскими фашистами в альянсе с немецкими, произошёл передел мира. За русскими остались эти самые «далёкие южные колонии» и в придачу, Северная Корея, Восточная Германия, Югославия, Чехословакия, Прибалтийские Республики и пр. В сферу свободного мира – США, Великобритания и пр. попали Южная Корея, Япония, Западная Германия и вся Западная Европа, И посмотрите что произошло. Всё что осталось под протекторатом русских оказались на исторической свалке. Сравните Японию, Южну. Корею с Северной Кореей, ГДР с ФРГ и т.д. Нет, милейший автор, предки русских не поехали «осваивать целинные земли», они поехали в качестве жестоких захватчиков. Как говаривал русский классик Ф. Достоевский "Русские – это народ ,который блуждает по Европе и ищет что можно разрушить,уничтожить только ради развлечения”. Так что, что посеешь, то и пожнёшь. Русские и сегодня продолжают сеять ненависть и садизм по всему миру и получют эту ненависть бумерангом обратно - 0 - 0 марк эпельзафт (израиль) 18.12.2016 15:21 я знаю о сегодняшней России только по материалам прессы.Но полагаю,что за 30 лет ксенофобия никуда не исчезла.В СССР ее было хоть отбавляй. Побои и слово "жид" - это меня сопровождало все детство. я знаю о сегодняшней России только по материалам прессы.Но полагаю,что за 30 лет ксенофобия никуда не исчезла.В СССР ее было хоть отбавляй. Побои и слово "жид" - это меня сопровождало все детство. - 0 - 0 Юлия (Садовская) 18.12.2016 05:22 Простите за то, что, возможно, ухожу от темы, но хотелось бы посмотреть на проблему со стороны.

Знаете, говорят, что человек, который не любит себя, не сможет полюбить и других. Так вот Российское государство всегда было в большей или в меньшей степени равнодушно к тем, кто жил на его территории. В России всегда человек был для государства, а не государство для человека. Идеологический прессинг и дрессура, бюрократическая вымороченность, в которой вязнешь на каждом шагу, невозможность каких бы то ни было гражданских институций, банальная бытовая недоброжелательность и прочее в том же духе – весь этот «букет» привычных россиянину страшилок, с которыми ему давно пришлось свыкнуться, достаётся тому, кто пытается получить российское гражданство.

На уровне межличностного общения тоже нередко сквозит недоброжелательность, а иногда и открытая враждебность. Лично на мой взгляд, причины того можно описывать так же долго, как и следствия, но про одну из них я всё-таки хотела упомянуть… Россия – это же, по сути, степи и холод. Это огромные, обнаженные, открытые всем ветрам пространства, и выжить в таких условиях есть шанс, лишь сбившись в стаю. А в стае логика одна: есть «мы», а есть «они» - чужаки. И чем тяжелее времена на дворе, тем, даже чисто инстинктивно, отношение к недавно приехавшим людям будет здесь еще более настороженное и подозрительное. Простите за то, что, возможно, ухожу от темы, но хотелось бы посмотреть на проблему со стороны.Знаете, говорят, что человек, который не любит себя, не сможет полюбить и других. Так вот Российское государство всегда было в большей или в меньшей степени равнодушно к тем, кто жил на его территории. В России всегда человек был для государства, а не государство для человека. Идеологический прессинг и дрессура, бюрократическая вымороченность, в которой вязнешь на каждом шагу, невозможность каких бы то ни было гражданских институций, банальная бытовая недоброжелательность и прочее в том же духе – весь этот «букет» привычных россиянину страшилок, с которыми ему давно пришлось свыкнуться, достаётся тому, кто пытается получить российское гражданство.На уровне межличностного общения тоже нередко сквозит недоброжелательность, а иногда и открытая враждебность. Лично на мой взгляд, причины того можно описывать так же долго, как и следствия, но про одну из них я всё-таки хотела упомянуть… Россия – это же, по сути, степи и холод. Это огромные, обнаженные, открытые всем ветрам пространства, и выжить в таких условиях есть шанс, лишь сбившись в стаю. А в стае логика одна: есть «мы», а есть «они» - чужаки. И чем тяжелее времена на дворе, тем, даже чисто инстинктивно, отношение к недавно приехавшим людям будет здесь еще более настороженное и подозрительное. - 1 - 0 Boris Goldin (USA) 18.12.2016 03:34 Борис Гольдин ( San-Jose,CA,USA )

