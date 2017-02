2017 год - время смены вех

ЭКСПЕРТ

Скорее всего, это так. А с другой стороны, человеку свойстве нно заглядывать в будущее. Так мы устроены. Поэтому столь популярны гадания у любых народов. Ну, а если не гадать, а попытаться определить главные тенденции развития событий, а затем попробовать их продлить в будущее? Использовать метод классической экстраполяции? Вот так и построена это работа: в первой части намечены некоторые векторы американской внешней политики, во второй - возможные результаты.

ЧАСТЬ 1.

АМЕРИКАНО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ОХ, УЖ ЭТИ МИШКИ…

14 декабря 2016 года американский журнал Forbes познакомил своих читателей с самыми влиятельными людьми в мире. Первое место в этом списке влиятельное издание отвело Владимиру Путину. "Российский президент оказывает влияние едва ли не на каждый уголок планеты. На родине, в Сирии и на выборах президента США Путин продолжает добиваться того, чего хочет", - утверждает Forbes. Вообще-то, Forbes первое место в мире отводит российскому президенту уже четвертый год подряд. Но в прошлом году Путин произвел особенное впечатление на редакцию журнала своим воздействием на американский избирательный процесс. "С таким вероятным союзником, как Дональд Трамп в Белом доме, власть Путина может стать безграничной на долгие годы", - завершает обоснование своего выбора Forbes. Сильно сказано, не правда ли? Но насколько справедливо?

Российский фактор стал одним из центральных в наших предвыборных дискуссиях после того, как Демпартия признала факт взлома своих серверов "анонимными" хакерами... Об этом стало известно 15 июня 2016 года. Как выяснили специалисты по безопасности компании CrowdStrike, за взломом стояли две хакерские группы: одна по имени Cozy Bear или "Милый Мишка" (APT29), другая - Fancy Bear или "Крутой Мишка" (APT28). Дмитрий Альперович, технический директор компании, тогда отметил, что параллельная работа двух групп неудивительна, поскольку одновременно над взломом могли работать "разные российские ведомства". Обе были неоднократно замечены в участии в промышленном, политическом и военном шпионаже. Считается, что за Cozy Bear стоит ФСБ РФ, а Fancy Bear входит в орбиту ГРУ Генштаба РФ. Кстати, в 2015 году Fancy Bear совершила атаки на информационные системы Бундестага и Христианско-демократического союза Германии, французский телеканал TV5 Monde, информационные системы Белого дома и НАТО.

Любопытными обитателями тайги оказались эти мишки...

ПОЛИТИКА И КОМПРОМАТ

А в самом начале нового года, 6 января, была опубликована рассекреченная версия отчета американских спецслужб, названного "Оценка российских действий и намерений во время прошедших выборов в США". Документ подготовили ЦРУ, ФБР и АНБ. Если вкратце, то самым главным является безусловный вывод о вмешательстве России в ход президентской кампании в США: кибератаки и вбросы предприняты по указанию Владимира Путина. "В число целей, которые преследовала Россия, входили подрыв общественного доверия демократическому процессу в США, публичное унижение госсекретаря Хилари Клинтон и нанесение ущерба ее имиджу для снижения шансов на победу на выборах нового президента США… Мы также делаем вывод о том, что Владимир Путин и российское правительство отдавали выраженное предпочтение Дональду Трампу".

С этим все ясно. Но насколько эффективной оказалась помощь Трампу, можно ли просчитать в какой-то конкретной форме результаты всей этой массированной компании дискредитации Клинтон и поддержки Трампа? На эти и подобные вопросы отчет не дает ответа, но это и не входило в задачу наших спецслужб. Политическая сторона всей этой истории находится далеко за пределами компетенции разведки и ФБР. Да и можно ли это установить? Например, опросить каждого американца, принимавшего участие в выборах? Это по определению невозможно.

А если это так, то отставим политику в сторону и сосредоточимся на другом - на государственных интересах. И в этом контексте заслуживает внимание двухстраничное дополнение к отчету наших спецслужб. Об этом стало известно во вторник 10 января из сообщения CNN. И в этот же день, но ближе к вечеру, малоизвестный интернет-портал BuzzFeed опубликовал 35 страниц убористого текста, получивших вскоре прозвище "досье Трампа". О чем идет речь?

Как свидетельствует Эндрю Вуд, бывший британский посол в России, во время своей встречи с сенатором МакКейном на международной конференции по безопасности в канадском Галифаксе он рассказал ему о неком досье, подготовленном отставным британским разведчиком. Содержание этого досье к тому времени видели уже многие люди в Вашингтоне, но не сенатор МакКейн.

"Я сказал ему, что я в курсе содержания доклада, хотя сам его не читал. Он может соответствовать истине, а может и нет - я не в состоянии это оценить". - рассказал журналистам ВВС посол Вуд. - "Но в докладе содержатся два основных обвинения: во-первых, что кандидат Трамп был как-то замешан в хакерских атаках, а, во-вторых, что он совершил компрометирующие его сексуальные действия в России. К этим обвинениям, с моей точки зрения, следует относиться серьезно - если они соответствуют истине".

После этого разговора Джон МакКейн - согласно версии The Guardian - отправил своего представителя за океан для получения досье и уже 9 декабря лично передал его директору ФБР Джеймсу Коми. Все остальное хорошо известно: в сжатой форме этот аналитический отчет стала частью брифингов, которые провели руководители основных спецслужб нашей страны - Национальной разведки, ФБР, ЦРУ и АНБ - с уходящим президентом Обамой в четверг 5 января и на следующий день - с президентом-электом Трампа.

С точки зрения формальной логики, этот отчет, во-первых, может быть полностью правдив, во-вторых, включать правдивую информацию наряду с ложной, в-третьих, быть ложным от начала и до конца.

О том, что он не полностью достоверен, писали уже журналисты BuzzFeed в предисловии к публикации. То есть, первый вариант изначально отпадает, остаются два последующих. Это и не удивительно: во все времена разведчикам очень редко удавалось раздобыть 100% надежную информацию. Специфика работы, знаете ли...

Поразительна скорость распространения информации в наше время. Только во вторник мы узнали о досье на Трампа, а уже на следующий день Wall Street Journal рассказал об авторе этого аналитического материала. Британская пресса немедленно присоединилась.

Итак, познакомьтесь, Кристофер Стил, 53 года, выпускник Кэмбриджа, большую часть своей жизни провел в британской разведке MI6. В 1990-е годы работал под прикрытием в Москве, как британский дипломат. По возвращении в Лондон быстро продвинулся внутри "Russia desk", или российского бюро MI6. После 20 лет службы в разведке ушел в отставку (угроза исламского терроризма тогда представлялась намного серьезнее чем Россия) и вместе с Крисом Бёрроуз создал в 2009 году компанию Orbis Business Intelligence. На эти же годы пришлось его сотрудничество с нашим ФБР, отделом евразийской преступности.

В сентябре 2015 года за помощью к Orbis Business Intelligence обратилась вашингтонская консалтинговая фирма Fusion GPS. Ее клиент, кто-то из влиятельных республиканцев, запросил компрометирующие материалы по Дональду Трампу... Политика и компромат - две вещи неразлучные. Лучше всего, по-моему, это выразил герой романа Роберта Пенн Уоррена Вся королевская рать: "Человек зачат в грехе и рожден в мерзости, путь его - от пеленки зловонной до смердящего савана. Всегда что-то есть".

Русское направление представлялось наиболее перспективным, а Стил был несомненным экспертом по тамошнему всегда-что-то-есть. Для выполнения заказа Стил обратился к своим российским контактам, связь с которыми поддерживал долгие годы. После номинации Трампа на съезде в Кливленде, уже демократы запросили примерно то же. Собранный материал, зачастую полученный через третьи-четвертые руки, Стил оформил в виде нескольких меморандумов. Так и возникло "досье Трампа", ставшее громкой сенсацией в самом начале нового года.

В ЖУРНАЛИСТИКЕ - КАК В РАЗВЕДКЕ

Как в разведке, так и в журналистике, говорить о достоверности полученной из анонимного источника информации можно лишь только в том случае, если она подтверждается по другим каналам. В случае доклада Стила таких сообщений нет. Или... пока нет. Но это не суть важно. Важно другое - а почему же наши ведущие спецслужбы в лице их руководителей решили ознакомить президента Обаму и президента-электа Трампа с непроверенным содержимым досье?

Ответ состоит из двух элементов, публично оглашенного и... подразумеваемого.

Во-первых, это досье уже стало достоянием публики, как минимум, с середины октября. В нем описан, при условии даже частичной его достоверности, серьезный потенциал для будущего шантажа Трампа. Поэтому высшему руководству страны необходимо с ним познакомиться, хотя бы в самой лаконичной форме.

Во-вторых, автор отчета Кристофер Стил всегда отличался безукоризненной профессиональной репутацией, как в кругу своих британских коллег, так и глазах руководителей наших спецслужб, прежде всего, ФРБ. Именно Джеймс Коми проводил брифинг Трампа по этому досье.

Об этом же говорил экс-посол Эндрю Вуд в своем интервью ВВС:

"Би-би-си: Но, с другой стороны, может быть, кто-то целенаправленно распространяет ложную информацию?

Э.В.: Да, это возможно.

Би-би-си: Расскажите про Криса Стила - вы хорошо его знаете?

Э.В.: Я его знаю как очень компетентного, профессионального агента, который ушел из секретной службы и у него теперь собственная частная компания.

Би-би-си: Вы ему доверяете?

Э.В.: Я не думаю, что он мог бы взять и сочинить это. Я не уверен, что в каждом случае он придет к правильному выводу, но это разные вещи".

