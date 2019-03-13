Непреклонные

МЫСЛИ

ГЕНОЦИД

Черкес проворный

К войне заранее приучась,

Он любовался красотой,

Одеждой бранной и простой,

И шашка верная подруга

Вот тот же он, все тот же вид

Непобедимый, непреклонный…

/М.Ю.Лермонтов/

НА ЮЖНОМ РУБЕЖЕ

Кавказ. Южный рубеж Российской Федерации, омываемый с Запада Черным, а с Востока Каспийским морями. С юга Кавказ отделяют от самостоятельных закавказских государств - Грузии, Армении и Азербайджана - знаменитые кавказские горы со многими вершинами, такими как Эльбрус, Казбек. С севера он граничит разными краями и областями России.

На этой территории - семь субъектов России по принципу национальных образований: республики Адыгея (Краснодарский край), Карачаево-Черкесия (Ставропольский край), Кабардино-Балкария, Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан.

Восточные границы Кавказа (Дагестан) омывает Каспийское море, а западная (современный Краснодарский край) - Черное море.

Восточный Кавказ. Его население, названия населенных пунктов, гор, рек и коренных жителей никаких вопросов не вызывают. Это многонациональный Дагестан. Другое дело Западный Кавказ. Там названия местностей, гор, рек и населенных пунктов, оставшиеся не уничтоженными 150 лет назад - чисто черкесские.

Начнем с их названий: Джанитей, Анапа, Нажгабаканский, Афипский, Абинский, Ахтырский, Кабардинка, Пшада, Геленджик, Джубга, Джанхот, Агой, Туапсе, Дагомыс, Сочи и т.д. Чисто Черкесские названия, но без черкесов. Куда они делись?

Предками черкесов были хетты (в некоторых сведениях - хаты), известные с давних времен. Знаменитый Древний Рим никого не опасался так, как хеттов. Существуют исторические сведения о сражениях хеттов с египтянами. Черкесами хеттов прозвали во времена гуннских, а затем татаро-монгольских нашествий, которые завоевывали государство за государством. Во времена этих нашествий для нападения на Русь и Европу самым удобным плацдармом был Кавказ. Хетты неоднократно отражали атаки завоевателей, защитив себя и отрезав путь к кратчайшему движению на Киевскую Русь, Нижний Новгород и Западную Европу. В итоге они должны были наступать через Астраханские степи, пройдя обратно длинный путь.

С этого времени татаро-монголы начали именовать хеттов черкесами. Черкес означает - отрезатель пути. Впоследствии все сопредельные страны, в том числе Османская империя, Персия, Египет также переняли это слово.

Себя они называли адыгами, а иногда черкесами, привыкая к новому названию. Жили они племенами вдоль Черного моря от Азова до Сочи на Западе и по территорию нынешней Кабардино-Балкарии на Востоке. В племена Адыго-Черкесского народа входили Абадзехи, Бжедуги, Жанеевцы, Егерукайцы, Натухайцы, Мамхеги, Кабардинцы, Шапсуги, Темиргоевцы, Убыхи, Махоши, Бесланеевцы, Гатюгайцы. Все с одной верой, культурой и языком, то есть, один этнос с населением около двух миллионов человек. Верховного князя избирали делегаты со всей Черкессии. Например, в XV веке Верховным князем Черкессии стал князь Инал, который сыграл большую роль в консолидации адыгов. Черкесские мамлюки, захватив власть, правили Египтом сто лет, с 1382 года. Инал вернулся с Египта, где он командовал военно-морским флотом Египта в 1453-1461 годах.

У Инала было четыре сына - Кабард, Беслан, Темиргой и Жаней. Когда Инал выделил своим сыновьям приличные территории и людей, их просто называли по имени новых князей - кабардинцы, беслановцы, жанеевцы, темиргоевцы. Так и пошли названия двенадцати племен, которые в виде звезд изображены на Черкесском флаге.

До периода императорства Екатерины II в России - 1762-1769 гг. территория черкесов в первой половине XIX века составляла более 180-ти тыс. кв. км.

О том, что за народ была Черкессия и какова ее трагическая судьба, написаны сотни исторических книг, очерков и монографий знаменитыми историками, военачальниками, этнографами, писателями, культурологами и путешественниками.

Крупный ученый-ботаник, агроном, этнограф И.Н. Клинген, изучивший природу и народ Черкессии, писал… "Горцы прекрасно умели возделывать всякого рода орехи, хурму, яблоки, грушу, винную ягоду, и, несмотря на закон, угощали европейцев прекрасным вином. На юго-востоке занимались они хлопком, особый вид лебеды служил им для добычи селитры, а душистый мед тысячами пудов шел заграницу. Их защитные насаждения вдоль рек, живые изгороди, лесные опушки вокруг полей, древесные группы для затенения, воздушные силосы из листьев и ветвей - все вызывает одобрение агрономов. Веками выработанная система гигиенического режима для предупреждения от лихорадки, особый выбор мест для жилища, пользование водой, распределение работ по времени года в зависимости от вертикального профиля местности - все возбуждает удивление среди гигиенистов. Их плуги и орала, их выносливые горские семена были замечательно приспособлены к местным условиям. Скотоводство велось в огромных размерах, и из молочных продуктов готовили хороший и прочный сыр"…

Возьмем годовой оборот одного из семи крупных рынков Черкессии - Каплу. В Капле они ежегодно забивали до 500 000 баранов и продавали до 200000 бурок. Масса тисового, пальмового и строевого леса грузилась на иностранные корабли. В конце XVIII века общий вывоз товаров доходил по тогдашним деньгам до двух миллионов рублей, а по всей Черкессии - до 12-ти миллионов. Хозяйство процветало во всех его видах, включая коневодство - черкесские кони чрезвычайно ценились, особенно русскими офицерами.

Были развиты ремесла - главным образом изготовление оружия высочайшего качества. Производились металлические доспехи для конных воинов, высоко ценимые далеко за пределами Кавказа; основной ударной силой черкесов была конница.

Военная культура Черкессии находилась на высоком уровне. Черкесы играли значительную роль, как в войнах между государствами Востока, так и во внутренних междоусобицах.

Знаменитая черкесская форма и по сей день считается национальной формой всего Кавказа и Закавказья. Императоры Александр II и Николай II и некоторые элитные воинские подразделения носили эту форму. До настоящего времени эту форму носят Кубанские казаки, переименовав в "Кубанька", а всего по России эту форму носят 28 народностей.

Вспоминая культуру черкесов, нельзя не отметить их высокое гостеприимство, исключительное уважение к старшим, высокий народный фольклор. Райский климат, плодородная земля и стратегическое место черкесов не могли не замечать соседи. Соседями черкесов было на северо-западе Крымское ханство. До второй половины 16 века между Крымским ханством и Черкессией кофликтов не было. Конфликты начались после военно-политического союза части Черкессии-Кабарды с Россией, с ярым врагом Крымских татар, о чем будет изложено ниже.