Прочитав публикацию моего земляка из солнечного Ташкента " По паспорту, но не по роже", могу сказать одно, что он поднял весьма актуальный вопрос. Нет никакого секрета,что всё время в России происходила и происходит "внутренняя" или, как еще говорят ,"домашняя" русофобия. Иногда она просто доходит до абсурда. Так, например, русскую Татьяну Котлярову, хозяйку книжного магазина в старинном русском городе Ишиме, что в Тюменской области, обвинили в распространении информации, которая может "причинить вред здоровью или развитию детей". Таковой власть - местные русофобы - посчитала сказку в стихах Петра Ершова "Конек-Горбунок".

Кстати, это классическое произведение русской детской литературы,написанное более ста лет назад, читало не одно поколение. Главные персонажи там-крестьянский сын Иванушка -дурачок и волшебный конек-горбунок. К этому добавлю, что и сам поэт родился в Ишиме.

В годы войны меня судьба занесла в теплый Ташкент. Тут вырос, тут и похоронил родителей.В прошлом году мы с женой посетили город детства. Встретились со знакомыми. Тема была одна - куда им деться. Дело в том, что в русском посольстве предлагают город в России. Хочешь - езжай, не хочешь - живи здесь. Твое дело.Выбора нет.Вот и наш бывший сосед по дому и поехал в разведку по указанному адресу-в город Тюмень,как сказали, первый русский город в Сибири.

- Во-первых, не тот климат. На узбекской земле - тепло, на сибирской - холодно, - рассказывал он.- Искал, где можно применить свою профессию экономиста, использовать свой опыт. Везде сибиряки ко мне, русскому парню из Ташкента, относились с прохладцей. Везде говорили одно:да,нам нужны люди,но не сейчас. Ходил- ходил по сибирскому городу пока не заболел. Приехал больным- больным.Сейчас не знаю, как быть.

Как говорили еще в древности, что на свете нет ничего случайного. Все обоснованно, все закономерно, на все имеется своя причина. Думаю, что одну из причин "домашней" или "внутренней" русофобии в современной России надо искать в негативном отношении органов управления на местах к русским гражданам из бывших республик Советского Союза.

Если человеку плохо, что он делает? Ищет друга,чтобы с ним поговорить,посоветоваться, поделиться своей грустной историей. И то,что Дмитрий Беляев из России нашел "Кругозор", а точнее,друга в лице его главного редактора Александра Болясного,это далеко не случайно.

"Кругозор" - независимый международный журнал,где с большим вниманием и душевностью относятся к каждому письму, к каждой публикации.





Прочитав публикацию моего земляка из солнечного Ташкента " По паспорту, но не по роже", могу сказать одно, что он поднял весьма актуальный вопрос. Нет никакого секрета,что всё время в России происходила и происходит "внутренняя" или, как еще говорят ,"домашняя" русофобия. Иногда она просто доходит до абсурда. Так, например, русскую Татьяну Котлярову, хозяйку книжного магазина в старинном русском городе Ишиме, что в Тюменской области, обвинили в распространении информации, которая может "причинить вред здоровью или развитию детей". Таковой власть - местные русофобы - посчитала сказку в стихах Петра Ершова "Конек-Горбунок".





Кстати, это классическое произведение русской детской литературы,написанное более ста лет назад, читало не одно поколение. Главные персонажи там -крестьянский сын Иванушка -дурачок и волшебный конек-горбунок. К этому добавлю, что и сам поэт родился в Ишиме.