В среду утром мир узнал имя автора досье и немедленно пресса решила с ним познакомиться. Но... британские журналисты слегка запоздали. Кристофер Стил бежал, причем столь стремительно, что даже не выключил свет в спальне. Он только успел зайти к соседям и попросил покормить его кошку. Все... Самое сложное, когда речь идет о докладах подобного рода, - не выдавать свои источники информации. Будучи профессионалом, он хорошо понимал, что в Москве есть немало авторитетных товарищей, желающих побеседовать с ним на предмет его российских связей. Классический джентльменский набор: имена, пароли, явки. Ну, а в случае их выявления, контактам Стила не позавидовал бы даже самый отчаянный мазохист...

А на своей пресс-конференции в среду 11 января Дональд Трамп сказал, что этот отчет полностью сфабрикован, в нем нет ни слова правды. Все фейк, подделки.

Ну что же, на этом можно поставить точку.

ПУТИН РВЁТСЯ К ТРАМПУ

В любом случае, это история, впрочем, как и уже доказанное влияние Кремля на выборы, не упрощают, а объективно усложняют главную внешполитическую задачу Владимира Путина - сесть с новым американским президентом за стол переговоров и конкретно определить российскую сферу влияния в Европе, что-то вроде Ялты 2.0. А те сигналы, которые подавал Дональд Трамп в ходе избирательной компании, говорили, что это вполне возможно.

Во-первых, взгляды Трампа на НАТО, роль этого западного оборонительного альянса в современном мире. Он излагал их неоднократно. Начиная с программного интервью по внешней политике, которое он дал в конце марта 2016 года журналистам New York Times Дэвиду Сэнгеру и Мэгги Хайберман. Продолжил он изложение своей стратегии в серии интервью и речей, последовавших после этой публикации. Итак, говоря о Европе, Трамп определил НАТО как "obsolete", т.е. устаревшее. Трамп полагает, что НАТО было создано в период Холодной войны для противодействия СССР. Холодная война давно позади, СССР уже не найти на карте, тогда зачем НАТО? (это во многом перекликается с взглядом Путина и России на НАТО).

Вместо оборонительно альянса, по мнению Трампа, надо создать антитерростическую организацию. Да и обходится НАТО слишком дорого: Америка вносит порядка 70% бюджета оборонительного альянса (Вообще-то - 22%, но это детали). Как Трамп выразился: "НАТО несправедливо для нас в экономическом отношении". Вскоре, в ходе предвыборной кампании, 3 апреля, Трамп заявил, что если союзники не начнут платить, то должны покинуть организацию. "И если НАТО распадется, то так тому и быть", - подытожил кандидат.

21 июля, как сообщила New York Times, Трамп заявил, что США должны избирательно поддерживать страны НАТО в случае нападения на них. Он отметил, что, находясь на посту президента США, он примет решение о вмешательстве в конфликт с участием балтийских стран и России после того, как убедится, что эти государства выполнили свои обязательства перед НАТО. То есть, кандидат в президенты поставил под сомнение безусловность срабатывания 5-ой статьи устава НАТО. Она обязывает все страны Альянса оказать немедленную помощь стране - жертве внешней агрессии. Между прочим, эта статья всего лишь однажды была приведена в действие - по требованию... Соединенных Штатов!

11 сентября 2001 г. базировавшаяся в Афганистане "Аль-Каида" уничтожила на территории нашей страны большое число американцев. Масштабы содеянного и число погибших в тот день превысили ущерб, причиненный в результате нападения на Перл-Харбор, вовлекшего США во вторую мировую войну. Уже на следующий день после этого Североатлантический совет, высший руководящий орган НАТО, заявил: "Если будет определено, что это нападение направлялось из-за границы против США то" тогда это будет расцениваться как действие, на которое распространяется ст. 5 Вашингтонского договора. После докладов, с которыми 2 октября выступили американские должностные лица перед представителями государств-членов НАТО, условие, касающееся внешнего характера нападения, было, по общему мнению, удовлетворено. Таким образом, ст.5 устава НАТО полностью вошла в силу.

Свой вклад в миссию НАТО в Афганистане внесли и страны Балтии. Например, крошечная Эстония направила туда сначало одну роту, а затем вторую. В 2009 г. общая численность эстонских военных в Афганистане достигла 289 человек. За первые десять лет боевых действий там погибли девять эстонских военнослужащих. Ранения получили 92 человек, 32 из них полностью утратили трудоспособность... Эстония, впрочем, как и другие страны Балтии, за нас уже воюет, только об этом мало кто знает. А жаль...

Во-вторых, отношение Трампа к аннексии Россией украинского Крыма, а также к последовавшим после этого санкциям. Как сообщил Politico, 27 июля, на пресс-конференции во Флориде, Трамп рассказал о том, что будет с антироссийскими санкциями и статусом Крыма в случае его избрания президентом Соединенных Штатов. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заверил, что, став полноправным хозяином Белого дома, он готов поставить на повестку дня вопросы о снятии ограничительных мер в отношении России, а также о признании территории Крыма частью РФ. "Народ Крыма, насколько я знаю, предпочел бы быть с Россией, а не там, где он был раньше. И это обязательно нужно учитывать", - сказал Трамп.

"Мы изучим этот вопрос, он обязательно будет рассмотрен" - заявил Трамп, слова которого приводит Рolitico, даже несмотря на то, что официальная программа Республиканской партии не предполагает отмены санкций, более того, подразумевает их усиление. И уж тем более там нет и намека на признание Крыма частью российской территории.

Выступая перед избирателями 1 августа в штате Огайо, Трамп озвучил свою оценку современной геополитики, коснувшись и "крымского вопроса". "Попытки со стороны США отобрать силой Крым у Российской федерации, и возврат полуострова Украине может спровоцировать Третью Мировую войну... Вы хотите начать Третью мировую войну, лишь бы вернуть Крым обратно?", - сказал Трамп.

"КРЫМСКИЙ" КЛЮЧИК

11 января, во время слушаний в Сенате Рекс Тиллерсон, тогда еще кандидат в госсекретари, назвал условие признания Крыма частью России. По словам политика, администрация президента Дональда Трампа признает воссоединение полуострова с РФ только при выработке устраивающего Украину соглашения... Могу только представить, с каким давлением американской стороны придется столкнуться украинским лидерам в самое ближайшее время...

А в интервью Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 13 января, Трамп отметил, что может отменить антироссийские санкции, введенные Обамой в конце декабря в ответ на имевшие место кибератаки. Это произойдет, если Москва окажет содействие в борьбе с терроризмом и решении других задач. "Если мы ладим и если Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи", - сказал он.

А чуть позднее, 15 января, Дональд Трамп дал интервью сразу двум европейским газетам: британской The Times и немецкой Bild. Оно было посвящено вопросам внешней политики. В частности, американский лидер сказал: "Есть санкции против России - давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хорошие сделки. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют".

В-третьих, негативное отношение Трампа к ЕС.

В том же интервью Трамп, отвечая на вопросы, касающиеся ЕС, заявил, что его доверие к канцлеру Ангеле Меркель "может просуществовать не долго". При этом он приравнял ее к президенту России Владимиру Путину как лидеру, который потенциально может стать проблемным союзником.

"Я думаю, что другие тоже покинут союз. Убежден, сохранить его будет не так просто, как большинство думает. И если поток беженцев в разные части Европы продолжится, будет тяжело сохранить ЕС, потому что людям это не нравится", - сказал Трамп. "Посмотрите на ЕС и Германию. На самом деле он инструмент Германии. Думаю, по этому Великобритания поступила разумно, оставив его", - добавил он. Он предположил, что примеру Великобритании последуют и другие страны.

Пессимизм по поводу перспектив Евросоюза Трамп объяснил тем, что ЕС мешает увеличению числа рабочих мест и экономическому росту стран.

Энтони Гарднер, действующий посол США в Евросоюзе, в интервью британской Daily Telegraph, уточнил: "Команда Трампа интересуется у чиновников ЕС, какая следующая страна последует за Британией и заявит о выходе из сообщества". Также Гарднер назвал "глупостью" поддержку распада ЕС. "Думать, что, поддерживая разделение Европы, мы сможем действовать в своих интересах, было бы абсолютной глупостью… Быть ярыми сторонниками Brexit для нас - это верх глупости", - заявил посол.

Почему же новый американский президент занял позиции, столь отличные от всех его послевоенных предшественников, от Трумэна до Обамы, и столь близкие Кремлю?

Если отбросить конспирологические теории, то можно предположить, что американский президент в своей картине мира отводит России особую роль. Складывается ощущение, что Трамп надеется на помощь Путина на трех важнейших направлениях американской внешней политики.

СИРИЙСКИЙ УЗЕЛ

Трамп многократно говорил, что было бы хорошо вместе с Россией разгромить ИГИЛ. Такое ощущение, что был явно впечатлен, как "весомо, зримо, грубо". Путин пришел в Сирию. Российская группировка с первых же дней действовала в Сирии решительно, бескомпромиссно и, очень часто, просто жестоко. Судя по всему, Трамп американскую морскую пехоту посылать в Сирию не собирался, а без действий на земле, только с воздуха, джихадистов не разгромить. Вот тут-то и нужна российская армия. План Трампа, в самых общих чертах, понять не сложно: российские наземные силы, поддерживаемые американской авиацией, проводят наступление на Ракку, берут столицу Халифата штурмом и в ходе боев уничтожают ИГИЛ. Но ведь Путин за просто так своих людей в атаку не пошлет, что-то Трамп должен будет ему дать взамен... А что? Но об это в следующей части статьи. А пока... факты и только факты.

