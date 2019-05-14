Они "Родину не любят"…

КТО ЕСТЬ КТО

Из письма в "Кругозор"

"…вы, бывшие "наши", понимаете-ли, что ваш "Кругозор" это жидовско-хохлятско-чеченский яд против России, который варганят русофобы, космополиты и пр. шавки. Вчера вы - "сознательные коммунисты", а сегодня - холуи дяди Сэма на его подачки…"

А также…

Пушкин Александр Сергеевич (поэт)

"Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног - но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь.

Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и - то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне "Онегина" я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно - услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится - ай да умница" (Цитата из письма Вяземскому).

Вяземский Петр Андреевич (поэт)

"... Бог голодных, Бог холодных,

Нищих вдоль и поперек,

Бог имений недоходных

Вот он, вот он, русский бог.

Бог "грудей и жоп" отвислых

Бог лаптей и пухлых ног,

Горьких лиц и сливок кислых,

Вот он, вот он, русский бог ..

... К глупым полн он благодати,

К умным беспощадно строг,

Бог всего, что есть некстати,

Вот он, вот он русский бог..."

(Из письма Тургеневу, 18 апреля 1828 года)

Глинка Михаил Иванович (композитор, автор оперы "Жизнь за царя")

"…я 1856 года Михаил Иванович уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей" - и шагнул под шлагбаум".

(Из воспоминаний сестры композитора Л.И. Шестаковой ("Русская старина", ежемесячное историческое издание. 1870 г. Том II. Санкт-Петербург, 1870)

Толстой Алексей Константинович (писатель, драматург, поэт)

"Если бы перед моим рождением Господь сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться!" - я бы ответил ему: "Ваше величество, везде, где Вам будет угодно, но только не в России!" У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашего языка... о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, ещё более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с талантами, данными нам Богом".

(Цитата из письма Алексея Толстого Маркевичу 26 апреля 1869 г. (Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т.4. - Москва. издательство "Правда", 1980 г. стр. 445).

Тютчев Федор Иванович (поэт)

"Русская История до Петра Великого - одна сплошная панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело!" (Цитата из "Тютчевианы" Г.И. Чулкова).

Аксаков Иван Сергеевич (поэт, публицист)

"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников!... вы не можете понять тех истинных мучений, которые приходится испытывать от пребывания в этой среде, от столкновения со всем этим продуктом русской почвы. Там, что ни говорите в защиту этой почвы, но несомненно то, что на всей этой мерзости лежит собственно ей принадлежащий русский характер!" (Цитата из писем к родным, 1849-1856).

Тургенев Иван Сергеевич (писатель, поэт, публицист)

"…Он (Тургенев) сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги ("Дым") состоит в фразе: "Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве". Он объяснил мне, что это его основное убеждения о России".

(Цитата о Тургеневе из письма Достоевского Майкову, 16 (28) августа 1867).

Чехов Антон Павлович (писатель, драматург)

"...Весь вечер искали по деревне, не продаст ли кто курицу, и не нашли...

Зато водка есть! русский человек большая свинья. Если спросить, почему он не ест мяса и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения и т.п., а водка между тем есть даже в самых глухих деревнях и в количестве, каком угодно. А между тем, казалось бы, достать мясо и рыбу гораздо легче, чем водку, которая и дороже и везти ее труднее... Нет, должно быть, пить водку гораздо интереснее, чем трудиться ловить рыбу в Байкале или разводить скот".

(Цитата из письма Чехова от 13 июня 1890 г. со ст. Лиственичная, на берегу Байкала (А.П. Чехов "Письма Январь 1890 - февраль 1892 гг.", стр. 114).

Максим Горький (писатель, драматург)

"…И вот этот маломощный, темный, органически склонный к анархизму народ ныне призывается быть духовным водителем мира, Мессией Европы... "вожди народа" не скрывают своего намерения зажечь из сырых русских поленьев костер, огонь которого осветил бы западный мир, тот мир, где огни социального творчества горят более ярко и разумно, чем у нас, на Руси. Костер зажгли, он горит плохо, воняет Русью, грязненькой, пьяной и жестокой".

(Цитата из источника: М.Горький Несвоевременные мысли (LII - LXIV): Заметки о революции и культуре 1917-1918 гг.)

Шукшин Василий Макарович (писатель, режиссер, актер)

"Ложь, ложь, ложь... Ложь - во спасение, ложь - во искупление вины, ложь - достижение цели, ложь - карьера, благополучие, ложь - ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой (Цитата из "Рабочих записей" Шукшина, 1969 г.).