С ЧЕРКЕССИЕЙ ЛУЧШЕ ДРУЖИТЬ…

С севера Черкессия граничила с Россией, а с востока - дружескими народами: дагестанцами, чеченцами, ингушами и осетинами. Часто они роднились, обменивались культурой, традициями, жили в дружбе и согласии. На юге (южный склон горы Эльбрус) черкесы дружили со сванами, которые считают себя грузинами и Турцией. Турция соблюдала нейтралитет с Черкессией, но помогала Крымскому ханству, с которым она состояла в союзнических отношениях при сражениях со многими государствами Европы, Азии и Африки во времена своего золотого века.

Нейтралитет Турции в отношении Черкессии можно обосновать тем, что в ее армии были черкесы-мамлюки, отчаянно сражавшие за Османскую империю.

Значительное событие в истории Черкессии произошло в XVI веке с появлением первого царя всея Руси Ивана Грозного (1530-1584).

Став полноправным царем, он создал стрелецкие войска с огнестрельным оружием и пушками, начал увеличивать территорию России путем захвата прилегающих земель.

В 1552 году он организовал походы на Казань, Поволжье. Затем захватил часть Сибири, Астраханское ханство, Дагестан и Чечню.

На захваченных территориях построил военные крепости.

В Чечне он построил мощную крепость, которую в его честь прозвали Грозный, ныне столица Чеченской республики.

К 1557 году уже ослабленные войска Грозного стояли у границ восточной Черкессии - Кабарды. Красивая Черкессия - от Чечни с востока до Черного моря на западе, прекрасное Черное море, красивейшая гора Эльбрус с альпийскими лугами.

На этот момент попытка захватить силой не только всю Черкессию, но и ее части - Кабарду, ослабленной армии Ивана Грозного была не под силу. Более того, такая попытка объединила бы три армии против царя - Черкесскую, Крымскую и Турецкую.

Иван Грозный принял решение заключить военно-политический союз в Черкессией. Первые попытки заключения такого союза не увенчались успехом; оказалось, что нужны были согласия всех 12-ти племен черкесов, на что потребовались бы годы, да и все могло бы закончиться ничем.

Здесь Грозный принял хитро мудрое решение - заключить военно-политический союз с мощным в это время племенем Черкессии - Кабардой как первый этап союза с Черкессией. Верховным князем Кабарды на этот момент был Темрюк Идаров, правнук Верховного князя Черкессии Инала, который, как сказано выше, консолидировал всех адыгов после возвращения из Египта.

После 4-х месячных переговоров в 1557 году между Россией и Кабардой был заключен военно-политический союз с соблюдением юридических правил того времени, таких как равноправие сторон, торговля и взаимопомощь, ненападение друг на друга, совместное отражение внешнего врага и т.д.

Миф о добровольном вхождении Кабарды в Россию является искажением исторического факта. В том же году, согласно этому союзу, на северо-востоке Кабарды, в Моздоке, началось совместное строительство русской крепости и трех гарнизонов. Кабарда обеспечивала провиантом, стройматериалами, людскими ресурсами, и первоначально выделила 2000 лошадей кабардинской породы для создания русской конницы.

Моздок был избран неслучайно, так как в стратегическом плане он был неуязвим; там и в окрестностях жили кабардинцы, исповедовавшие христианство, а в остальной массе черкесы в то время исповедовали друидизм (многоверие), в настоящее время мусульманство. Моздок и Моздокский район переданы Северной Осетии(Алания).

Иван Грозный ответил любезностью, пригласив в Москву несколько десятков черкесских знатных семей, в основном родственников князя Темрюка Идарова, наделил их в центре города усадьбами.

На государственной и военной службах в 1557-1558 годах было около 30 черкесов, которые присягнули на верность царю. Князи Бекмурзины, Идаровы и Кармокины, переехавшие в Москву, начали носить фамилию Черкасские, их и детей крестили, многим дали русские имена. В 1558 году Султанук, Буятарук и Михаил Черкасские стали удельными князьями, и жили рядом с царем, ныне ул. Воздвиженка.

В 1559 году Султанук и Буятарук Черкасские отличились в боях против Крымских татар умелым применением конницы, после чего осложнились отношения с Крымским ханством и Кабардой, и между ними начались военные стычки.

Боярин Иван Черкасский в 1562-1563 г. за проявленное мужество в Полоцком походе получил в подарок г. Гороховец и женился на 15-ти летней племяннице Ивана Грозного.

В 1560 году умерла первая жена Грозного Анастасия Романовна, а в 1561 году Иван Грозный женился на дочери упомянутого кабардинского князя Темрюка Идарова - Марии Темрюковне. От брака у них родился сын, но вскоре умер. Мария Темрюковна умерла в 1569 году при загадочных обстоятельствах, как и остальные шесть жен царя. Брат Марии Темрюковны - Михаил Темрюкович был членом Думы и отличился в Ливонской войне.

Про Ивана Грозного написано много, сняты фильмы, в последний раз - многосерийный.

Ни в одном фильме не упоминается о заслугах черкесов, о преданности, о соблюдении военно-политического союза.

В многосерийном фильме вторую жену царя Марию Темрюковну показали как психически больную дикарку, что не соответствует действительности. Как дочь Верховного князя, она была воспитана в аристократической и культурной семье. Ее отец обучался в Каире науке, ее мать имела духовное образование. Как в Кабарде, так и в Москве, Марию Темрюковну обучали языкам, этикетам и княжеским манерам.

После Ивана Грозного значимой фигурой в Российском престоле был Петр I.

Петр I - первый император России, сам из династии Романовых из Пруссии, генетически Гольштейн-Готторп, в течение императорства вел постоянные войны, сам возглавлял армию, осуществил Азовские походы (1695-1696 гг.), Северную войну (1700-1721 гг.), Прутский поход (1722-1723 гг.), взятие Нотебурга (1702 г.), сражение при д. Лесная (1708 г.), сражение под Полтавой (1709 г.) и др.

НЕПОДДАЮЩИЕСЯ

Во всех перечисленных сражениях активно участвовали черкесы. Следует осветить службу одного черкеса - Михаила Алигуковича Черкасского - первого генералиссимуса России.

Из Кабарды в Москву он выехал в 1664 году. В 1668 году он пожалован в стольники. 20 декабря 1674 года - воевода в Новгороде с титулом наместника Ярославского (для дипломатических сношений).

1677-1678 гг. - бояр, показан первый из бояр "у действа", воевода Большого полка у Киева против турок, затем наместник Казани, потом перевод в Москву. Государь его в Москве считал первым из бояр.

1679 год - воевода в полку в Переяславле, воевода в Казани.