Итак, уже в конце сентября 2015 г. Трамп заявил, что не уверен, что на смену Асаду в случае его свержения не придут люди "еще хуже", и что он поддерживает усилия России по борьбе с "Исламским государством" на Ближнем Востоке, в том числе - в Сирии.

Вскоре, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он тех, кто, подобно России, выступает на стороне сирийского президента Башара Асада, или же тех, кто считает Асада причиной нынешнего кризиса в Сирии, Трамп заявил в эфире канала NBC: "Я на стороне тех, кто считает, что если Россия хочет воевать с ИГИЛ, то пусть делает это, а не тех, кто завидует и не хочет, чтобы она это делала"

6 октября 2016 г. Трамп вновь обратился к теме своего отношения к России и президенту Владимиру Путину. "Я не люблю Путина, но я и не ненавижу его. Посмотрим, как это будет развиваться. Посмотрим. Может быть, у нас будут ужасные отношения. Может быть, это будет что-то посередине", - сказал Трамп, передает Reuters. При этом кандидат в президенты причислил Москву к потенциально ценным союзникам в борьбе с Исламским государством. "Я так скажу: если мы поладим с Россией, и Россия вместе с нами как следует вмажет ИГИЛ, меня это устраивает, ребята", - подчеркнул он.

В самом начале 2017г., 6 января, Трамп назвал благом хорошие отношения с Россией. "Только глупые люди или дураки могут полагать, что это плохо!" - отметил он. При этом республиканец пообещал, что во время его правления "Россия будет уважать нас намного больше, чем сейчас".

А уже совсем недавно, 11 января, во время первой своей пресс-конференции в качестве президента-электа, Трамп заявил, что Российская Федерация может оказать Соединенным Штатам помощь в борьбе с ИГИЛ. Трампа также спросили об отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, если Путин ему симпатизирует, то это плюс. "Я считаю, что он честен", - поделился своим пониманием личности Путина республиканец.

Прошло более пятнадцати лет с того времени, как Джордж Буш-младший в июне 2001 года в Любляне "заглянул в глаза" Владимиру Путину, "ощутил его душу" и увидел в нем "прямого и достойного доверия человека". Многое произошло за это время, от грузинской войны до Алеппо, а российский президент все так же очаровывает вновь избранных американских лидеров. Может потому, что наступание на грабли стало у нас новым национальным видом спорта?

И все-таки, если бы Дональд Трамп поинтересовался у Джорджа Буша насчет "прямого и достойного доверия человека", то его надежды на честную сделку с Путиным приняли бы значительно более реалистичный характер... Но не будем забегать вперед.

КИТАЙСКИЙ ПОКЕР

Отношение Дональда Трампа к Китаю, к его экономической экспансии хорошо известно. За последние четверть века Китай из просто самой густонаселенной страны превратился в экономического гиганта. В 2015 году мы приобрели там товаров и услуг на сумму в 497.8 млрд долларов. Смогли продать того же на сумму в 161.6 млрд. долларов. Дефицит в 336.2 млрд. впечатляет. Причин для такого дисбаланса много, в том числе, собственно экономическая политика китайского правительства. Трамп многократно в своем Twitter подвергал ее критике. Например, Пекин "обложил тяжелыми сборами" американские товары, идущие в КНР, притом что Соединенные Штаты не облагают китайские товары такими сборами. Новый президент говорит, что Пекин специально занижает курс своей национальной валюты, юаня, чтобы заполнить американские рынки своей продукцией и лишить американских производителей прибыли.

Кроме того, Трамп резко критиковал экспансионистские устремления КНР в Южно-Китайском море, 86 процентов которого в Пекине называют "своими территориальными водами". Вначале КНР создала там за несколько лет целый архипелаг искусственно созданных насыпных островов. А затем на этих островах были сооружены военно-воздушные и военно-морские базы. Южно-Китайское море - стратегическая акватория, одна из самых транспортно загруженных в мире. Там проходят морские трассы грузоперевозок (на сумму до 5 триллионов долларов в год), связывающие Восточную Азию с Европой, Ближним Востоком, Индией и Африкой.

Трамп собирается заново провести переговоры с Китаем по экономическим вопросам и ему нужен какой-то рычаг давления на будущего партнера, чтобы провести переговоры в нужном ему ключе, с позиции силы. Об этом своем методе он с гордостью рассказывал в книжке "Искусство сделки". А как надавить на Китай, на эту глыбу?

Например, в своем большом мартовском интервью New York Times он говорил о том, что лучший способ пресечь размещение китайских военных объектов на спорных островах в Южно-Китайском море - пригрозить, что Китаю закроют доступ на американские рынки. "Мы имеем огромную экономическую власть над Китаем", - заявил тогда Трамп. Но более детальный экономический анализ показал, что это не совсем так. Точнее, совсем не так. И тогда Трамп изменил свой подход. Почему бы жестко не потроллить китайцев?

2 декабря, в пятницу, состоялся 10-минутный телефонный разговор между Дональдом Трампом и Цай Инвэнь - президентом Китайской республики (которую чаще называют Тайванем по названию острова, на котором она расположена). Из заявления властей Тайваня следует, что стороны обсудили будущее двух стран, экономические связи и вопросы обороны. Официальный Пекин попытался преуменьшить значимость разговора, назвав его "очередной тайваньской выходкой".

4 декабря, в воскресенье, Трамп раскритиковал в серии твитов экономическую политику Китая и усиление его военного присутствия в Южно-Китайском море.

В ответ на это, в понедельник 5 декабря официальный Пекин откликнулся передовицей в "Жэньминь жибао", в которой прямо предупредил избранного президента США: "Провоцируя трения, вредя китайско-американским отношениям, можно получить прямо противоположные результаты, что не поможет "сделать Америку снова великой"".

Трамп продолжил давление и прямо заявил, что в случае "отсутствия прогресса" со стороны КНР в подходах к взаимной торговле он готов сделать "предметом переговоров" важнейший для политики Пекина принцип "одного Китая". В соответствии с этим принципом, с которым Соединенные Штаты согласились еще в 70-е годы прошлого века, Вашингтон уже несколько десятилетий не поддерживает никаких отношений с Тайванем ("Китайской республикой"), который в Пекине считают своей мятежной провинцией. Что, впрочем, никогда не мешало Вашингтону поставлять Тайбею современное вооружение, а американским бизнесменам - заключать на Тайване многомиллионные сделки. В ответ МИД КНР, до сих пор прямо не реагировавший на антикитайские высказывания Трампа, резко заявил о недопустимости каких-либо переговоров по принципу "одного Китая", основе для нормальных отношений Пекина и Вашингтона. Газета Global Times, близкая к руководству КПК, написала: "Дональд Трамп не будет разочарован мощью нашего возмездия, если осмелится повредить принципу "одного Китая"".

Судя по всему, китайцы не дрогнули и тогда Трамп еще раз усилил давление, но на сей раз не напрямую, а с помощью Рекса Тиллерсона. Во время слушаний в Сенате Тиллерсон заявил, что в случае необходимости Соединенные Штаты должны блокировать доступ Китаю к искусственным островам в акватории Южно-Китайского моря. Что конкретно означает блокаду этих островов нашим Тихоокенским флотом. С точки зрения международного права военно-морская блокада это акт войны... Нормальная перспектива для двух ядерных держав. Китай не замедлил ответить редакционной статьей во все той же Global Times. Там было сказано, что учитывая мощь и уровень подготовки китайской армии, новая администрация США должна готовиться к крупномасштабной войне, если решит ограничить доступ Китая к искусственным островам.

…И СНОВА РУССКАЯ КАРТА

Все. Больше давить на Китай нечем. Что же в этом случае остается, какую еще карту может разыграть Трамп в этом большом покере с Китаем? Судя по всему, русскую В полном соответствии со стратегией, почти полвека назад разработанной Генри Киссинджером. Его босс, президент Ричард Никсон, пообещал своим согражданам завершить Вьетнамскую войну на почетных для Америки условиях. Поэтому его избрали в 1968 г. и переизбрали четырьмя годами позже. Но выполнить это обещание оказалось горазде сложнее, чем пообещать. За спиной Северного Вьетнами стояли его могущественные союзники и друзья - Советский Союз и Китай. Киссинджер, бывший вначале советником по национальной безопасности и ставший позднее госсекретарем, предложил разорвать эту связку. В геополитическом треугольнике США - СССР - КНР самым слабым звеном был Китай. А что, если предложить Пекину признание на международной арене плюс торгово-экономические отношения в обмен на его отказ в поддержке Ханоя?

С этой миссией в феврале 1972 года президент Никсон отправился в Китай. Переговоры с Председателем Мао прошли успешно, предложения американской стороны были приняты. В своих мемуарах Киссинджер писал: "Во время встречи Никсона с Мао, в которой я участвовал, я был потрясен его авторитетом. На встрече он стал центром внимания". Вскоре Пекин прекратил оказывать помощь Ханою. И кто знает, как бы затем все сложилось, если бы не Уотергейтский скандал и вынужденная отставка Никсона...

Примерно такую же схему старый лис посоветовал Трампу, только... с другим слабым звеном - Россией. А что, если предложить Москве что-то очень значимое в обмен на ее значительное ослабление связей с Пекином? Оставшись в одиночестве, без своего важнейшего партнера на международной арене, Китай станет намного более поддатливым к требованиям Соединенных Штатов. Что может запросить российский президент в качестве платы за такую услугу, сказать сложно. Но можно предположить - что-то очень весомое. В любом случае, роль Владимира Путина в решении важнейших для для Америки международных проблем возрастает драматически.

