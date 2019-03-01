ПРАВДОРУБКА

"Несмотря на все их недостатки, люди больше всего достойны любви"

/Иоганн В. Гёте/

"…Во многих языках мира массовый голод на Украине 1932-1933 годов получил имя собственное: укр. - Голодомор, англ. - Holodomor, что созвучно укр. Голокост, англ. Holocaust и трактуется как умышленное истребление голодом. В 2006 году Верховна рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа. Слово "Голодомор" было заимствовано из украинского другими языками, в том числе русским (но в русском языке не всегда рассматривается как имя собственное), и получило широкое распространение в СМИ и официальных документах…

/Википедия/

ИЗУВЕРСКОЕ СРЕДСТВО ЭТНОЦИДА

История преднамеренного истребления людей голодом насчитывает несколько тысячелетий. Упоминание о первом из них мы находим… в Библии. Однако этот изуверский метод пытки и самого мучительного умерщвления людей использовался в качестве военного средства и орудия этноцида только… русскими. Много десятилетий они подвергали голоду Кавказ. Их карательные экспедиции вглубь Кавказа преследовали цель уничтожать не только мирное население, но и продовольствие, скот, урожай. Этот многовековой геноцид кавказских народов русскими садистами не вызвал такого резонанса в мировом сообществе, как голод, организованный русскими на Украине в 1930-х годах и вошедший в историю как Голодомор.

Многие века на Кавказе, как в 1930-х годах на Украине, он был вызван сознательными и целенаправленными мерами не только трепетно любимого советского полубога Сталина, но и русским народом, который селился на "освобождённые" Голодомором земли украинцев. Тот Голодомор был рассчитан не просто на подавление украинского национально-освободительного движения и на уменьшение количества украинцев на два порядка в сравнении с количеством русских в оккупированной стране украинцев.

Чтобы понять причины совершения голодомора, необходимо осознать причины ненависти москалей к украинцам. Вор и убийца всегда ненавидит свою жертву. Московия украла у Украины не только свободу, богатство, настоящее и будущее, но и прошлое - историю этого древнего народа. Надо понимать ещё и животворящую силу национального чувства украинского народа, выраженную в их стремлении жить в независимой Украине. Их духовную культуру, формирование которой началось не только задолго до холопской Московии, но и до христианского периода.

Духовный мир украинцев имеет эмоционально-чувственный характер, сочетаюший в себе жертвенность и милосердие, рациональное и умственное. Украинец всегда отличался храбростью, жаждой свободы, трудолюбием и религиозностью. В Украине уникальные почвы (единственное место в мире, где ширина черноземной зоны достигает 500 км) и земледелие издавна было господствующей сферой занятости. Владение землей, для украинцев имело приоритетное значение в жизни.

Важно ещё и то, что в отличие от многих оккупированных русскими садистами народов, вместе с древними национальными культурными и правовыми традициями украинцы имеют опыт государства, и этот политический навык своими корнями уходит в тсячелетия - период Киевской Руси.

После разделения территории Украины в середине 17 века между Речью Посполитой и Московским царством течение последующих двух веков украинская нация не имела собственной государственности, из-за чего испытывала политических, экономических, национальных, культурных притеснений. Национальной идеей украинского народа была воля строить собственное государство и быть в ней хозяином.

В начале ХХ в. Украинская территория, где проживало 80,9% украинский, в составе Российской империи, была аграрной. Украинское крестьянство было носителем национального языка, культуры и традиций. Кроме главного бастиона украинского языка - крестьянства - существовало большое количество высокообразованных талантливых украинский, которые развивали родной язык и культуру и не допустили их исчезновения. В этот период состоялось подъема национального духа, увенчалось созданием в 1917-1921 годах независимого Украинского государства с объединением этнических территорий. Украинскую Народную Республику признали ряд европейских стран. И этого шовинист-нацистский народ-выродок не забыл украинскому народу и в удобный момент ответил самым садистским образом - голодомором.

Но русские не намеревались останавливаться на одной Украине и решили продолжить имманентно русский эвсперимент голодомора и на других народах. И свой сатанинский эксперимент они попытались перенести на Кавказ, но здесь их встретил кинжалами и свинцом.