1 апреля 1682 года получил вотчину 500 четвертей в Московском, Суздальском и Луховском уездах, член Госдумы. Его близкий друг - князь Голицын. Во время поездок Государь оставлял его первым в Москве, ему поручено "ведать все государственные дела". Для Азовского похода он за свои деньги построил корабль - один из лучших в Российском флоте. Бояре и все приближенные государя единогласно назначили его 1-м генералиссимусом России.

С 1707 г. - воевода в Москве. У него часто обедал царевич Алексей Петрович, сын императора Петра I. Об этом история России умалчивает.

После Петра I царствование императрицы Екатерины II в последней четверти XVIII века считается непосредственным подступом к большой Русско-Кавказской войне. Продолжая политику и военную доктрину Петра I с 1777 по 1780-е годы без согласования ни с Кабардой, ни с другими Черкесскими племенами шло интенсивное строительство крепостей и укреплений от Моздока до Азова (Моздок на черкесском означает глухой лес, а Азов - узкий залив), то есть, от востока до запада Кавказа. Началась массовая раздача плодородных земель Предкавказья российскому дворянству, преимущественно придворной аристократии. Моздокская линия должна была обезопасить эти владения от горцев, т.е. черкесов. Горцы реагировали должным образом, потребовав покинуть линию от Моздока до Ставрополя и возвратить занятые земли. Тяжба за эти земли шла вплоть до окончания Русско-Кавказской войны, о чем вспоминает командующий Томским пехотным полком с июня 1779 по октябрь 1780 года прибалтийский немецкий полковник Фон Штрандман, который затем был переброшен в Кабарду для подавления вспыхнувшего там восстания из-за начала колониального правления. Указанный полк затем послужил зародышем Отдельного Кавказского корпуса. Между русскими войсками, занявшими Моздокскую линию, и горцами начались стычки с человеческими жертвами.

Изначально эта война называлась Русско-Черкесской, но локальные столкновения начались и на Востоке, где жили дагестанцы и чеченцы - коренные жители Кавказа.

Об этом свидетельствуют и записки генерал-майора Мосолова Сергея Ивановича, который воевал на востоке Кавказа. Он вспоминает, что 8 июня 1785 года восстал против русских войск шейх Мансур, поддерживаемый Чечней и частью Кумыков. Шейх Мансур уничтожил отряд полковника Пиери, сначала перебив офицеров, а затем разгромив деморализованные батальоны. Русские потеряли четыреста человек убитыми, 162 человека пленными. На кавказском направлении работал генерал Гудкович, готовивший донесения в Петербург императрице Екатерине II. Затем на Кавказ были переброшены генералы Зубов и Цицианов. Все они удерживали левый фланг кавказской линии, то есть Восточный Кавказ. Гудкович закончил карьеру в конце 1800-го года, Цицианов в 1806-м году погиб под Баку. Впоследствии на восточный Кавказ были направлены генералы Сергей Алексеевич Гудков, Ермолов, Гуляков, Пишчевич, граф де Рошефур, Рондзевич, Засс, Бояритинский, которые отстояли захваченные земли и заселили их воинственными против горцев казаками.

Таким образом, Русско-Черкесская, а впоследствии Русско-Кавказская война, началась во второй половине XVIII века, а более точной датой считается 1763 год.

После Екатерины II, при которой Крым был завоеван в 1791 году, императорами России стали Павел I (1796-1801 гг.) и Александр I (1801-1825 гг.). За эти годы никакого перемирия между русскими войсками и кавказскими аборигенами не было. Однако масштабных столкновений не произошло. Видимо, это обусловлено нападением французского императора Наполеона на Россию. Именно после этой отечественной для России войны наиболее опытные боевые генералы, такие как Ермолов, Вельяминов и Симборский, были отправлены на Кавказ. При Николае I (1825-1855 гг.) активизировались требования Петербурга. Активизировалось психологическое давление и угрозы со стороны российских войск. Начались карательные действия войск Кавказского корпуса. Сознательная стратегия, направленная на уничтожение посевов, угон скота, разрушение аулов, приводила к массовому голоду и хозяйственному разорению Западного Кавказа.

Царская армия решила наступать на западный Кавказ и с восточной стороны, то есть, с Кабарды, так как на западе черкесы оказывали жестокое сопротивление как противовес всей Черкессии. Кабарда оказалась в тяжелом положении. С одной стороны она в военно-политическом союзе с Россией, с другой стороны - это предательство по отношению к своему черкесскому народу. На этот момент Верховным князем Кабарды был полковник Кучук Жанхотов, который в 1788 году под командованием генерал-майора Горича сражался за Кубанью против турок и крымских татар. Вскоре по указу царя упразднили должность Верховного князя в Кабарде и ввели русское административное управление, то есть, колониальное правление в нарушении военно-политического союза от 1557 года. Жанхотова назначили председателем временного родового суда. Трое его сыновей были против колониальной политики царя.

Первый сын Жанхотова утонул во время переправы через Кубань, второй погиб в окрестностях Георгиевска. Третий сын - Джамбулат, со своим другом по имени Касей создали два отряда вооруженных всадников против царской армии в помощь Западной Черкессии, но пока не вступали в сражения из-за несогласия отца.

Генерал А. А. Вельяминов, который находился в Нальчике, попросил Жанхотова организовать встречу с его сыном Джамбулатом и его другом Касеем для переговоров. Почувствовав недоброе, Жанхотов проявил недоверие, но на него начали оказывать давление генералы Дельпоццо, Ртищев, потомки черкесских генералов из Москвы Александр Бекович и Эльмурза Бекович Черкасские. Жанхотов согласился, и встречу назначили в октябре 1825 года в Нальчинской слободе. Джамбулат попросил отца взять с собой охрану, или огнестрельное оружие, но отец не разрешил. Джамбулат и Касей вошли в резиденцию Вельяминова с одними кинжалами к черкесской форме. Никаких переговоров не было. Как только они вошли, раздалось множество выстрелов. Смертельно раненые Джамбулат и Касей кинжалами успели убить двоих и ранить одного из стрелявших.

Резиденция и вся слобода была окружена отрядами Джамбулата и Касея. Когда они ринулись к резиденции, навстречу пошел Жанхотов и стал умолять их не убивать Вельяминова и его солдат во имя его сына, друга, во имя спасения Кабарды и всей Черкессии. Отряды послушались и разошлись с гневным отчаянием. Жанхотов дал Вельяминову уйти, предоставив ему охрану в пятьсот всадников, которые сопроводили его до Екатеринодара (ныне Краснодар). После этого русские войска начали наступать успешно на западную Черкессию с востока, то есть с Кабарды.

До настоящего времени у черкесов неоднозначное отношение к Жанхотову. Кто-то считает его трусом и предателем, а кто-то - обманутым, желавшим добра и спасения своему народу. Но этого не произошло, а трое его сыновей погибли в неравной, столетней, жестокой войне.

Умер Жанхотов, последний Верховный князь, в 1830 году, похоронили его в принадлежащем ему селении Псыгансу, у реки Черек.

