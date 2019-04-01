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КругозорПоэзияСТРОФЫ
апрель '19
СТРОФЫ

Боль, тоска и радость

Эксклюзив

Нам  муки  творчества  порой  бывают  ближе,
Приятнее,  чем  творчества  порывы.
Непросто  осознать,  что  нами  движет,
Когда  душа  взметнётся  вдруг  игриво
И  полетит,  сметая  все  преграды,
Вселенские  законы  нарушая,
Слив  воедино  боль,  тоску  и  радость
И  все  загадки  мира  разрешая.
И  в  этот  миг  охватит  ощущенье
Такого  всемогущества,  что  боги
Придут  смиренно  попросить  прощенья
За  то,  что  к  человеку  были  строги.
Но  творчества  порывы  быстротечны,
Вдруг  снова  ты  становишься  бескрылым,
Чтоб  жить  обычной  жизнью  человечьей
И  вспоминать  печально  то,  что  было.
 
                    * * *     

Окровавленною  лентой
Край  земли  закрыл  свой  стан.
Солнце  сходит  с  постамента
В  тёмно-синий  океан.
Туч  багровых  многоклочье
Громоздится  над  рекой,
Видно,  будет  этой  ночью
Недоступен  нам  покой.
Будет  гром  и  шквальный  ветер,
Будут  волны  в  полный  рост…
Нас  уже  пугали  этим,
Но  не  очень  удалось.

                   * * *     

Жизнь  нам  дана,  чтоб  мы  вдохнули  жизнь
В  безжизненные  серые  понятья.
Упорно  серость  держит  рубежи,
От  жизни  отделённые  заклятьем.
Идёт  вовсю  вселенская  война,
И  выживает  жизнь  пока  лишь  чудом.
Но  коль  уступит  серости  она,
То  превратится  в  серой  пыли  груду.
И  перейдёт  на  сторону  врага,
И  с  жизнью  будет  яростно  бороться.
Ведь  больше  призового  пирога
Тому,  кто  выиграл  сраженье,  достаётся.
Но  жизнь  пока  на  нашей  стороне,
И  есть  у  нас  все  шансы  на  победу.
Беру  в  подмогу  истину  в  вине
И  с  серостью  опять  на  битву  еду.

                  * * *     

Куда-нибудь  когда-нибудь
Мы  все  приходим  непременно.
Вздыхает  облегчённо  грудь,
И  этот  вздох  на  перемену.
На  перемене  никуда
Идти  не  нужно  -  жизнь  прекрасна!
Вот  так  бы  и  текли  года:
Неторопливо,  мирно,  ясно.
Но  неизменно  новый  путь
Нам  выбирает  Провиденье.
И  снова  мы  куда-нибудь
Бредём  как  призрачные  тени.

                    * * *     

Жизнь  невозможно  задержать,
Она  кипит  и  колобродит.
И  словно  острие  ножа
Сквозь  временной  заслон  проходит.
Жизнь  уходила  в  Никуда
И  там  плела  свои  интриги.
Текла  вода
Через  года
И  уходила  прямо  в  книги.
И  мысли  растворялись  в  ней
И  воду  делали  живою.
И  шёл  круговорот  идей,
Осуществляя  жизнь  собою.

                          * * *    

Мысль,  сохранённая  в  словах,  -
Всего  лишь  отпечаток  мысли.
Она  ущемлена  в  правах,
Хоть  в  откровеньях  себя  числит.
Затянутая  в  рамки  слов
И  потерявшая  свободу,
Мысль  мечется  среди  голов,
Но  всё  ленивей  год  от  году.
Слова  -  словно  тугой  корсет,
А  мысль  без  слов  метаморфозна
И  излучает  яркий  свет,
То  нежный,  то  смешной, то  грозный.
  
                        * * *     

Я  не  знаю,  не  знал  и  ранее,
Есть  ли  польза  от  разных  дум.
Знаю:  главное  достояние  -
Наш  недюжинный  задний  ум.
Задубевший,  в  боях  проверенный,
Он  всегда  нам  укажет  путь.
Только  жаль,  что  он  сивым  мерином
Нас,  чуть  что,  норовит  лягнуть.
                 
