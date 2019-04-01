Боль, тоска и радость
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Нам муки творчества порой бывают ближе,
Приятнее, чем творчества порывы.
Непросто осознать, что нами движет,
Когда душа взметнётся вдруг игриво
И полетит, сметая все преграды,
Вселенские законы нарушая,
Слив воедино боль, тоску и радость
И все загадки мира разрешая.
И в этот миг охватит ощущенье
Такого всемогущества, что боги
Придут смиренно попросить прощенья
За то, что к человеку были строги.
Но творчества порывы быстротечны,
Вдруг снова ты становишься бескрылым,
Чтоб жить обычной жизнью человечьей
И вспоминать печально то, что было.
* * *
Окровавленною лентой
Край земли закрыл свой стан.
Солнце сходит с постамента
В тёмно-синий океан.
Туч багровых многоклочье
Громоздится над рекой,
Видно, будет этой ночью
Недоступен нам покой.
Будет гром и шквальный ветер,
Будут волны в полный рост…
Нас уже пугали этим,
Но не очень удалось.
* * *
Жизнь нам дана, чтоб мы вдохнули жизнь
В безжизненные серые понятья.
Упорно серость держит рубежи,
От жизни отделённые заклятьем.
Идёт вовсю вселенская война,
И выживает жизнь пока лишь чудом.
Но коль уступит серости она,
То превратится в серой пыли груду.
И перейдёт на сторону врага,
И с жизнью будет яростно бороться.
Ведь больше призового пирога
Тому, кто выиграл сраженье, достаётся.
Но жизнь пока на нашей стороне,
И есть у нас все шансы на победу.
Беру в подмогу истину в вине
И с серостью опять на битву еду.
* * *
Куда-нибудь когда-нибудь
Мы все приходим непременно.
Вздыхает облегчённо грудь,
И этот вздох на перемену.
На перемене никуда
Идти не нужно - жизнь прекрасна!
Вот так бы и текли года:
Неторопливо, мирно, ясно.
Но неизменно новый путь
Нам выбирает Провиденье.
И снова мы куда-нибудь
Бредём как призрачные тени.
* * *
Жизнь невозможно задержать,
Она кипит и колобродит.
И словно острие ножа
Сквозь временной заслон проходит.
Жизнь уходила в Никуда
И там плела свои интриги.
Текла вода
Через года
И уходила прямо в книги.
И мысли растворялись в ней
И воду делали живою.
И шёл круговорот идей,
Осуществляя жизнь собою.
* * *
Мысль, сохранённая в словах, -
Всего лишь отпечаток мысли.
Она ущемлена в правах,
Хоть в откровеньях себя числит.
Затянутая в рамки слов
И потерявшая свободу,
Мысль мечется среди голов,
Но всё ленивей год от году.
Слова - словно тугой корсет,
А мысль без слов метаморфозна
И излучает яркий свет,
То нежный, то смешной, то грозный.
* * *
Я не знаю, не знал и ранее,
Есть ли польза от разных дум.
Знаю: главное достояние -
Наш недюжинный задний ум.
Задубевший, в боях проверенный,
Он всегда нам укажет путь.
Только жаль, что он сивым мерином
Нас, чуть что, норовит лягнуть.
О Времени и о них
Я начинаю стих
О Времени и о них.
Они душу Времени пьют
И в бубны победно бьют.
Они клещами впились
Давно уже в нашу жизнь.
Добычу себе приглядев,
Людские маски надев,
Как полчища серых мышат
Повсюду они шуршат.
И в небе они и в земле,
Они и в тебе и во мне.
Их воля, как тяжкий гнёт,
Коверкает нас и мнёт.
Доколе же их терпеть?
Как долго ими болеть?
Когда же придёт рассвет
И кончится этот бред?..
И я написал бы стих
О Времени, но без них.
* * *
В последний раз пишу я о сатире.
В конце концов, к чему весь этот вздор.
Что толку от сатиры в этом мире -
Лишь только озлобление, раздор.
Объект сатиры не проймёшь стихами
И, видимо, давно пора понять,
Что если бросишь в пруд смердящий камень,
То будет лишь усиленней вонять.
К примеру, я скажу, что власть бездарна,
Но разве это для людей секрет?
Во все века в масштабе планетарном
Примеров умной власти просто нет.
Ведь если б хоть однажды на планете
У власти стали сильные умом,
То разве после этого на свете
Жить стали бы, как мы теперь живём?
Нет, все идеи с треском провалились,
Все цели оказались миражом,
Всё время люди с призраками бились
И выяснялось, что не так живём.
Вскрывать болезни - в этом суть сатиры.
Но то, что мы больны, понятно всем.
К чему же бесполезно бряцать лирой,
Не предложив решения проблем?
* * *
Ни горя, ни тоски, ни огорчений
Не будет у сошедшего с ума,
Ведь у него кусками развлечений
Наполнена дорожная сума.