В 1837г. генерал Алексей Александрович Вельяминов, сподвижник Ермолова, направил по поручению Императора Николая 1-го гвардии полковника Хан-Гирея уговорить Черкесов подчиниться требованиям Петербурга. Хан Гирей был выходцем из адыгов племени бжедугов.

ПОКОРНОСТЬ НЕ ДЛЯ НИХ

Император был недоволен тем, что Натухайцы, Шапсуги и Абадзехи упорствовали в покорности. Разговор не получился. Затем император через генерала Симборского потребовал прекратить все враждебные действия и быть покорными, выдать непокорных старшин-анаматов по первому требованию русских властей, через каждые четыре месяца заменять их другими, но не иначе как по назначению русского начальника.

Требовали выдать всех находящихся у них русских беглых и пленных, не принимать непокорных на жительство в свои аулы без ведома русского начальника и не давать пристанища абрекам. Лошадей, скота и баранов, принадлежащих непокорным жителям, в свои стада не принимать, и если таковые где-либо окажутся, то все стада будут изъяты русскими войсками. Сверх того непокорные жители подвергнутся за то взысканию. Повиноваться поставленному от Правительства России Начальнику.

Ежегодно при наступлении нового года черкесы должны поменять выданные им охранные листы. Не исполнившие сего будут почитаться непокорными и не будут пощажены русскими войсками.

Император считал эти условия смягченным вариантом. Но даже этот смягченный вариант противоречил многовековой традиции, психологическому стержню существования черкесов. Им предлагали отречься от самих себя.

Черкесы ответили: оставьте крепости, находящиеся на Черкесской земле, перейдите за Кубань, и мы туда ходить не станем, вы же сюда не ходите. Тогда будем с вами жить в дружбе.

"В письме вашем требуете выдачи от нас анаматов и хотите поставить начальника над нами. Вы написали нам довольно надменное и заносчивое письмо: кто над нами начальник, и кто может давать нам приказания? Тем ли вы возгордились, что овладели на берегу моря клочками земли? Более к вам переговорщиков посылать не будем, и вы не посылайте".

Натухайцы, шапсуги и абадзехи - самые многочисленные из адыгов - отвечали не столь радикально, но вполне решительно. Единственное, на что они были согласны - мирное сосуществование в прежних границах.

В ответ на попытки русских отрядов закрепиться на берегу и в предгорьях объединенные силы черкесских племен в 1840 году фактически разгромили всю черноморскую линию, взяв и разрушив четыре укрепления и вырезав гарнизоны в трех из них. В четвертом - Михайловском защитники в последние минуты, когда горцы уже ворвались в укрепления, взорвали пороховые погреба, похоронив и остатки гарнизона и множество атакующих.

В одном 1840 году были 4 сражения, где погибли около 30000 русских солдат и офицеров. Это по подсчетам русских пленных, которым разрешили похоронить сослуживцев, а затем и отпустили. Потери черкесов составили менее 6 тысяч. Таких ожесточенных сражений до 1859 года было еще восемнадцать, т.е. каждый год.

За эти страшные 19 лет Черкессия потеряла 2/3 своего боеспособного населения убитыми и ранеными, но выстояла. Потери имперской армии были в разы больше.

Гарнизоны их несли тяжелейшие потери не столько от пуль горцев, сколько от лихорадки. И через 19 лет боевых действий, не принесших решительного успеха ни той, ни другой стороне, генерал Филипсон заключил в конце 1859 года мирное соглашение с абадзехами фактически на компромиссных условиях. Это произошло в Хамкетинском лагере, куда прибыл предводитель абадзехов Магомет-Эмин с большим числом абадзехских старшин и конвоем из 2-х тыс. всадников. После продолжительных переговоров 20 ноября абадзехские старшины с Магомет-Эмином во главе принесли присягу покорности русскому царю (тогда уже Александру 2-му) с оговоркой, что народ абадзехский сохранит неприкосновенную веру, обычаи, земли и будет навсегда освобожден от податей и воинской службы.

В Петербурге известие о присяге вызвал восторг. В этом событии увидели залог скорого перемирия и остальных черкесских племен. Барятинский был пожалован званием генерал-фельдмаршала, а Филипсон получил высокий орден Святого Александра Невского.

Однако Кавказский генералитет в большинстве своем отнесся к соглашению скептически, и несмотря на одобрение высшей власти, не склонен был его выполнять. То, что для Филипсона было принципиальным этапом, для Барятинского и Милютина являло собой тактический ход.

Не все просто было и с горской стороной. Заключение мирных соглашений с горцами осложнялось тем, что не было единых представлений не только между разными народами, но и внутри самого абадзехского народа. По этому поводу М. Ольшевский писал: "Этот мир не мог считаться прочным, т.к. не заключен с общего согласия абадзехского народа, а был махинацией нескольких десятков влиятельных лиц, во главе которых стоял Магомет-Амин. Этот мир был унизителен. Однако этот мир намного способствовал быстрой колонизации Западного Кавказа".

Соглашение давало возможность русским строить новые крепости для гарнизонов и станиц, перегруппировать силы, выработать новую тактику ведения войны для окончательного истребления и изгнания черкесов с родных мест. И эта тактика сработала.

Все черноморское побережье Черкессии красовалось горами, покрытыми красивым и густым лесом, где обитало огромное количество животных. С незапамятных времен, когда черкес уходил на охоту, он не имел права брать с собой больше трех стрел для лука, чтобы не поразить больше трех душ, т.к. по преданиям это считалось грехом. Например: одного большого животного-оленя, медведя или тура; одну маленькую-лису или зайца; одну птицу-тетерева, дрофу или глухаря. Они были отменные стрелки и редко промахивались. Вот в этих лесистых горах черкесам не было равных в бою. Соотношение погибших черкесов и русских в бою в лесах составляло 1:20. Русская артиллерия была мало эффективна в таком ландшафте. Во временном перемирии, заключенном в 1859 году, русский генерал разработал новую военную тактику: с поддержкой артиллерии вырубать и сжигать лес вручную. Это был единственный способ побеждать черкесов, которые знали каждую лесную тропу, как свои пять пальцев, и расстреливали варваров, как беспомощных куропаток. К такой тактике русские войска приступили в 1859 году, и через два года - в 1861 году была завоевана почти половина Черкессии. Под ногами имперских солдат горело все - леса, населенные пункты (аулы), знаменитые черкесские сады, выращиваемые столетиями. Черкесы отступали на юг, в сторону Сочи, к своим братьям Убыхам.

В 1859 году был пленен имам Шамиль князем Борятинским, и восточный Кавказ (Дагестан и Чечня) вышли из войны. Все силы были брошены на Западный Кавказ. Русская армия на Западном Кавказе уже составляла около 300 000 воинов.

