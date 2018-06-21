О птиц красивых стае

СТРОФЫ

КАЗАНОВА

Как жаль, что моя молодость не знала,

А старость, хоть и знала - не смогла.

И вот уж целый час под одеялом

Мы говорим про важные дела.

Про Буша, про бесчинства Талибана,

Про телепередачу "Визави",

Но вижу - всё тебе по барабану,

Ты жаждешь проявления любви.

Не знаю я, что делать мне с тобою,

Как остудить твой неуёмный пыл -

Мне! Бывшему джигиту и ковбою,

Который раньше Казановой слыл.

Я проклинаю женское коварство,

А ты с надеждой смотришь на меня.

Как Ричард Третий, я готов полцарства

Отдать за оживление коня.

Но конь уже не конь, а просто кляча,

Не мчится, закусивши удила,

А смотрит на меня, и, чуть не плача,

Мне говорит: "Прошти, брат - не шмогла."



ЯПОНКИ

Я вёз в "Джей Эф Кэй" очень милых японок,

Звук их голосов для моих перепонок

Был очень приятен. Они меж собой

Смеялись - то вместе, то наперебой.

Когда же приехали мы в "Джей Эф Кэй",

Они, улыбнулись, сказали: "О-кэй".

Согнулись в поклоне до самой земли

И в здание аэропорта пошли.

Я молча стоял, грустно глядя им вслед -

Да это ж какой-то немыслимый бред!..

Они удалялись, глаза опустив,

Ни йены, ни доллара не заплатив.

В глубоком руздумьи я в город поехал,

Но вдруг ощутил под ногами помеху.

Я руку просунул туда - и извлёк

Ничем не приметный на вид кошелёк.

Проехал, выходит, я всё же не даром,

Лежала там тысяча наших доллАров.

Возможно, в стране восходящего солнца

Так странно таксистам башляют японцы.



ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ

Ох, Восток ведь дело тонкое,

Гой-еси!

Невозможно быть японкою

На Руси.

Трудно воду коромыслами -

В кимоно.

Пить сакэ у нас немыслимо -

Не вино.

Наши парни славны силою,

Круты, бравы,

Не какие-нибудь хилые

Курасавы.

А какие раскрасавицы

Наши бабы!

После них кому понравится

Кобо Абэ.

Даже гейши - нету краше

Вроде бы,

Но куда им против наших -

От Кустодиева.



ФЕМИНИЗМ

C Любовью Констанитновною Слиской

Пытался я добиться связи близкой,

Но Слиска, делая свою карьеру,

Была совсем не склонна к адюльтеру.

Тогда я попытался с Хакамадой,

Сочтя её Афиною Палладой.

Но чувствовал себя я с Хакамадой,

Как туфелька с хламидою-манадой.

Хотел я и с Арбатовой Марией.

Понравиться пытался раза три ей.

Но находились, как это ни странно,

Мы в разных плоскостях телеэкрана.

Хотел начать с Татьяною Толстою,

Но там у них старинные устои.

Боюсь, затея та была пустою,

Она ж меня задавит под пятою.

Ах, Слиска, Хакамада и Толстая,

Вы лучше сбейтесь в птиц красивых стаю

И, ласково курлыча и маня,

Скажите, где там место для меня.