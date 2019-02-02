Божья Роса

ФЕЛЬЕТОН

Правильное имя - это совсем, как говорили издавна, не фунт изюму. Случилось в последнее время на просторах России новое поветрие: пристегнуть к привычным названиям аэропортов громкие имена. Похоже, что это столь важно, что даже достойно всенародного плебисцита. Присвоить имена аэропортам это, вероятно, более существенно в современной российской жизни, чем присвоить именные клейма самым одиозным законам, начинаниям, провалам деяний известных людей. А их для всенародного обсуждения можно было бы найти немало. Присоединение Крыма - имени кого, пенсионные выкрутасы - под каким лозунгом, раздербанивание Украины - под каким флагом... Зло - под маркой добра, ложь - под маркой истины. Вот бы назвать всё своими именами!

Нам победа, как воздух, нужна...

Мы хотим всем рекордам

Наши звонкие дать имена!

Мне сегодня показалось, что в этом потоке "именизации" по уровню высказываний и реакций пришла пора сменить имя-отчество президенту России. Вместо длинного и многоликого - принять что-то четкое, не затертое, образное.

Человек и имя - в этом симбиозе есть что-то кармическое. Заглянем в интернет и вспомним сонм имен-прозвищ-кличек, сопутствующих президенту в разные годы. Всё начиналось с простого. В детстве глава государства был известен своим друзьям под прозвищами "Путя" и "Путька". Когда Путин работал в ленинградском УКГБ, коллеги за глаза называли его "Моль" и "Крысёнок". Другое прозвище было распространено уже в перестроечное время: "Капутин". Вторит названному набору бывший разведчик КГБ Юрий Швец: "В КГБ Путина называли Окурком, после - Бледной Молью, сейчас - Ботоксом".

Что-то мало величия во всем этом наборе сопутствующих жизни Путина прозвищ-имен. Была, правда, попытка поднять личность до имени страны: "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России" - ну прямо, как у Маяковского традиционное - "близнецы-братья".

Так уж повелось за последние годы, что Россия периодически одаривает мир сомнительными (агрессивными) демаршами. Каждая такая ситуация вызывает консолидированный ответ большинства стран мира, больших и малых. Ответ резко осуждающий. С другой стороны - со стороны России - следует полное "отрицание отрицания". Россия права, ничего предосудительного не было и быть не могло, все это злобные происки врагов. Я - не я, и хата не моя (возможно, нам удастся найти и более точное определения таких непоняток). Этот российский подход, возглавляемый первым лицом, столь характерен, что достоин какой-то особой классификации, я бы сказал, той самой именизации...

Сажусь к экрану монитора. Просматриваю новости российский событий в мире. Российские военные в Донецке-Луганске - "их там нет", не согласны - докажите. Виолончелист с миллиардными счетами в оффшорах - "он покупает на эти деньги инструменты и дарит их". Петров и Боширов в Солсбери - "простые туристы" - сами придут и все расскажут. Боевые действия в Сирии - "цели достигнуты. Вооруженные силы и технику отзываем". "А воз и ныне там", как говаривал дедушка-баснописец (не дотягивал он до басен нынешнего века и даже побасенок). В акватории Черного моря обстреляли и захватили украинские суда с военными - "нарушители границы и хулиганы". От руки рисует Путин на встрече с президентом Франции картинки-фейк на эту тему, половину времени беседы заняты этой лабудой. Сказать-предложить-то нечего.

Президент России Владимир Путин пояснил, что не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко провести телефонные переговоры, так как не желает участвовать в его предвыборной кампании и нехитрой комбинации, связанной с украинской провокацией в Керченском проливе. В то же время глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини отмечает совпадение интересов Евросоюза и США в противостоянии России по "украинскому вопросу". По словам Могерини, последние события в Черном море - это "прямое следствие явного нарушения основных правил мирного сосуществования на европейской территории".

Новости в мировой и российской прессе могут быть одними и теми же. События, как две капли воды. А причинно-следственные связи, как из двух разных галактик. Можно взглянуть на всё мировое сообщество государств. Картина, как списана с рассказа Куприна: вся рота идет не в ногу, один поручик шагает в ногу. Не пойман - не вор, звучит в подтексте таких рассуждений российского президента. А против лома, при том же подходе, нет приёма... Умывается свежей росой улыбающееся лицо страны... и готовит следующую пакость.

При желании и некоторых усилиях время сглаживает остроту контрастов между причиной и следствием. Санкции против России это реакции на присоединение Крыма и события на юге-востоке Украины. Можно слегка запамятовать о событиях-первопричинах и сетовать на агрессивность США и Европейского союза за их все увеличивающиеся санкции... С английской обходительностью санкции за указанные события указаны как highly likely. "Хайли лайкли, - смеются на российском ТВ, это злые происки "англичанки, которая гадит".

Характерен пример реакции президента на обвинения во вмешательстве "русских хакеров" в президентские выборы в США со ссылкой на независимый отчет: "Публичную общественную версию? То есть никакую. Я читал эти отчеты. В них нет ничего конкретного. Только предположения и выводы на их основе. Все. Если будет что-то конкретное, будет предмет обсуждений. Как говорили в организации, в которой я раньше работал: адреса, явки фамилии. Где это?", - сказал Путин.

Президент с шорами на глазах уверяет в своей непогрешимости - "их там нет", "простые туристы", "нарушители границы и хулиганы", несть числа... Россия - ангельская страна. Знамя мира и покоя. Всё остальное - нападки злобных недоброжелателей. Президент В.В. Путин проявляет недюжинные способности трактовки событий, высший артистизм в донесении светлых истин до вверенного ему народа. Что бы ни летело в его адрес - на всё самооправдание. Ну прямо не обвинения, а манна небесная...

Очень хорошо звучит Божья Роса... В порядке воздания должного главе государства за инициативы по поддержанию светлого имени и чести государства предлагаю впредь именовать Владимира Владимировича Путина очистительным именем Божья Роса.

Можно, конечно, не затуманивать себе мозги и обратиться к горластой Марии Захаровой (не обидно звучит? Может, "горлопанистой" точнее?). Уж она-то припечатает от имени нынешнего министерства с ограниченной международной ответственностью. Но для независимости её высказываний можно чуть закамуфлировать Persona grata. Сказать, например, что нужно имя для Ужа На Сковородке. Ну хоть английского премьера, хоть украинского президента. Вот прямо слышу мидовский голос: "А можно, на западный лад со средним именем: Ссы В Глаза?.."

Какой вариант победит, покажет время... Предлагайте варианты, может, победа будет за вами.