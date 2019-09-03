Вызов Судьбы

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Многие известные современные писатели России стремятся как можно чаще появляться на ТВ, радио, раздавать интервью, "присутствовать" в глобальной сети. И ничего плохого в этом нет: ближе познакомившись с личностью писателя, читатель будет лучше понимать особенности его литературного творчества и, скорее всего, по-новому оценит его Художественное Слово. А кто-то впервые услышит имя прозаика или поэта и, возможно, вскоре откроет его книгу для прочтения.

Жаль только, что целый ряд известных российских писателей, образно говоря, растолкав локтями своих литературных героев и представив нам своё "лицо", не понимают, что их "физиономии" не вызывают симпатий. Имею в виду "лицо" их интеллекта и культуры. Часто поражает примитивизм мышления, незнание истории своей страны, политическая близорукость… и даже порой косноязычие. Своими выступлениями они лишь способствуют уничтожению исторической правды, нашей культуры, морали, чести и достоинства, да и теряют "писательский вес" в глазах читателей.

Вот всего несколько примеров.

"Гордость" современной русской литературы Михаил Веллер в своей передаче на радиостанции "Эхо Москвы", говоря о возрастающей популярности Сталина, заявил: "В перевороте двадцать пятого октября семнадцатого года товарищ Сталин сыграл роль предельно небольшую… в общем, в первом ряду он и близко не был".

Никоим образом не покушаясь на компетентность господина Веллера в исторических вопросах, хочу всё же заметить, что реальная картина выглядела совсем иначе. На 6 съезде РСДРП (июль-август 1917 года) Сталин выступил с Отчётным докладом ЦК. А уже на заседании ЦК РСДРП 5 августа 1917 года его избрали членом узкого состава ЦК. 10 октября 1917 года на заседании ЦК его избрали членом Политбюро, куда входило всего ЧЕТЫРЕ члена ЦК. В ночь на 16 октября 1917 года на заседании ЦК Сталин стал членом Военно-революционного центра. Именно он выступал с докладом о вооружённом восстании (В.И. Ленин в это время скрывался в Разливе). Так что в данном вопросе Михаил Веллер или заблуждается или

несколько лукавит.

Кто же после этого будет доверять его художественному слову? Только те, чей мозг не осмеливается мыслить самостоятельно, а "питается" мифами, сочинёнными врагами социалистических идей и России.

В ютубе можно встретить немало роликов с выступлениями Михаила Иосифовича, в том числе и таких, где он призывает толпу к силовой смене власти. Но это чистой воды провокация.

Да, действительно, сейчас сложилась ситуация, когда ""низы" не хотят, а "верхи" не могут". Однако этого недостаточно; ещё необходимо появление партии трудящихся, которая поведёт за собой массы. А такая партия пока не сформировалась. "Низы" не хотят, но ведут себя пассивно. Никто не сможет отнять у нас наше священное право на бесправие. Прибегая к иронии, можно сказать: так много людей с головой ушло в политику, что выпускаемые ими пузыри создают эффект брожения в обществе.

Вместе с тем, В.В. Путин не должен забывать, что опасность редко кричит о себе и шаг в пропасть определяет весь дальнейший маршрут.

Другая "знаковая" фигура современной русской литературы - Людмила Улицкая - в своём интервью, рассуждая о книге Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" и истории России, заявила: "Если бы эта страна прочитала эту книжку своевременно, то в голову бы не пришло выбирать руководителем страны человека из КГБ… организации, которая уничтожила огромное количество лучших людей поколения, нескольких поколений…".

После подобных "казусов Улицкой" у думающих читателей сразу же возникает вопрос: "Если были уничтожены лучшие люди поколений и остались только середнячки и худшие, то кто же построил мощную индустрию, разгромил фашистскую Германию, создал шедевры в искусстве и литературе, первым в мире прорвался в космос?..". Значит, напрашивается другой вывод: уничтожили в основном как раз тех, кто мешал сделать СССР мировой державой.

В этом же интервью Улицкая с сожалением говорит о том, что "сегодня в книжных магазинах книги "Архипелаг ГУЛАГ" лежат пачками, и никто их не покупает". А не покупают потому, что эта книга закладывает в головы читателей "мстительные фантазии, фобии, недостоверные факты и гипертрофированную антисоветчину" (Юрий Поляков). Слушая интервью Улицкой, так и хочется воскликнуть: "Прошу вас, гражданка, очистить стул!" (Ильф и Петров).

