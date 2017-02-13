Воробей у окна

СТРОФЫ

Февраль. Достать чернил и плакать!

Писать о феврале навзрыд.



БОРИС ПАСТЕРНАК





Февраль. Проникла в душу слякоть,

И нет бороться с нею сил,

И я готов уже заплакать,

Ещё и не достав чернил.

Ну, а когда порой унылой

Родится за строкой строка,

И слёзы, и мои чернила

Смешаются наверняка.

И не уснуть, и полусонный,

В печали тягостной своей,

У рамы съежусь я оконной,

Как в дождь - промокший воробей,

И за стеклом, за грязной жижей,

Напрасно вглядываясь вдаль,

Весны я долго не увижу -

Встал между ней и мной февраль.

Апофеозом зимней драмы

Явился месяц этот злой,

Казалось бы, короткий самый, -

Длиннее вечности самой.