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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорСТРОФЫ
апрель '18
СТРОФЫ

Я только своё пою

Какая есть

Зовут меня в гости и говорят:
- Накормим тебя кое-чем.
А я им - в ответ, опуская взгляд:
- Я после шести не ем.

- Пойдем в караоке, - звонят друзья, -
Там здорово так поют.
А я говорю: "Мне туда нельзя,
Ведь я, как назло, не пью" .

- Так мы для тебя разожжём кальян,
А сами - по пузырю.
Ну, что же такое? Опять изъян.
Лет пять уже не курю.

Подружки звонят: "Прошвырнёмся в бар,
Сок выпьешь там, вместо вина,
Веселье, мужчины, загар, пиар".
- Ну, что вы, ведь я - жена.

- Давай, замутим что-нибудь к январю,
Ну, может быть, ты споёшь?
- Я только своё пою, - говорю.
... Наверно, я - сволочь, всё ж.

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