ВЫЖИВАНИЕ ПЛАНЕТЫ Глобальное мошенничество Климат Земли в мифах и реалиях Григорий Гуревич "Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны".

/Уинстон Черчилль/

/Уинстон Черчилль/ Выступая 31 января 2014 г. на объединённой сессии Конгресса США, Обама сказал: "Спор закончен. Изменение климата является реальностью." Во-первых, не в компетенции главы демократического государства объявлять об окончании научной дискуссии ("спора" по терминалогии Обамы). Такие заявления обычно делают диктаторы. Во-вторых, климат Земли меняется постоянно с момента образования Солнечной системы. Только за последние 650 тыс. лет на нашей планете произошло семь циклов наступления ледников и последующего их отступления, т.е глобального охлаждения и разогрева Земли. С этим как будто бы никто не спорит. Поэтому заявление Обама с трибуны Конгресса США о том, что изменение климата Земли является реальностью, выглядит по меньшей мере нелепо. Изменение климата Земли На изменение климата Земли заметное влияние оказывает изменение температуры её поверхности. В свою очередь на изменение температуры доминирующее влияние оказывает активность Солнца, мощные извержения вулканов, изменение угла наклона вращения Земли и другие космические и внутренние земные силы, а также концентрация парниковых газов в атмосфере нашей планеты. Сегодня многие климатологи и политики убеждены в том, что влияние результатов человеческой деятельности на изменение климата Земли (антропогенное влияние) стало доминирующим. Сторонников гипотезы антропогенного влияния стали называть "алармистами", потому что они считают, что население нашей планеты уже в ближайшем будущем столкнётся с природными катаклизмами, которые поставят под угрозу само существование человечества. Чтобы этого не случилось, надо по мнению алармистов, немедленно предпринять меры по резкому уменьшению этого влияния и, в частности, сократить выбросы в атмосферу Земли антропогенного углекислого газа (УГ). Ещё одним парниковым газом является метан. Основной источник антропогенных выбросов метана - жизнедеятельность коров. Но алармисты ополчились только на антропогенный УГ. Он появляется в атмосфере Земли в результате окисления углерода, выбрасываемого угольными электростанциями и двигателями внутреннего сгорания. Их предлагается заменить возобновляемыми источниками получения энергии (зелёные технологии). Поскольку заменить коров нечем, а, простите за банальность, алармистам тоже кушать хочется, то о метане они практически не говорят. Климат Земли и содержание углекислого газа в её атмосфере Никто не спорит о влиянии содержания УГ в атмосфере Земли на её температуру. Но какова величина вклада антропогенного УГ на изменение температуры нашей планеты? Убедительного и однозначного ответа на этот вопрос нет. Имеются лишь оценки, выполненные с помощью компьютерных математических моделей. С 1900 г. и примерно до 40-х годов прошлого столетия наблюдался рост температуры в Северном полушарии. Затем он прекратился и температура начала падать. Тогдашние алармисты принялись пугать людей надвигающимся глобальным похолоданием. Примерно с 1975 г. по 2000 г. снова происходил рост температуры поверхности Земли. Алармисты заговорили о надвигающемся катастрофическом разогреве планеты. С 2000 г. рост температуры замедлился, и затем температура стабилизировалась. Алармисты объявили прекращение роста температуры временным. Они начали пугать нас тем, что вскоре произойдёт катастрофический рост температуры Земли. С 1900 г. выбросы антропогенного УГ постоянно росли, а температура Земли то росла, то падала. Таким образом, за прошедшие 110 лет корреляции между выбросами антропогенного УГ и изменением температуры Земли не наблюдалось. И тем не менее алармисты используют математические модели, основанные на этой корреляции. Согласно прогнозам, полученным с помощью этих моделей, должен происходить непрерывный и существенный рост температуры Земли. Но этого не наблюдается. Об этом говорят, например, измерения температуры, проводимые Hadley Center for Climate