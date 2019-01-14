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январь '19
НАБАТ

Человеческая раса в опасности

"Чёрная смерть" на Земле может повториться

Об этом сообщило, в частности, издание Daily Star: ученые предупредили о микробах, разносящих опаснейшие болезни,  оказывающих громадное влияние на человеческую расу. В обширных регионах таяния вечной мерзлоты могут повториться такие эпидемии, как "черная смерть".

Имеется в виду Великая чума, вызвавшая в XIV веке гибель миллионов людей. Она была последней крупной болезнью, которая возникла из-за нагревания атмосферы Земли. Так заявил профессор Питер Франкопан из Оксфордского университета. Грозное педупреждение! Ведь ученые-климатологи сообщили: для того, чтобы сохранить глобальное потепление до максимума 1,5 градуса С, осталось всего 12 лет. В докладе ООН обращается внимание: если атмосфера Земли нагреется больше данного предела, то это может привести к наводнениям, засухе, сильной жаре и ухудшению условий жизни для сотен миллионов людей.

Профессор Франкопан считает: "Если температурные изменения зайдут так далеко, то вечная мерзлота растает и высвободятся биологические агенты, которые были погребены в ней в течение тысяч лет. В 1340-х годах 1,5-градусное нагревание атмосферы Земли позволило маленькому микробу превратиться в "черную смерть"".

Статистика: от "черной смерти" в Европе и Азии погибло 75-200 млн человек. Пик эпидемии  был в период 1347-1351 гг.

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