Кирпича!..

ПАМФЛЕТ

"Америка никогда не будет социалистической страной", - твёрдо сказал Трамп в ежегодном послании к конгрессу 5 февраля 2019 г. Ха-ха-ха, ну и загнивайте в своем капитализме. Американцы, никогда не воевавшие на своей земле, что-то лопочут о силе своей армии. Горлопанить каждый умеет. Да и мешок с золотом у них большой. Можно отмусолить немало на военные приготовления. Но нас не запугаешь!! Знали мы таких… Нынешний американский Президент в очередном послании разглагольствовал о самой сильной стране в мире, но не показал ни одной новой ракеты, не продемонстрировал, что их ракеты могут сделать то, чем бы утёр нос всем "партнерам".

А вот Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию - куда нагляднеее, с по-детски ясной мультипликацией… Мы всему миру показали новую ракету 9М729 на брифинге в подмосковном парке "Патриот".

Смотрите, "друзья"!..

И никакое это не нарушение договора, ракета летит даже не на разрешённые 500 км, а на 480, - ну, вы же видите её живьем!..

И грязными руками не трогайте!

Утритесь и не рыпайтесь!

Ракета наша может не только лежать на стенде, но и летать!

Российский народ не боится угроз. Мы не слабаки. Эти "партнеры" заявили о предстоящем выходе из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Обезьяны они, нам подражают.

Это же президент великой России говорил еще в 2002 году, что для его страны "это было одностороннее разоружение. И мне непонятно, зачем руководство Советского Союза пошло на это".

Еще жестче сказал тогдашний министр обороны С. Иванов: что Договор о ракетах средней и меньшей дальности - это реликт холодной войны, и он абсолютно неэффективен.

Почему сейчас, когда США вознамерились оснастить свою армию новым типом ракет, великая российская тройка - Путин, Лавров и Шойгу - сообщают о переоснащении и укомплектовании российской армии модернизированными ракетами без увеличения военных расходов?

Что это за недооценка значения безопасности российской державы!?

В самые критические моменты звучал лозунг: "Всё для фронта! Всё для победы!" Рвали на себе последнюю рубашку. Народ отказывался от последнего куска хлеба, но подписывался на ежегодные государственные займы, отдавая месячные или двухмесячные зарплаты за будущую Победу.

Российские патриоты не потеряли форму. Ничего не пожалеем.

"Хотят ли русские войны?" - прозвучал вопрос в строках Евтушенко, ставшими словами песни. Нет, русские не хотят войны, но они хотят Победы!

Америкосы, сомневаетесь? Можем повторить. Сами знаете что.

А Дональд Американыч пускай себе продолжает говорить. Но пусть не забывает слушать Путина! Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России.

P.S. Вопрос на засыпочку со стороны: А как насчет природного будущего Путина и страны в такой парадигме?.. А насчёт назначения кирпича - рассудите сами. Автор точно знает, что место ему - в нынешней России, хотя пользы от него при безрассудстве ожидать трудно...