ИРАНСКИЙ ВЫЗОВ И - СНОВА-ТАКИ - "НУЖНОСТЬ" ПУТИНА

Со времени Исламской революции отношения между Соединенными Штатами и Ираном были всегда напряженными. А порой они достигали крещендо, как, например, во время Иракской войны. В те годы Тегеран оказывал всесторонюю помощь шиитским повстанцам на юге Ирака. Самые большие потери американский контингент нес от так называемых "импровизированных взрывных устройств". Так дипломатично наши военные называли очень хитроумные мины, разработанные в Иране и больших количествах поставляемых шиитской милиции Муктады ас-Садра. Но поставками оружия Тегеран не ограничился, зачастую отрядами шиитов командовали кадровые офицеры Корпуса стражей исламской революции. Стражи выполняли и технически сложные функции, требующие специальной подготовки: минеры-подрывники, минометчики, артиллеристы, связисты, парамедики и т.п. Администрация Джорджа Буша оказалась перед сложным выбором - отреагировать соответствующим образом и, тем самым, вовлечь напрямую Иран в войну или... сделать вид, что ничего не происходит. В Белом Доме выбрали второе.

Прошли годы... В ночь на 14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сложнейшие многосторонние переговоры завершились компромиссом: Иран во многом прекращает свою атомную программу, а Совбез ООН, США и Евросоюз снимают свои экономические и финансовые санкции. При этом США отменяют лишь те санкции, которые мотивировались стремлением обуздать иранскую ядерную программу. По словам Обамы, санкции, примененные к Ирану в связи с его "поддержкой терроризма, нарушением прав человека и программой разработки баллистических ракет", останутся в силе.

Эта сделка встретила неоднозначную реакцию в нашей стране. Как в Конгрессе, так и за его пределами раздалось множество голосов, утверждавших, что соглашение более отвечает интересам Ирана, чем Соединенных Штатов. Президент Трамп был и остается в числе самых активных критиков сделки. Например, в ходе теледебатов 13 февраля 2016 г. он заявил: "С Ираном мы провели самые худшие переговоры, которые я видел в жизни. Такая сделка - позор для США". Будучи кандидатом на пост главы государства, Трамп неоднократно говорил, что его приоритетом №1 будет отмена "катастрофической" ядерной сделки с Ираном.

На фоне наших дебатов по ядерной сделке усилилось противостояние американского и иранского флотов в Ормузском проливе. Иранские провокации не отличались особым разнообразием: скоростные катера на большой скорости начинали приближаться к какому-либо американскому судну, порою иммитируя атаку. Американцы отвечали максимально сдержанно.

Здесть стоит отметить, что Ормузский пролив - это стратегически важное "бутылочное горлышко", обеспечивающие выход из Персидского залива в Индийский океан. Через Ормузский пролив непрерывно идут танкеры с иракской, кувейтской и саудовской нефтью. Проблема заключается в том, что для прохода через Ормузский пролив все морские суда, включая военно-морской флот США, должны плыть по иранским территориальным водам. Почти все входы в Персидский залив идут через иранские воды, а большая часть выходов из него - через воды Омана. Иран разрешает иностранным судам пользоваться своими территориальными водами на добровольной основе, а также на основании части III Конвенции ООН по морскому праву о транзитном прохождении судов. В ней говорится, что суда могут свободно проходить через Ормузский пролив и другие водные пространства с целью непрерывного, быстрого и беспрепятственного транзита из открытого порта в открытое море и обратно.

Движение морских судов через Ормузский пролив всегда проводилось во взаимодействии с военно-морскими силами Ирана, которые состоят из регулярных ВМС и флота Корпуса стражей исламской революции. Фактически иранские военно-морские силы осуществляют контроль в Ормузском проливе совместно с Султанатом Оман через оманский эксклав Мусандам.

Поэтому иранцы чувствуют себя в проливе как дома, а нас воспринимают как нежеланных гостей, даже врагов. В этом все дело. Несмотря на всю мощь ВМС США, география работает против американского флота в Ормузском проливе и Персидском заливе. Узость Персидского залива делает его похожим на канал, по крайней мере, в стратегическом и военном плане. Авианосцы и боевые корабли США заперты в узких водах Персидского залива и вблизи его побережья.

Малотонажные сторожевые и торпедные катера Ирана, действующие в Персидском заливе, кажутся жалкими по сравнению с американскими авианосцами и эсминцами. Но внешность обманчива. В условиях Ормузского пролива эта нахальная мелюзга способна нанести серьезный ущерб и даже потопить наши крупные корабли. А вот иранские катера очень трудно обнаружить и еще труднее уничтожить. Поэтому столь опасны провокации иранцев в акватории Персидского залива.

В воскресенье 8 января 2017 г. эсминец USS Mahan сделал три предупредительных выстрела в сторону иранских судов в Ормузском проливе, сообщило наше оборонное ведомство. По данным агентства Reuters, четыре катера Корпуса стражей исламской революции "с высокой скоростью" приближались к американскому кораблю. По словам капитана Дэвиса, иранские суда приблизились к его судну на расстояние менее 900 ярдов.

25 августа 2016 г. произошел аналогичный случай. Патрульный корабль наших ВМС открыл предупредительный огонь по приблизившемуся к нему иранскому катеру. Корабль Корпуса стражей исламской революции приблизился к двум американским и одному кувейтскому кораблям в северной части Персидского залива, пройдя на расстоянии 200 ярдов от одного из них. После отказа иранских моряков покинуть указанную зону, были сделаны три предупредительных выстрела. Всего в прошлом году было 60 инцидентов, включая подобные. Это в полтора раза больше, чем в 2015 г. Почему же наростает частота иранских провокаций, если, казалось бы, они должны быть удовлетворены ядерной сделкой и отменой сакнций? Да еще кучу денег получили в придачу? Нелогично, да?

К этому стоит добавить, что 9 сентября прошлого года Дональд Трамп пообещал, что после его вступления в должность 20 января любые иранские суда, которые притесняют ВМС США в Персидском заливе, будут уничтожены (shot out of the water). А это уже война. Война с коварным, упорным и непредсказуемым противником.

В этой ситуации необходима помощь посредника, способного разрулить ситуацию. Как минимум, он должен обладать необходимым авторитетом в глазах иранских мулл и ему должен доверять американский президент. И таким посредником - вы уже догадались - может быть только мистер Путин, самый влиятельный человек в мире (по версии журнала Forbs).

ЧАСТЬ 2.

ЧТО ОЖИДАЕТ НА РОССИЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

ФЕЯ "ГЛОБАЛИЗАЦИЯ"

Еще совсем недавно, в конце 2014 года, позиции России на международной арене выглядели далеко не лучшим образом. Российский президент на саммите G20, проходившем в австралийском Брисбене 15-16 ноября 2014г. оказался под шквалом критики со стороны западных лидеров в связи с ролью Москвы в конфликте на востоке Украины. Результатом была международная изоляция Владимира Путина. Тогда казалось, что нет никаких сил в мире, способных поколебать эту расстановку сил. Именно, казалось. Реальность оказалась совсем иной. За короткий срок российский президент не просто восстановил свое влияние в мире, но и резко его усилил. Звание самого влиятельного человека в мире от журнала Forbs в декабре 2016 г. он получил совсем не случайно.

Что же могло произойти всего лишь за два года - от ноября 2014-го до декабря 2016-го? Срок совершенно ничтожный на часах истории. Может, какая-то сверхъестественная сила вмешалась? Например, в форме сухощавой дамы в длинном черном платье с пелеринкой и остроконечной шляпе с широкими полями, то биш феи. Она взмахнула своей волшебной палочкой, пробормотала: "Абракадабра, абракадабра" и все разительно изменилось в судьбе ВВ - вчера был изгой, сегодня - герой.

Хорошо, а как зовут эту фею?

В истории, как мы знаем, было немало чародеев, фей и волшебниц, добрых и злых - в детстве мы знали их имена, но со временем они подзабылись. Но как ни ройся в памяти, феи "Глобализации" там не найти. Уверен. А ведь именно она и позволила Владимиру Путину пройти очень короткий путь от почти изгоя до самого влиятельного человека на планете.

До эпохи глобализации мир, как мы теперь понимаем, был устроен довольно просто. Его создавали национальные государства, либо объдиненные в блоки и союзы, либо нейтральные. После Второй мировой войны - с одной стороны, страны, принадлежащие к западной цивилизации, с другой - к социалистическому лагерю. Где-то в стороне - развивающиеся страны, или страны третьего мира. Раз, два, три - все просто и понятно. С завершением Холодной войны и распадом соцлагеря пришла новая эпоха. Со временем она получила название глобализации. Обычно, под этим термином понимают процесс свободного перемещения товаров, капитала и людей по всему миру, в частности, перенос производства из промышленно-развитых западных стран в страны третьего мира. Это верно, но это только часть процесса глобализации, он намного шире и глубже.

Все отношения в мире стали совершенно иными, словно фея "Глобализация" разом смешала все карты мировых игроков и раздала их заново.

ПРИ ГРАНИЦАХ НЕ ГОСУДАРСТВ, А РЫНКОВ

Изменилось само понятие национального государства. И здесь дело не только в том, что появились различные органы наднационального управления, такие как ООН, Европейский Союз, НАТО, МВФ или Мировой банк. Исчезло по сути понятие национальной экономики. В конференц-залах международных корпораций представлены карты мира, разделенного не границами государств, а границами рынков. Северо-американский рынок, Европейский рынок, африканский рынок, ближневосточный рынок, южно-азиатский рынок, китайский рынок, азиатско-тихоокеанский рынок и т.п. В крупных корпорациях мыслят именно такими категориями. Чем больше корпорация, тем больше элементов, но принцип все тот же - в нем нет места национальным государствам с их народами и интересами. Когда директор ФБР Джеймс Коми обратился к руководителю Apple Тиму Куку с просьбой открыть телефон террориста из Сан-Бернардино, аргументируя, что Apple - американская компания, Кук ответил, что нет, не американская, а глобальная.

