Человеческая раса в опасности

НАБАТ

Об этом сообщило, в частности, издание Daily Star : ученые предупредили о микробах, разносящих опаснейшие болезни, оказывающих громадное влияние на человеческую расу. В обширных регионах таяния вечной мерзлоты могут повториться такие эпидемии, как " черная смерть ".

Имеется в виду Великая чума, вызвавшая в XIV веке гибель миллионов людей. Она была последней крупной болезнью, которая возникла из-за нагревания атмосферы Земли. Так заявил профессор Питер Франкопан из Оксфордского университета. Грозное педупреждение! Ведь ученые-климатологи сообщили: для того, чтобы сохранить глобальное потепление до максимума 1,5 градуса С, осталось всего 12 лет. В докладе ООН обращается внимание: если атмосфера Земли нагреется больше данного предела, то это может привести к наводнениям, засухе, сильной жаре и ухудшению условий жизни для сотен миллионов людей.

Профессор Франкопан считает: "Если температурные изменения зайдут так далеко, то вечная мерзлота растает и высвободятся биологические агенты, которые были погребены в ней в течение тысяч лет. В 1340-х годах 1,5-градусное нагревание атмосферы Земли позволило маленькому микробу превратиться в "черную смерть"".

Статистика: от "черной смерти" в Европе и Азии погибло 75-200 млн человек. Пик эпидемии был в период 1347-1351 гг.