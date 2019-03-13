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КругозорТОЧКА ЗРЕНИЯ
март '19
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Кликушество

Путина государство долгое?..

… Итак, в "Независимой газете" была опубликована обстоятельная статья Владислава Суркова "Долгое государство Путина". Сурков - не какой-нибудь щёлкопёр, бумагомарака. Он был заместителем руководителя администрации президента России, а сейчас остается его помощником. На его служебных путях немало заметных вех. Это многолетне звучавшее определение "суверенная демократия". Это шумные проявления созданных им молодёжных организаций "Наши", "Россия молодая", "Молодая гвардия", "Сталь" и "Местные".

В статье высказано много восторженных пакостей - очень сомнительных по духу, очень проникновенных по стилю. 

Изводишь единого слова ради
Тысячи тонн словесной руды...

Результат сильно зависит от метода переработки. Можно выделить "зерно", а можно подавиться схоже звучащим... Невольно вспоминается провоцирующее название, не чуждое автору, - "Околонуля". В не очень старой сказке "Ситечко" для отбора хорошего от плохого старик придумал автомат: загрузил, на выходе всё лишнее сепарировалось. Здесь возникает задача: отделить зерна от плевел, буковками выраженных. Загружаешь массу (слов или чего другого), на выходе - извольте - главное.

Воспользуемся подновлённым сказочным аппаратом. Получаем... Что вы думаете? "Никогда не было и вот опять": культ. Причем особый вариант: личности как бы нет, а культ есть и главное - будет. Уже не цветочки, а ягодки. Не на годы, не на десятилетия, а на век!.. 

Сурков вывел на авансцену новое звучание понятия "путинизм". Это слово уже много лет звучит, но в устах мало пропагандируемых политических деятелей. С этакой отрицательной или, в лучшем случае, иронической коннотацией. Как бы из ряда - национализм, гитлеризм, фашизм. Можно отметить важный момент: в совсем не случайном тексте это определение поднялось на уровень некогда славных и даже великих - марксизм, социализм, ленинизм (вот бы еще с прописной буквы начать писать!). У Суркова "путинизм" явился символом силы и перспективности развития долгого путинского государства.

Особый акцент сделан на взаимодействии путинской политики государственного управления с народом, которому присвоено не четко определенное название "глубинного". Вчитаемся: "все институты подчинены основной задаче - доверительному общению и взаимодействию верховного правителя с гражданами. Различные ветви власти сходятся к личности лидера, считаясь ценностью не сами по себе, а лишь в той степени, в какой обеспечивают с ним связь".

Невольно возникает лермонтовская аллюзия:

Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Только без прощания с некогда обреченной Россией, а с приветствием на долгие годы. У Суркова это преподносится почти как молитва: "Господь будет царствовать во веки веков. Господь, царство Его пребудет вовеки и на вечные времена".

Со странным оптимизмом прозвучала мысль о территориальном расширении страны. "Обрушившись с уровня СССР до уровня РФ, Россия рушиться прекратила, начала восстанавливаться и вернулась к своему естественному и единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов". Крым, юго-восток Украины, кому готовиться к этакому естественному продолжению истории путинского государства?

Создалось впечатление, что есть противоречие между стилем изложения и смыслом написанного. Высокий стиль написанного как бы навязывает материал интеллектуалам, простота посылок, если предполагать их осмысленность, должна дойти до "глубинного народа". Зачем? Почему? Для чьего мозга предназначено всё это?

А вдруг все мои размышления от лукавого. И в основе текста не авторские оценки многих аспектов сегодняшнего дня России, а закамуфлированная ирония. В статье упомянуто имя известнейшего американского мистификатора Финеаса Барнума (Phineas Taylor Barnum) - может, неспроста? И есть какой-то особый подтекст, плохо читаемый нами, смертными? Дай бог...Может, в длинном тексте упрятана политическая мистификация смелого человека. С удовольствием бы поверил, но многолетние проправительственные ухищрения Суркова, как мне кажется, не оставляют места для такой привлекательной интерпретации.

Царство Путина, долгое государство Путина - крикливо звучит в ушах. Автор обещает, что на весь текущий век. Печальный прогноз для страны и мира!..

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