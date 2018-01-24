Любить, чтобы кругом была голова

СТРОФЫ

ПОЛКАН

В тихом спальном районе - яичница на сковородке,

и не пьётся бутылка спасительной водки,

и из прошлого века - гранёный стакан,

и привязанный цепью беззлобный Полкан,

он отлаял своё, улыбается из конуры

или выглядит так с той, счастливой поры,

как увидел болонку на поводке

и снежинку - на лёгком ее завитке,

и хозяйку, сказавшую: "Фу, Альфа, фу",

а потом было тайное их рандеву,

подоконник с цветочным горшком и она,

а потом - завиток без снежинки. Весна

растопила сугробы, хозяйку её

и немного согрелось Полкана жильё,

даже цепь, что на шее, не давит уже,

хорошо, что есть Альфа на том этаже,

где цветок, что вдыхает её аромат,

и не страшен начавшийся вдруг листопад,

хорошо, что не пьётся столичная водка

и закуска - яичница на сковородке -

словно солнце, сверкает на том этаже,

и не надо всё время быть настороже...

Цепь уже тяжела. Позади рандеву

и хозяйка, сказавшая: "Фу, Альфа, фу".

Опустело окно, где блестел завиток,

и никак не растает снежинка у ног.

23 ноября 2016

В НАШЕМ ПОДЪЕЗДЕ

В нашем подъезде тогда проживали разные семьи:

В первой квартире - пьянчужка, добряк дядя Слава,

Рядом, за стенкой, семейка Крапивина Севы,

Он, вместо гимна, врубал громко песню про травы.

Мы - на втором, а под нами пиликал на скрипке

Валька, всегда молчаливый (не помню ни слова),

Валькины мама и бабка - без тени улыбки,

Бабка чихала, а мама в ответ: "Будь здорова!"

Бабка здорова была, как отряд космонавтов,

Валькину маму в ежовых держа рукавицах.

Справа за стенкой - художник варганил ландшафты,

Слева - бабуля носочки вязала на спицах.

Сверху, в девятой квартире, боксёр жил с боксёром,

В смысле, собака породы "боксёр" - со спортсменом,

Рядышком пара - актриса кино с режиссером,

Он никогда не кричал: был рождён джентльменом.

Дядя Серёжа чинил постоянно машины,

В комнате пахло паяльником, Людка ругалась:

Денег не брал, по квартире разбросаны шины,

Хоть бы на хлеб зарабатывал, самую малость.

Холодно было. Не грела в тот вечер ни водка

И ни колбасный трофей из "кишки-гастронома",

Кто-то вдруг крикнул: "Пожар, загорелась проводка!"

Дым заползал через щели дверного проёма.

Прибыл пожарный наряд. Потушили проводку,

И оказался банальный окурок причиной.

Славка-добряк сделал "ёрш", размешав пиво с водкой,

И ощутил верный признак себя как мужчины,

***

И, закурив, он уснул на уютном диване,

Севка за стенкой опять слушал песню про травы,

Запах учуяв, ещё пребывая в нирване,

Прыгнул в окно с криком: "Сволочь ты, Слава!"

Сверху боксёр взял на мощные плечи "боксёра"

И сиганул по ступенькам, стуча во все двери.

Следом за ним - джентльменский набор режиссера,

Но без жены. Станиславский сказал бы: "Не верю!"

Справа художник на новом холсте сделал пламя,

Слева бабуля не слышала слов о пожаре -

По телевизору, словно в какой-то рекламе,

Рыбников, тот, что артист, ей играл на гитаре.

Дядя Серёжа в охапку схватил свою Людку,

Выбежал с ней на балкон в ожиданьи пожарных,

Остановились прохожие, и тарахтели маршрутки,

Валькина бабка чихнула, как группа ударных.

Валька молчал, вынося из огня дядю Славу,

Был он тяжёлым, к тому же, в тяжёлом запое.

… Я про пожар сочинила финальные главы,

Просто хотелось, чтоб именно Вальку назвали героем.

