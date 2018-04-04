СТРОФЫ

Я только своё пою Какая есть

Зовут меня в гости и говорят:

- Накормим тебя кое-чем.

А я им - в ответ, опуская взгляд:

- Я после шести не ем.

- Пойдем в караоке, - звонят друзья, -

Там здорово так поют.

А я говорю: "Мне туда нельзя,

Ведь я, как назло, не пью" .

- Так мы для тебя разожжём кальян,

А сами - по пузырю.

Ну, что же такое? Опять изъян.

Лет пять уже не курю.

Подружки звонят: "Прошвырнёмся в бар,

Сок выпьешь там, вместо вина,

Веселье, мужчины, загар, пиар".

- Ну, что вы, ведь я - жена.

- Давай, замутим что-нибудь к январю,

Ну, может быть, ты споёшь?

- Я только своё пою, - говорю.

... Наверно, я - сволочь, всё ж.