Вас никто не заменит

ПРОЩАНИЕ

Не стало Марлена Хуциева….

Согласно дат в календаре, добрых 93 года с учётом истории страны с 1925 года по нынешний день - срок пребывания в этом мире более, чем достойный. Сие почти логично и с точки зрения того, что весна на любой улице в стране давно закончилась; наступили заморозки.

Конечно, можно пройтись по "Заставе Ильича", но тех лиц, которые он, Хуциев, снимал, которые навсегда остались с нами, - уже нет.

Другие тротуары, вымощенные плиткой, другие разговоры….

"Июльский дождь" высушен современными специалистами высушивания души, культуры, человечности. Всё это заменено пропагандистским угаром от реальных, а более - от не реальных побед.

Такого разворота событий не могли предвидеть те, для кого воспоминания о пройденном - "Был месяц май", были полны надежды на жизнь.

В современном круговороте трудно представить даже возможность "Послесловия"…

Вы могли стать Председателем Союза кинематографистов - возможно, совестью нашего цеха и мерой творческой и человеческой ответственности. Вам, а может быть скорее нам, этого не позволили сделать.

Вас затмило "Утомленные солнцем"…

Вы хотели снимать, но ваши проекты не находили поддержки, финансирования - естественно, ведь они были о культуре, а это слово становится всё более чуждым нашему обществу.

Его самодовольно заменяет чиновничье чванство, хамство, льющиеся из уст даже официальных представителей страны.

Его вытесняет бескультурье многочисленных шоу как в жизни, так и в СМИ, на сцене, на экране.

В такой атмосфере вашей скромности, культуре интеллигентности нет места.

Увы, скорбно и всё более пусто в нашем мире.

Безусловно, Ваш завет "И всё-таки я верю…", обращенный к нам Вами, Вашими сподвижниками, друзьями, единомышленниками Михаилом Роммом и Элемом Климовым, опять же Ростиславом Пляттом из "Послесловия", многими другими Вашими персонажами - нет, героями - существует и будет существовать, пока людей что-то тянет в тёмное пространство кинозала.

Те, кто умеют видеть и слышать, несмотря на компьютерную и пропагандистскую мишуру, Вас никогда не забудут и Вас никем не заменят.

И - да, Вас никто не заменит…