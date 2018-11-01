Светя другим - сгораю

ПОДВИГ

Опыты врачей на самих себе - смертельно опасные и нередко кончавшиеся гибелью - всегда привлекали внимание, вызывая удивление и уважение. Эти великие маленькие люди, незаметные, самоотверженные совершали подвиги не по приказу, а по велению сердца.

ЗНАЮ НА ЧТО ИДУ

История героизма врачей не упоминает первого, но безусловно ясно - она никогда не закончится. В центре когорты таких людей стоит один из наиболее известных врачей - Макс Петтенкофер, который выпил на глазах у свидетелей культуру холерных вибрионов. Ему было 73 года. В те времена холера уже широко распространилась в Европе. В Одессе, например, умерло около половины всех заболевших. Еще в 1883 году Робертом Кохом был открыт вибрион холеры, по форме напоминающий запятую и названный поэтому "холерной запятой". "Охотники за микробами", как называл их Петтенкофер, не могли определить пути заражения холерой. Вот поэтому он сам пошел на риск.

Уже давно был известен феномен врожденного или приобретенного иммунитета. Выяснилось, что важную роль в заболевании имеет состояние здоровья человека, в частности, функционирование желудка и кишечника.

Многие другие исследователи повторяли эти опыты, многократно усложняя их. Это был и Рудольф Эммерих 39 лет, и последователь Пастера Илья Ильич Мечников, вслед за ним Николай Федорович Гамалея. Каждый из этих опасных экспериментов постепенно приводил к мысли о возможности защиты организма от инфекции путем приема ослабленной вакцины. И.И.Мечников, получивший в 1908 году Нобелевскую премию за свои бактериологические исследования, проглотил самое большое количество "холерных запятых" и остался жив.



Мечников с миссией врачей у тела жертвы чумы в Манчжурии. 1911 г.

ПОЕДИНОК С ЧЁРНОЙ СМЕРТЬЮ

Ни одна болезнь не вписала в историю эпидемий так много трагических глав, как это сделала чума. Чуму называли черной смертью, и она имела много разновидностей. Микробы бубонной чумы проникают в лимфатические железы, поражается кожа, образуются фурункулы, карбункулы, которые при вскрытии выделяют насыщенный бациллами гной. Другая разновидность чумы - легочная, поражающая только легкие, унесла в 14 веке в Европе и Азии 25 миллионов человек. При этом возникает очень высокая температура, в организм проникают бактериальные яды, и сердце человека не выдерживает. Это самая тяжелая болезнь, которая вызывала безграничный ужас только об одном упоминании о ней. Защититься от чумы труднее, чем от холеры. При холере - главное гигиена. Поскольку возбудители холеры передаются через выделения больного, то тщательное мытье рук и дезинфекции достаточно, чтобы предотвратить заражение врачей. Другое дело - чума.

Драматически, даже трагически протекал эксперимент, проделанный австралийским врачом по имени Алоис Розенфельд. Когда врач увидел, что общение с зачумленными не приносит ему вреда, он натер себе кожу на бедре и на руках гноем из чумных нарывов и стал ждать. После шести недель, когда срок испытания почти истек, он неожиданно заболел бубонной чумой со всеми известными симптомами и умер 21 января 1817 года.

Французский врач А. Ф. Бюлар 15 мая 1834 года в присутствии всего персонала госпиталя, не принимая никаких мер предосторожности, надел рубашку только что умершего больного. Через два дня у него образовался фурункул. Доктор Антуан Клот продолжил опыт Бюлара, надев ту же самую рубашку. Сделал на теле шесть ранок и обработал их кровью больного чумой и его гноем. Он даже лег в неубранную постель умершего, еще хранившую его тепло. Доктор сделал все, чтобы заразить себя, но это ему не удалось.

Английский врач А. Уайт извлек некоторое количество гноя из железы больной чумой женщины и втер себе в бедро. На следующий день он повторил опыт. На восьмой день, когда стали очевидными все признаки болезни, 9 января 1902 года у него помутился разум, и доктор Уайт скончался.

ФАТАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

Врач Эузебио Валли в 1755 году тоже много занимался такими заболеваниями, как оспа и чума. Кроме этих болезней, его интересовала желтая лихорадка и пути ее распространения. Он надел одежду только что умершего от лихорадки человека. Спустя несколько дней Валли был мертв - одна из самых ранних жертв, проведенных врачами для изучения этой болезни.

Проблема познания желтой лихорадки, сопровождающейся высокой температурой, кровавой рвотой и желтухой, еще задолго до эпохи бактериологии, побуждала некоторых врачей к проведению опытов на себе. Сходные эксперименты были поставлены хирургом И.Л.Гюйоном. Он надел рубашку больного желтой лихорадкой, сделал надрезы на своих руках, чтобы яд проник в его организм. Двенадцать дней спустя он выпил некоторое количество черной рвоты больного. После двух попыток он предпринял еще две. Но ни одна не привела к заболеванию.

Также было замечено, что жители городов, расположенных в горах, ею не поражаются. Желтая лихорадка предпочитает теплые болотистые места.

