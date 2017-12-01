Кремль с голубым оттенком

РЕЗОНАНС

ПИСЬМО В "КРУГОЗОР"

"Спасибо, что ты жив и не исчез, "Кругозор"! Александру Болясному, главному редактору, - с возвращением и не болеть! Знаю, что не я одна рада, журнал нравится многим. Интересный, интеллигентный.

А я сейчас хочу предложить то, что мне вначале показалось похабной "уткой". Потом задумалась: это же очень серьёзно - если правда, и неужели известный политолог Станислав Белковский опустился бы до низменного?! Я предлагаю опубликовать это видео, которое мне попалось в интернете, и пускай читатели осудят или согласятся с моей первой реакцией. Женя Симкович, Израиль, Тель-Авив".

(Это видео - в конце публикации, РЕД.)

ОТКРОВЕНИЯ БЫВШЕЙ СЛУЖАНКИ ПУТИНА

"Путин гомосексуалист" , - однозначно сформулирован заголовок публикации в издании, которое приводит сообщение американского журналиста.

"Активный борец с гомосексуализмом оказался никем иным, как одним из них", - пишет Эндрю Александр в своём блоге на популярной американской блогоплатформе www.ontoplist.com .

По словам автора, опубликовать факты о тайной жизни Владимира Владимировича Путина его заставил разговор с уволенной прислугой президента Российской Федерации, которая сейчас проживает в США, однако в период с 2004 - 2006 работала в резиденции Владимира Владимировича Путина. Автор отмечает, что его собеседница в 2009 году переехала жить в США, сейчас женщина живет в штате Калифорния.

Далее прямая речь: "Я читал много материалов о тайной жизни Владимира Владимировича Путина и задавался вопросом, почему Владимира Владимировича всегда окружают подтянутой фигуры красивые мужчины, и почему Владимир Владимирович, будучи тогда женат, даже на официальные встречи иногда стал забывать свою жену дома.

В российской блогосфере я нашёл множество интересных мыслей и информации об интимной жизни Президента России, однако никаких фактов.

Мне бесконечно повезло побывать в Якутии. Я провел незабываемое время в России, и именно по приезде в Калифорнию я начал рассказывать своим друзьям и читателям моих блогов о жизни в России, о традициях… и никак не мог обойти вопрос о грозных русских мужчинах, которые за мнение о гомосексуализме готовы голову отрубить.

Оказалось, что это сплошной бред . В России я с легкостью нашел себе партнера прямо в отеле, и об этом я открыто писал на калифорнийских форумах и в своём блоге.

Однажды мне в ответ на это пришло довольно интересное письмо. В нём было написано одно предложение: "Вам интересно, как живёт президент России?" Я, конечно, ответил, что интересно. С адресанткой письма мы встретились неподалеку Luggage Room Pizzeria. Я сразу понял женщину из России, и понял, что будет жарко.

Женщина назвалась Алёной. Моему удивлению не было предела, когда эта приятная дама представилась экс-горничной Владимира Владимировича. Она не стала тянуть и сразу начала говорить:

"В России показывают открытую борьбу с гомосексуализмом потому, что верхушка Кремля сама запутанная в нетрадиционных отношениях. Будучи горничной в резиденции В.В., я ни разу не видела там его жены. Однако крайне часто Владимир Владимирович приезжал с молодыми ребятами, которых никак не назовешь политиками. Они выходили из машины и направлялись в комнату для гостей или в тренажёрный зал, который находится неподалеку от гаражей.

Мы не видели, когда они выходили оттуда, поскольку после того, как готовили ужин и убирали дом к приезду Владимира Владимировича, через чёрный вход мы шли в дом для горничных, который находится у открытого бассейна, а это почти конец территории резиденции. Я больше, чем уверена, что это так называемые "мальчики" на вызов.

Также однажды я была свидетелем того, что Людмила, жена В.В., сильно кричала на него, что его разоблачат и эти ребята всё расскажут. Владимир очень нервничал, после чего бил её.

Моя подруга, которая также там работала (я даже не знаю где она сейчас), рассказывала нам, что она лично слышала мужские стоны из кабинета Владимира Владимировича, после которых оттуда выходили молодые политики мужского пола в издёрганном виде. Мы неоднократно слышали, что охранники В.В. вызвали "мальчиков на вызов", когда в бане отдыхал их шеф с очень близким окружением. И таких случаев было множество!

Я также знаю, что Кабаева нужна Владимиру Владимировичу для прессы. Чтобы те постоянно держали его в тонусе, будто он российский молодой жеребец. Однако то, что я видела, свидетельствует, что Владимиру Владимировичу нравятся не женщины

У меня нет доказательств, поскольку их и не может быть, но я уверена, что если Владимир Владимирович прочитает ваш блог, он поймет… Сразу начнутся интрижки с подставными симпатичными девушками вроде Кабаевой.

Кстати, Кабаева появилась после того, как они развелись с Людмилой, поскольку мой шеф боялся, что его прекрасная Людмила расскажет о его ориентации", - закончила моя собеседница.

Конечно, я не берусь утверждать, что это именно так, однако российское правительство во время президентства Путина значительно отличается от тех предыдущих, которые были до него.

Кстати, американские коллеги, которые часто посещают Москву с официальными визитами, также говорили, что в Кремле очень горячо".

Хочу обратить внимание моих читателей и на сообщение Калугина, который утверждал следующее:

"…беглого чекиста Литвиненко и журналиста Боровика убили из-за гомосексуальных связей президента РФ. Бывший шеф В. Путина, которого нынешний премьер назвал предателем, рассказывает всякие истории, кое-что путает, но не без дыма с огнем. В частности, поминает и геевскую историю, рассказывает о появлении материалов Александра Литвиненко о гомосексуализме Владимира Путина. Запись сделана в Нью-Джерси 13 декабря 2009 года. Оказалось, что Путина не взяли во внешнюю разведку из-за того, что было установлено, что он страдает гомосексуализмом. Как рассказали знающие люди, об этом его половом недуге узнали не сразу, а незадолго до окончания КАИ. Естественно, что времени на изучение Путина было не достаточно, а доложить на самый верх о том, что кадровики не досмотрели, и в недрах советской разведки завёлся гомосексуалист, руководство КАИ побоялось".

Таких сообщений множество, однако российские СМИ и блогеры боятся это освещать", - заключает Эндрю Александр".

ВИДЕО, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЧИТАТЕЛЬНИЦЕЙ