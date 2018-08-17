Умора
Подслушанное
- Скажи, твоя жена болтливая?
- М-м-м… трудно сказать, но в отпуске у нее даже язык загорел!
- Невестка, уж накормила ты скотину, а?
- Так спит еще ваш сынок, мамуля…
- Не скажи - Петя не антисемит, у него жена еврейка.
- Дурак ты, Ваня, потому он и антисемит.
- Вот шарф купила, а он мужу не понравился.
- Ну, обменяй его в магазине!
- Так где же такой магазин есть, в котором обменивают мужей ?
Жена:
- Ну давай уже - накинься на меня как дикий зверь!
- Да, да...
- Ещё, еще!..
- М-м-м...
- Скажи мне грязные слова!
- Прихожая… кухня… раковина…
- Если б ты знал, Боря, как это трудно - потерять жену!
- Да знаю, знаю. Это вообще вряд ли возможно.
Юная блондинка листает рекламную газету: "И откуда берутся люди с опытом работы, если без опыта на работу не берут?"
- Ой, девочки, я беременна!
- Имя уже придумала?
- Не до того - мне бы с отчеством определиться!
- Ты сможешь, ты сильный и справишься!
- Нет, я умный и даже не возьмусь!..
Детский сад. Ваня - воспитательнице:
- Скажите слово из шести букв, когда говорят о крахе, провале, а вторая буква "и"?..
- Ты наказан, бесстыдник!
- Фиаско, Любовь Иванна, фиаско...