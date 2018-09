Ой-ой-йо!.. Российские экономические прогнозы или эффект кассира

ПАМФЛЕТ

Прогноз ученого основывается на исследовании большого массива данных и использовании определенных моделей. Можно более или менее точно спрогнозировать определенный показатель, можно с определенной вероятностью спрогнозировать тенденцию изменения: рост-падение-относительная стабильность. Прогноз - дело не безопасное, от ошибок никто не застрахован. Если ученый владеет предметом исследования и большим статистическим материалом, то он имеет большие шансы как бы увидеть будущее. В правильном свете... Итог прогноза - реноме специалиста.

С легкого пера Марка Твена стала популярна формулировка Дизраэли: "There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics." (Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.) Позволю себе заметить, что в популярном обвинении статистики скрывается не столько порок статистики как способа исследования, а легкость неправильной интерпретации данных статистических исследований.

Если оказывается, что прогноз данного специалиста (фирмы) примерно с одинаковой частотой совпадает и противоречит произошедшему, то это гадалка. Если прогноз традиционно отклоняется в одну и ту же сторону, то это сознательная необъективность, "джинса", как говорят сейчас о проплаченных материалах. Или сиюминутная жуликоватость, я бы сказал, "эффект кассира", который ошибается всегда в одну сторону... Кстати, пропаганду не без оснований можно отнести к одной из форм такого явления.

Так к какой группе следует отнести традиционные экономические прогнозы российских провластных структур и привластного официоза? Формулировка звучит глобально, но мы ограничимся лишь несколькими примерами, оставив возможность читателю продолжить анализ и сделать собственные выводы.

Не могу удержаться от упоминания примера исторического. "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме." Ныне для большинства - это в действительности уже далекая история, для некоторых мастодонтов - воспоминания о молодости. Я принадлежу к последней группе.

На XXII съезде КПСС - "съезде строителей коммунизма"- была провозглашена программа, предполагавшая к 1980 г. создание материально-технической базы коммунизма, формирование новых общественных отношений и нового человека. За 20 лет объем промышленной продукции следовало увеличить в 6 раз, производительность труда должна была возрасти в 4-4,5 раза. Предусматривался рост сельскохозяйственной продукции в 3,5 раза. В СССР должен был быть достигнут самый высокий жизненный уровень в мире. Руководитель партии Н.С. Хрущев заявил, что к концу 1965 года в стране не будет никаких налогов с населения.

Не нужно глубоких исследований, чтобы убедиться, что опыт навешивания лапши на уши имеет в российской практике давние корни. К 1980-м годам вместо материальной базы коммунизма страна подошла к пустым прилавкам и многообразным формам распределения продуктов.

Кто-то скажет: дуракам закон не писан, кто это в здравом уме и твердой памяти этому мог поверить.... Но в это множество "дураков", увы, путь не заказан никому. В нашем доме на тихой московской Таганке жила молодая семья, - муж и жена только окончили техникум и приступили к работе. Они были на подъеме и делились своими планами на будущее. Ребята рассуждали: идти дальше учиться - несколько лет безденежья, потом освоение специальности - опять не разживешься. Так уйдет заметная часть молодости и что останется до наступления коммунизма? И приняли обстоятельно трезвое решения: кантоваться до светлого "каждому по потребностям".

После неудавшегося вхождения в коммунизм с предполагавшимся фантастическим ростом всех показателей выросло несколько поколений. Опыт былых лет не "ржавеет". Есть очень важный принцип общения с "фокусниками": следите за руками.

Валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится вдвое за 10 лет. Это не бла-бла-бла. Это оценка президента великой державы и предмет многолетней пропагандистской кампании... "Удвоение ВВП за 10 лет считается одним из основных направлений российской политики", - объявил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в мае 2003 года. Прошло 10 лет - не состоялось, прошло 15 лет - не дотянули. Появились азартные международные эксперименты и даже небольшой рост уступил место отрицательным показателям. Предыдущая задача не решена. Но это не останавливает: формулируется новая задача - увеличение ВВП на душу населения в полтора раза к 2025 году. "Телевизор" в многоголосье ток-шоу не унывает, фанфары гремят. Бравурный парад продолжается.

"Сам-два" имеет какую-то магическую силу в российской статистики. ВВП - вдвое выше. Количество бедных - вдвое ниже... Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности за шесть лет как одну из приоритетных задач. (Сейчас по официальной российской статистику более 20 млн. россиян живут за чертой бедности). Лакомый девиз борьбы с бедностью в устах президента не нов. В начале предыдущего срока были сформулированы аналогичные задачи. Однако, если в 2012 году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 15,4 млн. человек, то в 2017 г. - 20,4 млн. человек.

Пока прогнозируемые реальные доходы населения не дают особых оснований на выполнение поставленной задачи. Но доходы - только одна сторона проблемы. Следите за руками... Есть мало ограниченная возможность формировать корзину, входящую в понятие прожиточного минимума: что туда ввести, что удалить, какие нормы принять за достаточные... Почти без видимого обмана - резерв сокращения бедности: облапошить - облапшить.

Большим коварством отличаются манипуляции с курсом рубля. Новостная информация всегда благостна. Нормальная или анормальная волотильность рубля на рынке - оценка СМИ всегда звучит успокаивающе. Не надо обладать большой памятью, чтобы вспомнить когда цена рубля на рынке была более, чем в 2 раза выше. В таблице приведены выборочные данные курса рубля относительно доллара (средняя цена доллара в рублях).

2001 - 29,6 р.

2003 - 30,6 р.

2005 - 28,4 р.

2007 - 25,7 р.

2009 - 31,4 р.

2011 - 26,0 р.

2013 - 32,2 р.

2015 - 62,5 р.

2017 - 58,3 р.

Минэкономразвития ожидает, что курс доллара на конец 2018 г. составит 61,7 руб./$,.. "К концу 2019 г. доллар будет стоить 63,8 руб., затем подорожает до 64,1 руб. (конец 2020 г.), 63,9 руб. (2021 г.), 64,8 руб. (2022 г.), 66,4 руб. (2023 г.), а на конец 2024 г. достигнет 68 руб."

Что стоит такое прогнозирование, если дуновение политического ветерка (не шторм, не ураган) смещает реальные цифры по сравнению с оценками на несколько лет? Напомним, что к концу первой декады августа 2018 г. только от прогноза новых американских санкций курс доллара США поднялся до 67,89 рублей за 1 доллар, достигнув максимума с 3 августа 2016 года. Евро стоил 77,38 рублей. Уже экономика по этому показателю в 2024 году!.. На этот случай неласково звучит мрачноватая констатация: Пятилетка - в один год. Это просто опережающее развитие российских событий. Подъем курса доллара неизбежно тянет за собой все цены и наводит стерильную чистоту в бумажниках.

С позиции небольшого экскурса в недавно прошедшие времена можно попытаться представить будущее... Вспомнились слова некогда популярной советской песни: "То ли еще будет, ой-ой-йо"...