О  Времени  и  о  них

Я  начинаю  стих
О  Времени  и  о  них.
Они  душу  Времени  пьют
И  в  бубны  победно  бьют.
Они  клещами  впились
Давно  уже  в  нашу  жизнь.
Добычу  себе  приглядев,
Людские  маски  надев,
Как  полчища  серых  мышат
Повсюду  они  шуршат.
И  в  небе  они   и  в  земле,
Они  и  в  тебе  и  во  мне.
Их  воля,  как  тяжкий  гнёт,
Коверкает  нас  и  мнёт.
Доколе  же  их  терпеть?
Как  долго  ими  болеть?
Когда  же  придёт  рассвет
И  кончится  этот  бред?..
И  я  написал  бы  стих
О  Времени,  но  без  них.
                               
                          * * *      

В  последний  раз  пишу  я  о  сатире.
В  конце  концов,  к  чему  весь  этот  вздор.
Что  толку  от  сатиры  в  этом  мире  -
Лишь  только  озлобление,  раздор.
Объект  сатиры  не  проймёшь  стихами
И,  видимо,  давно  пора  понять,
Что  если  бросишь  в  пруд  смердящий  камень,
То  будет  лишь  усиленней  вонять.
К  примеру,  я  скажу,  что  власть  бездарна,
Но  разве  это  для  людей  секрет?
Во  все  века  в  масштабе  планетарном
Примеров  умной  власти  просто  нет.
Ведь  если  б  хоть  однажды  на  планете
У  власти  стали  сильные  умом,
То  разве  после  этого  на  свете
Жить  стали  бы,  как  мы  теперь  живём?
Нет,  все  идеи  с  треском  провалились,
Все  цели  оказались  миражом,
Всё  время  люди  с  призраками  бились
И  выяснялось,  что  не  так  живём.
Вскрывать  болезни  -  в  этом  суть  сатиры.
Но  то,  что  мы  больны,  понятно  всем.
К  чему  же  бесполезно  бряцать  лирой,
Не  предложив  решения  проблем?
 
                   * * *

Ни  горя,  ни  тоски,  ни  огорчений
Не  будет  у  сошедшего  с  ума,
Ведь  у  него  кусками  развлечений
Наполнена  дорожная  сума.
И  время  для  него  не  цепь  событий,
А  из  обрывков  спутанный  клубок,
Где  есть  и  нити  мировых  открытий,
И  рома  веселящего  глоток,
И  чувство  безмятежного  полёта,
И  теплота  младенческого  сна…
Всё,  что  угодно,  есть  у  идиота.
Жизнь  для  него  привычна  и  ясна.
Но  боже  упасти  такую  ясность
Вдруг  получить  взамен  того,  что  есть.
Ведь  наша  жизнь  лишь  до  тех  пор  прекрасна,
Пока  загадок  в  ней  не  перечесть.
 
           В.В.Карпенко

Люблю  я  шахматы  за  то,
Что  ум  мгновенно  пробуждают.
За  шахматной  доской  никто
Ленивым  долго  не  бывает.
 
Здесь  мир  особенный  сокрыт,
Здесь  все  фигуры  -  те  же  люди.
И  каждая  свой  путь  творит,
Не  зная,  что  с  ней  дальше  будет.
 
Здесь  крови  нет,  но  бой  суров.
И,  в  рукопашную  бросаясь,
Дерутся  как  за  отчий  кров,
За  жизнь  свою  не  опасаясь.
 
Вот  пешки  двинулись  вперёд  -
И  мясорубка  закружилась.
Себе  наград  никто  не  ждёт,
Лишь  бы  атака  получилась.
 
Смешалось  всё:  ладьи  и  кони,
Погиб  не  первый  офицер.
Король,  спасаясь  от  погони,
Подал  губительный  пример.
 
Партнёр  уже  грозится  матом.
Не  трусь,  а  соберись  умом.
Как  настоящие  солдаты,
Спасти  сумей  родимый  дом.
 
