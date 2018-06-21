О птиц красивых стае
Грёзы
КАЗАНОВА
Как жаль, что моя молодость не знала,
А старость, хоть и знала - не смогла.
И вот уж целый час под одеялом
Мы говорим про важные дела.
Про Буша, про бесчинства Талибана,
Про телепередачу "Визави",
Но вижу - всё тебе по барабану,
Ты жаждешь проявления любви.
Не знаю я, что делать мне с тобою,
Как остудить твой неуёмный пыл -
Мне! Бывшему джигиту и ковбою,
Который раньше Казановой слыл.
Я проклинаю женское коварство,
А ты с надеждой смотришь на меня.
Как Ричард Третий, я готов полцарства
Отдать за оживление коня.
Но конь уже не конь, а просто кляча,
Не мчится, закусивши удила,
А смотрит на меня, и, чуть не плача,
Мне говорит: "Прошти, брат - не шмогла."
ЯПОНКИ
Я вёз в "Джей Эф Кэй" очень милых японок,
Звук их голосов для моих перепонок
Был очень приятен. Они меж собой
Смеялись - то вместе, то наперебой.
Когда же приехали мы в "Джей Эф Кэй",
Они, улыбнулись, сказали: "О-кэй".
Согнулись в поклоне до самой земли
И в здание аэропорта пошли.
Я молча стоял, грустно глядя им вслед -
Да это ж какой-то немыслимый бред!..
Они удалялись, глаза опустив,
Ни йены, ни доллара не заплатив.
В глубоком руздумьи я в город поехал,
Но вдруг ощутил под ногами помеху.
Я руку просунул туда - и извлёк
Ничем не приметный на вид кошелёк.
Проехал, выходит, я всё же не даром,
Лежала там тысяча наших доллАров.
Возможно, в стране восходящего солнца
Так странно таксистам башляют японцы.
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ
Ох, Восток ведь дело тонкое,
Гой-еси!
Невозможно быть японкою
На Руси.
Трудно воду коромыслами -
В кимоно.
Пить сакэ у нас немыслимо -
Не вино.
Наши парни славны силою,
Круты, бравы,
Не какие-нибудь хилые
Курасавы.
А какие раскрасавицы
Наши бабы!
После них кому понравится
Кобо Абэ.
Даже гейши - нету краше
Вроде бы,
Но куда им против наших -
От Кустодиева.
ФЕМИНИЗМ
C Любовью Констанитновною Слиской
Пытался я добиться связи близкой,
Но Слиска, делая свою карьеру,
Была совсем не склонна к адюльтеру.
Тогда я попытался с Хакамадой,
Сочтя её Афиною Палладой.
Но чувствовал себя я с Хакамадой,
Как туфелька с хламидою-манадой.
Хотел я и с Арбатовой Марией.
Понравиться пытался раза три ей.
Но находились, как это ни странно,
Мы в разных плоскостях телеэкрана.
Хотел начать с Татьяною Толстою,
Но там у них старинные устои.
Боюсь, затея та была пустою,
Она ж меня задавит под пятою.
Ах, Слиска, Хакамада и Толстая,
Вы лучше сбейтесь в птиц красивых стаю
И, ласково курлыча и маня,
Скажите, где там место для меня.