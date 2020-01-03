СТРОФЫ

Наш дом с верандой возле сада -

Как брызжет солнце сквозь него!

Мне больше ничего не надо,

Не надо больше ничего!

Роса на солнышке искрится,

Мечту неясную тая.

-Цыв-цыв-цыв-цыв - сказала птица,

-Пожалуй - согласилась я.

***

Просыпаться в любую погодку

На рассвете, грустя ни о чём,

О себе говорить - Идиотка -

Пожимая в досаде плечом…

***

Рассвет из ярких нитей соткан,

Весна пришла, весна пришла!

Азалия у загородки

Сегодня утром расцвела.

Приблудный пёс негромко лает,

Прохладный мелкий дождь идёт,

Азалия горит, пылает,

Гляди - азалия цветёт!

***

Сижу в пустой квартире в уголочке.

Я зашиваю старую сорочку.

Рука дрожит, от двух стежков немеет,

Зашить сорочку вовсе не умеет.

Смотрю - шитьё похоже на житьё…

Я всё таки сейчас дошью её.

***

Квадраты света на стене

С недавних пор заметны мне.

А в них - подвижная листва…

Смотрю - кружится голова,

И ничего на свте нет

Печальней, чем рассветный свет.

Я им любуюсь поутру,

Досадно, всё же, что умру.

***

Тяжёлый чайник наклоняю,

Он так дрожит в моей руке.

Поспешно тонут листья чая

В крутом прозрачном кипятке.

Над пляжем собираясь в стайки,

Покрикивая всякий раз,

Летят неторопливо чайки,

Добычу высмотреть стремясь.

Стареют греки, персы, инки -

В природе так заведено…

А я не чайка, я чаинка -

Спускаюсь медленно на дно…

***

Я радуюсь жизни как сласти во рту,

Её одобряю за то…

Люблю её щедрость, её красоту

В мои без пятнадцати сто…

