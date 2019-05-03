Мера времени

ВЕХИ

ПЕРВЫЙ ШОК

…После речи Молотова, которая завершилась словами: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!", люди не понимали, что следует делать дальше, как жить, какие ждать изменения. В первые дни московские студенты еще сдавали экзамены, рабочие ходили на работу, детвора играла в садиках…

А уже 25 июня над Москвой впервые заметили немецкий высотный самолёт-разведчик Ю-71. И сразу после этого в жизни москвичей стали происходить изменения. 29-30 июня были приняты постановления о светомаскировке. Все окна требовалось заклеить крест-накрест бумажными лентами. Вышел приказ о сдаче гражданским населением всех велосипедов, радиоприёмников, фотоаппаратов. В случае обнаружения этих предметов в личном использовании человек признавался шпионом со всеми вытекающими последствиями.

Но в целом город продолжал жить своей жизнью. Состояние напряжённого ожидания стало утрачивать остроту новизны и опасности. Люди привыкли к тёмным ночным улицам, к учебным тревогам, к оклеенным стёклам.

Впервые пожар войны коснулся москвичей в их городе 22 июля. В этот день Люфтваффе провели первый массированный налёт на столицу. Всего на задание вылетели с оккупированной территории Белоруссии 220 бомбардировщиков. Бомбежка продолжалась 5,5 часа. Москвичи испытали настоящий шок.



24 июля 1941г. Первая бомбёжка Москвы

В течение трёх недель, до 11 августа, практически каждую ночь совершались налёты фашистской авиации. Немцы прилетали бомбить Москву, но уже не такими огромными "стаями". До конца 1941 года за время бомбёжек погибло около полутора тысяч человек. Причём были случаи, когда люди погибали в подвальных бомбоубежищах. После нескольких таких происшествий, многие москвичи приняли как данность тот факт, что находиться в квартире во время "Воздушной тревоги" настолько же опасно, как и в подвале жилого дома.

Единственное место, которое было более надёжно защищено - метрополитен.



Станция метро Маяковская во время авианалётов на Москву во время Второй мировой войны

Когда начинала реветь сирена, предупреждающая о приближающейся бомбежке, вся наша семья бежала к ближайшей станции метро. Станция Сталинская находилась в 30 минутах от дома. Однажды во время тревоги родители, бабушка, дедушка, 8-летняя сестра, каждый с какими-то узлами, бежали к спасительному убежищу, но в панике они забыли меня, спящую в кроватке. Папа бросился назад к дому, и как только вынул меня из кроватки, находящейся у окна, от взрыва стекло раскололось, обвалилась часть стены и осколки рухнули в кроватку. Мельчайшие частицы стекла впились в нежную кожу, я была в крови и истерично кричала. Папа со мной на руках бежал изо всех сил, чтобы кто-нибудь оказал мне помощь. Народу в метро было так много, что он не нашел там медицинскую сестру, и тогда одна женщина взяла окровавленного ребенка на руки и стала аккуратно вынимать осколки. Понятно, что все это я знаю только из рассказа немногословного папы.

СТОЛИЦА КУЙБЫШЕВ

Вскоре после этого наша семья вместе с военным заводом, на котором работали родители, эвакуировалась в Куйбышев - город, ставший столицей в военное время. Мы ехали в вагонах для перевозки скота, пол устлан соломой, двери вагона были открыты из-за неимоверной жары, вдали были видны сполохи взрывов и слышен грохот пикирующих самолетов. Движущиеся поезда являлись удобной мишенью, и не все доезжали до конечной остановки. Наш эшелон находился под атакой. Поезд много раз останавливался, люди спешно прятались в канавах или кустах. После атаки, подобрав раненых и живых, отправлялись дальше.

Я помню, как мы с сестрой сидим на полу в пустой комнате, прислонившись к стене, и смотрим на пылающие в печке поленья. Мебели - никакой. Я помню голод и холод. Зима в Куйбышеве была суровая. Однажды сестра взяла меня погулять; во дворе мы столкнулись с девочкой, которая жила рядом, а ее мать работала уборщицей в столовой, чистила грязные тарелки. Девочка спросила сестру: хочешь есть? После утвердительного кивка головой, девочка строго сказала: только её не бери. Сестра выпустила мою руку, и они убежали есть объедки.

Я осталась одна на трамвайной остановке. Быстро темнело, и мороз усиливался. Я плакала, но никто не обращал внимания на маленькую девочку. В то время много сирот бродило по городу в поисках укрытия и еды, и я могла быть одной из них. У каждого - свои заботы.

