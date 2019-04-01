"Шагал в юбке"

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Рахиль Баумволь

4 марта 2019 года исполнилось 105 лет со дня рождения Рахили Львовны Баумволь, замечательной еврейской поэтессы, переводчицы, лингвиста.

Рахиль Баумволь родилась в 1914 г. в Одессе. Отец ее был известным режиссером и драматургом еврейского театра. В 1920 году во время гастрольной поездки белополяки убили ее отца, а ее выбросили из вагона поезда, после чего она заболела туберкулезом и три года лежала в гипсе. Мать с маленькой Рахилью перебрались в Москву.

Пятилетней, Рахиль начала сочинять стихи. А когда исполнилось 15 лет, вышел её первый сборник "Детские стихи".

Сначала Рахиль писала на родном идиш, а в тридцатые годы, когда было запрещено печатать на идиш, у нее появились также стихи на русском языке. Но даже на русском её почти не публиковали.

Рахиль Баумволь переводила с идиш стихи близких ей по духу поэтов. Она училась на еврейском отделении литературного факультета Второго МГУ. После окончания учебы работала в Минске, а когда началась война, оказалась в эвакуации в Ташкенте.

Р. Б. очень ценили и с ней дружили писатели К. Чуковский, Л. Чуковская, С. Маршак, М. Петровых, С. Галкин, художник Роберт Фальк и многие другие талантливые люди. Её стихи переводили А. Ахматова, С. Маршак, М. Петровых, В. Инбер, Н.Коржавин, а также ее сын Юлиус Телесин.

Писала Рахиль также сказки для детей и взрослых. Мудрые и наивные, лукавые и смешные, эти дивные миниатюры воспринимались в то затхлое время как глоток кислорода.

В начале 70-х Рахили Баумволь удалось добиться разрешения на выезд в Израиль. Там она получила заслуженное признание. Была награждена несколькими литературными премиями. Опубликовала 15 книг. Блестяще перевела на русский язык роман Башевиса-Зингера "Раб". Среди ее книг - серьезная лингвистическая работа: лексикологическое исследование идишских идиом.

А в СССР все её книги были изъяты из продажи и библиотек и уничтожены.

Я благодарна судьбе, что мне посчастливилось познакомиться с Рахилью Баумволь. Это произошло в последний год её жизни. Мы подружились. Она была уже очень больная и слабая, говорила с трудом. Но глаза - живые и умные. Когда что-то волновало, оживлялась, и чувствовался сильный характер и горячий в прошлом темперамент. Сохранился ясный ум и прекрасная память. Позже я узнала, что она была принципиальной и бескомпромиссной во всем, требовательной предельно к себе и другим.

Рахиль Львовна много рассказывала мне о своей жизни.

С Анной Ахматовой она познакомилась в Ташкенте в эвакуации. После войны в один из своих приездов в Москву Ахматова пригласила Р. Б. в гости. После этого они встречались в доме отдыха "Голицыно". Близки они никогда не были, но Рахиль Львовна преклонялась перед ахматовским талантом. Написанное в это время стихотворение "Прогулка" тронуло Ахматову до слез. Через несколько лет Анна Ахматова подарила Р. Б. свой сборник. В посвящении было написано: "…спасибо за прекрасные стихи". По словам Лидии Чуковской Ахматова называла Р. Б. "Шагалом в юбке".

Рахиль Баумволь давала мне читать сборники своих стихотворений, а также книгу "Сказки для взрослых". Я читала их с наслаждением. Меня подкупила их ясность, наполненность глубоким смыслом, "мудрая простота", как сказала искусствовед Шуламит Шалит. Острый ум, необычайная наблюдательность, талант обобщения - вот характерные особенности ее творчества.

Язык ее стихов необычайно музыкален. У нее прекрасные сравнения и метафоры. ("От тоски по тебе / Оголилась как провод душа", "Эти хлесткие мосты тире / Через реки русского глагола".). Ее сказки-басни, сказки-притчи, афоризмы и просто зарисовки - в них и сатира, и высокая поэзия. Свои афоризмы она называла "маковыми росинками" . Они полны мудрости и доброты. Вот например: "Гора позволила ветру сдуть с себя песчинку и через тысячу лет сравнялась с землей", "Ночью он боялся смерти, а днем - жизни".

В последнее время о ней вспоминали редко. А ведь когда-то в Союзе она была очень известным и уважаемым человеком. До начала антисемитской кампании ее книги выходили миллионными тиражами. Как писала Ш. Шалит, о ее репатриации в Израиль в 1971 году писали еврейские газеты в Америке, Франции, Австралии. К ее приезду в Иерусалиме были запланированы два ее сборника - стихов и сказок. В 1979 году вышел сборник "Три тетради" - новые стихи, отроческие стихотворения и фотокопия детских стихов Рохелэ с ее рисунками.

В апреле 2000 года ее друг, писатель и литературовед Владимир Глоцер опубликовал в "Новом мире" цикл ее стихов, написанных в последние годы.

Вершина её творчества, событие в русской поэзии! Эти стихи были написаны, когда её уже угнетали одиночество и болезни. И сердце сжимается от боли и сострадания.

ЧИТАЙТЕ!