Валька давно не играет на скрипке. Нет бабки.

Сам он живет в живописном немецком местечке.

Дети-красавцы, супруга, работа и бабки,

Гжель, хохлома и буханка из каменной печки.

Где-то в деревне - семейство Крапивина Севы,

Он вместо гимна врубает песню про травы...

В нашем подъезде нет нас, но есть разные семьи,

И обязательно - пьяный добряк дядя Слава.

17 дек. 2016

НАМ БЫЛО РОВНО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ

Нам было ровно двадцать пять, когда мы встретились

Звучала музыка в саду у парка Горького.

Еще деревья зелены - не обесцветились,

И ветра не было ноябрьского, колкого.

Я помню, как с тобой на каменном мосту стою,

Казалось: жизнь пройдем спокойную и гладкую.

Мне не хотелось быть чужою, неприступною,

И не хотелось - неразгаданной загадкою.

Трещала печь, горел огонь, я пела до зари,

В лукошко сыпались грибы, в руке - нежна рука.

У нас с тобою оставались только козыри,

И мы играли в подкидного дурака.

Нам было ровно сорок два, когда мы поняли,

Что огонек погас в печи, и он не светится,

И даже облако единственное по небу

Скользит куда-то, чтобы с кем-то где-то встретиться.

И дети выросли давно, и гнёзда проданы,

Уходит время, как тоннель, в часы песочные

В углу молчит гитарный гриф, и струны порваны,

А дни рождения, как пули одиночные.

Трещала печь, горел огонь, я пела до зари,

В лукошко сыпались грибы, в руке - нежна рука.

У нас с тобою оставались только козыри,

Видео песни

23 дек. 2015

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

Был дом незнакомый. В нём - двое. Касание лёгкое рук,

Разгаданный смысл в подаренном скромном колечке.

Всемирною сетью (он сам так считал) седобрюхий паук

Опутывал пять сантиметров пространства у печки.

А двое, не зная про жизнь паука, пили чай,

Потом наливали вино в здоровенные кружки,

Она хохотала, он большею частью молчал,

Обоим казалась уютной простая избушка.

***

Огонь вместе с ними пьянел, заплетая язык,

Пытаясь достать их двоих - получалось не очень.

Стоял выжидательно лес с приближеньем грозы,

И ночь становилась безмолвнее и одиноче.

За годы колечко успело, увы, заржаветь,

Нога не ступала столетья по утренним росам,

И снова в углу заплетает всемирную сеть

Паук-акробат со страховочным тоненьким тросом.

А двое? Они не сплелись, да и вспомнят с трудом

Колечко со смыслом в тот вечер холодный и зябкий.

Хозяйка, приехав на майские в старенький дом,

Разрушит всемирную сеть… взмахом швабры и тряпки.

13 февр. 2017

НАМ ТОГДА ЗАПЛЕТАЛИ БАНТИКИ

Нам тогда заплетали бантики,

Украшали простыми платьями,

Всем двором собирали фантики,

Словно нет никого богатее,

Мы потом ушивали батники,

Мы заправские были модники,

Безбилетники, безлошадники

С ежедневником-ежегодником.

Покрывались вокзальной копотью

И меняли шузы на левисы,

Рассекали вдоль скверов в городе

На подножках пустых троллейбусов.

Мы стеснялись своей нескладности

И копили духов флакончики,

С ненасытной съедали жадностью

На таганке театр и... пончики.

Не болтливые, не ворчливые,

Не сбивались, по-волчьи, стаями,

Как-то жили, вполне счастливые,

Не опутанные вайфаями,

Не захваченные фейсбуками -

Портативные передатчики,

Мы тогда еще были внуками,

Беззаботно играя в мячики.

Слишком много тогда нам нравилось

В каждом встречном, беспечном путнике,

Под ногами земля не плавилась,

Не летали над нами спутники.

***

Нынче мы - интернет-кочевники,

Междустранники, межгородники,

И сгорели в кострах ежедневники,

Превратились в золу ежегодники.