16 сентября 1861 император принял депутатов от абадзехов, убыхов, шапсугов. Перед императором предстали убыхский представитель по фамилии Берзегов и один из абхазских старшин, которые выступили с речью о готовности войти в подданство русского императора "соединиться с ним так, чтобы никогда уже не выходить из повиновения поставленному им начальству". Испрашивалось прощение прежних проступков, "совершенных по невежеству и притом в то время, когда они были еще непокорными…". Просили только о том, чтобы русские войска не строили более чем построенных крепостей и укреплений, выдача пленных горцев и возвращение беглых холопов.

ГОСУДАРЬ: ПОСЛУШАНИЕ БЕЗУСЛОВНОЕ

Государь ответил, что примет покорность только безусловную, а устройство быта и судьбы народа поручил кавказскому начальству и указал горцам обращаться с просьбами к графу Евдокимову. Попытки переговоров с Евдокимовым ни к чему не привели. Горцам было отказано во всем, кроме безусловной покорности.

Адыго-черкесских племен особенно мучила проблема "холопов", а попросту говоря рабов. Историк Ольшевский рисовал мрачную картину: "Сколько страданий и мучений, физических и нравственных, претерпевали эти несчастные мирные жители со времени их пленения. Изнуренные тяжкими работами, обессиленные голодом и томимые жаждою, они подвергались поруганиям и побоям; их таскали от одного хозяина к другому, или напоказ толпе, на аркане; они ввергались в душные и грязные ямы, наполненные разными гадами и нечистотами. Спасение пленника заключалось в выкупе или бегстве, в противном случае он, изнывая от страданий и мучений, преждевременно умирал.

Перед переброшенными с востока на запад Кавказа русскими войсками была поставлена цель очистить все побережье Черного моря от Азова до Сочи от всех Адыго-Черкесских племен, заселить побережье русскими, преимущественно казаками.

Началось масштабное наступление имперского войска на Западный Кавказ по искоренению всех черкеских племен Черноморского побережья Кавказа, полномасштабное уничтожение целого народа, издревле проживающего на своей исторической родине.

В ходе кровопролитных боев Русская армия ежегодно теряла 10 процентов личного состава убитыми, не считая раненых. Это составляло 30 тысяч солдат и офицеров. Черкесов погибало уже больше, т.к. русские уничтожали уже мирное население, не жалея ни детей, ни стариков, ни женщин.

Видя национальную катастрофу черкесов, благородная страна Турция совершила великую историческую миссию. Турция знала черкесов. Воспитанные Турцией черкесские мамлюки славились на поле битвы, во времена золотого века Турции. Она предоставила убежище черкесам при условии, что они там будут заселяться на не- плодородных землях, но, тем не менее, это было единственным средством спасения черкесов. И Турция спасла почти половину черкесов от геноцида России, предоставив свои земли. В настоящее время они полноправные граждане Турции и их никто не ущемляет в правах; черкесов там более 7 млн.

Под влиянием Турции и Англии, которые были возмущены действиями Российской империи, в Петербурге был разработан "Проект заселения Западного Кавказа".

Впервые идея о выселении горцев западного Кавказа была сформулирована еще в 1857 году начальником главного штаба Кавказского корпуса Д.А. Милютиным в специальной записке "О средствах к развитию русского казачьего населения Кавказа и к переселению части туземных племен", что было одобрено Петербургом. Однако проект не работал, выгоднее было убивать, чем переселять черкесов, затратив всего по пуле на каждого черкеса.

В этом же 1857 году в январе месяце в Санкт-Петербурге при императоре Александре 2-м был создан секретный комитет. В комитет входило ближайшее окружение императора, но основными фигурами, кроме самого императора, были его брат - Великий князь Константин Николаевич и братья Н.А. и Д.А. Милютины.

В этом секретном комитете разработали три секретных плана.

Первый - скорейшее уничтожение черкесов на Кавказе и приобщение их земель к владениям Российской империи.

Второй - отмена крепостного права, т.е. уничтожение вотчины и приобщение крестьян России к гражданской жизни.

Третий - решение вопроса с Аляской. На Аляску, территория которой составляла 1млн. 519 тыс. кв.км., претендовала мощная страна - Соединенные Штаты Америки. В случае военного конфликта США безусловно уничтожили бы Российскую армию и флот. Россия потеряла бы Аляску не только без выгоды, но и с неимоверными жертвами.

Продать Аляску Соединенным Штатам Америки, не вступив с ними в конфликт было мудрым решением. На вырученные деньги можно было пополнить казну и закрыть рот недовольным помещикам и землевладельцам, заплатив им за потерянных крестьян. Помещики жестко требовали компенсацию за потерянных крестьян-холопов, и грозили императору вплоть до его свержения в случае невыполнения данного требования.

Непосредственным исполнителем проекта был граф Евдокимов, который ненавидел горцев. Его твердым убеждением было, что самое лучшее следствие многолетней, дорого стоившей для России войны есть изгнание всех горцев за море. По проекту горцы могли заселиться на прикубанскую низменность. Не успела часть горцев переселиться на прикубанскую низменность, как Евдокимов своевольно отдал отведенные горцам земли под казачьи станицы, и они остались ни с чем.

Великий князь Михаил Николаевич, наместник Кавказа и командующий Кавказской армией дал задание генерал-майору Ростиславу Фадееву обследовать закубанские округа и выяснить реальное положение переселившихся и оставшихся горцев. В записках Фадеева, называемых "Дело о выселении горцев", автор ужаснулся увиденному: "Кроме распадения общественного быта закубанские черкесы испытали в последнее время такое неимоверное нравственное потрясение, что им уже невозможно от него оправиться, они отданы во власть России, как малые дети. Понятия их до того спутались неслыханным разгромом, что они ничему не удивятся, что бы с ними ни делали и малейшее снисхождение примут за благодеяние.

Едва веришь глазам, видя, как черкес, несколько месяцев тому назад отчаянно прорывавшийся сквозь тройной ряд военных линий, теперь на своей же земле, в глухом лесу робко сторонится перед встречным крестьянином, мальчишка бьет его, и он не смеет отводить ударов, чему я был свидетелем.

Понимая бессилие свое для борьбы против Русской империи, но не понимая еще своих прав русского гражданина, черкесы покорились постигшей их участи и безропотно переносят беспрерывные притеснения и насилие от соседей своих казаков и всякого чужого человека. Даже глядеть они стали какими-то рабами польского пана. Подобной деморализации никогда не было видно. Все нынешнее закубанское туземное население составляет запуганную толпу, которой правительство может дать какое угодно направление… Нечего больше опасаться напуганных и истерзанных остатков черкесского населения. Для казаков сбылась басня об умирающем льве, они топчут черкесов. От безнаказанных убийств до мелких оскорблений, побоев, захвата отведенной им земли. Казаки вооружены, а горцы безоружны, то первым легко себе позволить насилие; побить без причины горца многим доставляет забаву. Когда горец приходит в станицу для продажи своих произведений, казак дает ему, что хочет, половину, четверть того что он требует, и затем гонит его вон. Захваты земли также производятся без зазрения совести не только казаками, но войсками, которые выкашивают у горцев покосы, как сделал ставропольский полк и многие станицы по Кубани и Лабе, или даже хлеба, отданные им начальством, как сделал крымский полк"…

Бывают насилия и покрупнее. Я слышал о многих случаях убийства и разбоя, совершенных казаками над горцами.

