обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорИРОНИЗМЫ
август '18
ИРОНИЗМЫ

Умора

Подслушанное

- Скажи, твоя жена болтливая?
- М-м-м… трудно сказать, но в отпуске у нее даже язык загорел!

- Невестка, уж накормила ты скотину, а?
- Так спит еще ваш сынок, мамуля…

- Не скажи - Петя не антисемит, у него жена еврейка.
- Дурак ты, Ваня, потому он и антисемит.

- Вот шарф купила, а он мужу не понравился.
- Ну, обменяй его в магазине!
- Так где же такой магазин есть, в котором обменивают мужей ?

Жена:

- Ну давай уже - накинься на меня как дикий зверь!
- Да, да...
- Ещё, еще!..
- М-м-м...
- Скажи мне грязные слова!
- Прихожая… кухня… раковина…

- Если б ты знал, Боря, как это трудно - потерять жену!
- Да знаю, знаю. Это вообще вряд ли возможно.

Юная блондинка листает рекламную газету: "И откуда берутся люди с опытом работы, если без опыта на работу не берут?"

- Ой, девочки, я беременна!
- Имя уже придумала?
 - Не до того - мне бы с отчеством определиться!

- Ты сможешь, ты сильный и справишься!
- Нет, я умный и даже не возьмусь!..

Детский сад. Ваня - воспитательнице:

- Скажите слово из шести букв, когда говорят о крахе, провале, а вторая буква "и"?..

- Ты наказан, бесстыдник!

- Фиаско, Любовь Иванна, фиаско...

Читайте также

УТРАТА

Ушла поэт, прозаик, эссеист Валентина Синкевич (1926-2018)

Ушла поэт, прозаик, эссеист Валентина Синкевич (1926-2018)

НАБАТ

Прямая, кривая и нелегкая

Прямая, кривая и нелегкая

КТО ЕСТЬ КТО

Фанаты

Фанаты

ТЕАТР

"Были слезы больше глаз"

"Были слезы больше глаз"

ПРОЗА

Сирень и розы Александровского сада: Сталинская катастрофа

Сирень и розы Александровского сада: Сталинская катастрофа

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7 реклама #8
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Каким государством вы считаете сегодняшнюю Россию - миротворческим или террористическим?

Самые обсуждаемые

за последнее время

16
Чечня раскрыла ей глаза
8
Век минул
6
Осторожно, опасно для жизни!
4
Сирень и розы Александровского сада
3
Россия и госдолг США
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

06 Августа 2018

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

У нас же не 37 год

Недавно экс министр обороны Анатолий Сердюков и экс-начальник департамента имущественных отношений Оборонсервиса Евгения Васильева узаконили свои отношения. Предварительно он развелся с прежней женой - дочерью экс-премьер министра Зубкова.

05 Августа 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Пятая колонна на марше. Неочевидное — вероятное!

Прихожане Московского патриархата идут на богослужение к памятнику князю Владимиру. 27 июля... По случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины в конце июля в Киеве состоялись общие (?…

20 Июля 2018

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

«Необыкновенная» выставка.

Кажется, про Катынь уже почти всё сказано… Возрождённая, независимая Польша скинула покров тайны с одного из самых главных и многие десятилетия скрываемых преступлений ХХ века. Освободившаяся, пусть и только на время, от коммунистического диктата Россия признала, повинилась, передала польской стороне большинство документов. Большинство, но далеко не все.

14
Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center