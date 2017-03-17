Боевые 100 граммов*

Политика России

Не ударяясь шибко вглубь истории отечества, ораничимся сравнительно недавними временами и нравами, которые, ясное дело, и сами имеют свои истоки во временах более далеких. Давайте просто вспомним про "Нарко?мовские сто грамм" - знакомых до боли советскому человеку, перенесшему военные годы, давайте помянем так называемые сто грамм для храбрости, обозначавших норму выдачи алкоголя (водки) военнослужащим, воевавших в Великой Отечественной войне.

В январе 1940-го, во время советско-финской войны народный комиссар обороны К. Е. Ворошилов обратился к Сталину с просьбой выдавать бойцам и командирам РККА по 100 граммов водки и 50 граммов сала в день ввиду тяжёлых погодных условий (морозы на Карельском перешейке доходили той зимой почти до ?40 °C). Ирония истории в том, что легендарный наш "генерал мороз", который "мороз-воевода дозором", что всегда был главным защитником России от супостата, здесь стал ее противником, что само по себе можно расценивать как знак неправедной войны. Соответствующее распоряжение немедленно поступило в войска, при этом танкистам норма была удвоена, а лётчикам было решено выдавать по 100 граммов коньяку.

С 10 января по начало марта 1940 года военнослужащими РККА было выпито более 10 тонн водки и 8,8 тонны коньяка. Именно тогда в войсках появились такие термины, как "ворошиловский паёк" и "наркомовские 100 грамм"[1].

В ходе же ВОВ водкой стали поить уже в июле 1941 года, хотя официальное постановление Госкомитета обороны (ГКО) под грифом "секретно" Сталин подписал только в августе. Вот оно : Постановление от 22 августа 1941 года № ГКО-562с "О введении водки на снабжение в действующей Красной Армии".

Установить, начиная с 1 сентября 1941 года, выдачу 40° водки в количестве 100 граммов в день на человека красноармейцу и начальствующему составу войск первой линии действующей армии.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин.

25 августа 1941 года заместителем наркома обороны генерал-лейтенантом интендантской службы А. В. Хрулёвым был подписан уточняющий постановление ГКО приказ № 0320 "О выдаче военнослужащим передовой линии действующей армии водки по 100 граммов в день". В приказе оговаривалось, что наравне с бойцами, сражающимися на передовой, водку должны получать также лётчики, выполняющие боевые задания, и инженерно-технический состав аэродромов действующей армии. Водку развозили по фронтам в железнодорожных цистернах (по 43-46 цистерн в месяц). На местах её переливали в бочки или молочные бидоны и отправляли в части и подразделения.

После того как к весне 1942 года на фронтах сложилось тяжёлое положение, в ГКО решили дифференцировать выдачу алкоголя. Проект постановления комитета предусматривал "сохранить выдачу водки только военнослужащим частей передовой линии, имеющим успехи в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, увеличив её до 200 грамм в день". Однако Сталин собственноручно внёс поправки в этот проект, сохранив "наркомовские" только для тех частей передовой линии, военнослужащие которых ведут наступательные операции. Остальным же военнослужащим передовой линии 100 граммов водки полагалось лишь по праздникам. В число таковых входили: годовщина Великой Октябрьской социалистической революции (7 и 8 ноября), день Конституции (5 декабря), день Нового года (1 января), день Красной Армии (23 февраля), дни Международного праздника трудящихся (1 и 2 мая), Всесоюзный день физкультурника (19 июля),( характерный момент! Такая большая любовь к спорту, что в его честь основан государственный праздник, причем с алкогольным допингом (как без него в спорте?). В том проекте предусматривался ещё выпивон и в Международный юношеский день 6 сентября, но Хозяин его из списка вычеркнул. Незадолго до начала наступления Красной Армии под Сталинградом порядок выдачи алкоголя вновь изменили. 12 ноября 1942 года выдачу 100 граммов возобновили для всех, кто находился на передовой и вёл боевые действия. Тем, кто служил в тылу - дивизионным и полковым резервам, стройбату, работавшему под огнём противника, а также раненым (по разрешению врачей) - полагалось 50 граммов водки в день. На Закавказском фронте было решено вместо 100 граммов водки выдавать по 200 граммов портвейна или по 300 граммов сухого вина.

Очередная коррекция норм выдачи алкоголя произошла уже через 5 месяцев. 30 апреля 1943 года вышло постановление ГКО № 3272 "О порядке выдачи водки войскам действующей армии". В приказе НКО предписывалось:

1. Прекратить с 3 мая 1943 года массовую ежедневную выдачу водки личному составу войск действующей армии.