Кавказ против "белого" и "красного" террора

В начале XXвека русские политической авантюрой панславянизма на Балканах спровоцировали 1-ю мировую войну. Потерпев поражение на войне и оказавшись под угрозой распада империи зла, русские стали менять имперскую вывеску на аббревиатуру СССР, называя это "октябрьской социалистической революцией". Представители недобитых на войне русских военых и русского казачества сформировали вооружённые банды, назвав их армиями Деникина, Колчака и прочее "ВСЮР" и стали подвергать этноциду оккупированные русскими шовинист-нацистами народы.

В начале 1919 г. на Кавказе бесчинствовали русские банды, именующие себя Добровольческой армии генерала Деникина. Разбитые ими между этноцидом кавказцев и деморализованные другие русские банды, именующие себя 11-й Красной армии в спешном порядке бежали по направлению к Астрахани и кавказские горы.

Первые серьезные бои против русских банд Деникина разгорелись у ингушских аулов Кантышево, Долаково и Базоркино, Кескем, Са гопши и чеченского села Пседах, расположенных северо-восточнее Владикавказа. Части генерала Ляхова (три конные дивизии, пластунская бригада и др.) понесли здесь большие потери, только погибших с их стороны было более 2500 человек. Упорное сопротивление горцев, вооруженных по преимуществу только стрелковым оружием, удалось сломить лишь массированным артиллерийским огнем.11 февраля 1919 г. деникинские части вошли во Владикавказ. Находившиеся в городе отряды красных в беспорядке отступили по Военно-Грузинской дороге на юг и, оказавшись в Грузии, сдались местным властям. Но ингуши и после этого продолжали воевать. В марте 1919 г. под селом Курп ингушские и кабардинские партизаны разгромили два батальона деникинцев, в июле того же года произошли кровопролитные бои в районе селений Сурхахи и Экажево и т. д. Однако в целом центр сопротивления на Северном Кавказе переместился в Чечню.

На Сунженской линии казаки атаковали собранное в помощь Владикавказу грозненское рабочее ополчение и остатки 11-й армии красных. Бегством в села Чечни сумели спастись около 5 тысяч красногвардейцев. 4 февраля деникинские части заняли Грозный.

После занятия Чечни и Дагестана бандами Деникина - ВСЮР в апреле 1919 г. улем Узун-Хаджи стал собирать отряды добровольцев для деоккупации Кавказа. В конце мая 1919 г. в селе Ботлих он собрал большой маджлис, где по предложению алима из селения Гагатли Саид-Магомеда был избран имамом Дагестана и Чечни, а резиденцией имамата было выбрано Ведено.

Летом 1919 года Узун-хаджи приступил к созданию военных и гражданских структур Кавказского государства - Эмират Кавказа. Военным министром Эмирата стал Шита Истамулов. В том же году армия Эмирата под командованием Шиты Истамулова и Иналука Арсанукаева (Дышнинского) начала военные действия по деоккупации Кавказа от русских банд с разгрома группировки войск Деникина под станицей Воздвиженская. После этого наиболее крупные сражения этого периода произошли на территории Чечни в районе Шали, Гудермеса, Сержень-Юрта и севернее Грозного у станицы Петропавловской. Плоскостные населенные пункты не раз переходили из рук в руки. В итоге превосходящая по численности и вооружению несколько раз армия Деникана была полностью разгромлена армией Эмирата Узун-хаджи и перестала существовать. При этом в боях с армией Деникина сотни бандитов были взяты в плен. Но все эти победы Эмирата Узун-Хаджи над армией Деникина и другими белогвардейскими бандами русских впоследствии бесстыдно припишут себе большевики.