В годы войны меня судьба занесла в теплый Ташкент. Тут вырос, тут и похоронил родителей. В прошлом году мы с женой посетили город детства. Встретились со знакомыми. Тема была одна - куда им деться. Дело в том, что в русском посольстве предлагают город в России. Хочешь - езжай, не хочешь - живи здесь. Твое дело. Выбора нет. Вот и наш бывший сосед по дому и поехал в разведку по указанному адресу - в город Тюмень, как сказали, первый русский город в Сибири.



- Во-первых, не тот климат. На узбекской земле - тепло, на сибирской - холодно, - рассказывал он.- Искал, где можно применить свою профессию экономиста , использовать свой опыт. Везде сибиряки ко мне, русскому парню из Ташкента, относились с прохладцей. Везде говорили одно : да, нам нужны люди, но не сейчас. Ходил- ходил по сибирскому городу пока не заболел. Приехал больным- больным. Сейчас не знаю, как быть.



Как говорили еще в древности , что на свете нет ничего случайного. Все обоснованно, все закономерно, на все имеется своя причина. Думаю , что одну из причин "домашней" или "внутренней" русофобии в современной России надо искать в негативном отношении органов управления на местах к русским гражданам из бывших республик Советского Союза.



Если человеку плохо, что он делает? .Ищет друга, чтобы с ним поговорить, посоветоваться, поделиться своей грустной историей. И то, что Дмитрий Беляев из России нашел "Кругозор", а точнее, друга в лице его главного редактора Александра Болясного, это далеко не случайно. "Кругозор" - независимый международный журнал, где с большим вниманием и душевностью относятся к каждому письму, к каждой публикации.