Расползлись нить за нитью батники,

Над глазами пропали стрелочки,

Во дворе расплетают бантики

Повзрослевшие быстро девочки

И на шпильках бегут под ливнями,

От Шанели сверкая платьями,

Словно нет никого счастливее,

Словно нет никого богатее.

ЕЙ НЕ СЛУЧАЛОСЬ НИКОГО ТЕРЯТЬ

Ей не случалось никого терять,

Ей не бывало беспредельно больно,

Пустая необъятная кровать

Судьбой своей вполне была довольна.

Без слёз сентиментальное кино

Смотрела деловым каким-то взглядом,

Не материлась, не пила вино,

И с ней никто замечен не был рядом.

А у соседей бесновалась жизнь -

Сверхскоростной не мог угнаться поезд -

Летящие тарелки и ножи

И верности причудливая помесь.

Они любили, как в последний миг,

Как любят в кинофильмах и на сцене,

А у нее сожитель - лампы блик,

На платьице льняном - неснятый ценник.

- Мели снега, был ледяной каток,

Он ехал в ночь, - сказали ей соседки...

И там, за стенкой, как пырнули в бок

И будто отключили от розетки.

Ей не случалось никого терять,

Она была вполне судьбой довольна,

Она и не смогла тогда понять,

Что там, за стенкой - беспредельно больно.

Она увидела косую тень,

Где солнце укатилось спать за море,

И поняла, что воет целый день

От зависти к чужому... горю.

ПОЛУСЛО…

С полуслова, с полувзгляда

Всё понятно было, но…

Нет, она была не рада,

Было ей не всё равно.

Он хотел сказать ей: "Хватит,

Наша пройдена глава",

Но присел на край кровати

И сказал смешное: "Хва…"

Странно: всё пережитое

Утопало в пустоте.

Он хотел сказать простое:

- Я не выживу без те…

Всё случилось как-то сразу,

Так сгорает вдруг свеча.

Он не смог закончить фразу

"Так давай начнём снача…"

Он хотел сказать, что любит,

Что который день без сна,

Что они - родные люди,

Только вымолвил: "Ты зна…"

Январём мело дорогу,

Холодна была кровать.

Ей сказать хотелось много,

Но не знала, как начать.

Кто-то пел в радиоточке,

Ночь скользила к февралю,

Прошептала меньше строчки:

- Просто я тебя не лю…

11 июня 2017

УХОДЯТ ОТ ЛЮБЫХ

Уходят от любых: красивой, самой лучшей,

С ногами "от ушей", от толстой и худой,

Уходят в никуда, известен также случай:

Супруг мега-звезды ушёл к немолодой.

От докторов наук, от бабы непутёвой

Уходят по ночам и в середине дня,

Уходят от самой певицы Пугачёвой,

От тех, кто "из огня" и "на скаку - коня".

Приходят навсегда к любым, не самым лучшим,

За сотни тысяч миль, за тридевять морей,

Приходят к мудакам, приходят к невезучим

И к тем, кого ты стёр из памяти своей.

Приходят не туда, где есть обед и ужин,

Не в те дома, где ждёт, всегда открытым, вход.

Когда сильней любовь - уходят к тем, кто нужен,

Когда невмоготу - уходят "от".

22 июня 2017

ПРИДОРОЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Было лето, и ласточки строили гнёзда,

Целый день улыбалась хозяйка гостям,

Рассыпались на небе жемчужные звёзды,

Уступая дорогу июльским дождям.

Сын хозяйки - щекастый, улыбчивый малый -

Помогал убирать их беззвёздный отель.

Постояльцы с любовью своей запоздалой

Норовили запрыгнуть с хозяйкой в постель.

День за днем повторялась всё та же картина.

Сын взрослел. Становилось убогим жильё.

Придорожный отель, постоялец-скотина

И помятые простыни жизни её.

Сын резвился с ножом - это любят мальчишки,

Убирал и посуду сгребал со стола,

Он запоем читал настоящие книжки

И хотел, чтобы мама счастливой была,

Чтоб любили ее, как в кино, в Голливуде.