НА ГОРЦЕВ - РУССКИЕ ВОЙСКА

Тем временем шло полное физическое истребление русскими войсками не переселившихся горцев. Дотла были сожжены 8000 аулов.

Командовавший Севастопольским пехотным полком, впоследствии ставший известным этнографом Венюков вспоминает: "Март месяц для одного из племени черкесов-абадзехов был роковым. Отряд двинулся в горы, чтобы жечь аул. Это была самая видная, самая поэтическая часть кавказской войны. Мы старались подойти к аулу по возможности внезапно и тотчас зажечь его. Жителям представлялось спасаться, как они знали. Если они открывали стрельбу, мы отвечали тем же, и как наша цивилизация, т.е. огнестрельное оружие было лучше, и наши бойцы многочисленнее, то победа не заставляла себя долго ждать. По обыкновению, черкесы не сопротивлялись, а заслышав пронзительные крики своих сторожевых, быстро уходили в лесные трущобы.

Сколько раз, входя в какую-нибудь только что оставленную саклю, видел я горячее еще кушанье на столе недоеденным, женскую работу с воткнутою в нее иголку, игрушки какого-нибудь ребенка, брошенные на полу в том самом виде, как они расположены забавлявшимся! За исключением кажется одного аула, население которого предпочло сдаться и перейти на равнинную полосу, отведенным для покорных горцев, мы везде находили жилища покинутыми и жгли их дотла".

Сдаться и перейти на равнинную полосу, попросту говоря, в пустыню для горцев означало гибель в рабстве, под издевательствами русских войск и казаков. Черкесам оставалось биться до конца, одновременно перебираясь в Турцию любыми способами.

Черкесы уходили в лес, заманивая русские войска. Кавказский ветеран А.М. Дондуков-Корсаков вспоминал: "Ожесточение русских солдат дошло до последних пределов, когда входя дальше в лес, они увидели изуверски изуродованные трупы товарищей, павших накануне, развешанные по всем деревьям проходимого ими пути.

Но было и другое.

Генерал Г.И. Филипсон писал: "Трофеями этого дня было несколько трупов горцев, у которых отрубили головы, завернули и зашили в холст. За каждую голову Вельяминов платил по червонцу и черепа отправлял в Академию наук". Через год в Ставрополе встретил генерала Засса, ехавшего на санях. Когда он спросил Засса, куда он путь держит, тот ответил, что едет в отпуск и везет Вельяминову в сдачу решенные дела. С этими словами он открыл полость и Филипсон не без омерзения увидел штук пятьдесят голых черепов".

Шел жесткий процесс вытеснения, изгнания физического уничтожения, одним словом геноцид черкесского народа.

Наиболее знатные и состоятельные черкесы заранее подготовили свою эмиграцию и переправились в Турцию, но их не более 2 %.

Уцелевшим от истребления пришлось отправиться в Турцию нищими. В истории этот процесс переселения называется Махаджирством.

Переселенцы вынуждены были за бесценок продавать свое имущество. Такое разорение было обусловлено тем, что турецкое правительство не разрешало горцам брать с собой в Турцию оружие и скот. Брать с собой оружие и пожитки не разрешало и русское начальство, да и переправлять его в Турцию в любом случае было не- возможно.

Горцы не думали так скоро быть побежденными, хотя русские войска превосходили их численность в несколько десятков раз. Распродажу своего имущества они не могли осуществить в силу того, что некому было его покупать, кроме заселенных казаков и русских солдат, которые не давали ни гроша, а отбирали. А пришлось избавиться от своего имущества сотням тысяч людей. Еще до входа войск и заселения казаками цены упали до невероятности. Хорошего быка можно было приобрести за целковый, барана за четвертак, обыкновенную лошадь с седлом и полной сбруей за пять рублей, а породистую рублей за двадцать.

Дорогие шашки в богатой оправе так же отдавались за бесценок, то что прежде ценилось в 200-300 рублей, теперь можно было купить за 30-40 рублей. За древний хороший клинок в свое время отдавали десятки рабов, сотни баранов, теперь же все пошло прахом. Старики, не желая продавать оружие, так долго служившее им, с каким-то немым отчаянием кидали их в море, пишет в своих мемуарах кавказовед Г.А. Дзидзария.

Никакой системы отправки черкесов не было. Трагедия разворачивалась на глазах многочисленных наблюдателей - и русских, и иностранцев, ошеломленных увиденным. Так же Г.А. Дзидзария пишет: "Весь северо-западный берег Черного моря был усеян трупами и умирающими, между которыми сохранялись небольшие оазисы еле живых, ожидавших своей очереди отправления в Турцию".

Выполняя установку Евдокимова, черкесов гнали из родных мест, стремясь как можно скорее очистить черкесский край, не было судов - как турецких, так и русских, способных быстро перебросить эту огромную массу людей через море. Отсюда - мучительная жизнь на прибрежной полосе, голод, болезни.

Специальные научные исследования (отечественные, европейские и турецкие) называют количество изгнанников в пределах 1 млн. человек. Число убитых русскими войсками, погибших от голода, холода и эпидемий во время депортаций точно не известно.

А.П. Берже, официальный историк Кавказа писал: в 1864г. следуя вдоль Анталийского берега я встречал переселенцев и видел их горестное положение, совершенное отсутствие средств к существованию, а свирепствовавшая между горцев эпидемия тифа и оспы делало их положение отчаянным. И действительно, чье сердце не содрогнулось бы при виде, например, молодой черкешенки, в рубищах, лежащей на сырой почве, под открытым небом, с двумя малолетними детьми, из которых один в предсмертных судорогах боролся со смертью, в то время как другой искал утоление голода у груди уже окоченевшего трупа матери. А подобных сцен встречалось не мало.

Очевидец Дроздов и в своей книге "Последняя борьба с горцами на Западном Кавказе" пишет: "Поразительное зрелище представилось глазам нашим по пути: разбросанные трупы детей, женщин, стариков, растерзанные, обглоданные собаками, изможденные голодом переселенцы, едва поднимающие ноги от слабости, падавшие от изнеможения и еще заживо делавшиеся добычей гончих собак… Живым и здоровым некогда было думать об умирающих; им и самим перспектива была не утешительнее; шкиперы из жадности наваливали как груз черкесов, нанимавших их до Малой Азии, и, как груз, выбрасывали за борт при малейшем признаке болезни…

По решению Черкесского совета (Хаса) в Турцию отправляли людей всех возрастов женского пола, юношей до 17 лет и пожилых мужчин. Все остальное мужское население, способное носить оружие, шло на верную смерть против 300-тысячной армии врага. Эта армия пополнялась ежегодно на 10% вместо убитых новыми солдатами и офицерами, а небольшая армия объединенных черкесских племен таяла, т.к. некем было восполнять. Примечателен тот факт, за всю русско-кавказскую войну ни один черкесский воин в бою не был взят в плен, они предпочитали смерть.