Prediction and Research (Великобритания) с 1850 г. по 2015 г. Поэтому в последнем докладе Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН о влиянии антропогенного УГ говорится осторожно: "Весьма вероятно, что более половины наблюдаемого увеличения глобальной средней температуры поверхности Земли с 1951 г. по 2010 г. было вызвано увеличением выбросов антропогенных газов". "Весьма вероятно" - очень ненадёжное объяснение происходящих изменений температуры Земли. Кроме этого МГЭИК игнорирует факт её стабилизации. МГЭИК признаёт, что только около половины наблюдаемого роста температуры было вызвано человеческой деятельностью. Значит на другую половину роста температуры человек не влиял. Парижский саммит по климату В Парижских соглашениях по климату говорится, что если выбросы антропогенного УГ будут расти сегодняшними темпами, то температура Земли повысится к 2100 г. на 1.5 градуса по Цельсию. Но это даже по сценарию МГЭИК не является катастрофой. Природный фактор будет по-прежнему влиять на изменение климата, независимо от уменьшения эмиссии антропогенного УГ. Чиновники ООН высокого ранга открыто признают, что их усилия не направлены на замедление роста температуры Земли. Например, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Кристина Фигуерес (Christina Figueres) сказала, что ООН поставила задачу "намеренно трансформировать модель мирового экономического развития". Оттмар Эдэнхефер (Ottmar Edenhefer), другой высокопоставленный чиновник ООН сказал: "Человек должен освободиться от иллюзии, что международная политика в области климата это экологическая политика. Она не имеет ничего общего с экологией. Климатическая политика это перераспределение богатств в мире". Значит Парижский саммит - грандиозный обман. Его организаторы и участники, прикрываясь заботой о предотвращении катастрофического изменения климата, поставили задачу разработать механизм перераспределения богатств между развитыми и бедными странами, т.е. механизм ограбления развитых стран. Сто лет назад большевики приступили к перераспределению богатств в рамках России. Сегодня их последователи стараются решить эту задачу в рамках всего мира. Если Парижские соглашения по климату будут успешно реализованы, то к 2100 г. температура поверхности Земли снизится только на 0.05 градуса по Цельсию. Бьёрн Ломберг (Bjorn Lomberg), датский учёный климатолог, профессор Copenhagen Business School, сказал, что "это просто циничный политический театр, разыгрываемый нашими лидерами, чтобы убедить нас в том, что они предпринимают серьёзные меры. Это феноменально дорогой театр и он является пустым жестом". А вот мнение Джима Хансена (Jim Hanson), научного сотрудника NASA, одного из сторонников антропогенного влияния на глобальное потепление Земли: "Парижские соглашения наполовину оценочные и незрелые" и являются "мошенничеством" и "подделкой". Эти соглашения не обязывают бедные страны что-либо делать, чтобы остановить антропогенное влияние на изменение климата. Влияние углекислого газа и солнечной активности Борцы с изменением климата преднамеренно замалчивают положительное влияние роста концентрации УГ в атмосфере Земли на жизнь растений. Swedish University of Agricultural Science и Umea University опубликовали в трудах Академии Наук Швеции за 2015 г. результаты своих исследований, из которых следует, что повышение в 20-м веке уровня УГ в атмосфере Земли сместило фотосинтетический метаболизм растений. Это способствовало увеличению интенстивности их роста и привело к увеличению поглощения УГ из атмосферы на 16%. В математических моделях алармистов это увеличение не учитывается. Поэтому прогнозы алармистов завышены примерно на 17%. (Данные Боба Ирка (Bов Yirka)). В 2015 г. научный сотрудник University of Alabama Джон Кристи (John Chrisry) опубликовал результаты сравнения прогнозов изменения температуры поверхности Земли, полученные на математических моделях, с реальными данными. Оказалось, что эти прогнозы превышали реальные данные на 0.03-0.24 градуса Цельсия. С 1955 г. это расхождение быстро увеличивается и в 2015 г. составило уже 0.6 градусов Цельсия. (Труды Академии Наук США. 14 октября 2015 г.) Sрace and Science Research Corporation выпустила отчёт, в котором приводятся данные о том, что Земля вступает в длительную фазу глобального похолодания. В августе 2016 г. на веб-сайте Vencore был опубликован доклад Пола Дориана (Paul Dorian), сотрудника частной фирмы Vencore, Inc., обслуживающей ЦРУ, министерство обороны и другие департаменты федерального правительства. Дориан - метеоролог. В докладе говорится, что "уже второй раз подряд в этом месяце Солнце не имеет пятен...