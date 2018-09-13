Это интересно!

ОТОВСЮДУ

НЕВИДАННЫЁ ПОЖАРЫ В АВСТРАЛИИ

Австралия. Невероятная жара обрушилась на зелёный континент. ВВС ссылается на премьер-министра страны Малкольма Тернбула, который заявил о тяжелейшей засухе в ней и о помощи фермерам, которую наметило правительство. Предполагается выделить дополнительно 140 миллионов долларов для единовременных выплат фермерам и поддержания их психического здоровья. Нынче в Австралии - зима, такой засухи в стране не случалось за всю историю.

Да и в США, в штате Калифорния, из-за жары пылают пожары. Президент Дональд Трамп распорядился в связи с этим оказать Калифорнии федеральную помощь.

ЭФИОПИЯ: ПИТЬЕВАЯ ВОДА - ИЗ… ВОЗДУХА!

Ирина Бадешко, поделившаяся интересным фактом, уточнила: этим успешно занимается компания Architecture and Vision. Для Африки отсутствие питьевой воды - понятно, извечная проблема. Более трети туземцев и вовсе не имеют к ней - годной для употреблени в пищу - доступа. Названная компания создала из стеблей бамбука и биоразлагаемого пластика десятиметровой высоты башню. Зовётся она Warka Water.

Что важно - конструкции не нужно электричество для работы. Влагу башня берёт из воздуха. Он конденсируется и полученная вода поступает в резервуар. 99 литров в день!

Сооружение удивительно простое, собрать его легко могут четыре человека.

Но это не всё - новинку предполагается тиражировать. Возле каждой башни - дерево. Оно вначале будет питаться влагой от башни, а затем само станет создавать условия для производства воды.

СЕРИЙНОГО УБИЙЦУ ОПРЕДЕЛИЛИ

С детства мы знаем, что лень - плохое, постыдное качество. Но вы скорее всего даже не предполагали, что оно является, без преувеличения… серийным убийцей! Причём, не группы людей, а… целой человеческой популяции! Да-да, существовавшие десятки тысяч лет примерно 70 тысяч особей, которые были втрое больше похожи друг на друга, чем современные люди, в конце концов вымерли из-за ленности. Точнее - из-за того, что чересчур мало усилий прикладывали, дабы создать примитивные инструменты и добывать пищу.

Пресс-релиз на Phys.org. уточняет: человек прямоходящий изготовлял орудия труда из камней, находящихся рядом с жилищем - пускай даже те, что из-за низкого качества не совсем подходили для этой цели. Исследователи обнаружили место древней стоянки архаичных людей, где были найдены артефакты, сделанные из камней, которые лежали у подножия холма. В то же время на самой возвышенной находились нетронутые породы, более подходящие для создания орудий труда.

Другими словами, опровергнута давняя причина происхождения человека, считающаяся главной. Археологи считают, что эректусы были уверены в достаточности имеющихся ресурсов, и не задумывались о том, чтобы улучшть положения. Поэтому вели более оседлый образ жизни, Homo sapiens и неандертальцы. Последние поднимались в горы в поисках подходящих камней, доставляли их на дальние расстояния.



МОЛОКО НЕ БЕЗОБИДНО!

Да это же издревле привычный человеку продукт - какие могут быть сомнения! Ещё Гиппократ лечил молоком больных туберкулезом и при нервных расстройствах. Авиценна вообще считал молоко самым целебным - особенно молоко тех животных, которые вынашивают плод примерно столько же, сколько и человек. И наиболее подходящим называл коровье молоко. А русский ученый С. П. Боткин рекомендовал его для лечения болезней сердца и почек. Великий Иван Петрович Павлов писал, что молоко - самая легкая пища, и советовал его при слабых и нездоровых желудках, вообще при тяжелых общих заболеваниях.

Словом, молоко - основа рациона чуть ли не каждого землянина, входит в состав многих пищевых продуктов. А его производные - кефир, йогурты, творог, сыры… А ещё колбасы, шоколад, выпечка…

Общеизвестно, что молоко богато очень необходимыми человеческому организму витаминами, микроэлементами, кальцием. Всё это так. Но недавно в НИИ питания Российской академии медицинских наук открыли антигенные свойства пищи. В частности - молока. Неверно отождествлять женское материнское молоко, с которого начинают жизнь большинство новорождённых, с молоком коровьим. Они радикально отличаются. Как и кровь коровы - от крови человека. При переваривании молока начинается брожение в кишечнике. В результате растут патогенные грибы, зашлаковывается организм. Нередко молоко является аллергеном, снижает иммунитет и даже может вызвать серьезные заболевания. Так, большое количество слизи при переваривании молока является причиной простудных заболеваний. Молочная кислота, что накапливается в мышцах, вызывает боль при физических нагрузках. У женщин - боль при менструациях.

Однако молоко коровье можно успешно можно заменять соевым. А вместо сыра из коровьего молока - в небольших количествах использовать белые сыры из молока козьего и овечьего.



ПЯТИЛЕТНИЙ ПЯТИКЛАССНИК

Да, для пятилетнего Кости Садыкова, живущего в украинском городе Хмельницком, новый учебный год начался уже в пятом классе. Об этом вундеркинде рассказал видеосюжет ТСН. Привычные для детей такого возраста игры мальчика не интересуют. И в школе, и дома он увлечённо читает. Скорость чтения - 100 слов в минуту. Собственно, хорошо читал он ещё в трёхлетнем возрасте. И очень ему нравится математика, она - любимый в школе предмет. Со школьной программой пятилетний пятиклассник справляется поразительно быстро.

На фото - Костя Садыков.