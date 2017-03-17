СТРОФЫ

ПОЖЕЛАНИЯ ВНУКУ

7 июня 2016г. в г.Камбрильс (Испания) у меня родился внук, который стал гражданином Франции.

Над Средиземным еле дышит бриз -

Устал проказник, суетясь на Млечном.

Уснул Испанский городок Камбрильс,

В который я теперь влюблён навечно.

Там внук родился, он смешенье муз,

Смешенье крови - посудите сами:

Мишелька мой, по паспорту, француз,

Но с голубыми русскими глазами.

Храни его, Господь, и дай ума.

Пусть не болят ни ножки, и ни ушки.

Пусть вырастет великим, как Дюма,

Пусть гениальным вырастет, как Пушкин!

Я знаю, что нам встретиться дано,

Хоть жизнь моя, увы, всё ближе к устью...

Надежду пью, как сладкое вино,

Но почему оно так пахнет грустью.

Н.Рубцову

При жизни затоптан.

Посмертно заласкан.

И мечется память, как рыба в садке.

Теперь-то готовы хоть орден на лацкан,

Да только поэт наш в другом "пиджаке".

Поэту уже ни к чему дифирамбы,

Ни дождь словоблудья, ни почестей гром...

И кружат печально хореи и ямбы

Бездомною стаей над мрачным крестом.

ВЗЯТЬ - И ПОДРУЖИТЬСЯ

Велики земные дали.

Мы на них навек осели.

Беззащитные вначале,

Через время помудрели.

Движет стрелки сила духа.

Небо - поле циферблата.

Ве'ртится Земля-старуха

От рассвета до заката.

От заката до рассвета

На ее плечах мы грузом:

Вера, Коля, Дима, Света,

Холмс красотка с Томом Крузом.

Фотографией мгновенной

Не заснимешь всех, кто рядом.

Нас, романтиков Вселенной ,

Скоро восемь миллиардов.

И у каждого есть дело...

Взять бы всем, и подружиться,

Чтоб Земле не надоело

С нами, грешными, кружиться.

***

Ни пера, ни рифмы под рукой.

Вдохновенье где-то загуляло.

Не рожденных строчек дождь слепой

По душе постукивает вяло.

Будто и не лето, Боже мой,

А одна печальная морщина,

Будто не простор над головой,

А с болотным запахом пучина...

Знаю, всё пройдёт, наверняка.

Сказочной уподобляясь Фее,

Ты поможешь мне издалека,

Чтобы светлый дождь пошёл плотнее.

СТАРЫЙ КУРЯТНИК

Мир расцвечен словами.

Мир затерт до корней.

Даже мокрый цунами

Перешел в суховей.

Надрываются глотки.

Невпопад падежи.

Деньги, девочки, шмотки.

День и ночь куражи.

Веет в каждой квартире

Серным запахом бес.

Словоблудье о мире

Потом потеряло свой вес.

Мир, как старый курятник.

Только время старей...

Кружит чёрный стервятник

Над поляной моей.

Командиры не ро'бки.

Им ли в страхе дрожать!..

Нам всё ближе до топки -

Только кнопки нажать.

ВЕСНА ОТСТАЛА

В остывшей памяти темно.

Какая жалость.

Весна стучала мне в окно,

Не достучалась.

Не плыли грезы в унисон

Весенней гамме.

Я безвозвратно занесен

Зимы снегами.

Душе не выбраться из сна

Под снежным пледом.

Всё, не торопится весна

За мною следом.

Была связующая нить

Всегда меж нами.

Но и её не возродить

Теперь словами.

Весна отстала, и давно,

Как вехи льдины...

И гладит солнце, сквозь окно,

Мои седины.

ГРУСТИНКА

Напрягают осенние дни.

Их игра не понятна:

То затеплится солнце вдали,

То исчезнет обратно.

То послышится плеск жестяной

На поникнувшем клене.

То возникнет сквозняк ледяной

На пустынном перроне...

Разметаю листву, растопчу

Шелестящие звуки.

Я над мёртвым костром не хочу

Греть озябшие руки.

Осень-осень, красив твой узор,

Да тепла не хватает...

Чей-то пламенный чувствую взор,

Но грустинка не тает.



УПУЩЕННЫЙ ЖУРАВЛЬ

Держал в руках.

Держал, но упустил!

И нет теперь в душе моей покоя.

Наверно, я бы смог прожить без крыл?

Без крыл бы смог, а без любви никто я...

А ты уже за тридевять морей.

Через лучи рассветов и закатов,

Летишь в печальной стае журавлей,

Таких, как ты, упущенных когда-то.

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На фото: г. Камбрильс (Испания).