Оба деда Людмилы Евгеньевны в сталинские годы были репрессированы, поэтому её обида на органы госбезопасности в какой-то степени понятна. Однако обида - не лучший союзник в поиске истины. Мой дед по матери - Румянцев Иван Иванович - тоже был репрессирован: 20 декабря 1937 года арестован, 30 декабря 1937 года осужден по ст. 58-10 к ВМН, 3 января 1938 года расстрелян. Фактически только за то, что был священником и в кругу приятелей критиковал некоторые мероприятия советской власти. Но это же не значит, что я должен смотреть на белое и говорить: "Чёрное!".

Людмиле Улицкой нужно задаться другим вопросом: почти все архивы КПСС рассекречены, но почему до сих пор не доступны для изучения историков фонды отдела административных органов, то есть отдела, который осуществлял контроль за органами ОГПУ-НКВД-КГБ, Прокуратурой СССР и Верховным судом СССР? Почему до сих пор на документах вышеупомянутых фондов стоит гриф "секретно"? Пока историки не изучат эти документы, мы толком так ничего и не узнаем о событиях 1937 года, и нас будут кормить мифами про многомиллионные безвинные жертвы.

Почему буржуазная власть не снимает грифа секретности? Понятно почему. Тогда народ узнает правду. И рассекреченная правда никак не будет соответствовать тому, о чём с утра до вечера долдонят наши СМИ, а за ними повторяют веллеры, улицкие, быковы и другие альбацы.

Когда обнародуют хотя бы часть вышеуказанных документов, вскроется интереснейшая картина: в 1937 году в НКВД до трети сотрудников имели небольшевистское прошлое, лица с рабочим и крестьянским происхождением составляли абсолютное меньшинство, существенная часть сотрудников были идейными сторонниками Троцкого, руководителями высшего и среднего звена в основном были лица не славянского происхождения, и т. д., и т. п.

А вот ещё одна "достопримечательность" современной русской литературы - Татьяна Толстая. Для каждого, о ком пишет, Толстая находит "доброе" слово: известная журналистка для неё - "вонючка"; переводчики - "идиоты, мерзавцы, му…звоны", патриарх - "вредный дурак", и т. п. А ещё Татьяну Никитичну повсюду окружают "козлы, кретины, бездари и неучи".

Когда в Приморье бандиты начали убивать работников правоохранительных органов, Толстая публично заявила: "Когда узнала, что стали ментов мочить, прямо от радости задрожала".

По её словам, роман "Кысь" она написала именно про русских. Люди там питаются "чёрными зайцами", кушают мышей и червей, отчего и становятся русскими. Она убеждена, что у русского человека "тяга к разрушению", ему бы "выпить, буянить, всё заблевать".

И вот резюме Толстой: "Любовь к России - это слюни сладкие. Это вообще дурной тон".

Да-а, много злости накопила Толстая за свою жизнь. Видимо, она руководствуется принципом "Время собирать камни за пазухой и время бросать их в чужой огород". Полагаю, что для неё потеря дара речи могла бы стать даром судьбы.

Вот такие у нас сегодня "властители дум".

К моей статье ""Капканы" на литературной дороге" читатель, по имени Евгений (других данных не указал), написал такой комментарий: "Нынешнее писучее половодье подобно болоту, в коем тонут истинные таланты. Набор фамилий - Веллер, Быков, Кабаков и т. п. - не литературные золотники, а всего лишь медные пятаки, остервенело надраенные до блеска либеральными СМИ и столь же безнравственным ТВ. Ныне - ни одной фигуры на литературном поле, которая могла бы даже приблизительно сравниться с социальной мощью Шолохова, Бондарева, Белова, Шукшина… Взамен - сиюминутная меркантильность, вычурные авангардные выкрутасы, липкий страх взрезать социальные нарывы на теле России - это удел и прокрустово русло нынешних писак".

Лучше и не скажешь!

А такой представитель изящной словесности как Эдуард Лимонов (только не подумайте, что я начну цитировать его нецензурную брань) в конце своей статьи "Властители дум" написал: "Подведём итоги. Культура обществу более не нужна. Автор в ранге творца и указателя дороги - не нужен… Цивилизация безлична. Она производит продукты одноразового пользования. Вот таким мне представляется ответ на вопрос: почему перевелись Властители Дум". Вот уж действительно хозяин своего слова становится его заложником.