. Борис Гольдин ( San-Jose,CA,USA )Прочитав публикацию моего земляка из солнечного Ташкента " По паспорту, но не по роже", могу сказать одно, что он поднял весьма актуальный вопрос. Нет никакого секрета,что всё время в России происходила и происходит "внутренняя" или, как еще говорят ,"домашняя" русофобия. Иногда она просто доходит до абсурда. Так, например, русскую Татьяну Котлярову, хозяйку книжного магазина в старинном русском городе Ишиме, что в Тюменской области, обвинили в распространении информации, которая может "причинить вред здоровью или развитию детей". Таковой власть - местные русофобы - посчитала сказку в стихах Петра Ершова "Конек-Горбунок".Кстати, это классическое произведение русской детской литературы,написанное более ста лет назад, читало не одно поколение. Главные персонажи там-крестьянский сын Иванушка -дурачок и волшебный конек-горбунок. К этому добавлю, что и сам поэт родился в Ишиме.В годы войны меня судьба занесла в теплый Ташкент. Тут вырос, тут и похоронил родителей.В прошлом году мы с женой посетили город детства. Встретились со знакомыми. Тема была одна - куда им деться. Дело в том, что в русском посольстве предлагают город в России. Хочешь - езжай, не хочешь - живи здесь. Твое дело.Выбора нет.Вот и наш бывший сосед по дому и поехал в разведку по указанному адресу-в город Тюмень,как сказали, первый русский город в Сибири.- Во-первых, не тот климат. На узбекской земле - тепло, на сибирской - холодно, - рассказывал он.- Искал, где можно применить свою профессию экономиста, использовать свой опыт. Везде сибиряки ко мне, русскому парню из Ташкента, относились с прохладцей. Везде говорили одно:да,нам нужны люди,но не сейчас. Ходил- ходил по сибирскому городу пока не заболел. Приехал больным- больным.Сейчас не знаю, как быть.Как говорили еще в древности, что на свете нет ничего случайного. Все обоснованно, все закономерно, на все имеется своя причина. Думаю, что одну из причин "домашней" или "внутренней" русофобии в современной России надо искать в негативном отношении органов управления на местах к русским гражданам из бывших республик Советского Союза.Если человеку плохо, что он делает? Ищет друга,чтобы с ним поговорить,посоветоваться, поделиться своей грустной историей. И то,что Дмитрий Беляев из России нашел "Кругозор", а точнее,друга в лице его главного редактора Александра Болясного,это далеко не случайно."Кругозор" - независимый международный журнал,где с большим вниманием и душевностью относятся к каждому письму, к каждой публикации.Прочитав публикацию моего земляка из солнечного Ташкента " По паспорту, но не по роже", могу сказать одно, что он поднял весьма актуальный вопрос. Нет никакого секрета,что всё время в России происходила и происходит "внутренняя" или, как еще говорят ,"домашняя" русофобия. Иногда она просто доходит до абсурда. Так, например, русскую Татьяну Котлярову, хозяйку книжного магазина в старинном русском городе Ишиме, что в Тюменской области, обвинили в распространении информации, которая может "причинить вред здоровью или развитию детей". Таковой власть - местные русофобы - посчитала сказку в стихах Петра Ершова "Конек-Горбунок".Кстати, это классическое произведение русской детской литературы,написанное более ста лет назад, читало не одно поколение. Главные персонажи там -крестьянский сын Иванушка -дурачок и волшебный конек-горбунок. К этому добавлю, что и сам поэт родился в Ишиме.В годы войны меня судьба занесла в теплый Ташкент. Тут вырос, тут и похоронил родителей. В прошлом году мы с женой посетили город детства. Встретились со знакомыми. Тема была одна - куда им деться. Дело в том, что в русском посольстве предлагают город в России. Хочешь - езжай, не хочешь - живи здесь. Твое дело. Выбора нет. Вот и наш бывший сосед по дому и поехал в разведку по указанному адресу - в город Тюмень, как сказали, первый русский город в Сибири.- Во-первых, не тот климат. На узбекской земле - тепло, на сибирской - холодно, - рассказывал он.- Искал, где можно применить свою профессию экономиста , использовать свой опыт. Везде сибиряки ко мне, русскому парню из Ташкента, относились с прохладцей. Везде говорили одно : да, нам нужны люди, но не сейчас. Ходил- ходил по сибирскому городу пока не заболел. Приехал больным- больным. Сейчас не знаю, как быть.Как говорили еще в древности , что на свете нет ничего случайного. Все обоснованно, все закономерно, на все имеется своя причина. Думаю , что одну из причин "домашней" или "внутренней" русофобии в современной России надо искать в негативном отношении органов управления на местах к русским гражданам из бывших республик Советского Союза.Если человеку плохо, что он делает? .Ищет друга, чтобы с ним поговорить, посоветоваться, поделиться своей грустной историей. И то, что Дмитрий Беляев из России нашел "Кругозор", а точнее, друга в лице его главного редактора Александра Болясного, это далеко не случайно. "Кругозор" - независимый международный журнал, где с большим вниманием и душевностью относятся к каждому письму, к каждой публикации. - 0 - 0 Валерий Шурик (США) 16.12.2016 21:54 Я прожил, как мне казалось, в СССР 48 счастливых лет. Остальные 25 на так называемой "чужбине" за тридевять земель и тремя морями-океанами. Меня встретили радушно, помогли с работой, а потом... А что потом? Потом самостоятельно улучшайся. Но всегда и везде если и отказывали, то с неизменной улыбкой и обязательным напутствием - приходите завтра (т.е. не приходите пока не научитесь языку или что-то делать по требованиям страны).

Как только накопил деньги на компьютер, в тот же день понял, что счастливые 48 лет оказались надуманной сказкой. После свершившейся антинародной революции, язык "дружественных" наций (более 110) приобрёл качественно новую окраску безнравственности с оттенком "матовым". Читать комментарии было просто не выносимо. И чем дальше, тем только хуже. Озлобленность своею жизнью и невозможность что-либо изменить, выразилось в полном неприятии не только приезжих из "Дружественных" республик, но и даже в той же мере своих собственных граждан. Удивляться нечему. Мнимая культура вывернулась наконец своей изнанкой. Да простит меня тот тонкий слой жителей бывшей страны советской, кто был по недоразумению что снаружи, что изнутри действительно высококультурными и не изменился с прошествием зомбирования народа - все наши проблемы из-за наших внешних врагов.