2. Выдачу водки по 100 граммов в сутки на человека производить военнослужащим только тех частей передовой линии, которые ведут наступательные операции, причём определение того, каким именно армиям и соединениям выдавать водку, возлагается на военные советы фронтов и отдельных армий.

3. Всем остальным военнослужащим действующей армии выдачу водки в размере 100 граммов на человека в сутки производить в дни революционных и общественных праздников.

Сразу после Курской битвы водку впервые стали получать части НКВД и железнодорожные войска. Отмена выдачи водки в армии произошла в мае 1945 года после победы над Германией.

Фронтовое спиртное еще иначе называли наркомовские сто грамм, что выдавались перед боем, якобы для поднятия боевого духа.

Хотя нет никаких доказательств того, что выдача алкоголя как-либо помогала воевать. Более того "наркомовская чарка" больше мешала воевать, чем помогала. Она приводила к значительному росту неадекватного поведения бойцов, рассеиванию внимания и сосредоточенности и, следовательно, сильному ухудшению боевых качеств людей, а также к увеличению числа обмороженных, так как вопреки народному заблуждению, водка создаёт только видимость согрева. Поэтому в послевоенные годы данная мера подвергалась большой критике.

Вот свидетельства очевидцев:

Говорит режиссёр Григорий Чухрай: "Нам в десанте давали эти пресловутые "сто грамм", но я их не пил, а отдавал своим друзьям. Однажды в самом начале войны мы крепко выпили, и из-за этого были большие потери. Тогда я и дал себе зарок не пить до конца войны. Кстати, на войне ведь почти никто не болел, хотя и спали на снегу, и лазили по болотам. Нервы были на таком взводе, что не брала никакая хворь. Все само проходило. Обходились и без ста грамм. Все мы были молоды и воевали за правое дело. А когда человек ощущает свою правоту, у него совсем другие рефлексы и отношение к происходящему" "Вообще выдавали их только перед самой атакой. Старшина шел по траншее с ведром и кружкой, и те, кто хотел, наливали себе. Те, кто был постарше и поопытнее, отказывались. Молодые и необстрелянные пили. Они-то в первую очередь и погибали. "Старики" знали, что от водки добра ждать не приходится"

"Я воевал с 1942 года, - рассказывает Александр Гринько, рядовой-пехотинец, - Помню, водка выдавалась только перед атакой. Старшина шел по траншее с кружкой, и кто хотел, наливал себе. Выпивали в первую очередь молодые. И потом лезли прямо под пули и погибали. Те, кто выживал после нескольких боев, относились к водке с большой осторожностью."

"Восторженные поэты назвали эти предательские сто граммов "боевыми", - . Пишет генерал армии Н. Лященко, - Большего кощунства трудно измыслить. Ведь водка объективно снижала боеспособность Красной Армии"

Давно ты не видел подружку,

Дорогу к знакомым местам,

Налей же в железную кружку

Свои боевые сто грамм.

("Солдатский вальс". Слова В. Дыховичного, музыка Н. Богословского)