После войны радиостанция "Маяк" много лет вела специальную передачу: родители разыскивали своих пропавших детей, называя имена, которые потерявшиеся дети не помнили. Во время таких передач сестра убегала из дома.

Наступила ночь, народу на остановке всё меньше, когда одна сердобольная женщина подошла ко мне и ласково спросила, где я живу. Я не знала. Она взяла меня на руки и пошла вдоль ближайшей улицы. Она стучала в каждую дверь и спрашивала: это не ваша девочка? Никто меня не знал, всем было не до меня. Женщина устала и решила постучать в последний на улице дом, прежде чем отвести меня в комнату потерявшихся детей. К моему счастью, дверь открыла плачущая бабушка, вся семья искала меня и уже считали потерянной навсегда. Они были так счастливы, что не успели спросить имя этой замечательной женщины.

"ЮДЕ"

Когда мы возвратились в Москву, дом наш был занят посторонними людьми. Брат папы приютил нас. После долгого судебного процесса мы вернулись в наше жилище. Окна были разбиты, кафельные плитки, которые прежде были красивым орнаментом уложены в печи, варварски выбиты, книги сожжены в середине комнаты, пианино расколото топором. Дедушка и папа два года приводили дом в порядок.

Я помню, когда мне было уже пять лет, я гуляла за пределами нашего дома и случайно оказалась среди пленных немцев, которые работали на строительстве Мироновского бассейна. Увидев меня, они перестали работать, опустили лопаты и ломы и уставились заинтересованным въедливым взглядом. Солдат, которые должны охранять пленных, поблизости не было. Я хотела бежать, но ноги приросли к щебню. Один немец, указывая на меня грязным пальцем, прошипел: "юде". Они стали свистеть и хором повторять это незнакомое мне слово. В этом слове было что-то неприятное, и я интуитивно чувствовала себя оскорбленной.



Пленные гитлеровцы

Я побежала, слыша громкий смех позади, слезы катились по моим щекам. Я падала на камни и разбила коленки в кровь. Бабушка меня успокоила, но смысл незнакомого слова не объяснила. Прошло с тех пор семь десятков лет, но этот эпизод врезался в память навсегда.

…Память является единственной мерой времени. Нельзя из памяти стереть свое детство, даже если оно было плохим.

О ГОРДОСТИ ЗА ПОБЕДУ

Сейчас, спустя 74 года после проклятого кровавого месива, горько, что весь мир 8-го мая вспоминает об окончании европейской части Второй мировой войны, а Россия празднует день Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Гордость за Победу вообще подозрительна, ибо за прошедшие десятилетия немало других поводов для гордости - чтобы точно так же масштабно возводить их в ранг символов государственной политики.

Но нынешняя российская пропаганда именно эту Победу возвела во всенародный культ, и именно её использует для милитаризации общественного сознания России. СССР не является единственным победителем во Второй мировой войне - победителями были также США и Великобритания, свой вклад в Победу вложили и другие страны Европы.

Сталинская пропаганда назвала ту войну Великой Отечественной, чтобы скрыть сотрудничество с Германией и раздел сфер оккупации Европы, зафиксированные в позорном пакте Молотова-Риббентропа в 1939 году. Первого сентября 1939 года Германия вторглась на территорию Польши с запада, а 17 сентября Советский Союз начал "освобождение" Польши с востока. После избиения Польши два фашистских государства побратались и устроили совместный "дружественный" парад в ознаменование победы над подавленной страной.

Весь мир воспринимает Победу СССР в Великой Отечественной войне 9-го мая 1945 года как установление советского режима имперской по своей сути оккупации Восточной Европы.

В России празднуют Победу Отечества, которого давно уже нет. Россия, продолжая называть эту войну Отечественной, национализирует Победу, отвергая право на эту Победу для Украины, Казахстана, Беларуси, Эстонии, Латвии, Литвы и других стран, бывших республик Советского Союза, которые, уже никакого отношения к Отечеству СССР не имеют.

Нынешний российский лидер публично и совершенно серьезно заявил, что Россия выиграла бы ту войну без Украины. Россия пытается украсть Победу у других народов СССР, желая стать единственным наследником этой Победы.

ЧТО В ОСТАТКЕ

Российская власть аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Она продолжает поставку туда военной техники, боеприпасов, а также российских солдат и офицеров, отрицая при этом свои действия, то есть публично обманывая как свой народ, так и народы других стран мира. Тем самым Россия своими действиями не только уничтожила доверие между российскими и украинским народом, но и предала память наших дедов, воевавших вместе во Второй мировой войне.