Однако по этому вопросу есть и другое мнение. Автор многочисленных романов Сергей Алексеев так ответил на вопрос "Почему писатели перестали быть "властителями дум"?": "К счастью, русская литература вечна, как и высший образовательный инструмент - Язык. А писатели перестали быть властителями дум по одной причине - не узрели открывшегося окоёма, то есть нового горизонта. И по старой, ещё советской, кальке ушли в конъюнктуру: вместо производственной прозы, восхваляющей руководящую роль партии, стали писать про руководящую роль церкви… Примитивизм мышления напрочь отвратил читателя от эдаких дум писателя".

Что можно одной фразой сказать о модных на сегодняшний день писателях? Только то, что мода приходит и уходит, а манекены остаются.

Наше государство олигархического капитализма не будет активно приобщать молодёжь и взрослых к чтению высокой литературы, которая формирует полноценную личность. А ведь именно читая произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Толстого, Достоевского, Чехова, Шолохова, Есенина, Джека Лондона и других классиков, молодые люди узнают, что есть любовь, честь, гордость и порок, предательство и великодушие. Познать всё это только на своём опыте человеку практически невозможно.

К великому сожалению, люди предпочитают легкое чтиво. Впрочем, удивляться не приходится: линия наименьшего сопротивления - самая оживлённая дорога.

После реставрации капитализма в России новая власть тоже захотела, "чтоб к штыку приравняли перо". И стала активно тиражировать и пропагандировать только те "перья", которые способствуют "расчеловечиванию" личности и падению нравственности в обществе.

Не хочется сбиваться на чисто публицистический стиль, но "как не впасть в отчаяние при виде того, что совершается дома". В статье Андрея Юревича и Дмитрия Ушакова "Нравственность в современной России" приводится ужасающая статистика:

- ежегодно 2 тыс. детей становятся жертвами убийств или получают тяжкие телесные повреждения;

- каждый год от жестокости родителей страдают 2 млн. детей, а 50 тыс. - убегают из дома;

- ежегодно 5 тыс. женщин гибнут от побоев, нанесённых мужьями;

- 12% подростков употребляют наркотики;

- темпы роста детской преступности в 15 раз опережают темпы увеличения общей преступности;

- в современной России насчитывается около 40 тыс. несовершеннолетних заключённых, что примерно в 3 раза больше, чем было в СССР в начале 1930-годов.

И список чудовищных цифр можно продолжить на нескольких листах.

Ещё французский философ Эмиль Дюркгейм отмечал: "Нравственность - это обязательный минимум и суровая необходимость, это хлеб насущный, без которого общества не могут жить".

Сегодня наметилась такая закономерность: когда молодёжь не читает произведений современных писателей, у неё нет желания углубляться в мир классиков. Уровень языковой культуры напрямую зависит от чтения художественной литературы. Мы уже не удивляемся, когда читаем и слышим языковые ляпы в СМИ. Например, на новостном интернет-портале можно было прочитать: "Медведев после изнасилования уволил главу МВД Бурятии", "Мужчина отбил жену у медведя" и т. п.

Как будет выглядеть русская литература в ближайшем будущем, сказать трудно. Мы теряемся в догадках и в более глобальных вопросах: что будет с Россией и остальным миром при "распаде" духовной составляющей человека и человечества? Эту мысль великолепно проиллюстрировал Игорь Волгин в одном из интервью: "Весь ход современной истории свидетельствует о том, что теперь не только Россия, как говорил Достоевский, но и весь мир "стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной". Если воспользоваться метафорой Семёновского плаца (где писатель подвергся процедуре "недовершённого расстрела"), можно сказать, что человечество уже как бы взошло на эшафот, и неизвестно, будет ли оно в последний момент помиловано. Но если, к счастью, это случится, и всемирная история продолжит свой победительный бег, возникает вопрос: извлечём ли мы из нашего смертного опыта такой же урок, который усвоил себе Достоевский? Послужит ли эта милость (если она будет явлена) нашему духовному возрождению?".

Сегодня, когда человеческая глупость перешла все границы и обогнула земной шар, Судьба всем нам бросила вызов. Пессимисты утверждают: когда мир доиграет комедию, аплодировать будет некому. Но это не наш путь.

Мы ждём от мыслящих людей деятельности, направленной на поиски более оптимистического пути. И не последнюю роль в этом должны сыграть поэты, прозаики и драматурги.