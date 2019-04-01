ПРАЗДНИК СМЕХА

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Под лозунгом "GEMEINSAM JECK!" - весело отпраздновала столица Северного Рейна-Вестфалии очередной традиционный Rosenmontag Рейнского Карнавала - последний понедельник масленицы.

Невзирая на проделки погоды - а с утра, как на грех, зарядил сначала мелкий дождь, переходящий практически в ливень, с порывистом ветром, "умеренным, временами до сильного", - цветисто и изобретательно разряженные дюссельдорфские гуляки, шуты, дураки и карнавальные весельчаки всевозможного возраста, пола и цвета кожи привычно собрались на улицах и площадях города, и особенно в Старом Городе ("Altstadt"), в соответствии с заранее объявленным маршрутом карнавального шествия, твердо веря в то, что праздник состоится в любую погоду.

И - оказались правы! Президент Карнавального Комитета Майкл Лаумен, задержав всё же на целых полтора часа - пережидая стихию - веселое шествие, состоявшее из 124-х разукрашенных тракторов, телег и машин с 8700 участников каравана, с песнями и танцами 24-х музыкальных групп, восторженными криками и, конечно, гигантским количеством бросаемых в толпу халявной "манны с неба" в виде конфет, шоколада, мягких игрушек и проч., дал старт празднику для веселящейся костюмированной публики (а ее набралось, по данным статистики, аж около 600 тысяч!). И "Все шуты - вместе!" Троекратное HELAU! Хелау!"…

Публика по обеим сторонам проезжающего карнавального поезда восторженными возгласами встречает каждую машину. Но, как всегда, в центре особого внимания этого захватывающего шествия - едкие, временами весьма злые, политические острые и подчас очень смешные и узнаваемые куклы-карикатуры любимца горожан, бессменного главного художника дюссельдорфского Карнавала Жака Тилли.

Темы его сюжетов - внутренние, городские, и общемировые - и в этот раз весьма злободневны. Здесь и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, который, по мысли художника, проводимой политикой "пригрел на своей груди" и "вскармливает" ею расизм и национализм. Это и британский премьер-министр Тереза Мэй, которая "влезла своим длинным носом" в британскую экономику и разрушает ее непродуманным "брекзитом". Здесь, конечно (куда ж без них?!) Дональд Трамп и Владимир Путин, разрывающие Договор о нераспространении ядерного оружия, и лидер партии польских консерваторов Ярослав Качиньский, душащий либеральную Польшу, и опять - тот же любимейший персонаж Жака Тилли, американский президент, прикрывающий, как "грязный ангел", Принца Саудовской Аравии Салмана - убийцу журналиста Джамаля Хашогджи, и раздирающая немецкую властную Большую Коалицию "GroKo" политическая свара, где новый лидер христианских демократов (CDU) Аннегрет Крамп-Карренбауэр тянет вправо, а лидер социал-демократов (SPD) Андреа Налес - влево…

Не забыты и устойчивые, непримиримые враги художника Жака Тилли - правоэкстремисты и националисты сегодняшней Германии. Так, мы видим чудовищный лик нацистского босса-пропагандиста доктора Геббельса, который покровительственно и самодовольно дергает за хвост своего нынешнего ученика и последователя, маленького, суетливого и скандального члена "Альтернативы для Германии" (AfD) Бьёрна Хёкке.

"Отличная сатира, - говорит мой сосед по трибуне, - даже если смех застревает у тебя в горле. Убийственно злая сатира!".

И следом - еще сюжет о партии AfD: партия сидит в ванне в "коричневом" соусе, а федеральное Ведомство по защите конституции (Bundesamt fur Verfassungsschutz) смотрит на это сквозь пальцы…

И - внутренняя "больная", широко дебатируемая тема для Германии - дизель: в конфликте задействованы и промышленность, и правительство, и борцы за чистоту экологии…

Вообще, тема экологии планеты отражена во многих элементах праздника. Вот, скажем, сатирический взгляд того же Жака Тилли: машина с узнаваемой фигурой известной сегодня 16-летней школьницы из Швеции Греты Тунберг, которая теперь уже считается чуть ли не иконой движения "Fridays for Future", вместе с которой учащиеся раз в неделю покидают школу и выходят на улицу для выражения своего протеста против вопиющего, с их точки зрения, бездействия властей в ответ на угрозу всемирной катастрофы.

И, наконец, два абсолютно позитивных сюжета. Первый: огромная костюмированная, вся в религиозных атрибутах разных конфессий машина, в которой главный лозунг - толерантность: впервые в Карнавале едут вместе евангелисты, иудеи, католики и мусульмане! И второй сюжет, призывающий шутов двух городов, традиционных, иногда непримиримых, конкурентов Дюссельдорфа и Кёльна - быть ВМЕСТЕ: на автомобиле транспарант, изображающий обер-бургомистров этих городов Генриетту Рекер и Томаса Гайзеля, улыбающихся друг другу: "Несмотря ни на что - шуты вместе!"

В общем, праздник явно удался! И полицейские, коих было и на этот раз около тысячи, весьма довольны.

- На нынешнем Карнавале, - сказал журналистам представитель полиции, - Rosenmontag в рейнской столице прошел, на редкость, спокойно: "всего" 299 человек отправлены в больницы (по сравнению с 590 в прошлом году), и лишь 80 (в 2018-м - 170) пьяных юнцов…

Как стояло на одной из машин; "Tschus bis 2020!". Словом, - Хелау!!!