Ещё в самом начале формирования Эмирата Узун - Хаджи допустил смертельную ошибку и смертельный грех, вступив в союз с бандой русских шовинист - нацистов, именовавшей себя 11-ой армией РККА во главе с Гикало. Эта банда стала размещаться на территории эмирата, подчиняясь военному штабу Узун-Хаджи как 5-й полк армии Эмирата, именуя себя и "красными партизанами". Ингушский отряд красных партизан во главе с Хизиром Орухановым, находившийся в горах Ингушетии, считался 7-м полком армии. Представитель большевиков Хабала Бесланеев даже стал министром внутренних дел эмирата, а начальником штаба войск эмирата стал большевик Магомет Ханиев. Вооружённые силы эмирата были численностью до 60 тыс. человек и состояли из 6 армий под командованием генерал-майоров. Правительство Узун-Хаджи выпускало свои собственные денежные знаки. В конце марта 1920 г. большевики направили уже тяжело больному Узун-Хаджи письмо, в котором говорилось: "После переговоров с Вашими представителями нам стало известно, что они принимают Советскую власть. Если и Вы принимаете эту власть как имам Чеченистана и Дагестана, то объявите об этом народам, и тогда между нами установятся дружественные отношения. Ввиду этого Советская власть признает Вас как Имама и духовного лидера главы мусульман Северного Кавказа. ….". Узун-Хаджи отказался принять эти условия большевиков и через несколько дней после получения письма, 30 марта 1920 г., он умер, как потом выяснилось, его отравили русские через своего прихвостня кровавого палача чеченского народа чекистской нелюди - Мазлака Ушаева. И Кавказский Эмират перестал существовать.

Шита Истамулов против русского голодомора

К отпору традиционной русской попытки очередного голодомора на Кавказе под предлогом коллективизации кавказцы и особенно чеченцы оказались психически подготовленными. В это время тысяча украинцев бежали на Кавказ от русского голодомора и кавказцы знали от них об искусственном голоде, спровоцированном русскими на Украине. Но и без жтого кавказцы знали по своему историческому опыту о садистских методах русских. Уже несколько столетий русские совершали карательные экспедиции вглубь Кавказа, целенаправленно уничтожая скот, урожай, продовольствие, чтобы вызвать голод, потому первые же попытки коллективизации со стороны оккупационных властей у кавказцев вызвали такое ожесточённое сопротивление. Насильственная коллективизация и ликвидация кулачества, связанные с этим жестокости, а также преследования религии вызвали огромное возмущение среди народов Северного Кавказа, которое весной 1930 г. вылилось в форму вооруженного восстания против советского режима.

Большой размах имело восстание против русских оккупантов в Карачаевской области. Силы карачаевских повстанцев составляли, по слухам, 4000 человек. Восстание здесь вспыхнуло в марте. Восставшее население имело собственного временного правительства. Некоторое время в руках восставших находился Кисловодск.



Кисловодск

Руководителем восстания Балкарии был Нохтар-паша. Ещё раньше он сражался против русских шовинист-нацистских банд - армии Деникина. Отец его жены, пользовавшийся большим уважением среди населения, был раскулачен и посажен в тюрьму. Нохтар-паша напал на конвоиров, перебил всех, освободил тестя и ушел в лес. Его отряд был грозой для оккупантов, он со своими людьми нападал на них на дорогах и даже в домах. ГПУ послало для поимки Нохтар-паши спецотряд, но он уничтожил его. Впоследствии Нохтар-паша со своим отрядом присоединился к Хадзимету Медоеву - руководитю восстания в Осетии. После революции 1917 г. Хадзимет Медоев принимал участие в шариатском движении, организовал шариатскую сотню в Магометановске и отличился в бою с Белой армией под Бургустаном, получив после этого известность не только во всей Осетии, но и в Чечне, и Ингушетии. В марте 1930 г. Хадзимет Медоев ушел в лес и собрал повстанческий отряд. В ней приняли участие также ушедшие в лес муллы Магометановска: Налук Гуларов, Хангирей Дзоблаев и Мухаттинг Цаголов. Мулла Сосламбек Медоев занялся работой по налаживанию организационных связей с Кабардой, Ингушетией, Чечней, Карачаем и Балкарией. Кроме арабского Сосламбек Медоев владел шестью местными языками, что особенно благоприятствовало ему в выполнении взятых на себя заданий. Вместе с Хадзиметом Медоевым оказался в лесу и его двоюродный дядя Давкий Медоев, пожилой человек, бывший офицер, тоже служивший в Осетинском конном дивизионе. Повстанческий отряд, организованный и возглавляемый Хадзиметом Медоевым, насчитывал 270-300 человек. Балкарский повстанческий отряд Нохтарпаша состоял приблизительно из 200 человек. Часть бойцов - осетин и балкарцев - была на лошадях, другая часть представляла собой пехоту. Соединенный отряд располагал двумя пулеметами. Туговато обстояло дело с боеприпасами: некоторые бойцы имели всего по 10 штук патронов.

