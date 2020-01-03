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январь '20
НАБАТ

Катастрофы - результат климатического кризиса

Потеряны людские жизни и более $1 миллиарда


Фотоколлаж Укринформ.
 
Проблемы с климатом сыграли ключевую роль по крайней мере в 15 стихийных бедствиях в  минувшем году, ущерб от которых составил  более 1 млрд. доларов.

Об этом сообщило украинское национальное агентство Укринформ, ссылаясь на The Guardian, где упоминалось исследование организации Christian Aid, которая изучает прошлогодние разрушения от стихийных бедствий, связанных с климатом.

«Проблемы с климатом сыграли ключевую роль по крайней мере в 15 чрезвычайных происшествиях в 2019 году, ущерб от которых превышает 1 млрд доларов», - говорится в сообщении. Причём, ущерб более половины из них составляет свыше 10 млрд долларов на каждую беду.

В Christian Aid сообщили, что потери в человеческом выраженнии недооценены.

Наводнения в Аргентине и Уругвае в январе минувшего года вынудили 11 тысяч человек оставить свои дома. Циклон Идай отобрал жизни у 1300 человек в Зимбабве, Мозамбике и Малве в марте, а циклон Фани нанёс  удар по Индии и Бангладешу в мае и в июне. Сильный мусон забрал в Индии жизни 1900 человек.  

Кроме того, шторм Эберхард обрушился на Европу в марте, а тайфуны Факсай и Хаджибис обрушились на Японию в сентябре и октябре, сорвав Кубок мира по регби.

Лесные пожары опустошили сельскохозяйственные районы в Калифорнии и причинили ушерб более, чем на 25 миллиардов долларов, а ураган Дориан нанёс удар вдоль восточного побережья США, унеся жизни 673 человек.

Исследование было проведено до того, как можно было точно оценить все последствия пожаров в Австралии.

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Дмитрий Воробьевский (Россия)   12.01.2020 23:39

https://krrramola.livejournal.com/661.html?thread=33173#t33173 :


ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ ИЛИ ГЛОБАЛЬНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО?

Здравствуйте! В последнее время во многих странах усилилась так называемая "борьба с глобальным потеплением". Как минимум, отчасти это предполагаемое "глобальное потепление" было, как известно, просто сфабриковано заинтересованными в нём политиками и "учёными". Я хорошо помню, что ещё несколько лет назад это было убедительно доказано публикацией их электронных переписок.

Впрочем, скорее всего, в какой-то не очень большой степени это потепление действительно присутствует в реальности (климатические колебания вообще происходят на Земле почти постоянно). Хотя, например, в России -- в том числе и у нас в Воронеже -- прошедшее лето было необычайно холодным. Мне, например, в этот летний сезон удалось сходить на пляж примерно вдвое меньше раз, чем в прошлом году...

А если вспомнить про некоторые северные и северо-восточные регионы России, то для их жителей так называемое "глобальное потепление" (если бы оно было по-настоящему реальным) было бы, как говорится, "манной небесной"... Например, средняя продолжительность жизни довольно многих северных народов -- эвенков, ненцев, чукчей и других -- колеблется вокруг 40-ка лет (от 38 или 39 до 45). Разумеется, главная причина столь низкой средней продолжительности жизни этих народов -- крайне холодный климат.

На мой взгляд, тысячи чиновников во всём мире, включая и Путина с Медведевым, присоединяются к так называемой "борьбе с глобальным потеплением" не только из-за того, что на ней можно разворовать бесчисленные миллиарды долларов, но ещё и потому, что эта "борьба" очень усиливает чиновничью власть, поскольку даёт как бы "основание" для повсеместного -- пусть и губительного для экономики -- чиновничьего, так сказать, "контроля" над "зловредными" бизнесменами и предпринимателями, загрязняющими, мол, природу углекислым газом...

Кстати, во времена динозавров, когда и этого газа было гораздо больше, и средняя температура на Земле была гораздо выше, чем теперь, вроде бы не наблюдалось никакой глобальной "экологической катастрофы", -- наоборот, тогда количество фауны и флоры на нашей планете было во много раз выше, чем теперь...

Всем читателям -- всего самого хорошего!
Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.

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Gorda (Россия)   15.01.2020 00:26

Я бы сказала иначе, что климатическая катастрофа - это следствие кризиса в стране. Посмотрите как наш климат меняется - становится на пару градусов теплее. Это и не удивительно, ведь каждый использует, к примеру, земельные ресурсы по своему усмотрению. Кадастровые номера раздаются на право и налево, тем более что о кадастровой стоимости земельного участка https://pravoved.online/kadastrovyj-uchet/stoimost-zemelnogo-uchastka можно вообще почитать в открытом доступе и оформить все документы на получение земли. Надо вернуть правила, которые при Советах были, чтоб хоть тут порядок был.

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