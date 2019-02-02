Безнадёжность надежд

ОТРЫЙ УГОЛ

Вероятно не сделаю открытия, если скажу, что многим читателям не безразличны перспективы России. Косвенно об этом свидетельствует уже сам факт существования всемирного интернет-журнала "Кругозор" в англоязычной стране.

В большинстве держав периодические СМИ уделяют основное внимание обсуждению проблем своей страны. Скажем, берете сегодняшнюю американскую газету. На первых полосах вы прочтете совершенно разные мнения о последних делах и словах Президента. Трамп - чудотворец, страна цветет. Трамп - исчадие ада... Но это события, плотно прилегающие к утру-дню-вечеру обычного американского жителя. Российские СМИ разительно другие. Создаётся впечатление, что их главной задачей является увод внимания россиян от реальных событий сегодняшнего дня страны. Секрет отличия, вероятно, прост: лучше не думать, лучше не видеть. Иначе нелегко мириться с нынешним днем и перспективой.

В США рекордный по длительности shutdown (шатдаун - на русский лад), во Франции погромы желтых жилетов, в Украине люди мерзнут и голодают... Соседям плохо, уже это умиротворяет душу. Взгляните - а мы, готовые к ядерной дороге в рай, цветем!..

В уже давнем 1961 году Н. Хрущев решил разместить на Кубе советские ракеты с ядерными боеголовками, сопроводив это "шуткой" из босоногого детства: "Надо империалистам запустить ежа в штаны. Мы должны найти эффективное средство устрашения, которое удерживало бы американцев от военного вторжения на Кубу".

Вышедшие из другой подворотни современные руководители России решили похожий прием реализовать на земле соседней Украины. Ёж, конечно, колючий, но всё же возникает вопрос: сколь чистыми оказываются штаны инициаторов агрессивных выходок под воздействием санкций? Удается ли успеть менять эти штаны?

На небосклоне политических программ российских СМИ без особого труда можно разглядеть основные тенденции пропагандистского давления.

Агрессивная - всем покажем! Засиделись больно! С этакой ироничной ухмылкой: нас там (на Украине), конечно, нет, - ведь если бы были, то давно дошли до Киева.

Другой существенный подход - консервативный:

кругом враги, никто и никогда нас не поддерживал, ничего не поделаешь - российская судьба такая. Надо переждать.

Есть еще тихий голос несогласия, но, увы, зажимаемый и поэтому трудно различимый. И совсем не различимый для тех, кто целенаправленно не ищет несогласия, для кого "одобрямс" - естественное состояние.

Очень интересная особенность "зрения" российских официальных журналистов: у своих "партнеров" - недругов и врагов то есть - они видят сквозь тьму их жизни и быта массу пороков и стыдят ими нерадивые государства. На светлой стороне мира - у себя под носом - тишь-гладь да божья благодать. На всякий сильный и слабый чих есть объективные причины и радостные перспективы. Палочкой- выручалочкой при любых неприятностях служат мотивы санкций, угроз, предполагаемых угроз, требующих дать "наш ответ" врагам и недругам.

Не услышать российскую агрессию (не только в СМИ) трудно. Достаточно, не особо задумываясь, войти на любой государственный (а они уже давно почти все такие) интернет-канал. В реализации этой бесовщины, как мне кажется, правящему в России катку мешает не политическое несогласие с предлагаемыми разнузданными решениями, а боязнь "переступить красную черту", за чем последует с трудом сдерживаемая до сих пор эквивалентная реакция всего мирового сообщества.

Здесь как бы всё ясно и нечего обсуждать - многоголосие бандитской тусовки. К более изощренным подходам к властному славословию можно отнестись повнимательней. Cосредоточимся на манерном несогласии с сегодняшним днем российской жизни.