Едва ли половина отправившихся в Турцию прибыла к месту. Такое бедствие и в таких размерах редко постигало человечество".

СТРАДАНИЯ ИЗГНАННЫХ

Даже суровый, ненавидевший горцев генерал Ростислав Фадеев, до конца истребления горцев утверждавший, что земли черкесов России нужны, "а в них самих нет надобности", затем признал, что изгнание горцев было чревато "бесчисленными бесчеловечными страданиями".

Потряс его и еще один аспект происходящего - разгул работорговли: "За неимением денег или вещей расплата за перевоз происходила женщинами или детьми.

Исследователь Я.В. Абрамов, уроженец Ставрополя писал "…Весь северо-восточный берег Черного моря был усыпан трупами и умирающими, между которыми лежала масса живых, но до крайности ослабевших и тщетно ждавших, когда их отправят в Турцию".

Отправки ждали полмиллиона человек под открытым небом, без еды. Приходилось ждать по полугоду, году и более".

Разработавший план этого геноцида Д.А. Милютин, в то время уже военный министр в Петербурге, видимо, наслаждался с идеей очищения райского края от коренного населения. Это была смерть для сотен тысяч, и изгнание около 1 миллиона в Турцию, хотя по официальным данным царских военных властей число депортированных адыгов составило 493 тыс. человек. Если это соответствует действительности, то число убитых черкесов составляет 1 400 000 человек, т.к. после геноцида оставалось около 100 тыс. человек из 2 млн.

Нет устоявшихся представлений ни о реальной численности адыгов перед изгнанием, ни о точном числе переселенцев. Бытует мнение, что на отведенные российской властью земли переселилось не более 8% от общего числа черкесов.

Это российский урок бесчеловечности, которому нет ни объяснения, ни оправдания.

Таким образом, войны, которые вели русские под руководством Романовской династии из Петербурга (Екатерина 2-я, Павел 1-й, Александр 1-й, Николай 1-й, Александр 2-й) против мирной страны под названием Кавказ, представляют собой преступления против человечества, которые каждый истинно цивилизованный человек должен всемерно осуждать.

Точной датой окончания русско-кавказской войны считается 21 мая 1864 года. Этот день считается днем памяти жертв черкесов, попавших под геноцид России. В этот день состоялся парад русских войск под г.Сочи, в с.Арткуаж (по черкески Арт-хозяин села, куаж-село). Ныне это место называется Бочаров Ручей, резиденция президента России Путина В.В. Там течет речка, ранее называлась Мидаопс, в переводе с Черкесского непослушная, своенравная речка. После отмены крепостного права в этом месте передали землевладельцу Ивану Васильевичу Бочарову тысячи гектаров земли, и речку переименовали на Бочаров Ручей.

Сочи был последним рубежом черкесской Армии, там заканчивалась черкесская граница. В Сочи и его окрестностях нет ни единого квадратного метра, где не пролита черкесская кровь. Последние жители Сочи и его защитники погибли в Мае 1864 г.

Перед неминуемой гибелью, когда русские войска вошли в Сочи, последние воины разделись до пояса, оставив только подручный кинжал (для самоубийства, чтобы не попасть в плен) и устроили прощальный танец "хэучыч" (по черкески танец смерти). Этот танец и его красивая мелодия по сей день сохранился в народном творчестве черкесов. Русская армия с забавой расстреляла последних танцующих черкесов.

- Это город, где в 2014 году проходила зимняя Олимпиада;

- Это город, где в 2018 году прошел чемпионат мира по футболу;

- Это город, где президент России и его окружение проводят львиную долю года;

- Это город, где нет ни одного коренного жителя, и весь ландшафт пропитан кровью безвинных.

- Это самый красивый город России и курорт для элиты.

Парад победы провели 4 крупных отряда русских войск под командованиями: генерал-майор П.Х. Граббе, генерал-майор П.Н. Шатилов, генерал-майор В.А. Гейман, генерал-лейтенант Д.И. Святополк-Мирской.

Согласно решениям секретного комитета Российской империей, после завоевания Крыма и Кавказа, была осуществлена и третья задача - продажа Аляски.

По договору от 18 марта(30 марта) 1867 года 1 августа 1868 г. Аляска продана США. Барон Эдуард Андреевич Стекль - поверенный в делах в Вашингтоне, в казначействе США получил чек на 7.2 млн. долларов в пользу России. Все три задачи секретного комитета царской России были успешно реализованы. Крым и Кавказ завоеваны, Аляска продана.

С 1889 года началось переселение в г.Сочи русских, армян, греков и частично эстонцев, т.к. все население убыхов было физически истреблено. Следует отметить, что до этого, на 2-й год после окончания этой страшной войны, то есть в 1865г. В Сочи и его окрестностях первыми поселились несколько тысяч армянских и греческих семей. Ровно через 50 лет, в 1915г нечто подобное ,что с Черкессией случилось и с населением Армении от молниеносного набега Турции. К счастью Армения осталась суверенным государством.

В 1966 году властями СССР было принято "Положение о заселении Черноморского округа". Заселялись русскими, украинцами, белорусами, армянами, греками и грузинами. Уцелевшим черкесским племенам негласно было запрещено.

Факт геноцида против черкесского народа несомненен.

Мифическая Атлантида рухнула в океанскую пучину в результате грандиозного природного катаклизма. Историческая Черкессия исчезла в результате катастрофы военно-политической, разработанной Петербургом. Самые жестокие меры к черкесам были применены с 1858 по 1864 годы. В 1864 году закончилась русско-кавказская война. На территории Кавказа осталось около 10% от всего количества черкесов, проживавших в райском краю. Император Александр 2-й устроил пышный пир по этому поводу в Петербурге.

Черкесы за всю свою историю пережили более сорока больших войн, но ни одна не стала для них национальной катастрофой, как Русско-Кавказская война.

Ни одна нация не оказалась в таком положении, как черкесы, разбросанные по всему миру.

Даже в собственной исторической родине, оставшиеся черкесы лишены возможности жить в одном субъекте, искусственно разделенные и разбросанные властями России на три субъекта: Адыгею (Краснодарский край), Карачаево-Черкессию (Ставропольский край) и Кабардино-Балкарию - всего менее 600 тыс. человек. Территория проживания черкесов сократилась в 10 раз. Из 180 тыс. кв.км осталось около 18 тыс. кв.км. 2/3 из которых голые горы, непригодные для проживания. На всем курортном побережье Черного моря исчезли черкесы. А когда-то территория Черкессии доходила от Черного Моря до Каспийского побережья . От Сочи до Тарки.