Не  удалось.  Всему  конец.
И  крах  твой  к  выводу  подводит:
Да!  Каждый  шахматист  -  боец,
Но  вот  не  каждый  полководец.
 
                  Поэту

Любая  жизнь  -  священный  дар  природы.
Ты  на  судьбу  обиды  не  держи.
И,  проходя  крутые  виражи,
Спаси  одно  лишь:  дух  свободы.
 
И  пусть  порой  беснуются  вожди
Иль  кротко  призывают  нас  к  смиренью,
Своим  стихом  веди  народ  к  прозренью,
Но  от  него  прозрения  не  жди.
 
Народ  -  толпа.  Толпа  тогда  народ,
Коль  у  неё  рождаются  поэты.
А  канули  поэты  в  Лету,
Народа  нет.  Он  выродился  в  сброд.

                     * * *     

Человеческий  мозг  от  рожденья
Связан  путами  глупых  условностей.
Мы  лелеем  всю  жизнь  заблужденья,
Упиваясь  своей  бестолковостью.
Ветер  времени  пыль предрассудков
Заметает  в  углы  подсознания.
Жизнь  -  весьма  неудачная  шутка,
А  совсем  не  венец  мироздания.

    * *  *

 Рабы молчат, покуда свищет кнут,
И руку бьющую с подобострастьем лижут,
И на богов с готовностью плюют.
О, Как я эту свору ненавижу!
Жалеть людишек с рабскою душой
С времён Христа всё больше входит в моду.
И люди покрываются паршой
Привычным представлениям в угоду.
И рабское сознание ползёт,
Распространяясь медленно повсюду,
И чувства благородные грызёт
И превращает их в страстишек груды.
И пеплом покрываются мечты,
И загнивает мозг в безделье бурном,
И тяжесть порождённой пустоты
Швыряет жизни, словно мусор в урны.
Рабы кричат, свободу ощутив.
Но вовсе не от счастья, а от страха.
Им непривычен вольности мотив,
Оковы с душ не снять единым махом.
Рабам от рабства не уйти вовек.
Они всегда отыщут господина.
Раб только внешне в чём-то человек,
А в сущности - двуногая скотина.

1993 г.


Вот и всё: все этапы пройдены,
Впереди - лишь могильный крест.
До свиданья, Россия, Родина,
Ухожу я из этих мест.

Не увижу твоих просторов я,
Не услышу я песен твоих.
Без меня ты умчишься в Историю,
Словно тройка коней лихих.

Что же дальше? Какой же кучер
Эту тройку погонит вперёд?
Посмотри, может, всё же лучше,
Если вожжи возьмёт народ?

Как сироты мы в жизни были.
Ты, Россия, - неважная мать.
Мы тебя беззаветно любили,
Шли не раз за тебя умирать.

Ты была холодна и спокойна:
Что ж, умрут - есть ещё сыновья.
И лились нескончаемо войны
Под пронзительный крик воронья.

И сыны твои падали с верой,
Что не зря отдают свою жизнь.
Оказалось, всё это химеры,
Наша вера была в миражи.

Вот и всё: все этапы пройдены,
Впереди - лишь могильный крест.
До свиданья, Россия, Родина,
Ухожу я из этих мест.

1992 г.


Процесс пошёл. Но не туда зашёл.
И о причинах можно спорить долго.
Но вот одно мне ясно хорошо:
Причина главная - утрата чувства долга.
У каждого есть от рождения долг,
Порой он виден, чаще же неясен.
Но если ты свой долг исполнить смог,
То путь твой в этой жизни не напрасен.
А коли долг потерян - ты балласт;
Брак, второпях допущенный природой.
Ты можешь быть нахрапист и зубаст,
Как в общем-то и следует уродам.
И намертво вгрызаясь в эту жизнь,
К вершине ты всю жизнь ползёшь упрямо.
Но ты - балласт. И как ни егози.
Итогом будет мусорная яма.

…На куче мусора жизнь новая взойдёт.
И в кущах человеческого сада
Всё повторится. И процесс пойдёт,
Но, может быть, на этот раз как надо.

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