обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорКТО ЕСТЬ КТО
май '19
КТО ЕСТЬ КТО

Они "Родину не любят"…

О русофобах, космополитах и пр.

Из письма в "Кругозор"

"…вы, бывшие "наши", понимаете-ли, что ваш "Кругозор" это жидовско-хохлятско-чеченский яд против России, который варганят русофобы, космополиты и пр. шавки. Вчера вы - "сознательные коммунисты", а сегодня - холуи дяди Сэма на его подачки…"

А также…

Пушкин Александр Сергеевич (поэт)

"Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног - но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь.

Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и  - то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне "Онегина" я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно - услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится - ай да умница" (Цитата из письма Вяземскому).

Вяземский Петр Андреевич (поэт)

"... Бог голодных, Бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных
Вот он, вот он, русский бог.
Бог "грудей и жоп" отвислых
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог ..
... К глупым полн он благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он русский бог..."

(Из письма Тургеневу, 18 апреля 1828 года)

Глинка Михаил Иванович (композитор, автор оперы "Жизнь за царя")

"…я 1856 года Михаил Иванович уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей" - и шагнул под шлагбаум".

(Из воспоминаний сестры композитора Л.И. Шестаковой ("Русская старина", ежемесячное историческое издание. 1870 г. Том II. Санкт-Петербург, 1870)

Толстой Алексей Константинович (писатель, драматург, поэт)
"Если бы перед моим рождением Господь сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться!" - я бы ответил ему: "Ваше величество, везде, где Вам будет угодно, но только не в России!" У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашего языка... о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, ещё более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с талантами, данными нам Богом".

(Цитата из письма Алексея Толстого Маркевичу 26 апреля 1869 г. (Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т.4. - Москва. издательство "Правда", 1980 г. стр. 445).

Тютчев Федор Иванович (поэт)

"Русская История до Петра Великого - одна сплошная панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело!" (Цитата из "Тютчевианы" Г.И. Чулкова).

Аксаков Иван Сергеевич (поэт, публицист)

"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников!... вы не можете понять тех истинных мучений, которые приходится испытывать от пребывания в этой среде, от столкновения со всем этим продуктом русской почвы. Там, что ни говорите в защиту этой почвы, но несомненно то, что на всей этой мерзости лежит собственно ей принадлежащий русский характер!" (Цитата из писем к родным, 1849-1856).

Тургенев Иван Сергеевич (писатель, поэт, публицист)

"…Он (Тургенев) сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги ("Дым") состоит в фразе: "Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве". Он объяснил мне, что это его основное убеждения о России".

(Цитата о Тургеневе из письма Достоевского Майкову, 16 (28) августа 1867).

Чехов Антон Павлович (писатель, драматург)

"...Весь вечер искали по деревне, не продаст ли кто курицу, и не нашли...

Зато водка есть! русский человек большая свинья. Если спросить, почему он не ест мяса и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения и т.п., а водка между тем есть даже в самых глухих деревнях и в количестве, каком угодно. А между тем, казалось бы, достать мясо и рыбу гораздо легче, чем водку, которая и дороже и везти ее труднее... Нет, должно быть, пить водку гораздо интереснее, чем трудиться ловить рыбу в Байкале или разводить скот".

(Цитата из письма Чехова от 13 июня 1890 г. со ст. Лиственичная, на берегу Байкала (А.П. Чехов "Письма Январь 1890 - февраль 1892 гг.", стр. 114).

Максим Горький (писатель, драматург)

"…И вот этот маломощный, темный, органически склонный к анархизму народ ныне призывается быть духовным водителем мира, Мессией Европы... "вожди народа" не скрывают своего намерения зажечь из сырых русских поленьев костер, огонь которого осветил бы западный мир, тот мир, где огни социального творчества горят более ярко и разумно, чем у нас, на Руси. Костер зажгли, он горит плохо, воняет Русью, грязненькой, пьяной и жестокой".

(Цитата из источника: М.Горький Несвоевременные мысли (LII - LXIV): Заметки о революции и культуре 1917-1918 гг.)

Шукшин Василий Макарович (писатель, режиссер, актер)

"Ложь, ложь, ложь... Ложь - во спасение, ложь - во искупление вины, ложь - достижение цели, ложь - карьера, благополучие, ложь - ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой (Цитата из "Рабочих записей" Шукшина, 1969 г.).

Читайте также

ПРАВДОРУБКА

Хотят ли русские войны?

Хотят ли русские войны?

КИНОХРОНИКА

Документальный фильм "Век безумия"

Документальный фильм "Век безумия"

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Россия - родина джаза,

Россия - родина джаза, и еврейские корни его, о которых не принято говорить

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

История выносит свой приговор

История выносит свой приговор

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Можно родиться Моцартом, но им не стать

Можно родиться Моцартом, но им не стать

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook
фото

мария семенова (USA)   15.05.2019 04:55

"Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм есть рабство".
Лев Николаевич Толстой
Лучше и доступнее сказать нельзя!
  - 1   - 0
фото

Му стафа (Чечня)   15.05.2019 17:54

Саша, привет! Очень злободневная и не сегодня тема этого гоппатриотизма русского мира. «Всю Россию охватил сифилис патриотизма!» - писал ещё А. Герцен, и эта историческая болезнь русского мира продолжается до сих пор. Наблюдая сегодня за русскими, убеждаешься в истинности слов Бернард Шоу. Он в своё время заметил: : "Патриотизм — разрушительная, психопатическая форма идиотизма". Этим массовым идиотизмом плюс мизантропией русизма буквально захлбывается русский мир. Может, наконец, и захлебнётся
  - 0   - 0
фото

Irena Coruzon (Israel)   15.05.2019 20:53

Насчёт высказывания Бернарда Шоу ты очень уместно вспомнил. На самом деле, это всерусский психоз. Это явление аномальное, национальное безумие. Страна захвачена кучкой гангстеров, а вернее, с парсячьим патриотическим визгом одана русским народом на откуп двум сотням воров и убийц, семьи и сами эти воры и убийцы страшнее смерти ненавидят эту страну и всё населяюшее её население, потому их семьи живут в США и на Западе, а русский народ со всех концов мира захлёбывается, как правильно ты заметил, от изобилия патриотизма
- 0   - 0

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Украинская бюрократия

Украинская бюрократия

КОММЕНТАРИЙ ЧИТАТЕЛЯ

В Украине хватит убивать!

В Украине хватит убивать!

КИНОХРОНИКА

По Колыме с Юрием Дудем

По Колыме с Юрием Дудем

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Как вы относитесь к личности нового - шестого - президента Украины Владимира Зеленского?

Самые обсуждаемые

за последнее время

6
Жернова судьбы
5
Яркое и тёмное
5
Чернобыльской зоны первый босс
4
Александр Вертинский: 130 лет со дня рождения
4
Как вы относитесь к личности нового - шестого - президента Украины Владимира Зеленского?
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

15 Мая 2019

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Хаос, которым всяк стремится управлять

Опять в Украине политический ажиотаж и опять наш человек, простой обыватель, не может никак понять: когда это кончится и чем сердце успокоится...

05 Мая 2019

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

Крышка суверенной демократии

— Да ведь как не убиваться?! — возопил Филипп Филиппович, — ведь это какая страна была — вы поймите! На демонстрации и митинги ходили безо всякого разрешения, коммунисты шли по улицам и скандировали: «Банду Ельцина под суд».…

1

22 Апреля 2019

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

Тут так нельзя!

В Украине граждане все - от президента до простого гражданина - доказали, что они выбрали Свободу, и главное - понимают, что это такое.

Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center