Ещё долго не наступит время, когда Россия станет цивилизованным государством в смысле отношений между людьми. Три поколения должны полностью вымереть, а то и больше.

Извините. Накипело. Я прожил, как мне казалось, в СССР 48 счастливых лет. Остальные 25 на так называемой "чужбине" за тридевять земель и тремя морями-океанами. Меня встретили радушно, помогли с работой, а потом... А что потом? Потом самостоятельно улучшайся. Но всегда и везде если и отказывали, то с неизменной улыбкой и обязательным напутствием - приходите завтра (т.е. не приходите пока не научитесь языку или что-то делать по требованиям страны).Как только накопил деньги на компьютер, в тот же день понял, что счастливые 48 лет оказались надуманной сказкой. После свершившейся антинародной революции, язык "дружественных" наций (более 110) приобрёл качественно новую окраску безнравственности с оттенком "матовым". Читать комментарии было просто не выносимо. И чем дальше, тем только хуже. Озлобленность своею жизнью и невозможность что-либо изменить, выразилось в полном неприятии не только приезжих из "Дружественных" республик, но и даже в той же мере своих собственных граждан. Удивляться нечему. Мнимая культура вывернулась наконец своей изнанкой. Да простит меня тот тонкий слой жителей бывшей страны советской, кто был по недоразумению что снаружи, что изнутри действительно высококультурными и не изменился с прошествием зомбирования народа - все наши проблемы из-за наших внешних врагов.Ещё долго не наступит время, когда Россия станет цивилизованным государством в смысле отношений между людьми. Три поколения должны полностью вымереть, а то и больше.Извините. Накипело. - 0 - 0 KRUGOZOR 16.12.2016 15:19 ПИСЬМО В «КРУГОЗОР». «Уважаемая редакция, у меня не получается поместить свой комментарий. Поместите, пожалуйста, от моего имени. Леонид Анцелович, Россия, Ростов-на-Дону».

После распада СССР большинство русскоязычного населения бывших советских республик всеми правдами и неправдами стало стремиться переселится на ПМЖ в Россию. Причин для этого было предостаточно: рост этнической конкуренции при устройстве на работу, языковый барьер, ограничение сфер использования русского языка и т.д. Русским гражданам стала отводиться роль захватчиков, представителей так называемого тоталитарного режима.

Но и на исторической родине – в России - с распростертыми объятиями их не встречают. Программы по переселению граждан с «титульной» национальностью успешно работают во всех уважающих себя странах. Самой масштабной и успешной в этом плане является репатриация евреев в Израиль. Каждый еврей имеет право прибыть на ПМЖ в Израиль и кроме того, может получить гражданство Израиля, даже проживая в другой стране. Для турок-месхетинцев, проживающих на территории объятого войной Донбасса, в Турции были специально построены многоэтажные дома, хотя эти турки исторически проживали на территории Грузии. Особым приоритетом пользуются этнические немцы-репатрианты в Германии, этнические поляки в Польше и т.д.

И только в России эта программа, утверждённая президентом РФ, доведена до абсурда с непреодолимыми бюрократическими препятствиями, сопровождается вымогательством и унижениями, и поэтому ожидаемого массового переселения на свою историческую родину не случилось.

Вдобавок пресловутый национальный вопрос, который, как бы в России его не замалчивали, становится всё острее. И это касается не только граждан с иностранными паспортами, но такое происходит в разных районах России, исторически заселённых русским населением, происходит процесс его выдавливания.

Это особенно заметно в республиках Северного Кавказа, в Ставрополье, Астраханской области, Калмыкии, Якутии, Тувы и во многих других местах. В Чечне русских и вовсе не осталось.