Только каждый мужчина, искавший ночлег,

Обещал, что вернется, что с нею он будет,

А потом совершал на рассвете побег.

И однажды, когда стрекотали цикады,

Месяц долькой лимона дразнил окоём,

Сердце ухнуло вниз от случайного взгляда,

И хозяйка влюбилась, забыв обо всём.

Он зашел не спеша, улыбнулся с порога,

И она улыбнулась не так, как всегда,

Он сказал, что была слишком долгой дорога

И спросил, есть ли в этом отеле вода.

Он смотрел на нее, как не смотрят обычно -

Не на грудь, не на бёдра, а прямо в глаза,

Но хозяйке казалось совсем неприличным

В этом возрасте верить, что есть чудеса.

А потом было то, что бывает подарком,

Что она и не смела бы даже просить.

Эта ночь оказалась единственной яркой

И смогла всё былое собою затмить.

***

Ускользнула ночь кошкой, стремительной тенью.

Он уехал. Ненужными были слова.

Сын хозяйки - фанат детективного чтенья -

Вдруг пропал и вернулся часа через два.

Он молчал целый день, говорливый обычно

(Сын взрослеет, и что ты с подростка возьмешь?),

А потом во дворе, за стеною кирпичной,

Увидала хозяйка сверкающий нож.

Приезжал полицейский в отель обветшалый,

Записал и промолвил: "Такие дела".

Сын хозяйки - щекастый, улыбчивый малый -

Так хотел, чтобы мама счастливой была.

Ни ножа, ни свидетелей. Сын да хозяйка.

Отмокает в стиральной машине бельё.

Молчаливо летящая глупая чайка -

Вот и всё, что в истории было её.

... Лето прыгнуло в осень. Запущены гнёзда,

И опять улыбалась хозяйка гостям,

И, как прежде, на небе жемчужные звёзды

Уступали дорогу осенним дождям.

23 июля 2017

Я РОСЛА ВО ДВОРАХ…

Я росла во дворах, пропахших войной,

я была настоящей дворовой шпаной,

я ползла по колючей степи Тарханкута,

ты, наверно, не знаешь такого маршрута,

там отвесные скалы и рёв глубины,

небо делает вид, что ему не видны

наши страхи при виде пугающих волн,

словно к доле височной приставленный ствол,

я была тридцать пятой в гареме женой

и прошитой случайною пулей шальной,

я тонула в двенадцатибальном аду

и боялась дышать на дрейфующем льду,

я стояла под градом летающих пуль

и на горной дороге цеплялась за руль,

как последнюю каплю воды дождевой,

и меня, словно стадо, вели на убой,

я летела, и чёртов железа кусок

без мотора срывался в ближайший лесок,

только чудом остались все живы в тот день,

говорили, что соткана я из гвоздей,

что могу устоять, как большая скала,

что сумею взлететь к облакам без крыла,

что могу поразить глубиной своих чувств,

что в моем арсенале немало причуд,

что единственным словом могу пригвоздить

и умею держать это слово, как нить

и на шквальном ветру, и в потоке дождей.

***

… Размалёванный клоун, простой лицедей,

мой тяжелый и, в общем, ненужный багаж

нёс за мною несыгранный мой персонаж,

на экране нетрудно прослыть храбрецом

и героем, и самым примерным отцом,

и любить, чтобы кругом была голова

и заучивать чьи-то чужие слова,

на экране нетрудно быть мудрой женой,

королевой и немногословной княжной.

… Свет включают, и жизнь протекает твоя

не сложнее, чем день одного муравья.

3 сент. 2017

ДИАЛОГ С ЛЮБОВЬЮ

Я так боролась за любовь, до дрожи,

мы с нею, словно две сестры, похожи:

и одинаково дурны привычки,

и одинаково плохи отмычки

от тех сердец, что уходили молча

янтарным днём и непроглядной ночью,

мы с нею дышим в унисон, неровно,

и даже сны у нас единокровны.