В этом легко убедиться, только посмотрев родословную, например, iPhones. Все знают, что этот телефон разработан в Соединенных Штатах, в Калифорнии создано и поддерживается программное обеспечение. Также известно, что на китайских заводах производится конечная сборка смартфонов. Но только специалисты знают, что:

Акселерометр изготовлен немецкой компанией Bosch Sensortech,

Аудио чипы - продукт американской компании Cirrus Logic,

Батарея - корейская, Samsung,

Камера - японская, Sony,

Сетевые чипы - американские, Qualcomm.

Стеклянный экран - американский, Corning,

Гироскоп - швейцарский, STMicroelectronics,

LCD экран - японский, Sharp,

Процессор А5 - изготвлен Samsung на заводе S2 в техасском Остине.

Ну и так далее, этот список обширен и велик. Он говорит о том, что такой сложный и умный продукт как iPhone стал возможным только в результате международного разделения труда, что является очень важной частью глобализации. Его попросту невозможно было бы производить в Соединенных Штатах. На китайских заводах тайваньской компании Foxconn сборкой смарфонов занято порядка 200 тыс. рабочих. 8 700 инженеров контролируют этот процесс. У нас банально нет такого количества людей с необходимыми навыками... Если хотите представить себе символ экономической глобализации, взгляните лишний раз на свой iPhone.

Ну, а тем временем экономическая глобализация давно переросла свои начальные рамки, став феноменом геополитическим. В этом процессе преобразования мира, как и обычно, оказались и те, кто выиграл и те, кто проиграл. Выиграли большие международные корпорации с их акционерами, выиграли страны Азии, прежде всего, Китай, куда пришло современное производство. Выиграли наши соседки Канада и Мексика, ставшие индустриальной платформой нашей страны. В Европе выиграла Германия, получившая гарантированные рынки сбыта. Этот перечень можно продолжить, но он не так уж столь велик.

А кто же проиграл? Если в целом, то средний класс западных стран, включая Соединенные Штаты. Старший советник американского президента Стив Бэннон определил это так: "Глобалисты распотрошили американский рабочий класс и создали средний класс в Азии". По мере расширения глобализации в разных формах стал наростать протест против ее последствий. Самой простой и понятной формой такого протеста стал национализм. В Европе резко усилились националистические настроения, где одним из важных компонентов был антиамериканизм. Соединенные Штаты в глазах всего мира были мотором глобализации, ее символом. Антиамериканизм объединил и тех, кто был исповедовал новый национализм и был на правом фланге общественной жизни, и тех левых, кто по инерции ненавидел американский империализм.

МАЧО МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Вот именно к настроениям этих людей и обратился Владимир Путин, когда начиная с 2007 года он обозначил свой внешнеполитический курс как открытое сопротивление "американскому однополярному миру", сопротивление глобализации, продвигаемой американцами. Его откровенный национализм аппелировал к правым, его антиглобализм - к левым. В результате он стал пользоваться репутацией мужественного лидера, этакого мачо мировой политики, бросившего Вызов самой мощной державе мира, Америке. Неспроста он нашел поддержку Марин Ле Пен сразу после аннексии Крыма. Не в Крыме здесь дело, лидер французких националистов поддержала лидера русских собратьев по духу.

Английский "Brexit" подчеркнул это с неожиданной для многих силой. И опять, совсем неспроста лидер английских националистов Найджел Фарраж нашел поддержку в Кремле. А с ним - и лидеры националистов всей Европы, от венгерского президента до каталонских сепаратистов. Путину удалось создать что-то вроде Коминтерна, но только националистического и на неформальной основе. "Националисты всех стран, соединяйтесь". Всемирная волна протестов против глобализации подняла Путина очень высоко, и он, как хороший сёрфер, умело оседлал ее. В этом оказалась его сила, которую до самого последнего времени не смогли распознать западные лидеры. Идея национального государства, оказывается, никуда не уходила...

Подобные волны протестов против глобализации, во многом еще порожденные катастрофическим отчуждением элит и населения страны, подняли Дональда Трампа и за очень короткое время (от 16 июня 2015 г. до 8 ноября 2016 г.) донесли его от нью-йоркского пентхауза до Белого Дома..

Либеральный глобалист Барака Обама так и не смог за восемь лет найти общий язык с антиглобалистом, консервативным националистом Путиным. А как он старался вначале! Одна только оранжевая коробочка с надписью "Перезагрузка" чего стоит... А обещание быть более гибким в случае своего переизбрания... Но все напрасно. Обама и Путин видели мир совершенно иначе, у них не было ничего общего. В таком случае не только невозможно договориться, но даже понять друг друга...

ЧТО СБЛИЖАЕТ ТРАМПА И ПУТИНА

А Дональд Трамп - это совершенно другая история. Он, как и Путин, антиглобалист и националист. Видят мир примерно одним и тем же образом. Разница только в том, что один - это националист русский, а другой - американский.

Политическая философия антиглобализма сближает обоих лидеров, позволяет выработать общий язык, понять друг друга. И это дает основу для переговорного процесса. Но о чем разговаривать? Националисты, по определению, понимают и защищают интересы своей нации. Следовательно, разговор между Трампом и Путиным будет идти в рамках защиты своих национальных интересов. Когда эти интересы не пересекаются - тишь, гладь и Божья благодать. А если пересекаются, как быть тогда? Судя по всему, основой переговоров Трампа и Путина будет именно это - определение своих национальных интересов и, соответственно, сАер влияния. Именно к этому стремился в последние годы Путин - сесть с Обамой за столь переговоров, разложить на нем карты мира (Европы, прежде всего) и четко определить - где наше и где ваше. Ялта 2.0, как окрестили журналисты этот воображаемый процесс. Но именно это Обама делать и не собирался. Такой передел мира уничтожил бы саму основу того миропорядка, который сложился после разрушения Берлинской стены. Этот миропорядок стал основой либеральной глобализации последней четверти века.

В отличие от Обамы, Трамп видит мир совершенно иначе, намного ближе к Путину. Это позволяет предположить, что переговоры между американским и российским президентом состоятся и будут успешны в своей начальной фазе. Например, совместная борьба с Исламским государством, международным терроризмом. В результате, Владимир Путин получит многое из того, о чем мечталось... Многое, но это не означает все. А затем придется точно определить границы интересов и сфер влияния. И, самое главное, неукоснительно соблюдать все договоренности. Но это будет уже потом...

ЕВРОПЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ЧЕГО ЖДАТЬ

Традиционно, Европа делится на несколько частей. Эпоха Холодной войны все упростила до двух - Западной и Восточной. Казалось бы, в годы, прошедшие со дня падения Берлинской стены, это разделение должно было уйти, Европа должна была стать единой. Отчасти это верно, но только отчасти... В очень многих аспектах старое деление сохранилось и, более того, никуда не собирается уходить. Только теперь принято говорить "Старая Европа" и "Новая Европа". Можно многое изменить, почти все... кроме истории и географии.

Старая Европа. В течение всех послевоенных лет Западная Европа была образцом для всего мира. Экономическое процветание органично соединялось с социально-общественным прогрессом. Залогом этого процветания и его символом стал Европейский Союз. Европейские народы выбрали интеграцию и этот путь обещал всем светлое будущее. Казалось бы, ничто не предвещало грозы. Но Великая рецессия 2008 г. показала, что многие ожидания были попросту неоправданы. Положительный потенциал интеграции оказался исчерпанным не только для многих европейских стран, но и в самых, казалось бы, преуспевающих, возник слой людей, пострадавших от глобализации.

Как оказалось, глобализация, даже в ее привлекательном европейском варианте, принесла не равные экономические возможности, а высокую степень всеобщей взаимосвязи. А она раздражает всех. И богатых (регионы, страны, люди), которые считают, что их обирают в пользу отстающих. И бедных (таких как Греция), которые полагают, что их загнали в ситуацию, когда не остается выбора, кроме как полагаться на более состоятельных партнеров, впадая от них в еще большую зависимость. При этом, национальные чувства никуда не ушли, чем более всеохватной становится экономическая реальность, тем острее желание за что-то зацепиться, чтобы сохранить собственную идентичность.

В этом контексте становится понятным резкий рост национализма в Старой Европе. Причем, принимающим порой наиболее радикальную свою форму - сепаратизма. Еще из курса школьной физики мы помним о центробежной и центростремительной силах. В приложении к геополитике можно сравнить стремление к интеграции с центростремительной силой, а сепаратизм - с центробежной. Сейчас, судя по многих факторам, центробежные силы начинают главенствовать в Старой Европе. Система вышла из равновесия. Английский Brexit служит лучшим подтверждение этого.

О выходе из ЕС сейчас постоянно твердит лидер французских националистов Марин Ле Пен. Победит ли она в ходе президентских выборов в апреле - большой вопрос. Но тенденция обозначена. Повестка дня французской большой политики меняется кардинально. Санкции Евросоюза в отношении России нецелесообразны, считает фаворит президентских выборов во Франции консерватор Франсуа Фийон. Это заявление он сделал в понедельник, 23 января, в ходе визита в Берлин. Причем здесь речь идет о беспроигрышной - win-win - ситуации: путинские элиты вполне удовлетворятся голлистом Франсуа Фийоном, ну а уж вишенкой на торте правого популизма, благоволящего нынешнему российскому гибридному авторитаризму, может оказаться победа Марин Ле Пен.

