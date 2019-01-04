Бог любит троицу*

КТО ЕСТЬ КТО



Рис. http://www.dsnews.ua/economics/prisposoblenets-12102012160000

Это - дополнение к моим двум предыдущим статьям: "Докатился" и "Несмешная история" . Всегда долгожданное время самых веселых - новогодних - праздников и, конечно, подведения итогов года уходящего. При всех часто страшных событиях, происходящих почти ежедневно в мире, в эти дни хочется хоть немного улыбок, шуток, радости. Поэтому позволю начать себе статью с достаточно веселой - юмористической - песни, которую возможно кто-то помнит, а кто-то прочтет эти слова впервые. Итак, песня "Письмо Израилю". В интернете у неё два автора - Иван Эренбург (думаю, это на 100% псевдоним) и Константин Беляев, в чьем исполнении песню легко обнаружить в интернете.

Напишу я письмо не Китаю,

Я Израилю письмо напишу.

Голда Меер и Даяна орава -

Я назло вам пишу слева направо.

Ты лети-лети, письмо, поскорее

От простого трудового еврея.

От монтёров, сталеваров, прорабов,

Руки прочь от наших верных арабов.

Вы надеетесь на помощь и силу,

Это вы свели Насера в могилу.

Вы испортили всю атмосферу,

И в Одессу завезли нам холеру!

Из-за ваших постоянных разбоев

Поднялась у нас цена на спиртное.

Хоть у вас и у меня обрезанье,

Позабудьте про свои притязанья!

Вам Америка уже не поможет,

Коль на вас пошла Орда темнокожих.

Нам не нужен ваш Иудский полтинник,

Не поедут к вам ни Таль, ни Ботвинник.

Не поедут к вам врачи и актёры,

Не поедут к вам евреи-шахтёры.

Не поедут к вам Юткевич, Гершкович,

Солженицына дружок - Ростропович.

Не поедет мой сосед Изя Брюмер,

Потому, что вчера уже умер.

Об Израиле Кобзон не мечтает -

Своего дерьма и так там хватает.

Так что зря вы нам не пишите,

не зовите нас к себе, и не ждите!

Извините вы за резкое слово,

Под диктовку я писал "кузичёва" !!!



(разумеется в оригинальном тексте песни подпись под письмом "Иванова", но мне кажется допустимым и уместным поставить именно эту подпись).

Уж не знаю, чем отличился мой самодовольный герой, опортфеленный и окольцованный желтой ленточкой с именным пропуском, разумеется, как и все остальные участники пресс-конференции президента, но именно его отправила редакция как ранее и в Пьенчхан, Владивосток, Париж и Ярославль. Да, А.Кузичев - главный путешественник передачи. Однако вопрос от 1 канала задал Антон Верницкий. От близкого Кузичеву по духу и слову "Цареграда" задать вопрос ему было бы как-то неудобно. Пришлось оставаться в толпе страждущих и сиять в массовке. Но ведь главное не победа, а участие! Тем более для него, осветившего Олимпийские игры в Южной Корее своим сиянием. Главное, что он был среди участников, а значит - не зря сияет на 1 канале страны. Ведь если "звезды" зажигают, значит это кому-то нужно?

Думаю, в передаче от 19.12.2018 в диалоге окончательно стало понятным для кого и от кого он сияет. Неожиданно разговор переметнулся с актуальных тем на личностное прошлое ведущих. Переметнулся не сам собой, а с подачи - "К ГУЛАГУ ПРИЧАСТНЫ БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ". В обычном студийном крике пояснить полностью фразу, шансов нет, но тут поясню свою мысль. Да, через ГУЛАГ прошло подавляющее большинство сограждан. Почему? Потому, что многие сидели, многие были расстреляны, многие были интернированы и отправлены на поселение, а ещё многие работали там, как вольнонаёмными, так и по зову сердца и совести! По воинской обязанности, а также по желанию получать государственное довольствие и делать успешную карьеру. Да, иногда одни менялись местами с другими. Да, в данном случае от перемены мест слагаемых кое-что менялось для слагаемых, но не для страны, карта которой была вся утыкана точками подчинения системе ГУЛАГА СССР. Не верите? Посетите музей ГУЛАГА или Музей А.Д.Сахарова там есть карты страны испещренные темными точками лагерей, тюрем, местами депортаций и тюремных поселений, и конечно расстрелов, открытых потомками: Бутово, Катынь, Левашово, Медное, и другими скрытыми до сих пор лесами и косогорами. Это настолько наглядно, что даже "слепые" могут прозреть. Но это еще не вся арифметика советской истории. Не стоит сбрасывать со счетов и знаменитый вопрос С.Довлатова "Интересно, кто написал 4.000.000 сохранившихся к 60-ым годам доносов и анонимок?" А ведь ещё логично прибавить для общей цифры слагаемых участников заградотрядов как во время Голодомора, так и СМЕРША времен Второй мировой войны! Не стоит забывать и всех тех кто демонстрировал на улицах городов и сел, орал и радостно аплодировал на собраниях, голосовал за "Смерть бешенным собакам" - всех тех кто повинен…, но кого их потомки под воздействием веления времени и пропаганды так старательно пытаются обелить.