Местные воинские силы не были в состоянии справиться с восстанием, и поэтому на Северный Кавказ были брошены войска ГПУ и части Красной Армии: пехота (главным образом), кавалерия и легкая артиллерия. Среди красноармейцев было много сибиряков. Аресты среди населения приняли повальный характер. В качестве заложников в первую очередь арестовывались ближайшие и дальние родственники повстанцев и даже их знакомые. Жена Хадзимета Медоева вместе с грудным ребенком также оказалась в тюрьме.

Отряд попал в окружение оккупантов в Пратте. У повстанцев кончились боеприпасы, и положение становилось критическим. Хадзимет Медоев приказал прорвать вражеское кольцо, и это удалось. Все же сражение в Пратте привело к ослаблению повстанцев. Ощущался острый недостаток оружия и особенно патронов. Часть отряда вскоре добровольно сдалась в плен. Весьма отрицательную роль сыграла при этом болезнь Хадзимета Медоева. Аресты зложников, их казни оказали давление на Медоева и вынудили его к сдаче.

Возле Алагира, второго повстанческого очага в Осетии, решающий бой продолжался 3 дня. Повстанцы, руководимые Турсултаном Урумовым, оказались в конце концов запертыми в скалистом горном тупике; не хватало не только боеприпасов, но и пищи. Алагирцы вынуждены были сложить оружие. Также были разбиты повстанцы в Карача . Только Нохтар-паша не пошел в плен к оккупантам и с десятком своих людей остался в горах. Прошло немало времени, прежде чем ГПУ удалось организовать облаву; во время боя было убито несколько партизан и тесть Нохтар-паши. Сам Нохтар-паша был предан пастухом, с которым он завел знакомство в горах. По рассказам, пастух был завербован ГПУ в качестве агента. Во время облавы, отстреливаясь из револьвера, всегда при нем находившегося, Нохтар-паша убил нескольких нападавших и погиб сам. Русские привязали тело убитого к хвосту лошади и последовали через населенные пункты, демонстрируя свой триумф.

Введя в действие крупные воинские соединения и применив тактику жестокого террора по отношению к местному населению, большевики подавили восстание на Западе Кавказа После этого тюрьмы были переполнены, под тюрьмы были использовали даже школы. Допрашиваемых истязали и подвергали пыткам. Мулла Сосламбек Медоев, попавший во владикавказскую тюрьму, был избит на допросах, одиннадцать дней он пробыл в одиночке, представлявшей собой узкий каменный ящик, в котором нельзя было ни лечь, ни даже сесть. Затем муллу поместили в металлическую клетку, которая исключала всякую возможность двинуться: под полом клетки, представлявшем тонкую металлическую плиту, находились провода: палачи включали ток, пол накалялся и прижигал жертве ступни босых ног. Этими пытками его доводили до состояния полной невменяемости. Лихорадочно работали русские палачи ОГПУ в Ростовской тюрьме в течение суток они расстреливали по 50 человек.





Ровно за год до начала широкомасштабной русской акции Голодомора на Кавказе - осенью 1928 года, в городе Грозном состоялась по решению русских оккупационных властей - крайкома и ЦК ВКП(б) в качестве дымовой завесы подготавливаемой русскими акции голодомора - так называемая областная конференция бедноты. Решения этой конференции, приветствия от оккупационных властей - крайкома и ЦК на имя этой конференции были наполнены русским словоблудием. Кавказцев призывали поднять свое собственное хозяйство, пользуясь щедрой помощью государства. При этом за кадром оставалась основная цель всего этого русского политического шоу - не было сказано ни одного слова ни в "директивах партии", ни в решениях конференции о насильственно формируемых колхозах. Однако осенью 1920 года Чеченский обком получил важную телеграмму, подписанную тогдашним секретарем краевого комитета ВКП(б) А.А.Андреевым. В ней говорилось: Северный Кавказ объявлен по СССР первым краем сплошной коллективизации сельского хозяйства на основе ликвидации кулачества как класса. Указывая на практические меры, вытекающие из этого решения партии. Вслед за телеграммой прибыли в сёла отряды ГПУ и уполномоченные областного и краевого комитетов ВКП(б) и начали забирать - у крестьян все имущество, арестовывая их самих вместе с семьями для выселения в Сибирь, как "кулаков", у других - все движимое имущество, чтобы сдать его в общий "колхоз". Тогда произошел взрыв. Чечня поднялась на вооружённое восстание против искусственного русского голодомора.

