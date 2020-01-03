Катастрофы - результат климатического кризиса

НАБАТ



Фотоколлаж Укринформ.



Проблемы с климатом сыграли ключевую роль по крайней мере в 15 стихийных бедствиях в минувшем году, ущерб от которых составил более 1 млрд. доларов.

Об этом сообщило украинское национальное агентство Укринформ , ссылаясь на The Guardian , где упоминалось исследование организации Christian Aid, которая изучает прошлогодние разрушения от стихийных бедствий, связанных с климатом.

«Проблемы с климатом сыграли ключевую роль по крайней мере в 15 чрезвычайных происшествиях в 2019 году, ущерб от которых превышает 1 млрд доларов», - говорится в сообщении. Причём, ущерб более половины из них составляет свыше 10 млрд долларов на каждую беду.

В Christian Aid сообщили, что потери в человеческом выраженнии недооценены.

Наводнения в Аргентине и Уругвае в январе минувшего года вынудили 11 тысяч человек оставить свои дома. Циклон Идай отобрал жизни у 1300 человек в Зимбабве, Мозамбике и Малве в марте, а циклон Фани нанёс удар по Индии и Бангладешу в мае и в июне. Сильный мусон забрал в Индии жизни 1900 человек.

Кроме того, шторм Эберхард обрушился на Европу в марте, а тайфуны Факсай и Хаджибис обрушились на Японию в сентябре и октябре, сорвав Кубок мира по регби.

Лесные пожары опустошили сельскохозяйственные районы в Калифорнии и причинили ушерб более, чем на 25 миллиардов долларов, а ураган Дориан нанёс удар вдоль восточного побережья США, унеся жизни 673 человек.

Исследование было проведено до того, как можно было точно оценить все последствия пожаров в Австралии.