Сияющий ведущий всё время утверждающий, что он хорошо воспитан и именно поэтому не срывается в попытку в студии броситься на меня с кулаками, но раз за разом повторяющий эту угрозу в эфире всероссийской передачи, поведал о своей родословной. Начал он, почему-то со своего тестя? Да, учёного, да религиоведа, да, заслуженного человека, сумевшего несмотря на ужасы пережитого в начале жизни в период оккупации, стать ученым, но к нему зятю, имеющему достаточно косвенное отношение… Понятно, так безусловно красивей, значимей. Другое дело продолжение повествования про жизнь в бараках и непростое детство - уже свое, а не любимой жены. Думаю, именно тут кроется секрет того, что мы друг друга никогда не сможем понять и принять. Виноват я перед Кузичевым. Мои предки в бараках как минимум 500 лет не жили, хотя познать после 1917 года, что такое коммуналка довелось сполна, подселены были "шариковы". Кстати, и в ВКПб и в КПСС никто из прямых родственников не состоял. Меня могут упрекнуть, что, я осуждаю бедностью - ни в коем случае. Речь ведущего не о хижинах - речь о бараках! Бараках - свойственных для лагеря! И после этого кто-то будет спорить о значении ГУЛАГА, его предшественников и последователей в жизни огромной страны? Боюсь это бесполезно. Не поняв и не отринув это барачное прошлое невозможно быть страной единой с человечеством живущем в ХХI веке.

Да Бог любит троицу - нам бы понять, о какой троице говорит русская поговорка, не в религиозном, а в житейском смысле! А то может быть прав А.С.Пушкин писавший "Видел я трёх царей. Первый сорвал с меня шапку и пожурил за меня няню. Второй хоть и упрятал меня в камерпажи, но поменять его на третьего не хочу…" Верю, прогресс остановить нельзя, для этого наверное всем, и даже тем кто не хочет, нужно следовать мудрости А.П.Чехова "По капле, по крупице, выдавливать из себя раба…" и тогда возможно Время покажет что в России можно жить как людям, жить а не бороться за выживание. Думаю, других актуальных вопросов у нас нет. Поймём это - перестанем и себе и другим мешать жить по человечески. Нужно, ПОРА ВЫЙТИ ИЗ БАРАКА!

Когда пресс-конференция закончилась, кто-то из массовки, не услышанный и не засветившийся отчаянно прокричал на весь зал, нет мир, трансляцию ещё не успели отключить - "Мы Вас любим!" Почти так, отчаянно кричали в 1937, да и в другие годы, оказавшиеся у стенки в конце своего пути. Почему? Потому, что путь из барака может привести только к стенке либо того кто впитал в себя его дух, либо тех над кем он будет поставлен волею барачной толпы.

И в качестве эпилога и продолжения знакомства и воспоминания о песенном творчестве:

На просторах Родины чудесной,

Закаляясь в битвах и труде,

Мы сложили радостную песню

О великом друге и вожде.

писал обласканный властью Алексей Сурков

Юз Алешковский ответил:

"ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ"

Товарищ Сталин, вы большой ученый,

В языкознанье знаете вы толк,

А я простой советский заключенный,

И мне товарищ серый брянский волк.

В чужих грехах мы сходу сознавались,

Этапом шли навстречу злой судьбе,

Но верили вам так, товарищ Сталин,

Как, может быть, не верили себе.

Так вот сижу я в Туруханском крае,

Где конвоиры, словно псы, грубы,

Я это все, конечно, понимаю

Как обостренье классовой борьбы.

То дождь, то снег, то мошкара над нами,

А мы в тайге с утра и до утра.

Вы здесь из искры разводили пламя,

Спасибо вам, я греюсь у костра.

Мы наш нелегкий крест несем задаром

Морозом дымным и в тоске дождей.

Мы, как деревья, валимся на нары,

Не ведая бессонницы вождей.

Вы снитесь нам, когда в партийной кепке

И в кителе идете на парад.

Мы рубим лес по-сталински, а щепки,

А щепки во все стороны летят.

Вчера мы хоронили двух марксистов,

Тела одели красным кумачом.

Один из них был правым уклонистом,

Другой, как оказалось, ни при чем.

Он перед тем, как навсегда скончаться,

Вам завещал последние слова,

Велел в евонном деле разобраться

И тихо вскрикнул: "Сталин - голова!"

Живите тыщу лет, товарищ Сталин,

И пусть в тайге придется сдохнуть мне,

Я верю - будет чугуна и стали

На душу населения вполне!

1959 год

И ещё строчки из Владимира Высоцкого

…Сколько веры и лесу повалено,

Сколь изведано горя и трасс,

А на левой груди - профиль Сталина,

А на правой - …

…А потом на карьере ли, в топи ли,

Наглотавшись слезы и сырца,

Ближе к сердцу кололи мы профили

Чтоб он слышал, как рвутся сердца…

"Протопи ты мне баньку по черному".

________________________

*Старая русская поговорка