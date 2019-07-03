Приятельское письмо другому Владимиру от Аркадия Аверченко

ПЕРЕФРАЗ

В 1921 году из каких-то Европ появилось "Приятельское письмо Ленину от Аркадия Аверченко" - небольшой рассказ, давший потом название отдельной книге. Почти через 100 лет нам довелось стать читателями приятельского письма другому Владимиру. Кажется, не менее интересно...

Здравствуй, голубчик!

Ну, как поживаешь? Всё ли у тебя в полном здоровье? Кстати, ты, захлопотавшись около государственных дел, вероятно, забыл меня?.. А я тебя помню.

Я тот самый Аверченко, на которого, помнишь, жаловался Луначарский (Мединский), что я, дескать, издеваюсь и смеюсь над вами. Ты тогда же приказал Урицкому (Колокольцеву) закрыть навсегда мой журнал, а меня доставить на Гороховую (Лубянку).

В фельетонах - ты прости, голубчик, за резкость - я просто писал, что большевики (вся партия ваша) - жулики, убийцы и маровихеры...

Как настроение? Ты знаешь, я часто думаю о тебе и должен сказать, что за последнее время совершенно перестал понимать тебя. На кой чёрт тебе вся эта музыка? В то время тебе, отчасти, и кушать хотелось, отчасти и мир, по молодости лет, собирался перестроить.

А теперь? Наелся ты досыта, а мира всё равно не перестроил. Доходят до меня слухи, что живётся у вас там, в России, перестроенной по твоему плану - препротивно. Стоит огород городить, действительно?

Впрочем, дело даже не в том, а я боюсь, что ты просто скучаешь. Я сам, знаешь ли, не прочь повластвовать, но власть хороша, когда кругом довольство, сияющие рожи и этакие хорошенькие бабёночки, вроде мадам Монтеспан при Людовике.

А какой ты к чёрту Людовик, прости за откровенность! Окружил себя всякой дрянью и нос боишься высунуть из Кремля. Это, брат, не власть. Даже Николай II частенько раньше показывался перед народом и ему кричали "ура", а тебе что кричат?

- Жулики вы, - кричат тебе, - Чтоб вы подохли.

Ну, чего хорошего? Я ещё понимаю, если бы рождён был королём - ну, тогда ничего не поделаешь: профессия обязывает. Тогда сиди на башне и сочиняй законы для подданных.

Если хочешь иметь мой дружеский совет - распусти этот идиотский ЦИК (Федеральное собрание) и издай свой последний декрет к русскому народу, что вот, дескать, ты ошибся, за что и приносишь извинения, что ты думал насадить социализм и коммунизм, но что это для отсталой России "не по носу табак", так что ты приказываешь народу вернуться к старому, буржуазно-капиталистическому (ельцинскому) строю жизни, а сам уезжаешь отдыхать на курорт.

Просто и мило!

Ей богу, плюнь ты на это дело, ведь сам видишь, что получилось: дрянь, грязь и безобразие.

Хочешь - приезжай ко мне, у меня отдохнёшь, подлечишься, а там мы с тобой вместе какую-нибудь другую штуковину придумаем - поумней.

Ну, прощай, брат, кланяйся там!

С коммунистическим приветом

Аркадий Аверченко.

P.S. От автора.

Я даже не знаю, имею ли я право написать своё имя как автора. Ведь, кроме незначительных купюр и единичных вставок, помеченных италик, я ничего не написал. Но я буду не в обиде, если Вы сочтёте путаницей буковки "Лазарь Фрейдгейм" вместо "Аркадий Аверченко". Также не возбраняется восстановить подлинность Владимира.

P.P.S. В наше время дерзких мистификаций у Вас могут возникнуть сомнения в честности предложенного текста. Удостовериться в подлинности вы можете очень легко:

Журнал "Зарницы", № 15, 1921. Константинополь. Интернет в помощь.