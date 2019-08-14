Израиль: революция в ортопедии

ОТКРЫТИЕ

Суть ноу-хау: костная ткань пациента создаётся из его собственного жира. Испытания уже пройдены. В ближайшее время новшество будет широко распространено.

Автокатастрфа. Пострадавшему на сломанную голень винтами закрепили штифт. Однако в кости - пятисантиметровая дыра. Как быть? Обычно в подобных случаях используют тазобедренный сустав пациента - кость из сустава измельчают и внедряют в пораженный участок. Это всегда - больно, трудно, рана долго заживает, а то и не заживает вовсе.

Израильские медики из госпиталя "Ха-Эмек" избрали совершенно иной метод. Из живота пациента взяли жировую ткань, превратили её за две недели в биореакторе в костные клетки, а затем внедрили в место травмы.

ированный участок", - рассказывает Нимрод Розен, профессор, заведующий отделением ортопедии госпиталя "Ха-Эмек".

И произошла революция в ортопедии!

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