Центробежные процессы терзают не только ЕС, но уже и отдельные европейские государства. Великобритания проголосовала в июне за выход из ЕС. Это было настоящим шоком для Европы. Но меньшим, а может быть и больши шоком, но уже для самого Объдиненного Королевства, стало желание шотландских националистов провести референдум о независимости от Великобритании. На юге-западе Европы тоже неспокойно. Мадрид теряет роль и влияние на континенте из-за неспособности справиться с экономическим кризисом, и Барселона ощущает (возможно - иллюзорно), будто бы в одиночку будет весить больше. В отличие от Лондона Мадрид отвергает само право каталонцев на плебисцит (Испания по конституции - унитарное государство), так что политическая и юридическая борьба предстоит сокрушительная.

В этом контексте критически важными станут парламентские выборы в Германии осенью 2017-го. Если Ангела Меркель будет переизбрана, то ФРГ сможет сохранить Европейский Союз, пусть и в несколько усеченном виде. Если нет... то впереди победа европейских националистов, дезинтеграция Европы. Все дело в том, что немцы от фрау канцелерин устали. По данным социологических опросов - почти половина жителей ФРГ не хотят видеть Ангелу во главе исполнительной власти. Её политика открытых дверей в отношении мигрантов с Ближнего Востока достала обычных граждан, которые терпят неудобства от нагловатых беженцев. Да и жертвовать своим достатком ради спасения Греции и других слабых стран Евросоюза хочется единицам. У европейских националистов появился реальный шанс на победу.

КОГДА ВЫГАДАЕТ КРЕМЛЬ

В случае победы национализма в Европе наибольшую выгоду от этого получит Кремль. Именно европейские санкции оказались наиболее чувствительными для экономики России. Американские носят скорее символический характер. Но не только это. Экономически и политически объединенная Европа сильнее России. Санкции это явственно проявили. В случае дезинтеграции каждая европейская страна должна взаимодействовать с Россией на свой страх и риск. Конечно же, тогда вес России и ее влияние на европейские дела увеличиваются многократно.

Вполне возможно, что мы на пороге возвращение времен того российского величия, о котором екатеринский канцлер Безбородко вспоминал: "В Европе ни одна пушка не могла выстрелить без разрешения русского царя". Усилия для этого прилагаются немалые. В ноябре прошлого года в Вашингтоне прошла презентация доклада Атлантического совета "Троянские кони Кремля". Например, в Германии такими троянскими конями названы Восточный комитет немецкой экономики, отдельные представители партии социал-демократов (SPD) и немецко-российский форум наравне с праворадикальным журналом "Компакт" и движением "Патриотичные европейцы против исламизации Запада". Доклад и представленная в нем схема пророссийских лоббистских организаций вызвали большие споры и дебаты в ФРГ.

Но Германией, как бы она не была важна, и этими организациями усилия Кремля не ограничены. Авторы доклада признали "троянскими конями" Кремля в Великобритании - Партию независимости Соединенного Королевства, Британскую национальную партию; отдельных представителей тори и лейбористов; во Франции - "Национальный фронт" и представителей "Республиканцев"; в Германии - Партию левых и "Альтернативу для Германии"; в Литве - партию "Порядок и юстиция"; в Австрии - Партию свободы; в Италии - партию "Лига Севера" и отдельных представителей партии демократов; в Греции - народное общество "Золотая заря" и партию Syriza; в Болгарии - партию "Атака"; в Чехии - Коммунистическую партию и Рабочую партию социальной справедливости; в Словакии - Народную партию Словакии и представителей социал-демократов.

Как мы с вами только что убедились, сегодня европейские ультра-левые и ультра-правые, коммунисты и неофашисты вместе чеканят шаг, подчиняясь ритму кремлевских барабанов... Еще двадцать пять - тридцать лет назад это невозможно было бы представить. Но времена изменились. Кардинально.

ФОКУС - НА УКРАИНЕ

Под Новой Европой - с легкой руки Дональда Рамсфелда - принято понимать бывшие страны соцлагеря плюс несколько, тоже бывших, республик Советского Союза, расположенных на востоке европейского континента. Начиная с поздней осени 2013 г. внимание европейцев - и не только их! - оказалось сфокусированным на Украине. История второго Майдана, бегства Януковича, аннексии Крыма и последовавших за этим событий хорошо всем известна, не буду повторяться. Важно другое: Соединенные Штаты вместе со своими союзниками выступили в защиту не только (а может быть и не столько) молодой украинской демократии, но и основ миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны. Выступили в защиту принципа нерушимости европейских границ, недопустимости их силовой перекройки. Американские санкции, помощь Украине, критика российской политики резко ухудшили американо-российские отношения.

Начиная с марта 2014 г. российские СМИ стали усиленно муссировать тему возможной Третьей мировой войны. Чего только стоило заявление официального кремлевского пропагандиста Дмитрия Кисилева о возможности России превратить Америку в пепел за пол-часа... За словесной риторикой последовали облеты российской авиацией американских военных кораблей в международных водах, появления российских самолетов-ракетоносцев и атомных подлодок невдалеке от американских берегов и т.п. Эту стратегию взаимодействия России с Соединенными Штатами можно определить как возвращение к балансированию на грани войны. Штука малоприятная и в годы Холодной войны, а сейчас, когда все намного ускорилось и жизненно важные решения передоверяются компьютерам, намного более опасная. Есть ли реальная возможность для новой американской администрации разрешения противоречий мирным путем? То есть, заключить "большую сделку" с Путиным?

Но вначале следует разобраться, а что же хочет Кремль в этом регионе земного шара?

Это не секрет. Владимир Путин достаточно откровенно положил на стол свои основные требования и аргументы. Именно его требования стали одной из причин столь резкого похолодания между Белым домом и Кремлем при президенте Обаме. Путин не просто хочет сделки с Америкой - именно с Америкой, не просто с Западом, потому что он воспринимает Европу как эдакий довесок к Америке - по поводу сфер влияния и сфер интересов, ведь это слишком узкое понимание амбиций Кремля. Он хотел бы согласия Америки (читай, коллективного Запада) на право России по собственному усмотрению интерпретировать основные принципы, стандарты политики и международных отношений, иметь свое понимание суверенитета, принципа территориального невмешательства, союзничества и так далее. Что, конечно, создало бы полный хаос в международных отношениях - гораздо больший, чем нынешний. Призрак Третьей мировой войны стал бы приобретать зримые черты...

Более того, есть специфические требования, которые путинский Кремль уже выдвигал на протяжении последних двух лет. Это, во-первых, признание де-факто нового геополитического статус-кво, то есть, Крыма как части РФ. Во-вторых, отказ от санкций. И, в-третьих, признать Украину (а также Грузию, Молдавию, Белорусь и прочие бывшие советские республики) сферой влияния России. Есть также ряд других предложений, которые высказывались Кремлем. Скажем, претензии на Арктический бассейн.

НА ЧТО ПОЙДЁТ ПУТИН, И НА ЧТО - ТРАМП

Но тогда зададимся простым вопросом, состоящим из двух частей: во-первых, а что Трамп потребует от Путина в обмен на его согласие учитывать интересы Кремля? Во-вторых, а что Москва может предложить Трампу в обмен на согласие Трампа учитывать интересы Кремля? Например, Трамп недавно высказал идею о том, что санкции в отношении России можно обменять на согласие Кремля на ядерное разоружение. На что Кремль отреагировал молниеносно: это же вздор, это же чепуха - Москва никогда не откажется от ядерного зонтика, который является основной гарантией интересов России, а также источником российской агрессивности на международной сцене.

Ну, а если Москва все-таки найдет, что предложить Вашингтону. Например, совместную массированную операцию против ИГИЛ. Причем, театром военных действий могут стать еще две-три страны. Трамп, не сомневаюсь, такое предложение примет. Более того, он его с нетерпением ждет. Здесь заслуживает внимания интервью, которое дал американский президент популярному телеведущему Fox News Биллу О'Райли. Их беседа вышла в эфир 5 февраля, в особое время - во время перерыва в трансляции "супербола", то есть, финала футбольного чемпионата страны. На этот раз сошлись в схватке "Патриоты" из Новой Англии и атлантские "Соколы". Супербол это самое главное событие телевизионного года, собирающее огромную аудиторию, не менее 110 миллионов американцев. Понятно, что любое обращение к такой аудитории - рекламное или любое другое - готовится с особой тщательностью.

Среди прочего, журналист стал расспрашивать главу Белого дома о том, что он думает о Путине. "Я уважаю Путина, но я много кого уважаю, но это не значит, что я со всеми смогу поладить", - подчеркнул Трамп. "Но ведь Путин - убийца", - заявил О'Райли. "Да мало ли убийц. У нас тоже много убийц. Думаете, наша страна такая уж невинная?" - в ответ сказал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что, по его мнению, "США лучше ладить с Россией, чем наоборот". "Если Россия помогает нам в борьбе с "Исламским государством" и исламским терроризмом, а эта борьба является основной, то это хорошо", - сказал Трамп.

В этом интервью нет неожиданных вопросов и случайных ответов. Каждое слово, каждый жест тщательно выверенны и отредактированны.

Это интервью - послание, адресованное лично Владимиру Путину. Смысл прост: я знаю, что ты убийца, конечно, не в прямом смысле этого слова, а в политическом. Но об этом забуду, если поможешь разобраться с ИГИЛ. Тогда ты встанешь вровень со мной.