И время для него не цепь событий,
А из обрывков спутанный клубок,
Где есть и нити мировых открытий,
И рома веселящего глоток,
И чувство безмятежного полёта,
И теплота младенческого сна…
Всё, что угодно, есть у идиота.
Жизнь для него привычна и ясна.
Но боже упасти такую ясность
Вдруг получить взамен того, что есть.
Ведь наша жизнь лишь до тех пор прекрасна,
Пока загадок в ней не перечесть.
В.В.Карпенко
Люблю я шахматы за то,
Что ум мгновенно пробуждают.
За шахматной доской никто
Ленивым долго не бывает.
Здесь мир особенный сокрыт,
Здесь все фигуры - те же люди.
И каждая свой путь творит,
Не зная, что с ней дальше будет.
Здесь крови нет, но бой суров.
И, в рукопашную бросаясь,
Дерутся как за отчий кров,
За жизнь свою не опасаясь.
Вот пешки двинулись вперёд -
И мясорубка закружилась.
Себе наград никто не ждёт,
Лишь бы атака получилась.
Смешалось всё: ладьи и кони,
Погиб не первый офицер.
Король, спасаясь от погони,
Подал губительный пример.
Партнёр уже грозится матом.
Не трусь, а соберись умом.
Как настоящие солдаты,
Спасти сумей родимый дом.
Не удалось. Всему конец.
И крах твой к выводу подводит:
Да! Каждый шахматист - боец,
Но вот не каждый полководец.
Поэту
Любая жизнь - священный дар природы.
Ты на судьбу обиды не держи.
И, проходя крутые виражи,
Спаси одно лишь: дух свободы.
И пусть порой беснуются вожди
Иль кротко призывают нас к смиренью,
Своим стихом веди народ к прозренью,
Но от него прозрения не жди.
Народ - толпа. Толпа тогда народ,
Коль у неё рождаются поэты.
А канули поэты в Лету,
Народа нет. Он выродился в сброд.
* * *
Человеческий мозг от рожденья
Связан путами глупых условностей.
Мы лелеем всю жизнь заблужденья,
Упиваясь своей бестолковостью.
Ветер времени пыль предрассудков
Заметает в углы подсознания.
Жизнь - весьма неудачная шутка,
А совсем не венец мироздания.
* * *
Рабы молчат, покуда свищет кнут,
И руку бьющую с подобострастьем лижут,
И на богов с готовностью плюют.
О, Как я эту свору ненавижу!
Жалеть людишек с рабскою душой
С времён Христа всё больше входит в моду.
И люди покрываются паршой
Привычным представлениям в угоду.
И рабское сознание ползёт,
Распространяясь медленно повсюду,
И чувства благородные грызёт
И превращает их в страстишек груды.
И пеплом покрываются мечты,
И загнивает мозг в безделье бурном,
И тяжесть порождённой пустоты
Швыряет жизни, словно мусор в урны.
Рабы кричат, свободу ощутив.
Но вовсе не от счастья, а от страха.
Им непривычен вольности мотив,
Оковы с душ не снять единым махом.
Рабам от рабства не уйти вовек.
Они всегда отыщут господина.
Раб только внешне в чём-то человек,
А в сущности - двуногая скотина.
1993 г.
Вот и всё: все этапы пройдены,
Впереди - лишь могильный крест.
До свиданья, Россия, Родина,
Ухожу я из этих мест.
Не увижу твоих просторов я,
Не услышу я песен твоих.
Без меня ты умчишься в Историю,
Словно тройка коней лихих.
Что же дальше? Какой же кучер
Эту тройку погонит вперёд?
Посмотри, может, всё же лучше,
Если вожжи возьмёт народ?
Как сироты мы в жизни были.
Ты, Россия, - неважная мать.
Мы тебя беззаветно любили,
Шли не раз за тебя умирать.
Ты была холодна и спокойна:
Что ж, умрут - есть ещё сыновья.
И лились нескончаемо войны
Под пронзительный крик воронья.
И сыны твои падали с верой,
Что не зря отдают свою жизнь.
Оказалось, всё это химеры,
Наша вера была в миражи.
Вот и всё: все этапы пройдены,
Впереди - лишь могильный крест.
До свиданья, Россия, Родина,
Ухожу я из этих мест.
1992 г.
Процесс пошёл. Но не туда зашёл.
И о причинах можно спорить долго.
Но вот одно мне ясно хорошо:
Причина главная - утрата чувства долга.
У каждого есть от рождения долг,
Порой он виден, чаще же неясен.
Но если ты свой долг исполнить смог,
То путь твой в этой жизни не напрасен.
А коли долг потерян - ты балласт;
Брак, второпях допущенный природой.
Ты можешь быть нахрапист и зубаст,
Как в общем-то и следует уродам.
И намертво вгрызаясь в эту жизнь,
К вершине ты всю жизнь ползёшь упрямо.
Но ты - балласт. И как ни егози.
Итогом будет мусорная яма.
…На куче мусора жизнь новая взойдёт.
И в кущах человеческого сада
Всё повторится. И процесс пойдёт,
Но, может быть, на этот раз как надо.