Но ладно бы только это. А то же обдурить целый свет хотят наши хитроумные врачи-колдуны-кудесники - то соли чересчур сыпанут в анализы зачем-то, то подмешают мужской мочи в женскую. Но шельма Макларенс, глава международного антидопинга унюхал. Мак этот и сам прошел Крым и Рим, хорошо знаком со всей этой кухней,. Он и унюхал мужскую мочу, может даже, мочу нашего старшОго допингиста Родченкова, который во всей этой стряпне принимал живое участие, но потом добровольно признался в своих грехах. А как тут отвертишься? Сам же колдовал над пробирками с мочой: там тряхнет солонкой, там перчику подсыпет, ванили, лаврушки или еще чего не знаю, поди, еще и успевал подсобить, став в гэбэшную цепочку меченосцев, как их называл Сталин*, а какой-то остроумец в Сети после позорного случая с подменной мочой назвал этих гэбэшников мОченосцами , успел из рук в руки попередавать через тайную дыру подменные пробирки с фальшивой мочой для анализа на допинг. И тут, видно, и подкатило ему по естественной нужде. Бросился в сортир - заперто. Видимо и скорее всего, пахан со своей шпаной мочили кого-то в сортире, как и обещал он, когда заступал в должность старшего мочилы, так и сказал: будем всех мочить в сортире" Не все сразу поняли, что означает сей блатной оборот в устах президента страны. Подумали: шутит: какие-то школьные, бурсацкие шалости остались от детства. Ну скажем, нассать кому-то в карман, пока тот ссыт в урыльник. Или окунуть ябеду в унитаз головой. А поскольку на блатной фене говорят стали говорить даже официальные лица, пропагандоны эти александро-невские. Вон на днях даже один из верховных попов, желая оборонить главного нашего пахана, и пригрозил, рванув на груди рясу, поместить рядом с парашей всех, кто будет полоскать нашего пахана, отца российского народа. Так и говорит святой отец. Поневоле наблатыкаешься по фене ботать в таком краю". Не страна, а блатная малина (и четвертая грудь осетина - добавим по строевому уставу-мандельштаву, как видите, у нас своя феня). Видать, они и заперлись по каким-то мочильным своим делам. А Родченке ничего не оставалось - подкатило человеку - как посикать туда-сюда, не разбирая где женские пробирки, где мужские. А Мак, рыжая шотландская бестия, и унюхал родченкину мочу. Да вы что, господа, совсем уже? Это ж не ипподром, там не важно где кобыла, где жеребец, - вместе скачут в одном заезде. Вот он, Мак, зануда, опять шуму и понаделал: глядите, люди добрые, чего снова эта Раша удумала. И опять Россия опростоволосилась, если не сказать крепче. Вот и не хотят впускать наших промеж порядочных людей, пусть они, порядочные, и сами не ангелы. Хотя наши клянутся и божатся, что ничего не нарушали, справки суют. Кто ж таким хитрож...пым, будет верить? И справкам вашим. И поделом! Хотя надо признать, что Олимпиада в Рио без русских мастеров спорта и наркомовского спирта, в нашем случае допинга, прошла пресновато. Большинство русских не пустили, не хотят с нами иметь дело, раз мы такие ушлые. И на новые игры не пустят.

