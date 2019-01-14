День рождения Христа

ОЧЕВИДНОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ

Иисус Христос родился не зимой (в декабре-январе), а скорее всего весной!

Откуда это утверждение? Давайте разберёмся.

В Евангелии от Луки утверждается -

Гл. 2: "1 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле." (Римский император Август (годы правления: 27 г. до н.э. - 14 г.) повелел провести перепись населения во всей империи). "2 Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею." (Эта перепись состоялась во время прокураторства Квириния в Сирии около 6-7 гг.). "3 И пошли все записываться, каждый в свой город." (Необходимо было, по-видимому, вернуться к месту рождения). "4 Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова," (Имеется в виду Давид, царь иудейский, родившийся в Вифлееме).

"5 записаться с Мариею, обручённою ему женою, которая была беременна." (Мария беременная явно не от Иосифа). "6 Когда же они были там, наступило время родить Ей;" (Прошло 9 месяцев). "7 и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице." (В Евангелии от Матфея говорится, что волхвы: "2:12 И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путём отошли в страну свою").

"8 В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего." (Данное утверждение показывает, что пастухи ночевали под открытым небом, поэтому время года скорее весна, чем зима). "9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим." ("Ангел Господень" - вестник зороастрийский священников, "слава Господня" - театрализованное действие, связанное с гипнотическим воздействием). "10 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:" ("Ангел" говорит, как обыкновенный человек).

"11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;" (То есть с момента рождения Иисуса о нём уже говорили как о спасителе, то есть ему была изначально уготована определённая роль, которую он должен был сыграть). "12 и вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях." (Обязательно должен быть "божественный" знак).

А в Евангелии от Матфея пишется: гл. 1:18 "Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго". Обручение означало необходимость будущей супружеской жизни с Иосифом, но на первоначальном этапе половые отношения обручённых отсутствовали. Мария вступила в половую связь с "Духом Святым", то есть с человеком-посланцем жрецов Парфии, который внушил ей, что полового акта не было.

Скорее всего это был римский беглый солдат греческого происхождения, насильно призванный в римскую армию в Сирии, Пантера. Свенцицкая И.С. в книге "От общины к церкви" пишет (с. 69-70): "Антихристианская традиция, сложившаяся в иудейской среде и относящаяся к основателю нового учения - Иисусу, передана философом II в. Цельсом, написавшим направленное против христиан сочинение "Правдивое слово".

Согласно рассказу Цельса, Иисус был сыном бедной пряхи Марии. Ее мужем был плотник, но она родила Иисуса не от него, а от беглого римского солдата по имени Пантера. Иисус был поденщиком в Египте, научился там колдовству и, вернувшись, объявил себя богом. Раздобыв себе десять или одиннадцать приверженцев, "самых отпетых людей", он бродил с ними по Палестине. Когда иудеи его обличили и приговорили к казни, он скрывался в бегах и был взят, преданный своими учениками. Об Иисусе содержатся сведения и в Талмуде, в основном соответствующие версии Цельса: Иисус бен-Пандира (сын Пандиры) был сыном Марии-чесальщицы и Пандиры - ее любовника.

Этот Иисус (он назван еще бен-Стада: в специальной приписке указывается, что это одно и то же лицо) научился в Египте магии. Его побили камнями и повесили накануне пасхи. Пользоваться всеми этими сведениями нужно с достаточной осторожностью, поскольку в значительной части они представляют собой просто вывернутую наизнанку христианскую традицию, хотя не исключено, что в них отражены и какие-то действительные события". Вот что пишет об упоминании в Талмуде об Иисусе.

Крывелев И.А. в книге "Что знает история об Иисусе Христе?", (с. 170-174): "Придется, значит, поговорить и о Талмуде. Прежде всего, конечно, надо остановиться на танаитских текстах, содержащихся в Мишне и ее дополнениях, - все-таки это более ранний источник. Такого места, где был бы прямо назван Иисус Христос, в этих текстах нет.

Он именуется Иисусом, и к этому имени прибавляется прозвище-отчество - "бен Пандира" ("сын Пандиры" или Пантеры) или "бен Стада" ("сын Стады"). Кажется, лишь в одном случае некоторые рукописи данного текста содержат прозвище "Назорей" ("Ганоцри"). Рассмотрим, что говорится в этих текстах. Начнем с того, в котором сохранилось наименование "Назорей".

"Учили раввины: пусть всегда твоя левая рука отталкивает, а правая приближает - не так, как Елисей, который оттолкнул Гиезия (персонаж из Ветхого завета - IV Царств, V.- И. К.) обеими руками, и не как Иошуа бен Перахья, который оттолкнул Иисуса (Назорея) обеими руками... Когда царь Яннай казнил раввинов, раби Иошуа бен Перахья (и Иисус) отправился в Александрию, в Египте". Когда кончились преследования, Иошуа бен Перахья вместе с Иисусом по приглашению Шимона бен Шетах вернулся в Иерусалим.