Это изначальное моральное равенство позиций создает идеальную основу для переговоров по разделу сфер влияния в мире, пресловутой "Ялты 2.0". Будет ли эта встреча в Рейкьявике или где-то еще, не столь уж важно. Примечательно другое - Трамп осознанно пошел на серьезный политический риск, став первым в истории страны лидером, поставившим знак равенства между Соединенными Штатами и чуждым авторитарным режимом. По факту, Трамп отказался от идеи "американской исключительности". А это серьезно. Например, как утверждает Майка Хакаби, "отрицание американской исключительности означает по сути отрицание сердца и души этого народа".

Примет ли эту подачу Путин? Решится ли он отправить значительный российский контингент на Ближний Восток? Вполне возможно, что да. Приз велик - все то огромное геополитическое пространство, которое по старинке называют постсоветским. Российскому президенту сейчас представляется уникальный шанс, который вряд ли сможет повториться.

СИРИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

С приходом Трампа в Белый Дом позиция Соединенных Штатов по прекращению сирийского конфликта (по сути, множества самых различных войн под самыми разными флагами) принимает более внятные формы. Во-первых, полное уничтножение квазигосударства под названием Халифат. Режим Башара Асада не представляет опасности как источник терроризма и может оставаться. Если присоединится к войне с Халифатом - добро пожаловать! В этом намечается если не полное совпадение американской и российской позиции, то их очевидная близость.

Но, вроде бы, наметились и серьезные расхождения. Проблема сирийских беженцев не менее важна для Трампа, чем уничтожение Исламского государства. С этой целью он предлагает создать так называемые зоны безопасности на севере Сирии. Именно эти зоны должны стать накопителями для беженцев, покинувших родные дома. Тогда они не будут пересекать сирийско-турецкую границу, попадать затем в турецкие лагеря для беженцев, а оттуда - в Европу или США. Этот план не нов, в различной форме его обсуждали начиная с 2012 года. Тогдашний госсекретарь Хиллари Клинтон на нем настаивала, но президент Обама был против. Он опасался, что Соединенные Штаты могут завязнуть в гражданской войне в Сирии.

Теперь Дональд Трамп собрался сделать шаг, от которого долго отказывался его предшественник Барак Обама. В интервью ABC News американский президент заявил, что он введет зоны безопасности для перемещенных гражданских лиц в Сирии. New York Times сообщила, что Трамп планирует подписать указ о создании зон безопасности в Сирии. В проекте документа сказано, что госсекретарь США и министр обороны в течение 90 дней после подписания указа должны разработать план по созданию таких зон в Сирии и "в странах региона".

Это все понятно и разумно. Проблема в том, что сейчас север Сирии, в отличие от прошлых лет, контролируется режимом Асада с помощью своего российского союзника. А насколько желанны там американцы?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Трампа о создании "безопасных зон", заявил, что американские партнеры не советовались с Москвой по этому поводу. Представитель Кремля полагает, что Вашингтону следует подумать о всех "возможных последствиях" такого шага, чтобы это не усугубило ситуацию c беженцами. А директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров более конкретен. Он считает, что "зонами безопасности" в Сирии Трамп хочет вытеснить российскую авиацию.

Конечно, такой ход может значительно ухудшить отношения с Кремлем. Причем, на том направлении, где, казалось бы, возможно полное единение сердец. Но принимая во внимание подход Трампа к решению международных проблем, можно допустить, что разговоры о зонах безопасности это только виртуальный рычаг влияния. Попытка подтолкнуть Путина к шагам, необходимым Трампу. "Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам".

ЧТО ОЖИДАЕТ НА ИРАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

8 января в Иране хоронили бывшего президента этой страны Акбара Хашеми Рафсанджани, умершего в возрасте 82 лет. Этот человек в прошлом был одним из самых верных сторонников верховного руководителя аятоллы Али Хаменеи, считающегося лидером местных консерваторов. Однако позднее экс-президент, пользуясь своим огромным влиянием и авторитетом стал поддерживать иранских реформистов, заслужив их безграничное уважение. Из-за этого похороны Рафсанджани превратились в гигантский митинг оппонентов действующего верховного правителя: десятки тысяч людей скандировали лозунги об освобождении политзаключенных и проведении реформ, хотя тут же присутствовала вся иранская верхушка (за исключением тяжело больного рахбара).

В результате изначально траурное мероприятие явочным порядком стало демонстрацией мощнейшего запроса на реформы в Иране. Хотя телевидение в ходе прямой трансляции заглушало оппозиционеров религиозной музыкой, в стране всем было понятно, что там на самом деле происходит. Эти похороны (точнее, стихийная манифестация оппозиции) могут серьезно повлиять на исход выборов следующего верховного правителя. А они, судя по многим признакам, не за горами.

В 94 милях к югу от Тегерана расположен город Кум. Это название мало, что говорит американцам, а зря. Кум - это религиозная столица Ирана. Там 200 релиозных школ и теологических организаций самого разного уровня.В Куме проживают большинство шиитских духовных лидеров (аятолл). Именно там каждый год, сроком на неделю, собирается так называемый Совет экспертов. Он состоит из 86 представителей исламского духовенства Совет экспертов избирает Высшего руководителя и имеет право сместить его с должности в любое время (хотя такого прецедента ещё не было: нынешний Высший руководитель, Али Хаменеи - всего второй в истории страны, тогда как первый, Хомейни, скончался, будучи ещё на посту).

Вполне возможно, что экстренное заседание Совета экспертов может быть оказаться близким по времени с очередными президентскими выборами, намеченными на середину мая. Нынешний президент Хасан Роухани, выступающий за диалог с Западом, главный официальный внутриполитический противник консерваторов. Сейчас есть некий баланс между консервативным аятоллой Хаменеи и прагматичным президентом Роухани. Ну, а если будет избран более прогматичный духовный лидер? Тогда консерваторам придется потесниться. Причем, всерьез и надолго. Нынешний молодой, образованный Иран уже совсем не тот, что был еще двадцать - тридцать лет назад. Не зря аятолла Хомейни любил повторять: "Мы опасаемся не западных армий, а западных университетов".

Для генерала Касема Сулеймани, командующего Корпусом стражей исламской революции, избрание нового духовного лидера и выборы президента будут решающей схваткой. Или ему удастся сохранить свою власть и влияние при консервативных рахбаре и президенте, или придется потесниться - если победят сторонники реформ. Ядерная сделка, бывшая плодом реформаторов, серьезно укрепила их позиции. Иран вышел из изоляции, нефть продается, экономика на подъеме. Что должен сделать в таком случае Сулеймани? Очень вероятно, пойти на серьезное обострение отношений с Соединенными Штатами. Рассчитывая на то, что новая администрация будет реагировать быстрее и значительно жестче, чем предыдущая... Старый, как мир, прием - сплотить нацию вокруг вождя (дуче, фюрера) благодаря внешней опасности. На волне патриотической мобилизации подавить реформаторов как в Куме, так и Тегеране.

Именно в этом плане следует рассматривать испытание новой баллистической ракеты средней дальности, проведенное 29 января, в воскресенье. Боезаряду удалось пролететь около 1 тыс. километров. "Тесты прошли согласно нашим планам, и мы не позволим иностранцам вмешиваться в наши оборонные дела", - сказал Министр обороны Ирана Хосейн Дехкан. По словам главы военного ведомства Ирана, прошедшие испытания не нарушают условия "ядерной сделки" с Вашингтоном.

Но в самом Вашингтоне об этом думали иначе. В среду 1 февраля с официальным заявлением выступил советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн. "Президент Трамп резко критиковал различные соглашения, достигнутые Ираном и администрацией Обамы, а также ООН, как слабые и неэффективные. Вместо того, чтобы быть благодарным за это, Иран чувствует себя ободренным. Сегодня мы официально предупреждаем Иран", - заявил Флинн, не уточнив, правда, в чем именно заключается предупреждение. По его словам, запуск баллистической ракеты противоречит резолюции СБ ООН номер 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет.

Немедленно, в ответ поступило заявление советника президента Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти: "Тегеран не нуждается в разрешении какого-либо государства для собственной защиты", а "угрозы Ирану бесполезны".

Уточнение американской стороны наступило в пятницу, 3 февраля. Президент Трамп ввел санкции против 13 лиц и 12 компаний в связи с запуском баллистической ракеты Ираном, сообщило министерство финансов. Под санкции попало 13 лиц и 12 компаний. Среди них также граждане и фирмы из ОАЭ, Ливана и Китая.

Снова санкции? За последние годы это слово стало самым ненавистным в Иране. Поэтому столь радостно встретили иранцы отмену санкций в связи с ядерной сделкой. Последовавшее за этим резкое улучшение жизни иранцев были главным аргументом реформаторов в борьбе за умы и сердца своих сограждан. Но для генерала Сулеймани и его окружения судьбы иранцев мало что значат. Так, расходный материал... Главное - удержание власти. Он за ценой не постоит.

Это означает, что в ближайшие месяцы будут новые пуски ракет, а провокации иранского флота в проливе будут только нарастать. Сулеймани нуждается в паре потопленных иранских катеров, а может быть, и подбитом американском эсминце. Что совсем скверно... Но кому - как. На волне внешнеполитического кризиса к власти и в Куме, и в Тегеране придут самые твердолобые консерваторы. Именно ради этого генерал Сулеймани и затеял свою многоходовую комбинацию.

Тем временем, Ормузский пролив будет закрыт, стоимость барреля нефти подскочит вдвое... втрое. Наш фондовый рынок отреагирует падением на пару тысяч пунктов... или более. Очень многое в развитии этого кризиса будет зависеть от позиции обитателя Белого Дома. Или настоящая война или... как-то улаживать конфликт. Для этого американский президент попросит помощи своего российского коллеги. Не сомневайтесь. Просто больше некого.