Я так боролась за любовь, до крови,

она спросила, уходя: "Доколе

ты будешь рвать за нитью нить из сердца,

потом победно в зеркала смотреться?"

И я сдалась, и белый флаг взметнулся,

и месяц лодкой на воде качнулся,

багровый шрам я назвала трофеем

и дверь закрыла на замки плотнее.

Она вернулась зимней ночью длинной,

я усмехнулась: "Что, пришла с повинной?

Кто звал тебя и почему без стука?"

- Так неожиданна была разлука, -

она сказала и плеснула виски, -

наверно, зря ушла я по-английски,

ведь мы с тобой, как две сестры, похожи,

и я боролась за тебя до дрожи,

и я боролась за тебя до крови,

но оказалось: ты сыта любовью,

с тех пор и я сыта тобой по горло,

я перевал прошла высокогорный

и говорю "спасибо" за науку,

я не глупа теперь, не близорука,

мои универсальные отмычки

вот здесь, на этой вот страничке.

И протянула мне листок бумаги,

я от неё стояла в полушаге,

взяла листок, её рукой согретый

(сейчас понятны станут мне секреты,

сейчас откроются все двери разом,

и затуманенный проснётся разум,

и я узнаю, как любить без боли,

и я скопирую её пароли

и спародирую её привычки,

и подберу для всех замков отмычки,

я представляла океаны счастья

а не оковы на моём запястье,

там серебристые блестят браслеты,

они - охранники мои и амулеты).

Она стояла посредине дома.

- Чему ты можешь научить такому,

чего не знала я до сей минуты?

Мы, словно две сестры, одним маршрутом

идём, - сказала я, листок открыла.

Он белым был, как снег, и тихо было,

и в целом доме - никого, и я молчала,

и где-то глухо птица прокричала,

исчезла гостья так же, как явилась,

и почему-то я не удивилась,

увидев, что остался от туристки

стакан с невыпитым янтарным виски.

8 сент. 2017

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЖУРНАЛА

- Есть у Вас секрет неувядания?

Может быть, раздельное питание?

Может, интенсивное движение

Или в косметолога вложение?

Может быть, Вы пьёте много жидкости?

Может, в доме Вашем нету живности

Иль, наоборот, собаки с кошками?

Может, Вы дружны с велодорожками?

Может, голодаете неделями?

Может, Вы общаетесь с моделями?

Может быть, не смотрите ужастики?

Может, все секреты в ринопластике

Или, извините, в липосакции?

Может, просто повлияли санкции?

Может, дама Вы индифферентная

Или, уж простите, импотентная?

Может, спите Вы с открытой форточкой?

- Нет, я просто фотошоплю фоточки.

НЕ БОЛЕЛО ОНО

Не болело оно, не давало сигнал,

Просто замерло вдруг, без шумихи,

Доктор что-то писал в медицинский журнал,

Сын стоял побледневший и тихий.

Я смотрел в тишину, взгляд не мог отвести,

Видел лодку с включённым мотором.

Неизвестное что-то щемило в груди,

В доме тихо задёрнули шторы.

Я лежал на кровати, глядел в потолок,

Понимал, что я - здесь, что неспящий,

Первый раз сам с собою я вёл диалог.

Полседьмого показывал ящик

В правом нижнем углу. На экране - кино.

Я буквально почувствовал кожей,

Будто свет вижу там, где должно быть темно.

Доктор с сыном шептались в прихожей.

Я присел на кровати. Не понял никто,

Не заметил, не вскрикнул, мол, жив он,

Доктор с вешалки снял в мелкий рубчик пальто

И сказал, что погода паршива.

Я поднялся с кровати, воздушный, как пух,

Обернулся - я спал, но без храпа.

Дверь закрылась за доктором. Сын сказал вслух,

Посмотрев на меня: "Как же, папа?"

Я смотрел на себя, понимая, что жив,

Неужели сын это не видит?

Лифт спускался, я молча считал этажи,

Было тихо, как на панихиде.

Я отчетливо понял, что это сигнал,

Надо, чтобы хоть кто-то очнулся,

Сын куда-то звонил, что-то быстро писал.

