ПАМФЛЕТ

"Продажные девки" "…кто - кого и почему, и для чего"

Ежедневно в мире - множество событий. Эти события находят разное отражение в информационных сетях. Даже при беглом просмотре новостной ленты в интернетовских российских каналах бросаются в глаза особенности. Вероятно, живя в Штатах, можно было бы просто обойти малосимпатичную информацию стороной: никто не заставляет туда заходить. Но так уж устроены многие из нас (и я в том числе), что российская интерпретация событий задевает. За живое. Часто - с резким неприятием, порождает некоторую растерянность.

На российском телевидении за последние годы образовался сонм политических ток-шоу. На всех основных каналах они заполняют prime time. Наиболее известны "Вечер с Владимиром Соловьевым", программа "60 минут" с Евгением Поповым и Ольгой Скабеевой, программа "Время покажет" с ведущими Артёмом Шейниным или Анатолием Кузичевым, программа "Место встречи" с Андреем Норкиным.

В какой-то момент даже всего этого дикого потока пропагандистских программ оказывается власть имущим недостаточно. Появляется еженедельная часовая программа практически посвященная только Путину: "Москва. Кремль. Путин". Этакий символ непрерывности потока славословия.

Антураж семейства политических ток-шоу трудно различим. На каждом из них две группы приглашенных участников, как правило, разделенных в зависимости от взглядов по разные стороны от ведущих, и массовка, по невидимой команде аплодирующая в надлежащие моменты.

Интернет позволяет оптом и в розницу взглянуть на этот непрекращающийся шабаш. Вне зависимости от событий - ангажированность, безоговорочная поддержка проправительственных позиций. Можно не слушать содержания высказываний выступающих: если в тишине аудитории артикулируется какое-либо мнение - значит, это сегодняшнее "правильное" мнение.

Если в противовес аплодисментам, овациям, ликованию по каждому появлению властных деяний стоит ор, крики, гул - это мнение "отщепенца", проклятого "дерьмократа" из пятой колонны или украинского лазутчика (приглашенного для истязания организаторами). Невольно возникает ассоциация с почти забытыми глушилками "враждебных голосов" в долгий период железного занавеса и холодной войны.

Симбиоз одобрямс+агрессивность создаёт лицо большинства выпусков политических ток-шоу. Только абсолютный слух может уловить нюансы. Подложка же, основа неизменна и одинакова. Победный звук духовых позволяет создавать для масс дух величия происходящего в стране. Бантики, завитушки оттеняют персональные данные ведущих. Они накладываются на их облик как макияж, пускание пыли в глаза.

Агрессивность является одним из самых распространенных способов привлечения внимания не очень взыскательных зрителей. В одной из последних передач на НТВ по следам неспортивных подвигов двух футболистов Норкин обещал умыть гостя своей программы "кровавыми соплями", призвал его "вон отсюда пойти", назвав его при этом скотиной. "Элегантен" комментарий непотребства во время другой передачи того же ведущего:

"Массовая драка случилась сегодня в студии программы "Место встречи". Главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко был вынужден доступными методами (кулаками, т.е. -примечание автора) объяснить польскому журналисту Томашу Мацейчуку, что тот неправ".

Трудно удивляться "кулачной убедительности" шоу, когда президент страны, снисходительно комментируя драку на поединке борцов, говорит: "Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется!" Российская телевизионная клака постоянно демонстрирует до чего можно допрыгнуть. В разных программах могут эти "выпрыгивания" приобретать разные оттенки. Это угрозы дойти до Киева, манерные украинские слова да сталинские интонации с артистизмом на уровне детского сада в исполнении Соловьева, размахивание руками Норкина, гуляние перед камерами с ведром с надписью "Г..но" Шейнина, да бесконечные "не лжите, вы врете, замолчите" со скользкой улыбочкой Скабеевой... Заявление В.Путина в Сочи на Валдайском форуме с разделением всех людей на ад и рай - россиян в рай, остальных в ад - (без места на бренной земле) дало повод для очередных дифирамбов ясноликому на всех talk-sows.

Один из постоянных экспертов телевизионных ток-шоу так характеризует эти "действа": "Иногда спор может вылиться и в обмен оплеухами, и плесканием друг в друга стаканом воды. Именно так и происходит на ТВ. Таким образом, попадая в пространство политического ток-шоу, человек оказывается в знакомой ему ситуации яростного спора за праздничным столом." Столь умильно оценивает безобразные выходки Сергей Марков, характеризующий себя как самого популярного российского политолога за границей. (В моём представлении, только всегда элегантный костюм отличает его от завсегдатая палаты №6).

Можно, конечно, услышать довод об ублажении власти не только в России. "А чем лучше США с Трампом?" - спросит иной российский американец. В Америке - и не только в ней - стабильно звучат голоса поддержки власти, слышны голоса отрицания... Но нет там судебных и внесудебных наказаний противников власти. В нынешних российских условиях Навальному порой не удаётся даже выйти из зоны административных заключений. Один за другим следуют судебные осуждения людей за перепосты интернетовских материалов и даже likes - одобрения неугодных власти материалов. Есть разница...

Когда я вижу массовые российские программы, переполненные пропагандистской лабудой, я вспоминаю давнее советское определение некоторых направлений наук - "Продажная девка империализма". Ныне оптом для всех российских воплей - продажная девка властной вертикали. Одно поражает: неужели солидные и образованные люди могут себе это позволить?..

У человека могут быть свои убеждения, свои оценки событий. Это сокрыто в психологии человека, в уровне его образования, характере жизненного опыта. Это всё отражения человеческой сущности. Но особую оценку могут иметь мнения, которые определяется не внутренними, глубинными чертами человека, а внешними условиями. Например, привилегиями или материальными льготами. Или боязнью преследования и наказаний... Этакая морковка перед носом, 30 сребреников в помыслах. Принцип "Цель оправдывает средства", кажется, общепринято признан порочным. Но при трактовке тех или иных событий стыдливо пытаются не заметить его однозначное применение.

30 сребреников могут отметиться не только звоном монет, но и богатым набором других "благодеяний" - от должностей, похвалы, орденов до вил и квартир.

Дмитрий Быков как-то образно сказал. что "хан содержит гарем государственных СМИ, обслуживающих его на все лады, но исключительно в одном духе". В российском телевизоре невозможно услышать ни одного слово критики в адрес Путина.

Ангажированность заложена в основу каждого слова большинства именитых завсегдатаев подобных шоу. Есть старый образ: флюгер. Можно отметить, что современная техника российского телевизионного общения поставила его на высококачественные подшипники - почти без трения: любое дуновение поворачивает флюгер по ветру. Вспоминается образ-анекдот советских времен о позиции людей, колеблющихся вместе с "генеральной линией партии". Не надо инструктажа, не надо наставлений - все заложено почти генетически.

Выразим надежду, что вместо ора и облыжных обвинений сегодняшних малоразумных телевизионных баталий, говоря строками Булата Окуджавы:

Все станет ясно: кто - кого

И почему, и для чего...