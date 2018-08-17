ИРОНИЗМЫ

- Скажи, твоя жена болтливая?

- М-м-м… трудно сказать, но в отпуске у нее даже язык загорел!

- Невестка, уж накормила ты скотину, а?

- Так спит еще ваш сынок, мамуля…

- Не скажи - Петя не антисемит, у него жена еврейка.

- Дурак ты, Ваня, потому он и антисемит.

- Вот шарф купила, а он мужу не понравился.

- Ну, обменяй его в магазине!

- Так где же такой магазин есть, в котором обменивают мужей ?

Жена:

- Ну давай уже - накинься на меня как дикий зверь!

- Да, да...

- Ещё, еще!..

- М-м-м...

- Скажи мне грязные слова!

- Прихожая… кухня… раковина…

- Если б ты знал, Боря, как это трудно - потерять жену!

- Да знаю, знаю. Это вообще вряд ли возможно.

Юная блондинка листает рекламную газету: "И откуда берутся люди с опытом работы, если без опыта на работу не берут?"

- Ой, девочки, я беременна!

- Имя уже придумала?

- Не до того - мне бы с отчеством определиться!

- Ты сможешь, ты сильный и справишься!

- Нет, я умный и даже не возьмусь!..

Детский сад. Ваня - воспитательнице:

- Скажите слово из шести букв, когда говорят о крахе, провале, а вторая буква "и"?..

- Ты наказан, бесстыдник!

- Фиаско, Любовь Иванна, фиаско...