Места проживания и численность адыгов-черкесов в странах мира.

Абхазия - 2.3 тыс.

Латвия - 1.1 тыс.

Австралия - 1.6 тыс.

Ливан - 1.7 тыс.

Австрия - 3.4 тыс.

Ливия - 77 тыс.

Азербайджан - 609 чел.

Литва - 625 чел.

Алжир - 452 чел.

Мексика - 303 чел.

Аргентина - 473 чел.

Молдова - 160 ч ел.

Бахрейн - 403 чел.

Египет - 82 тыс.

Белоруссия - 1.3 тыс.

Новая Зеландия - 708 чел.

Бельгия - 1.7 тыс.

Португалия - 806 чел.

Болгария - 20 тыс.

Румыния - 106 чел.

Бразилия - 700 чел.

Саудовская Аравия-500чел.

Германия - 42 тыс.

Сербия - 1.4 тыс.

Голландия - 2.1 тыс.

Сингапур - 250 чел.

Дания - 1.8 тыс.

Сирия - 110 тыс.

Израиль - 4.2 тыс.

Судан - 6.3 тыс.

Иордания - 90 тыс.

США - 12.3 тыс.

Ирак - 5 тыс.

Турция - 7 млн. 500 тыс.

Испания - 800 чел.

Туркмения - 1.1 тыс.

Италия - 400 чел.

Украина - 3.3 тыс.

Канада - 2.4 тыс.

Франция - 1.2 тыс.

Катар - 1.5 тыс.

ОАЭ - 4.6 тыс.

Кувейт - 1.2 тыс.

Чехия - 405 чел.

Грузия - 270 чел.

Швеция - 1.1 тыс.

Киргизия - 450 чел.

Эстония - 700 чел.

Казахстан - 1.8 тыс.

Япония - 150 чел.

Великобритания - 2.3 тыс.

ОЛИМПИЙСКИЙ СОЧИ

К 150-тилетию окончания Русско-Кавказской войны (1864-2014г.г.) местом проведения зимних олимпийских игр стал г.Сочи, РФ, историческая родина убыхов, но без единого убыха.

На олимпиаду в г. Сочи Российская Федерация первоначально выделила 12 млрд. долларов.

Так же появился Указ Президента РФ о содействии в возвращении соотечественников на историческую Родину.

Появилась надежда признания геноцида черкесского народа, т.к. Сочи был историческим центром одного из черкесских племен-убыхов, поголовно истребленных и депортированных Российской Империей. Начались поступления многочисленных писем от черкесских организаций во все инстанции Российской власти.

В одном из номеров газеты "Черкесский конгресс" опубликовали ряд развернутых материалов на тему "Почему мы требуем признания геноцида?" Печатали и интервью лидера "Черкесского Конгресса" Адыгеи Мурата Берзегова, чьи потомки были Убыхами. (Вспомним, что речь перед Александром 2-ым в 1861 году держал старейшина убыхов, носивший ту же фамилию).

Берзегов сформулировал проблему так: сегодня позиция Российской Федерации выглядит странной. Обозначая Северо-Западный Кавказ - историческую Черкесию неотъемлемой частью РФ на основании правопреемственности от Российского Государства, которое колонизировало эту территорию, она отказывается нести юридическую ответственность за действия Российского Государства".

Признание геноцида дало бы свои плоды. Можно было бы решить материальную часть - возвращение и обустройство. Это разрешимо федеральной властью и материальной помощью черкесов, проживающих в Российский Федерации (Адыгея, Карачево-Черкессия, Кабардино-Балкария). Возвращение части черкесов воссоздало бы целостность этноса на своей исторической территории, что в конечном итоге обеспечило бы единое национальное образование-республику. В письмах, адресованных Российской власти были ссылки, что преступления геноцида не имеют сроков давности. Согласно Конвенции 1968г., не применяется срок давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Мировое сообщество приняло решение наказывать за это тяжелейшее преступление, не зависимо от того, когда это преступление было совершено. Россия не только ратифицировала эту Конвенцию, но и выступила ее инициатором и активным разработчиком. Основным отличием геноцида от военных действий является именно цель - целенаправленное уничтожение нации как таковой, и оно явно налицо.

Россия признала геноцид армянского народа, видимо из-за того, что от этого поднимается рейтинг страны на международном уровне, и это не связано ни с какими материальными затратами для России. Там и военная база России.

Геноцид черкесского народа признала Грузия, которая хорошо знает Черкессию как доброго соседа. Произошло это знаменательное событие при президентстве Михаила Саакашвили. Победив блестяще на президентских выборах 4 января 2004 года (96.2%) он не прошел мимо этого исторического факта. Как высокообразованные люди, он и его мать Гиули Аласания (профессор-историк, тюрколог) прекрасно знают Кавказ и его историю.

После нескольких обращений с Госдумы Российской Федерации пришел единственный на сегодняшний день ответ: "Среди репрессированных народов Черкесы не числятся".

Этот ответ не назовешь иначе, как издевательство. Да, мы помним, как во время второй мировой войны были высланы в Среднюю Азию крымские татары, карачаевцы, балкарцы, ингуши, чеченцы и другие народы. Они во времена Н.С. Хрущева были возвращены на родные земли.

После такого ответа от общественных организаций "Хасэ", "Черкесский конгресс" и др. российским властям поступили письма с альтернативными предложениями, что можно вернуть часть народа на историческую территорию.

Например, в период русско-кавказской войны вдоль реки Курджипс (в переводе на черкесский - грузинская речка) были уничтожены 150 аулов, сегодня там не более 10 населенных пунктов. Хадыженский, Апшеронский районы Краснодарского края не перенаселены. Мест, родных для черкесов, много, безболезненно можно вернуться, никого не потеснив. Единственная проблема- нежелание Российских властей.

Желающих вернуться на Родину много, почти 70-80% депортированных, но и возвращение их сотой части было бы счастьем народа.

С 2001 года в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках с центром в п.Хабез идет сбор средств (деньги, драгоценности, недвижимость) для оказания материальной помощи черкесам, желающим вернуться на историческую родину.

Даже во времена СССР притесняли черкесов. В 30-х годах 20 века столица Кабардино-Балкарии г.Пятигорск со всеми прилегающими населенными пунктами был передан Ставропольскому краю.

В канун Олимпиады в Сочи этот вопрос был поднят перед президентом России В.В. Путиным. Ответ президента был практически вердиктом, лишающим всяких надежд несчастного и многострадального черкесского народа: "Черкесский вопрос- бессмысленный вопрос…" Кроме этого ответа и ответа от Госдумы РФ, не имеющего ничего общего с черкесским вопросом, на 67 официальных последующих писем никакого ответа не последовало ни от президента, ни от законодательных и исполнительных властей. Указ президента РФ о действии в возвращении соотечественников на историческую родину остался на бумаге.