Российская власть осуществляет масштабную информационную войну, пороча украинцев за их желание самостоятельно определять свою геополитическую ориентацию. Россия не извлекла уроков из своей Победы 1945 года. Россия продолжает такую же имперскую милитаристскую практику, как и Германия в первой половине ХХ века, что в свое время и привело к Первой и ко Второй мировым войнам. Россия до сих пор не осмыслила суть Второй мировой войны и суть Победы в этой войне, не оформила это осмысление в общественном дискурсе и не учитывает его в актуальной политике.

Мир не вправе запретить России праздновать ее собственную Победу в Великой Отечественной войне так, как ее власть и ее народ это понимают. Но мир может и должен отказать России в праве на Победу во Второй мировой войне хотя бы потому, что результатом ее было порабощение восточно-европейских народов.

Победу в мировой войне не празднуют в одиночку или со своими. Победу в мировой войне празднуют всем миром. Если союзники в мировой войне перестали быть союзниками, если большая часть мира восстала против России, значит что-то не так в самой России. Мир признает право России на Победу в Отечественной войне. Но мир отказывает России в моральном праве на Победу во Второй мировой войне

23-Й КИЛОМЕТР

Много лет назад мы жили в доме, построенном недалеко от мест боев, проходивших на подступах к Москве. Каждый год 9 мая наша семья шла к монументу, воздвигнутому в память павших бойцов 316 стрелковой дивизии. Здесь мы могли поклониться и членам нашей семьи, не вернувшимся из страшной мясорубки Второй Мировой войны. Мы храним память о прошлом, о суровых днях Великой войны. Здесь земля в грозную осень 1941 года была обильно полита кровью защитников столицы. Здесь проходила линия фронта. И отступать было некуда: за спиной Москва.

23-й километр Ленинградского шоссе - самый близкий к Москве фронтовой рубеж. В Химки - Ховрино на братской могиле советских воинов, павших в боях 1941 года на северо-западных подступах к Москве, сооружена белокаменная надгробная стела. На ней вырублен барельеф, запечатлевший эпизод боя. "Павшим героям в битве великой, насмерть стоявшим в степях Подмосковья, вечная слава и вечная память", - гласит каменная надпись.



Памятник "Советским воинам - защитникам Москвы" на 23-ем километре Ленинградского шоссе

В период ожесточенных боев конца октября и начала ноября сорок первого года здесь было захоронено около 350 солдат и офицеров, умерших от ран в полевом госпитале, находившемся в те дни в парке у станции Ховрино Октябрьской железной дороги.

О БЕССМЕРТНОМ ПОЛКЕ И ХЛАМЕ

Вот создано международное общественно-патриотическое движение "Бессмертный полк". Для сохранения памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят по улицам городов с фотографиями своих родственников - ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.

9 мая 2015 года акция "Бессмертный полк" впервые прошла по улицам Москвы и Красной площади после военного парада к 70-летию Победы. Такие полки были сформированы не только в городах России, Украины и других бывших республиках страны советов, но и во многих странах мира. С течением времени организация этого движения становится более формальной. Часто участникам выдают портреты чужих людей, о судьбе которых они не знают, и демонстранты их охотно выбрасывают сразу по выходе с Красной площади. Мусорные машины загребают ковшом "этот хлам" и свозят на свалку. Это мероприятие становится постыдным издевательством над памятью миллионов погибших.

При Сталине историю советско-германской войны не писали. Сталин понимал, что если написать без пятнышек, то возникнет слишком много вопросов. А если написать правду, то нечем будет гордиться. Говорят, что открыты архивы, но кто может похвалиться, что читал их?

Финал Второй мировой войны - единственная идеологическая опора режима. Эта власть имеет в руках все архивы, весь пропагандистский аппарат, всю прессу, радио и телевидение, подминая под тотальный контроль Интернет, контролируя все научные учреждения страны, имея неограниченные финансовые средства. Но и сейчас не найти правдивой и честной истории Второй мировой войны, если не считать книги Виктора Суворова "Ледокол".

Псевдопатриоты будут и дальше прославлять великое дело Вождя, при этом как будто намерено закрывая глаза на ту цену, которая была заплачена человеческим ресурсом во имя Великой Победы.

Закончу цитатой из книги: "Эта книга-монумент человеческой слепоте, благодаря которой, самый бесчеловечный режим в истории человечества смог просуществовать 74 года. Или, точнее сказать, как монумент той странной болезни уха и глаза, распространённой в коммунистические времена, когда слышали одно, видели другое и ничуть этому не удивлялись".