- Сын, - я крикнул. Он не обернулся.

Доктор денег не взял - слишком поздний визит.

В доме стали смолкать разговоры.

Видел я, как по озеру лодка скользит,

Только звуков не слышал... мотора.

14 окт. 2017

НЕ БОЛЕЛО ОНО

Не болело оно, не давало сигнал,

Просто замерло вдруг, без шумихи,

Доктор что-то писал в медицинский журнал,

Сын стоял побледневший и тихий.

Я смотрел в тишину, взгляд не мог отвести,

Видел лодку с включённым мотором.

Неизвестное что-то щемило в груди,

В доме тихо задёрнули шторы.

Я лежал на кровати, глядел в потолок,

Понимал, что я - здесь, что неспящий,

Первый раз сам с собою я вёл диалог.

Полседьмого показывал ящик

В правом нижнем углу. На экране - кино.

Я буквально почувствовал кожей,

Будто свет вижу там, где должно быть темно.

Доктор с сыном шептались в прихожей.

Я присел на кровати. Не понял никто,

Не заметил, не вскрикнул, мол, жив он,

Доктор с вешалки снял в мелкий рубчик пальто

И сказал, что погода паршива.

Я поднялся с кровати, воздушный, как пух,

Обернулся - я спал, но без храпа.

Дверь закрылась за доктором. Сын сказал вслух,

Посмотрев на меня: "Как же, папа?"

Я смотрел на себя, понимая, что жив,

Неужели сын это не видит?

Лифт спускался, я молча считал этажи,

Было тихо, как на панихиде.

Я отчетливо понял, что это сигнал,

Надо, чтобы хоть кто-то очнулся,

Сын куда-то звонил, что-то быстро писал.

- Сын, - я крикнул. Он не обернулся.

Доктор денег не взял - слишком поздний визит.

В доме стали смолкать разговоры.

Видел я, как по озеру лодка скользит,

Только звуков не слышал... мотора.

14 окт. 2017

БРАТ

"Здравствуй, сестричка, любимая Светочка,

Я нахожусь на вершине горы,

Просто решил написать тебе весточку,

Вспомнились наши с тобою дворы,

"Салочки", "классики", "море волнуется",

Не обыграл я тебя в "дурака",

Как мы с тобой выбегали на улицу,

Как откололи кусочек "волчка",

Чтоб посмотреть, "из чего он устроен-то?",

Как я раскрасил мелками пальто,

Как ты учила меня: "Синусоида -

Это кривая, и больше ничто".

Знаешь, сестричка, жизнь тоже неровная,

Ей не подходит по формуле жить,

Главное, мы с тобой - единокровные,

Значит, мы будем друг друга любить.

Всё, что случается - закономерное,

Неодолимых нет в мире преград".

... Это мой брат написал бы, наверное,

Если бы был у меня этот брат.

17 окт. 2017

ВСЁ ВОЗМОЖНО

Всё возможно. Даже утро

может быть совсем не страшным,

утро может встретить, словно

вы знакомы с ним давно,

утро может улыбнуться

в круглом зеркале из ванной,

заварить покрепче кофе,

солнцем заглянуть в окно.

Всё возможно. Даже осень

может стать началом жизни,

шелестеньем под ногами,

клёном, знающим секрет,

осень может, не прощаясь,

раствориться по-английски,

а потом прислать записку,

что ее в природе нет.

Всё возможно. Даже месяц

может и не стать луною,

если в телескоп уткнуться

и не видеть, что вокруг,

месяц может раскачаться

и повиснуть на лиане,

а потом нырнуть, как профи,

под старинный акведук.

Всё возможно. Даже ливнем

можно смыть все неудачи,

надо просто не бояться

в ливне солнце разглядеть,

каждым утром, каждый месяц,

каждый день - другой сценарий,

всё возможно. Даже счастье,

стоит только захотеть.

ВРЕМЯ

Господи, время, куда ты так мчишься?

Что ты пытаешься этим сказать?

