обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорСТРОФЫ
январь '20
СТРОФЫ

Квадраты света

Новые стихи

Наш дом с верандой возле сада -
Как брызжет солнце сквозь него!
Мне больше ничего не надо,
Не надо больше ничего!
Роса на солнышке искрится,
Мечту неясную тая.
-Цыв-цыв-цыв-цыв - сказала птица,
-Пожалуй - согласилась я.

***

Просыпаться в любую погодку
На рассвете, грустя ни о чём,
О себе говорить - Идиотка -
Пожимая в досаде плечом…

***

Рассвет из ярких нитей соткан,
Весна пришла, весна пришла!
Азалия у загородки
Сегодня утром расцвела.
Приблудный пёс негромко лает,
Прохладный мелкий дождь идёт,
Азалия горит, пылает,
Гляди - азалия цветёт!

***

Сижу в  пустой квартире в уголочке.
Я зашиваю старую сорочку.
Рука дрожит, от двух стежков немеет,
Зашить сорочку вовсе не умеет.
Смотрю - шитьё похоже на житьё…
Я всё таки сейчас дошью её.

***

Квадраты света на стене
С недавних пор заметны мне.
А в них - подвижная листва…
Смотрю - кружится голова,
И ничего на свте нет
Печальней, чем рассветный свет.
Я им любуюсь поутру,
Досадно, всё же, что умру.

***

Тяжёлый чайник наклоняю,
Он так дрожит в моей руке.
Поспешно тонут листья чая
В крутом прозрачном кипятке.

Над пляжем собираясь в стайки,
Покрикивая всякий раз,
Летят неторопливо чайки,
Добычу высмотреть стремясь.

Стареют греки, персы, инки -
В природе так заведено…
А я не чайка, я чаинка -
Спускаюсь медленно на дно…

*** 

Я радуюсь жизни как сласти во рту,
Её одобряю за то…
Люблю её щедрость, её красоту
В мои без пятнадцати сто…

Читайте также

СТРОФЫ

…Но вечно разуму гореть

…Но вечно разуму гореть

НАБАТ

Коронавирус мчит по планете

Коронавирус мчит по планете

ГОСТЬ НОМЕРА

Вот так Рапопорт!

Вот так Рапопорт!

ОСТРЫЙ УГОЛ

Что хочу - ворочу, радость творю

Что хочу - ворочу, радость творю

NOTA BENE

Антисемитизм

Антисемитизм

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook
Политика конфиденциальности

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Реально ли осуществление лозунга «Россия — без Путина!» до 2023 года?

Самые обсуждаемые

за последнее время

5
Антисемитизм
3
Усилится или ослабнет конфронтация между Россией и США в 2020 году?
3
Украина стареет и мельчает
2
Катастрофы - результат климатического кризиса
2
Звенья одной цепи
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

07 Февраля 2020

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

ЧЕМ КУМУШЕК СЧИТАТЬ ТРУДИТЬСЯ…

Путин руководит страной по принципу: «Есть два мнения – моё и неправильное!

1

31 Января 2020

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

ВЕНЯ, ИБРЯШКА и ЩЕЛБАН ТРАМПА

Что за всеми этими псевдополитическими метаморфозами кроется и кто заказывает музыку в этой 6-й палате, именуемой РФ? Это можно узнать, если внимательнее изучить не только то, что происходит в Кремле, но и то, что происходит вокруг основных активов т. н.…

8

29 Января 2020

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Путин и Зеленский. Парный портрет

1
Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center