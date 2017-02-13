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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
СТРОФЫ
февраль '17
СТРОФЫ

Воробей у окна

Фрэдди Зорин

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд.

                                      БОРИС ПАСТЕРНАК

            
 
Февраль. Проникла в душу слякоть,
И нет бороться с нею сил,
И я готов уже заплакать,
Ещё и не достав чернил.
Ну, а когда порой унылой
Родится за строкой строка,
И слёзы, и мои чернила
Смешаются наверняка.
И не уснуть, и полусонный,
В печали тягостной своей,
У рамы съежусь я оконной,
Как в дождь - промокший воробей, 
И за стеклом, за грязной жижей,
Напрасно вглядываясь вдаль,
Весны я долго не увижу -
Встал между ней и мной февраль.
Апофеозом зимней драмы
Явился месяц этот злой,
Казалось бы, короткий самый, -
Длиннее вечности самой.

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