В. Познер пишет, что пока не произойдет смена поколений, мы будем топтаться на месте. 77 лет советской власти и всего какие-то три десятилетия после ее отпевания... Русская афористичность богата на образы неспешного Ивана на печи, на рекомендации "ждать у моря погоды" или "пока рак свистнет". Это направление движения и в словах этакого патриарха журналистики с 83-летним стажем перемещения по странам. Голова в песок - и всё в порядке. Старый принцип страусиной политики. "Да, мы потихоньку развиваемся, потихоньку - и ничего не поделаешь. Конечно, можно "поделать", если революция, но я очень надеюсь, что ее не будет, потому что это всегда кровь и это всегда, в конце концов - плохо".

Попробуем на весах лет взвесить убедительность мнения о ничтожности прошедшего после распада Советского Союза периода для становления новых традиций и новых достижений. Вспомним начальную арифметику - как когда-то говорили, по Малинину и Буренину - многолетнему стабильному школьному учебнику. Прибавим ко всем известному году революции 1917 прошедшие после распада СССР 27 лет. Получается, как видите, 1944. Теперь представьте, что в 1944 году, накануне долгожданной Победы и окончания ВМВ кто-нибудь высказался бы, что невзгоды связаны с недоброй отрыжкой дореволюционной России. Нет, дело не в прошедших годах, дело в политике власть предержащих, Конечно, всякие сравнения и аналогии условны, но всё же...

Когда смотришь на хронологию исторических событий, то можно заметить, что значимые для сегодняшнего восприятия, они разделены интервалами в десятилетия и столетия. Для истории - это мгновения. Темпы давних периодов исторического развития, возможно, были ниже. Эпохи ускоряют развитие: кто там разберет - геометрическая прогрессия, степенная функция, экспонента... Без особого труда можно представить сорок лет, легко найти пустыню. Но... Для этого нужно не только время, а нужен еще и Моисей... Время движется зачастую не подвластно нашей воле. Но как быть с Моисеем? Что-то российская история одаривает мир только анти-Моисеями, тянущими страну в анти-развитие, деградацию. С новогодними подарками в виде мифической гиперзвуковой ракеты.

Но когда просматриваешь текущую жизнь, в микромасштабе человеческой жизни значимыми оказываются совсем другие единицы измерения. Не получается относиться без почтения к проходящим десятилетиям...

Познер обладает тонким политическим слухом. Его слово не летит в пустоту, оно к месту. На такое слово - есть, как бы сказать, госзаказ. Хотите - получайте... Он предлагает замечательное действие, которое называется бездействием. Предписанное давно определенным советом-укором: жди у моря погоды. Иезуитская изощренность звучит в предложенной постановке. Нужно ли вслух формулировать вопрос: кому это выгодно? Кажется, это праздный вопрос...

Покорность природе, ощущение безвыходности все же лучше, чем оглушающие дифирамбы любой блажи власть имущих. Из чего выбирать? Как говаривал некогда один мало привлекательный классик - "оба хуже".

Мне не удается чувствовать себя в стороне. Spanish shame, да-да, испанский стыд - ощущение стыда за каждую из высказывающихся сторон. Призывы за два дня дойти до Киева или "можем повторить" для жителя страны, как мне кажется, ничуть не благостней, чем провозглашение безнадёги без начала и конца. Той самой безнадеги, которая уже отмотала десятилетия и исчисляет продолжение не в годах и шестилетках, а в аморфной единице - в поколениях. Я бы сказал, слегка перефразируя известный посыл: "Застой нам только снится... На самом деле - чем дальше, тем страшней...

Как итог совершенно разнородных проправительственных российских подходов к пропагандистским изыскам, хочется сказать, что в противоположности их призывов и посылов есть единство. Этакое зажмуривание глаз провоцирует вновь и вновь наступление на одни и те же грабли, заготовленные, возможно, для благих целей, но реально работающие только для набивания шишек на лбах. И, увы, всё без пользы. Дурьё, что ли?..

"Не учите меня жить", - уже издавна говорит великий народ России. Но, к сожалению, такой голос не будет звучать на многоголосых каналах российских новостей, постоянно назойливо сотрясающих затхлый воздух большой страны…