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НАБОЛЕЛО
февраль '17
НАБОЛЕЛО

Гордые великороссы, или Жалкий польский еврейчик

Марк Эпельзафт

Трижды меня называли "жалким еврейчиком".

Первый раз - супруга бывшего работника ЦК , грузинка , проживавшая в Москве, на Патриарших. У неё на стенах висели Гудиашвили и Пиросмани: в виде картин. Она читала Бараташвили вслух. В обработке Пастернака.

И тут я похвалил Саакашвили и поругал последними словами Сталина и Ко.

Дама преобразилась. Лицо запылало от гнева.

- Не может жалкий польский еврейчик-эммигрант рассуждать о НАШЕМ великом Сталине. Ногтя не стоишь! Он мощен, велик и свят!..

Пришлось отказаться от гостеприимства.

Второй раз магический тропп произнесла внучка доблестных комиссаров из черты оседлости родом. А ныне - глубоко православная супруга крупного православного главы российского СМИ с православно-народным оттенком.

Сидим мы в Иерусалиме. С её родственниками. Ужинаем. Приглашает посетить Россию.

- Нет, - говорю, - лучше вы к нам. А то ещё ФСБ ваше... Очень они беспокойные. А у меня статьи, острые стихи и песни. О войне РФ против Украины. О вашем вождишке тоже.

- Во-первых, - говорит внучка местечковых евреев, - Россия не воюет с Украиной.

Во-вторых - у нас ФСБ никого за взгляды не преследует.

В третьих - великой России дела нет до какого-то жалкого польского еврейчика и его песен.

Последний раз выражение "жалкий еврейчик " я прочел в "Кругозоре", в комментариях к моей статье о мифах и лжи вокруг УПА, от человека имени Давид. С отчеством - Исаакович , как выяснилось.

Ярый противник бандеровцев, Давид чехвостил меня в хвост и в гриву, окрестив сперва нацистским прихвостнем, потом мерзавцем и наймитом майданутых, пока,
 наконец, не остановился на...."жалком польском еврейчике ".

"Вот ты каков, ядрёный великоросс, - подумал я, припомнив все три случая торжества великого и могучего над жалким польским еврейчиком…

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