Иошуа сказал по поводу того места, где они остановились: "Как прекрасна эта гостиница!" Иисус воспользовался игрой слов, которая получается оттого, что греческое слово "ксения" означает одновременно и гостиницу и ее хозяйку. Он ответил своему спутнику: "Рабби, у нее глаза слезятся". Тот возмутился таким легкомыслием: "Грешник, вот что тебя занимает?!" Иисус был предан анафеме, и Иошуа бен Перахья отказался от общения с ним. Но когда они однажды встретились, Иошуа "поманил его рукой", но "тот подумал, что он его отталкивает". Обидевшись, Иисус "пошел, установил черепицу и стал поклоняться ей". И хотя после этого Иисуса призывали вернуться, он отказался, заявив: "Кто согрешил и соблазнил народ, тому не предоставляют возможности покаяться". К этому добавляются слова некоего "учителя": "Иисус назарянин занимался чародейством и свел Израиль с пути"…

В перечисленных случаях Иисус именуется сыном Пандиры, или Пантеры. Вряд ли могут быть сомнения, что евреи первых веков нашей эры так называли не кого иного, как именно Иисуса Христа. Есть возможность даже проследить происхождение этого наименования. В середине прошлого века немецкие исследователи Нитч и Блеек разъяснили вопрос. Христиане называли Иисуса сыном девы - по-гречески дева обозначалась словом "парфенос" или "партенос". В издевку над "миним" (христианами) евреи того времени переиначили "партенос" в "пантерос".

Мать Иисуса оказывалась, таким образом, "пантерой". Но так как в обычаях евреев было называть человека, конечно, по отцу, а не по матери, то оказалось удобным признать Пантеру именно отцом Иисуса. А уж дальше поработала фантазия и сочинила известную легенду, приводимую, между прочим, и писателем II века Цельсом, - будто отцом Иисуса был не кто иной, как римский солдат по имени Пантера, с которым мать Иисуса вступила в прелюбодейную связь.

Отсюда и все те случаи, когда Иисус именуется в Талмуде бен Пандирой. Конечно, Оригену представлялось неподходящим такое объяснение прозвища Иисуса, и он дал свое, звучащее, правда, не очень убедительно: будто бы деда Иисуса, известного как Иаков, именовали еще и Пантерой, так что его прозвище перешло и на Иисуса.

В нескольких местах Талмуда Иисус фигурирует как "бен Стада". Этот бен Стада, говорится в одном случае, "вывез магию из Египта в царапинах на теле", еще в одном случае сказано, что он "только так и учился". Говорится и о казни бен Стады, притом в двух случаях и несколько противоречиво: в одном сказано, что он был повешен, в другом - что его побили камнями. Место происшествия в обоих случаях одно-Лудда (в Малой Азии). Есть указание на то, что казненный был "подстрекателем" и что погиб он накануне пасхи. Следует ли отождествлять бен Пандиру и бен Стаду? В двух средневековых рукописях талмудического трактата Сангедрин к тексту о бен Стаде сделана такая приписка:

"Бен Стада есть бен Пандира. Сказал раби Хисда: "Стада - муж, Пандира - любовник". Но ведь то был Паппос бен Иегуда? Значит, Стада - его мать. Его мать - Мария, завивающая волосы женщин".

Эта приписка совершенно запутывает положение; ясно лишь, что по вопросу, один ли человек бен Стада и бен Пандира, существовали в талмудической литературе серьезные разногласия. Упоминавшийся выше историк И. Клаузнер отказывается видеть в бен Стаде Иисуса Христа. Приводя по этому поводу мнение раби Хисды, он указывает, что тот жил в 217-309 гг. н. э. и относился, таким образом, к амораям, а не к танаям, так что не заслуживает большого доверия в вопросе о личности Христа; Клаузнер доверяет в этом отношении больше танаитской традиции, как более древней, и ссылается на утверждение раби Тама, что "бен Стада - не Иисус из Назарета".

Помимо рассматривавшихся выше двух вариантов наименования Иисуса Христа, в Талмуде есть еще один, где он вообще не называется по имени и где говорится о некоем анониме - "имя рек" (можно перевести это древнееврейское слово "пелони" и как- "известное лицо"). Считается, что в обоих случаях, когда фигурирует эта формула, имеется в виду именно Иисус Христос, так же как тогда, когда речь идет о некоем "незаконнорожденном", "сыне менструирующей женщины" и т. п. бранных обозначениях.

Текстов этих немного, и они несущественны по содержанию." Парфенон (др.-греч. ???????? - дева; чистый) - памятник античной архитектуры, древнегреческий храм, расположенный на афинском Акрополе, главный храм в древних Афинах, посвящённый покровительнице этого города и всей Аттики, богине Афине-Девственнице - ????????).