А в то время, когда несчастные наши люди вынуждены унижаться и страдать, чтобы получить заветную книжечку с двуглавым орлом, президент России торжественно вручил паспорт РФ актеру Жерару Депардье, который «достойно» отблагодарил российского президента в своём интервью французскому телеканалу "Canal+", заявив, что Россия ему напоминает большой сарай. «А если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае». Подаренные с барских плеч квартиры стоимостью в полтора десятка миллиона рублей, он благоразумно распродал и теперь проживает в благополучной Бельгии. Другой новоиспечённый россиянин - боксёр Рой Джонс - также получил российское гражданство от Путина, и не скрывает своей честолюбивой цели – заработать пару миллиардов долларов.

Совсем недавно очередным обладателем российского гражданства стал другой известный актёр - Стивен Сигал, какие у него планы - пока не известно, но согласно опыта Депардье и Джонса можно предположить, что он тоже руководствуется не любовью к России. ПИСЬМО В «КРУГОЗОР». «Уважаемая редакция, у меня не получается поместить свой комментарий. Поместите, пожалуйста, от моего имени. Леонид Анцелович, Россия, Ростов-на-Дону».После распада СССР большинство русскоязычного населения бывших советских республик всеми правдами и неправдами стало стремиться переселится на ПМЖ в Россию. Причин для этого было предостаточно: рост этнической конкуренции при устройстве на работу, языковый барьер, ограничение сфер использования русского языка и т.д. Русским гражданам стала отводиться роль захватчиков, представителей так называемого тоталитарного режима.Но и на исторической родине – в России - с распростертыми объятиями их не встречают. Программы по переселению граждан с «титульной» национальностью успешно работают во всех уважающих себя странах. Самой масштабной и успешной в этом плане является репатриация евреев в Израиль. Каждый еврей имеет право прибыть на ПМЖ в Израиль и кроме того, может получить гражданство Израиля, даже проживая в другой стране. Для турок-месхетинцев, проживающих на территории объятого войной Донбасса, в Турции были специально построены многоэтажные дома, хотя эти турки исторически проживали на территории Грузии. Особым приоритетом пользуются этнические немцы-репатрианты в Германии, этнические поляки в Польше и т.д.И только в России эта программа, утверждённая президентом РФ, доведена до абсурда с непреодолимыми бюрократическими препятствиями, сопровождается вымогательством и унижениями, и поэтому ожидаемого массового переселения на свою историческую родину не случилось.Вдобавок пресловутый национальный вопрос, который, как бы в России его не замалчивали, становится всё острее. И это касается не только граждан с иностранными паспортами, но такое происходит в разных районах России, исторически заселённых русским населением, происходит процесс его выдавливания.Это особенно заметно в республиках Северного Кавказа, в Ставрополье, Астраханской области, Калмыкии, Якутии, Тувы и во многих других местах. В Чечне русских и вовсе не осталось.А в то время, когда несчастные наши люди вынуждены унижаться и страдать, чтобы получить заветную книжечку с двуглавым орлом, президент России торжественно вручил паспорт РФ актеру Жерару Депардье, который «достойно» отблагодарил российского президента в своём интервью французскому телеканалу "Canal+", заявив, что Россия ему напоминает большой сарай. «А если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае». Подаренные с барских плеч квартиры стоимостью в полтора десятка миллиона рублей, он благоразумно распродал и теперь проживает в благополучной Бельгии. Другой новоиспечённый россиянин - боксёр Рой Джонс - также получил российское гражданство от Путина, и не скрывает своей честолюбивой цели – заработать пару миллиардов долларов.Совсем недавно очередным обладателем российского гражданства стал другой известный актёр - Стивен Сигал, какие у него планы - пока не известно, но согласно опыта Депардье и Джонса можно предположить, что он тоже руководствуется не любовью к России. - 0 - 0