Что ты, как глупый, чумазый мальчишка,

Ни на секунду не можешь устать?

Что ты не спишь день за днем, год за годом?

Притормози, оглянись и замри,

И научись наслаждаться погодой,

Рыжим закатом, прохладой зари.

Время, постой, ты ж несёшься по кругу,

Кто тебя гонит? Твоё колесо -

Ни ноу-хау твоё, ни заслуга,

Это не больше, чем обруч в серсо,

Это всего лишь простая уловка

Или удавка, уж как посмотреть.

Время, тебе хоть бывает неловко?

Что ты стегаешь собою, как плеть?

Всюду ухабы, изношено стремя,

Цифры не так уж опасны вблизи,

Только летит равнодушное время

Стрелкой, привязанной к центру оси.

4 нояб. 2017

ТЫ САМ СЕБЕ ФОНАРЬ

Ты сам себе фонарь,

Свети себе в пути,

Подзаряжайся днём

От солнечных лучей.

Возьми себя в карман

И по полю иди,

И по морю плыви

В безмолвии ночей.

Ты сам себе звезда,

Загадывай себе

Желания любви

Среди других незвёзд.

Возьми себя в рюкзак,

Вези себя в арбе

И сделай из лучей

Своих воздушный мост.

Ты сам себе маяк,

Захочешь - погаси

Себя на полчаса,

На день или на миг.

Возьми себя в ладонь,

Как огонек такси,

Свободным ветром стань

И чистым, как родник.

Богач или бедняк,

Упавший из гнезда,

Взлетевший к облакам,

Паромщик и звонарь,

Ты сам себе маяк,

Ты сам себе звезда,

Ты сам себе луна,

Ты сам себе фонарь.

5 нояб. 2017

ЛИСТЬЯ ЛЕТЯТ НА ЮГ

Листья летят на юг,

Падают птицы вниз,

Вместо дождей и вьюг -

Пальма и кипарис,

Вместо разбитых сердец -

В ящике есть запас,

Каждый - мудрец, глупец -

Делает свой заказ,

Каждый своё меню

Сам создаёт себе,

На Пятой живя авеню

Или в косой избе,

Каждый решает сам:

Пушкин или Дантес,

Сразу - по тормозам,

С парусом или без.

Я тоже, в конце концов,

Себе добавляю штрих.

Шарапов или Жеглов,

Я - кто-то один из них,

Да только не знаю, кто -

Тяжелый выбор в меню,

Спрятаться лучше в гнездо

И нарастить броню.

А за окном - декабрь

Прописью в паспортах.

Перевернула кадр -

Всё на своих местах:

Птицы летят на юг,

Листья падают вниз.

27 нояб. 2017

РАСПОРЯДИТЕЛЬ

Нас сводит тот, кто может развести.

Зачем распорядитель этой драмы

Пускает нас в расход, на конфетти,

И каждого - в конце своей программы?

К чему ему фальшивый фейерверк,

Когда вокруг - величие восходов?

Он трудится зачем из века в век,

Сооружая праздник из ухода?

Хорошего нет в этом ничего,

Не надо делать вид, что всё нормально,

Уходят все, ушедших - большинство,

Цена ухода тоже минимальна:

Короткий спич, что "он был лучше всех",

"Она была красивой, умной дамой".

Зачем ему сомнительный успех?

Зачем он стал гвоздём чужой программы?

Он разум дал, чтоб ты осознавал

Неотвратимость своего ухода?

А он пока устроит карнавал

На фоне равнодушного восхода.

Из века в век всё тот же ритуал

Он исполняет здесь собственноручно:

Мы для него - расходный материал,

Все оптом, не по группам, не поштучно.

И кажется, что держится земля

На тех, кто это всё не принимает,

Кто голого прикроет короля,

И есть всегда "который не стреляет",

И где-то рядом есть мальчишка-принц,

Он маленький, но искренний и верный,

Есть малый шанс, что мы с тобой - из птиц,

И есть Икар в любом из нас, … наверно.

ВИДЕО

14 дек. 2017

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