Помню, по зомбоящику показывали, как расстроилась наша главная чемпионка-шестовица, любимица кремлевского начальства, сама без пяти минут начальница. когда она благословляла горстку своих коллег, которых допустили к Играм. Она вся сотрясалась от обиды и злости, что и ее недопустили, не сделали исключения для нее, прославленной, точно жрица вздымала она руки и плача-рыдая в три ручья, взывала к мести, призывала коллег выступить так, чтобы мир содрогнулся. Эко! Целый мир! Сказала бы "спортивный мир" - еще куда ни шло. Но она знает, что идет мировая война, гибридная, со всем миром. Вот она и благословляла их на войну против всего мира, который надо довести до содрогания. Тем более, накануне один из телевизионных александров невских тем же тоном пригрозил превратить Америку в ядерный пепел. И как было тут также не вспомнить, как недавно весь мир и в самом деле содрогнулся, когда стаи русского футбольного хулиганья устроили в Европе побоища, куда для этой цели Москва и доставила их спецсамолетами. А, между тем, интересно прикинуть, чего такого особого можно отчебучить в спорте, чтобы мир (спортивный, конечно) содрогнулся). Ну, допустим например, выходит на старт белотелый человек нагишом, то есть в чем мать родила, рядом с чернокожим ямайским гением Усейном Болтом и так рванет, что яйца засверкают и на финише выигрывает у сверх-чемпиона пол-корпуса, Да мало ли что еще? И как было не злиться нашей героине, когда на ту пору с полдюжины шестовичек из разных стран показывали соизмеримые с ней прыжки (в их числе две-три из наших же девиц-шестовиц), американская прыгуха с шестом, та и вовсе перешибла пятиметровый рекорд нашей заклинательницы, так что большого убытку от ее отсутствия на Играх не было. Во злобе своей она распалилась так, что даже стала пенять родному правительству, что плохо ее отстаивало, не защитило ее от международного бойкота, Точно как некогда другой государев человек ,то есть Кобзон, упрекал родное правительство, что не предпринимает межправительственных акций по разрешен6ию еиу въехать в США. Она даже как бы пригрозила, что с таким подходом хорошие спортсмены скоро разбегутся под иностранные знамена. Как бы даже подбивая их на это. А что им, если взять хотя бы этих девиц-шестовиц? Им под никакие знамена и не надо идти. Пойдут себе в любое кабаре со свомими шестами или как там, на Западе оно называется, варьете, что ли?..короче, где девчата на шесте соблазнительно выгибаются, а им за это посетители суют за пазуху или в трусы бабло сколько не жалко. Возьмут их за милую душу. Русские девчата легкого поведенния - самые лучшие в мире, - дал такую экспертную оценку все тот же наш блатной пахаша. И не надо будет жрать по приказу допинги, уродоваться гнуть тугой шест в три погибели, чтобы он швырнул вас на высоту третьего-четвертого этажа и потом валиться вниз с этой высоты на спину, на шею. Хорошо, если шест не бросит вас мимо матрасов. Изгибаться на шесте в кабаре все-таки лучше, чем перед начальством. Опять же всегда свежая копейка есть в доме. Что вскоре, между прочим, стало сбываться -прислушались к ее совету. И не только спортсмены, вон и депутаты Госдумы пошли расползаться, как раки у Гоголя. То есть, строго говоря, призвала в условиях войны к дезертирству, можно сказать даже к предательству. А по законам военного времени сами знаете что за такое полагается. На войне, как на войне. "А ля герре, ком а ля герре" - как справедливо поют наши русско-еврейские мушкетеры, но картавя по-французски. Война - есть война. Неспроста ведь вручают боевые ордена и медали и прочие правительственные награды самым злоязыким телевизорным шиздоболам. - Война - есть война! Пусть и гибридная. И мы идем от победы к победе. И вот новая победа! Во время заседания Государственной Думы вдруг раздается в зале почти левитановский голос, который торжественно провозглашает, что президентом США стал Дональд Трамп. Ё-моё! Зал в едином ликовании подхватывается на ноги и устраивает долгую единодушную овацию, слышны здравицы в честь нового президента. Уверяю, никто бы в нашей единодушной стране не удивился, если бы тот левитановский голос добавил: "В ознаменование исторической победы произвести салют вМоскве и городах-героях двадцатью артиллерийскими залпами!" Трамп! Крымп! Крым! Трам! Трам-тарарам! Крым наш! Трамп наш! И Крым и Трамп - оба наши! Победили ненавистную Клинтоншу. А благодаря кому. Благодаря нашим удалым разведчикам, по-американски будет кахерам, что ли. Говорят, что вроде бы пробрались к ней в штаб, взломали замки, и все там документы, что ли, поперелопатили, перетасовали, что никто по сей день не разберет, короче - спутали карты противнику. А Трамп наш Трампуша не растерялся и воспользовался ситуацией как ТРАМПлином. Знать неспроста Трампом зовется. И взлетел в президенты. И все-таки кто организовал вставание? - спросил бы недоброй памяти товарищ Сталин. Как это он сделал, допытываясь о такой же стоячей овации зала при встрече с опальной поэтессой Анной Ахматовой, считая теплый ее прием провокацией. Он все неудобоваримое считал провокацией, то есть чьим-то враждебным умыслом. Он даже нападение немецких фашистов на СССР долго считал провокацией. Те уже успели разбомбить приграничные аэродромы, военные укрепления, флот и даже некоторые города страны, а он преступно запрещал оказывать ответный огонь по захватчикам, называя начало самой кровопролитной войны провокацией. Это словцо остается любимым и нынче и обильно употребляется официозом и агитпропом. Самое большое опасение: что в этой гибридной войне вместо кахеров этих. телепропагандонов и моченосцев приступят к делу броненосцы, миноносцы, ракетоносцы, авианосцы и, не приведи Господи, носители ядерного оружия!

*Все документы и свидетельства для статьи взяты из книги "Веселие Руси. ХХ век. Под редакцией В.Б.Аксенова (М. Пробел-2000, 2007г., а также из Википедии.

**29 июля 1942 года в СССР был учреждён новый орден Александра Невского Само собой ясно, что и на нынешней гибридной войне со всем миром, только иными средствами, в том числе и через спорт, считают в Кремле. Неспроста весь народ в едином порыве со слезою на глазах и щемлением в носу поет: Нам нужна победа. Мы за ценой не постоим и все такое прочее. Победителей не судят. В частности орденом Александра Невского, учрежденном в Великую Отечественную войну как военный орден для награждения командного состава Красной Армии.** А что? Идет война со всем миром. Вполне можно спеть на мотив "Идет война священная" - "Пусть ярость всенародная вскипает, как волна. Идет война невидная, гибридная война."Ведь сказал лучший, талантливейший поэт советской эпохи: "Слово - полководец человечьей силы" Вот и награждают их, как полководцев орденами Александра Невскогокак награждади полководцев войне в наше время, для которого характерна реализация и огрубление "крылатых" метафор. И посему ведь награждают боевыми орденами самых злоязыких теле-пропагандистов, что стравливают народы, вправляют им мозги, науськивают, на кого власти укажут, им и указывать не надо, а просто включить или выключить в Кремле рубильником гнилозубые шизделки этих александров невских и выключить когда надо перенести полив на новых врагов. Победа будет за нами! Мы за ценой не постоим! И раз такое дело - война, как не прибегнуть к испытанному в боях оружию - к "наркомовским 100 граммам допинга".