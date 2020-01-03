Квадраты света
Новые стихи
Наш дом с верандой возле сада -
Как брызжет солнце сквозь него!
Мне больше ничего не надо,
Не надо больше ничего!
Роса на солнышке искрится,
Мечту неясную тая.
-Цыв-цыв-цыв-цыв - сказала птица,
-Пожалуй - согласилась я.
***
Просыпаться в любую погодку
На рассвете, грустя ни о чём,
О себе говорить - Идиотка -
Пожимая в досаде плечом…
***
Рассвет из ярких нитей соткан,
Весна пришла, весна пришла!
Азалия у загородки
Сегодня утром расцвела.
Приблудный пёс негромко лает,
Прохладный мелкий дождь идёт,
Азалия горит, пылает,
Гляди - азалия цветёт!
***
Сижу в пустой квартире в уголочке.
Я зашиваю старую сорочку.
Рука дрожит, от двух стежков немеет,
Зашить сорочку вовсе не умеет.
Смотрю - шитьё похоже на житьё…
Я всё таки сейчас дошью её.
***
Квадраты света на стене
С недавних пор заметны мне.
А в них - подвижная листва…
Смотрю - кружится голова,
И ничего на свте нет
Печальней, чем рассветный свет.
Я им любуюсь поутру,
Досадно, всё же, что умру.
***
Тяжёлый чайник наклоняю,
Он так дрожит в моей руке.
Поспешно тонут листья чая
В крутом прозрачном кипятке.
Над пляжем собираясь в стайки,
Покрикивая всякий раз,
Летят неторопливо чайки,
Добычу высмотреть стремясь.
Стареют греки, персы, инки -
В природе так заведено…
А я не чайка, я чаинка -
Спускаюсь медленно на дно…
***
Я радуюсь жизни как сласти во рту,
Её одобряю за то…
Люблю её щедрость, её красоту
В мои без пятнадцати сто…