Это указывает на приближение следующего минимума солнечной активности. Оно может произойти около 2019 г.". Если Солнце является главным источником похолодания и разогрева Земли, то и на других планетах циклы изменения их температур должны совпадать с земными циклами. Это и происходит в действительности. Очень чётко это наблюдается на Марсе и Юпитере, где человеческая деятельность отсутствует. Прогнозы алармистов и реальная картина мира За последние более, чем 100 лет происходят постоянные циклические изменения размеров арктического и антарктического морского льда. Они не связаны с результатами деятельности человека. Сообщения о таянии ледникового щита в Западной Антарктиде, происходящее в последние годы, не является сенсацией. Оно находится в пределах диапазона изменения площади ледяного покрова за последние 300 лет. И тем не менее алармисты преподнесли это таяние как доказательство разогрева Земли. К сожалению для них, оно уже прекратилось и сегодня происходит восстановление площади морского льда. Кстати, популяция белых медведей в Арктике не сократилась, как предсказывали Альберт Гор и его коллеги алармисты, а возросла. Сегодня она находится на рекордно высоком уровне. (Данные Британской антарктической службы). Поток новых фактических данных заставляет алармистов ООН постоянно пересматривать свои прогнозы. Так, например, в первом докладе МГЭИК предсказывалось повышение уровня океана на 3.7 м, во втором докладе - на 1.2 м, в третьем - на 0.8 м и в четвёртом - на 0.6 м. За последние 300 лет уровень океана поднимался примерно на 20 см за столетие без каких-либо катастрофических последствий. Алармисты рисуют страшные картины погодных катаклизмов, которые должны обрушиться на нас в результате человеческой деятельности. Но и эти прогнозы алармистов не сбылись. С 1950 г. число и уровень экстремальных погодных проявлений не возросли. Ни смерчи, ни ураганы не стали более частыми и интенсивными. В США с 2005 г. не было зафиксировано ни одного урагана пятой категории. Это рекордный период затишья с 1900 г. Даже Natinal Oceanic and Atmospheric Administraition и МГИЭК признали, что за последнее десятилетие не было отмечено увеличение интенсивности и частоты засух, наводнений, гроз и торнадо. Не произошло катастрофического распространения инфекционных заболеваний, о чём эксперты МГИЭК пугали нас в течение 20-ти лет. Неспособность объяснить происходящие явления и предсказать будущее не останавливает провокаторов алармистов. Например, наиболее известный из них Альберт Гор поспешил объявить о том, что проливные дожди и сильное наводнение, обрушившиеся осенью этого года на южную Луизиану, являются доказательством потепления климата Земли. Климатологи Патрик Майклс (Patrick Michaels) и Пол Нэппенберг (Paul Knappenberg) из University of Iowa показали в своём исследовании, что дожди и наводнение в Южной Луизиане произошли не из-за сжигания угля, нефти и природного газа, а из-за циклических изменений в Атлантическом и Тихом океанах. В начале 2015 г. NASA сообщило о том, что 2014 г. был самым горячим с 1880 г. Но вскоре выяснилось, что данные, которые использовало NASA, находятся в пределах погрешности измерений, т.е. не являются надёжными. Тогда NASA признало, что вероятность того, что 2014 г. был самым горячим, составляет только 38%. При статистических измерениях, к которым относятся измерение температуры Земли, если их вероятность менее 50%, то они являются случайными. 