В селение Катар-Юрт прибыл особо уполномоченный по коллективизации и по борьбе с религиозными предрассудками Богданов. Он выступил на собрании местных жителей, требуя закрытия мечетей, и был тут же убит неким Муссой Ейсом, А сопровождавший его военный отряд ГПУ был полностью уничтожен. В селении Гойты в местной школе было назначено совещание политработников и ответственных административных лиц района. Мулла Ахмед с группой соратников под полом школы заложили 3 ящика динамита и взорвали, весь актив оккупационной власти района, участвовавший на совещании. Русские оккупационные власти прислали для расправы дивизию бандформирований ГПУ. Весь Урус-Мартановский район восстал и русская дивизия была уничтожена.

Но наиболее крупными и организованными были восстания в Гойти (руководители Ахмат-мулла и Куриев), Шали (руководитель Шита Истамулов), Беное (руководители Яроч и Ходжас). Восставшие заняли все сельские и районные учреждения, сожгли казенные архивы, арестовали районное начальство, в том числе и шефов ГПУ, в Беное захватили еще и нефтяные промыслы, и стали восстанавливать кавказскую государственность.

Для "мирного урегулирования" конфликта" из Москвы прибыла "правительственная комиссия" в составе кандидата в члены ЦК ВКП(б) Кл. Николаевой, заместителя председателя Совнаркома РСФСР Рыскулова и других сановников. Из представителей областной власти туда вошли председатель областного исполнительного комитета Д. Арсанукаев, секретарь Областного комитета ВКП (б) Хасман. Комиссия обещалала выполнить все требования повстанцев и последние признали эти объяснения удовлетворительными, согласившись вернуться по домам.

Но вскоре прибыл отряд русской банды ГПУ и начались аресты сперва среди местных представителей русских оккупационных властей.

За три дня войска ГПУ закончили свои операции среди чеченских коллаборационистов и к часу ночи четвертого дня окружили дом лидера повстанцев Шиты Истамулова. Шита, не ожидавший такого оборота, был застигнут врасплох. На ультиматум сдаться он и его брат Хасан ответили огнем на поражение. Начался бой. Русская банда несла большие потери, но и часть дома Шиты была объята пламенем, а Хасан был тяжело ранен. Но братья продолжали отбивать атаки оккупантов. К рассвету подоспела помощь: около сотни всадников. После часа рукопашного боя отряд русской банды ГПУ был целиком уничтожен. Освобожденный своими друзьями Шита Истамулов призвал всех чеченцев к "священной войне" за восстановление "Имамата Шамиля" и изгнание "неверных" с Кавказа. Следуя этому призыву, вновь восстали Шали, Гойти, Беной.

К середине декабря 1929 г. в центры восстания Гойты и Шали были направлены четыре дивизии пехоты и 28 стрелковая дивизия из Владикавказа. Кроме того, к операциям были привлечены три эскадрона войск ГПУ из Грозного, Владикавказа и Махачкалы. К границам Чечни начали прибывать регулярные части войск ОГПУ. К концу января 1930 г., под личным руководством командующего русских бандформирований под названием "Северокавказский военный округ" - главаря банды - командарма I ранга Белова, в центры восстания было двинуто и несколько дивизий Красной армии. Концентрацией такой солидной силы на относительно маленьком участке Шали - Гойти (население 150 тыс. человек) при отсутствии каких-либо естественно-географических укрытий для ведения оборонительной войны не позволило повстанцам вести долговременные оборонительные сражения. К середине февраля 1930 г. были взяты оба центра восстания. В боях за селение Гойты погибли все лидеры повстанцев во главе с Куриевым и Ахмет-Муллой, а в ожесточённых боях за селение Шали повстанцы во главе с Шитой Истьамуловым отступили с боями горную часть Чечни. Потери со стороны русских банд были огромные. Главарь командарм Белов потерял несколько дивизий, уничтожена был весь 82-й пехотный полк. В боях за Шали русский "красный командарм" Белов потерял ещё одну дивизию, при этом Шита Истамулов с повстанцами вырвался из русского окружения и с боями отступил в горную Чечню.