Примерно в 1900 году четыре врача были готовы отдать во власть врага свои собственные тела. Это Аристид Аграмонте, Джеймс Кэррол, Джес Ласеар и Вальтер Рид. Огромную помощь в их экспериментах оказал 33-летний Карлос Финлей. Они пришли к выводу, что переносчиками желтой лихорадки являются комары - Stegomya fasciata. Желтая лихорадка это вирусное заболевание, которое действительно разносят комары после того, как с кровью укушенного ими больного, получат и вирус. Но комар не сразу становится переносчиком желтой лихорадки. Лишь спустя 12 дней, за которые вирус успевает развиваться в теле насекомого, укус комара может послужить причиной заболевания другого человека. Финлей передал комиссии яйца подозреваемых комаров для исследования. В Гаване ему установлен памятник: мраморная фигура Финлея, который сидит с книгой в руках. У его ног - коленопреклоненный гений благодарного человечества, протягивающий ученому лавровый венок - символ бессмертия.

Все четыре врача работали в бараках с больными. Из 35 больных умерло 20 человек. Никто из персонала врачей, медсестер, а также лиц, стирающих белье умерших, не заболел. Таким образом, теория о передаче инфекции путем соприкосновения с больными была исключена.

В сентябре 1900 года на руку доктора Ласеара сел комар и долго сосал его кровь. Через пять дней он почувствовал себя больным и лег в госпиталь с температурой 40С°. Сознавая всю серьезность и безнадежность своего состояния, он передал Кэрролу свои записи и устно сообщал ему свои наблюдения и мысли о желтой лихорадке. Смерть коллеги наступила 25 сентября, ему было всего 34 года. Доктор Ласеар добровольно отдал свою жизнь для того, чтобы тысячи людей не умирали.

ГИГАНТСКАЯ СИЛА МАЛЕНЬКОЙ ВШИ

Нет необходимости рассказывать историю сыпного тифа. Борьба с этой болезнью закончилась победой науки. На протяжении многих веков от этой болезни гибли бесчисленные жертвы. В ходе Первой мировой войны от сыпного тифа гибли целые лагеря военнопленных, а всего во время войны и в последующие годы от этой болезни умерло несколько миллионов человек.

Выяснилось, что мельчайшие организмы - риккетсии, о которых нельзя точно сказать, бактерии это или вирусы, вызывают болезнь и что переносчиком ее является платяная вошь. Еще не зная пути заражения, русский врач И. Мочутковский пытался несколько раз себя заразить кровью больного, которую он втирал в надрез на коже. Пять раз он повторял эксперимент, и все безрезультатно. На шестой раз опыт удался. На 17 день врач заболел: озноб, лихорадка, бред. На коже появились пятна, характерные для сыпного тифа. В течение нескольких недель Мочутковский находился на гране жизни и смерти, затем признаки болезни начали ослабевать, и, наконец, он выздоровел. Только пострадало его сердце, которое обычно отказывает во время этой болезни.

Важный опыт произвел на себе французский бактериолог Шарль Николь. Ему удалось выяснить, что промежуточным хозяином возбудителя сыпного тифа является платяная вошь. За это открытие Николь в 1928 году был удостоен Нобелевской премии.

Существуют многие разновидности сыпного тифа, но заражение всегда происходит от платяных вшей, насыщенных бациллами риккетсий.

В мирное время в цивилизованных странах почти не встречается такое инфекционное заболевание, как возвратный тиф. Но было время, когда он вспыхивал повсюду в виде больших эпидемий. Этот вид тифа встречался в приютах, ночлежных домах и других прибежищах нищеты. Заболевание начинается внезапной лихорадкой, которая держится несколько дней, затем исчезает и снова возвращается ( отсюда и название - возвратный тиф). Чтобы узнать пути его распространения, нужно было в начале изобрести микроскоп, а затем с его помощью проникнуть в мир бактерий и других микроорганизмов, являющихся возбудителями болезней.

Доктор Отто Обермайер, исследуя кровь больного голодным или возвратным тифом, доставленного из ночлежки, обнаружил в его крови странные спиралевидные извивающиеся вещества, в два-три раза превышающие размеры красных кровяных телец. Эти существа двигались в крови взад и вперед, сталкиваясь с кровяными тельцами. Доктор назвал их спирохетами. Он продемонстрировал перед научной общественностью эти тончайшие самостоятельно передвигающиеся в крови нити, в которых увидел возбудителей возвратного тифа. Обермайеру не удалось найти пути заражения этой болезни. Он умер при эксперименте на себе.

Офицер царской армии Григорий Минх, надрезав кожу на запястье руки, ввел кровь больного возвратным тифом, содержавшую большое количество спирохет. Через несколько дней у него начался озноб, температура повысилась до 40 С и держалась более недели, затем озноб спал. Потом у него опять началась лихорадка с высокой температурой, падение температуры сопровождалось сильным потовыделением. Через неделю повторился третий приступ, который закончился полным выздоровлением.

Через некоторое время И.И.Мечников повторил опыт коллеги. Он дважды ввел себе кровь больного возвратным тифом, и болезнь протекала очень тяжело. Проблемой этой болезни занималась И.И.Бещева-Струнина, которая дала себя искусать 60 тысячам тифозных вшей и трижды болела возвратной формой тифа. Выяснилось, что главным переносчиком заразного начала служит вошь. Но вопрос, кто был промежуточным хозяином возбудителя болезни, не был еще решен.

Английский врач Катберг Христи подозревал, что переносчиком возвратного тифа могут быть клопы, и посадил насекомое на кожу больного. Когда клоп напился крови больного, врач посадил его себе на руку. Вскоре Христи заболел. Повторив этот эксперимент, Христи пришел к выводу, что даже через две недели после того, как насекомое насосалось крови больного, содержащей спирохеты, оно способно своим укусом перенести заразу на здорового человека.

Рассказ о подвигах врачей можно продолжать долго…