ЧЕГО ЖДАТЬ НА КИТАЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Разговором по телефону с президентом Тайваня Цай Инвэнь тогда президент-элект Дональд Трамп поставил под вопрос традиционную для США со времен Ричарда Никсона политику одного Китая. А на следующий день в ответ на критику разъяснил, что сделал это, чтобы выбить из КНР торговые преференции, после чего с удовольствием забудет о Тайване. Затем были слушания в Сенате, когда Рекс Тиллерсон заговорил совершенно не своейственным ему языком военных угроз... Откуда это все? Только ли желание иметь рычаг давления при переговорах с Пекином? Это вполне объяснимо. Но не только. И здесь возникает, во многом загадачная, фигура старшего советника президента Стива Бэннона. В добавок к своему посту, он был введен президентским указом от 28 января в состав Совета национальной безопасности (СНБ). Судя по всему, он теперь стал самым влиятельным лицом в президентской администрации. Настолько влиятельным, что его уже называют "серым кардиналом".

Но еще совсем недавно он возглавлял новостной сайт Breitbart. И там у него было свое радио-шоу. Любимые темы - угрозы, исходящие от Ислама и Китая. "Есть экспансионистский Ислам и есть экспансионистский Китай. Правильно? Они мотивированы. Они высокомерны. Они на подъеме. И они думают, что иудео-христианский Запад находится в упадке", - заявил Бэннон в своем эфире в феврале 2016 года. А чуть позднее, в марте, он предупреждал: "Мы будем воевать в Южно-Китайском море через пять-десять лет... По этому поводу нет сомнений. На своих островах они располагают в основном стационарные авианосцы с ракетами. Они придут сюда - перед лицом Соединенных Штатов. И скажут, что это их древнее внутреннее море".

Настроения Бэннона, учитывая его особое положение во внутреннем круге Трампа, позволяют понять многое в нашем новом внешнеполитическом курсе. Кстати, в день инаугурации Трампа, военные Китая предупредили, что война между двумя странами - реальная возможность. Война "во время срока действующего президента" или "война, вспыхивающая за один день" - не просто хлесткие заголовки, они становятся реальностью, - написал официальный сайт Народно-освободительной армии Китая.

Так мы с вами вышли на первый вектор нашей политики в отношении Поднебесной - военный. Но ведь есть еще и второй вектор - основной до последнего времени - экономический. Или, так даже точнее, политико-экономический.

Самое главное, что успел здесь сделать Трамп - вышел из Транс-Транстихоокеанского партнёрства. Почему? Он еще в ходе избирательной компании говорил об угрозе этого соглашения для американских рабочих мест. А сохрание рабочих мест это безусловный приоритет для нашего президента.

Но соглашение возникло не случайно. Экономическое и военное первенство Соединенных Штатов обеспечило десятилетия стабильности В Азии. Вместе с тем, растущее могущество Китая бросает вызов сложившемуся статус-кво. С целью блокирования этого вызова Барак Обама предложил стратегический "поворот" в сторону Азии. Он опирался, главным образом, на создание Транс-Тихоокеанского партнёрства (ТТП).

Администрация Обама надеялась, что с помощью этого торгово-экономического подобия НАТО удастся сдержать экспансию Китая в бассейне Тихого океана. Для начала соглашение должно было уменьшить пошлины для 12 стран-участниц, которые представляли около 40% мировой экономики. Затем речь могла идти о более глубокой интеграции. Кроме того, некоторые пункты должны были помочь провести определенные экономические реформы в таких странах, как Вьетнам.

В Пекине, конечно, прекрасно понимали против кого он был направлен. Китай уже несколько лет критиковал идею договора. И сложа руки не сидел. Китай энергично укреплял свои экономические связи в Азии, Тихоокеанском регионе и Латинской Америке с помощью программы "Один пояс, одна дорога", Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Нового банка развития (ранее Банк БРИКС), а также собственных проектов региональных зон свободной торговли, конкурирующих с ТТП.

После решения Трампа все огромное пространство, которое покинули Соединенные Штаты, достается Поднебесной империи. В геополитике, как известно, вакуума не бывает. Бросив таких наших азиатских союзников как Япония, Филиппины, Южная Корея, Тайвань, мы полностью меняем расстановку сил в регионе. У этих стран не остается иного выбора, кроме как пасть ниц перед Китаем. Прошло всего несколько дней после публикации указа Трампа, как Филиппины и Сингапур высказали свою "заинтересованность в региональных проектах под эгидой КНР".

На наших глазах Китай выходит на ключевые, поистине уникальные доминирующие позиции в огромном Азиатско-Тихоокеанском регионе. Даже более, Пекин готов, в отсутствие США, возглавить процессы мировой глобализации. В этом контексте речь председателя КНР Си Цзиньпина 17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе была знаменательной. "Правильным будет использовать любую возможность для того, чтобы совместно принять вызов и наметить верный курс экономической глобализации", - заявил председатель Си. Он пояснил бестолковым, что причиной поразившего Европу наплыва мигрантов стала не глобализация сама по себе, но войны и конфликты, а финансовой кризис 2007-2008 годов спровоцировали гонка за прибылью и отсутствие необходимых правил регулирования экономики. Бороться с этими явлениями, по словам главы КНР, необходимо, но отказ от совместных действий и самоизоляция только ухудшат ситуацию.

"Мы должны сказать нет протекционизму", - заявил Си Цзиньпин, отметив, что сторонники протекционизма, чтобы укрыться от опасностей, готовы "запереться в темной комнате, лишив себя воздуха и света".

Если отбросить азиатскую метафористичность, то из его речи явственно следует, что Китай не только готов защищать глобализационные процессы, самое главное, Китай готов быть лидером мировой экономики. Вполне вероятно, что с этого момента начинается "золотой век" Китая.

А сегодня мы с вами оказались свидетелями энергичного формирования двух разнонаправленных китайских векторов американской внешней политики. Экономический вектор направлен из Азии в Америку, мы уходим. Военный вектор, наоборот, направлен в Азию, точнее, в Южно-Китайское море. Мы туда приходим. Куда же мы движемся?

Вообще-то, в американской истории политика следовала за экономикой. Какой нам смысл защищать, например, Филиппины, если экономически мы от них отказались? Да и не нуждается теперь президент Дутерте в наших вооруженных силах. Он уже обо всем договорился с Китаем. За ним последуют все остальные наши, к сожалению, бывшие партнеры и союзники... Увы, такова реальность. В этих условиях все разговоры о военном сдерживании Китая останутся только сотрясанием воздуха, попыткой сделать Пекин более уступчивым в новом цикле торговых переговоров.

Но насколько готова Поднебесная империя поступиться своими интересами? Какие шаги она сможет сделать навстречу требованиям Вашингтона? Ничего экстраординарного ожидать не следует. Китайцы все хорошо понимают. Но они совсем не против сохранить лицо Дональду Трампу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, можно сделать несколько вполне очевидных выводов.

Во-первых, следует ожидать тесной кооперации между США и Россией в Сирии. Вполне возможно, что российский президент пошлет значительный наземный контингент в те края, чтобы разгромить ИГИЛ. Дональд Трамп постарается убедить американцев, что это его грандиозный успех.

Во-вторых, Владимир Путин получит многое из того, о чем мечтает. Вашингтон примет де-факто аннексию Крыма. Будут значительно уменьшены или полностью отменены санкции. Вопрос о признании постсоветского пространства российской сферой влияния останется открытым.

В-третьих, вполне возможным выглядит конфликт с Ираном. Генерал Сулеймани будет провоцировать американскую сторону тем или иным образом. Это ему необходимо для удержания власти. В свою очередь, администрация Трампа, в отличие от предыдущей, готова продемонстрировать твердость. Как сказал американский президент в своем недавнем интервью каналу Fox News: "Санкции - только начало". Как мы видим, все предпосылки для конфликта налицо. Предотвращать его или улаживать придется с помощью Кремля. Что он за это потребует? Узнаем по ходу пьесы.

В-четвертых, Пекин пойдет на какие-то символические шаги в нормализации торговли в ответ на требования Вашингтона. Мы пока им нужны. А конфликт в Южно-Китайском море маловероятен. Но очень вероятным представляется создание аналога Транс-Тихоокеанского партнёрства во главе с Китаем. Это будет первый, но гигантский шаг на пути создания Pax Sinica (Китайского мира).

В-пятых, в Европе серьезно усилится влияние России. Во Франции на президентских выборах может победить пророссийский кандидат. Европейский Союз сохранится, но в ослабленном виде. Санкции против России будут серьезно ослаблены или полностью отменены. Еще недавно столь активное НАТО будет говорить вполголоса. Украине, так или иначе, придется искать компромисс с Россией. Здесь очень многое зависит от результатов "большой сделки" Трампа с Путиным и выборов в Германии.

В-пятых, что касается нашей страны, то мы сосредоточимся на решении своих проблем. У нас их накопилось предостаточно, чего только стоит замена громоздкой и неэффективной программы ObamaCare. А если к этому прибавить проблемы с иммиграцией, включая стену на границе с Мексикой, проблемы сохранения нашей промышленности, создания новых рабочих мест, налоговую реформу, то можно понять, что для очень многих американцев это затмит все, что произойдет за двумя океанами. "Америка прежде всего" - как это сформулировал наш президент.

P.S. А что, если Владимир Путин не захочет (не сможет) играть на ближневосточной сцене ту роль, которую ему приготовил Дональд Трамп? Ведь такая вероятность существует? Тогда нам всем придется вспомнить древнюю мудрость, говорящую что от любви до ненависти один шаг. Всего один шаг...