Чечня, Беной

В конце марта 1930 г. главарь Белов получил свежие силы из числа дислоцированного в Закавказье русского пушечного мяса. Это позволило главарю русских банд развернуть масштабное наступление в горную часть Чечни, чтобы захватить последний пункт повстанцев - горный Беной. После двухмесячных тяжелых боев и большими потерями нового пополнения русских в апреле 1930 г. банда Белова смогла войти в опустевший Беной. Повстанцы с боями прорвались через кольцо окружения русских и, зная традиционное садистское правило русских вооружённых банд уничтожать мирное население, повстанцы вывели всех жителей и командарм Белов в селении Беной не застал ни одного жителя - они эвакуировались подальше от русских садистов в горные трущобы. Белов послал к повстанцам парламентеров с предложением почетного мира: всем, кто добровольно возвращался обратно в аул и сдавал оружие, объявлялась амнистия. Повстанцы ответили, что они вернутся в аулы только тогда, когда Белов уйдет со своими войсками. Белов принял условие и было достигнуто перемирие.

Позднее Шита и его сторонники были амнистированы центральным советским правительством. Шита даже был назначен председателем Шалинского потребительского кооперативного союза. Нол русские опять по своему традиционному вероломству нарушили перемирие. Осенью 1931 г. Истамулов был вызван к районному начальнику ГПУ Бакланову под предлогом вручения ему официального акта амнистии из Москвы и он выпустил в Истамулова всю обойму из своего пистолета. Тяжело раненный Шита насмерть заколол кинжалом Бакланова, но него самого набросилась наружняя охрана и они расстреляли умирающего Шиту. Его брат Хасан ушел в горы и со своими сторонниками до 1935 г. и беспощадно мстил русским шовинист-нацистам и сражался за независимость Каказа от русской оккупации.

Убийство Шиты Истамулова было началом проведения в Чечне большой операции ГПУ по ликвидации "кулацко-контрреволюционных элементов и мулльско-националистических идеологов". По нормам, установленным Грозненским и Ростовским краевыми ГПУ и утвержденным Правительством СССР, было арестовано до 35 тысяч человек. Арестованные были осуждены специально созданной для этой цели чрезвычайной "тройкой" ГПУ под председательством его шефа Г.Крафта. Процент расстрелянных установить хотя бы приблизительно трудно, но на волю из них редко кто вернулся

Русский идол - полу-Бог с сатанинской отметиной капытоногий неодоросль и бастард Сталин понял, что очередная попытка голодомора на Кавказе приведёт к реваншу Кавказского Имамата и отменил своё решение. Говоря по-русски, вождь наложил в галифе. Сталин и ЦК срочно пересмотрели вопрос голодомора на Кавказе под предлогом коллективизации и колхозного движения. Специальным решением русской оккупационной власти ЦК ВКП(б) были осуждены "левые загибщики" в колхозном движении, колхозы были объявлены добровольными объединениями, а в национальных районах, как Чечня и Ингушетия, колхозы были вообще отменены как "преждевременные". Так, благодаря успешной войне Шиты Истамулова и его повстанцев против русских оккупантов, Чечено-Ингушетия была единственной в СССР, в которой не было принудительной коллективизации. В Чечне и Ингушетии разрешалось организовывать только "товарищества по совместной обработке земли", так называемые ТОЗы. Чеченское партийное и советское руководство (Хасман, Журавлев, Арсанукаев) за то, что оно точно выполняя указания секретаря ЦК КПСС Андреева и лично Сталина, попыталось провести на Кавказе очередную акцию голодомора было снято - их объявили "левыми загибщиками". Из Чечни были отозваны недобитые группировки русских банд, именуемых войсками и одновременно для пущего доверия к оккупантам было завезено огромное количество промышленных товаров по низким ценам. Всем повстанцам и их лидерам, была объявлена амнистия от имени центральных оккупационных властей.

Ценой таких огромных потерь, гибели лучших сыновей и дочерей кавказцы спасли свою страну от русского искусственного голода.