"Священный" город Яхве - Иерусалим подвергался частым разрушениям, например, во время Иудейской войны 66-73 гг. город был разрушен в 70 году римлянами, от Иерусалимского храма сохранилась лишь часть наружной ограды, так называемая "стена плача". Одним из самых грандиозных восстаний II в. было восстание в Иудее, вспыхнувшее в 132 г. Поводом к восстанию послужило решение императора Адриана основать на месте Иерусалима римскую колонию под названием Элиа Капитолина; иудеям было запрещено исполнение религиозных обрядов. Во главе восстания встал Симон бен Косеба, который объявил себя мессией, "помазанником божиим" и принял имя Бар-Кохба - Сын звезды. Бар-Кохбу поддерживала в основном палестинская беднота. Иудейское жречество не признало его и дало ему презрительную кличку Бар Козба - Сын лжи.

Восставшие развернули настоящую партизанскую войну; им удалось занять Иерусалим. Палестинские христиане на первых порах примкнули к восстанию: они поверили в то, что это и есть начало "конца света". Однако христиане, как уже упоминалось, не пожелали называть Бар-Кохбу мессией: они верили только в одного мессию - Иисуса; между ними и сторонниками Бар-Кохбы начались разногласия, и христиане отошли от восставших. Отборные римские легионы, стянутые из разных провинций империи, были брошены на подавление восстания. Сам император приезжал наблюдать за военными действиями.

В 135 г. римляне взяли Иерусалим.

Бар-Кохба был убит. Последствия этого восстания оказались гибельными для иудеев: они были выселены из Иерусалима и окрестностей; им было запрещено под страхом смерти приближаться к городу чаще, чем раз в год.

В Иерусалиме была основана римская колония, а на месте храма Яхве был воздвигнут храм Юпитеру Капитолийскому. Фактически это означало довершение иудейского рассеяния и преследование по всей империи иудеев, исполнявших свои религиозные обряды.

И хотя преемник Адриана Антонин Пий несколько смягчил религиозную политику своего предшественника и разрешил иудеям совершение их обрядов, об их возвращении на родину не могло уже быть и речи. Разгром восстания Бар-Кохбы оказал огромное влияние на христиан: ускорил их окончательный разрыв с иудаизмом; изолировал иудеохристиан, которых теперь ни христиане, ни иудеи уже не считали за своих; показал бесперспективность борьбы с императорским Римом; надежды на скорый конец света, которые оживлялись во время восстаний, ещё раз были обмануты.

Только с IV в., когда в Римском государстве 25 декабря, праздник рождения "Непобедимого Солнца", стало отмечаться как праздник рождества Христова, тогда Элиа Капитолина снова официально стала называться Иерусалимом.

Считается, что, поднося новорожденному Иисусу золото, ладан и смирну, волхвы почтили его как царя, первосвященника и жертву. Но те же самые дары символизируют три главенствующие касты зороастрийского общества и три вида хварны (в санскрите "варны" - букв. - "качество", "цвет", 4 основных сословия в Древней Индии, господствующее положение в обществе занимали брахманы, кшатрии и вайшьи, шудры были кастой неполноправных, зависимых людей).

Также и в зороастризме выделялась хварна священника, хварна правителя и хварна воина. Символом царской харизмы является золото, жреческой - ладан, воинской - смирна, поскольку воины жертвуют собой во имя мира. В то время в Парфии (Иране) были распространены различные дуалистические религиозные учения, рассматривавшие мир как борьбу доброго начала во главе с богом Ормаздом и его духами и злого начала во главе с богом Ариманом и его демонами (дэвами). Эти учения, связанные с именем Заратустры, не получили еще окончательного оформления.

Позже они получили догматическую форму в признанных священными книгах "Авесты" и в таком виде стали известны под названием зороастризма. С Ираном связана и религия митраизма (бог Митра), которая в первые века существования христианства была ему серьезным конкурентом. Мифы, облик самого Митры, культ митраизма во многом совпадает с мифологией, культом христианства. Достаточно сказать, что 25 декабря в Римской империи широко отмечалось рождение бога Митры.

Первоначально Рождество Христово отмечалось 6 января вместе с крещением и богоявлением, только лишь в IV веке, когда христианство становится господствующей религией в Риме, оно было перенесено на 25 декабря, чтобы вытеснить культ Митры. Для верхушки парфянского общества был характерен синкретизм, выражавшийся в слиянии местных и эллинских богов.

Вообще парфянская династия Аршакидов (247 г. до н.э. - 224 г. н.э.) отличалась широкой веротерпимостью, в отличие от более поздней династии Сасанидов, которые были ревностными поборниками чистого зороастризма. В I века н.э. в Парфии проводится реформа зороастризма, собираются древние тексты, создается одна из древнейших редакций "Авесты". В период своего наибольшего расцвета Парфянское царство простиралось от Вавилонии через Иран до долины Инда. Парфянское царство прекратило свое существование около 224 г., когда возникло государство Сасанидов.