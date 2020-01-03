Звенья одной цепи

Дмитрий Воробьевский (Россия) 11.01.2020 10:45 Здравствуйте! Примерно процентов на восемьдесят я согласен с уваж. автором, однако, на мой взгляд, далеко не все упомянутые здесь трагические катастрофы стоило, как говорится, "притягивать за уши" в эту его теорию. Разумеется, подобные катастрофы иногда, увы, происходят и совершенно случайно... Да и Ельцин, на мой взгляд, оказался лишь гэбистским инструментом для прекращения горбачёвской "Перестройки" с либерализацией, а вовсе не каким-то самостоятельным субъектом, которого, мол, гэбистам понадобилось непременно "свергать"... Кстати, хорошо помню, что ещё в конце 1991 года я подумал, что, увы, вместо продолжения реальных демократических и либеральных реформ советско-гэбистская "номенклатура" решила ради сохранения своей власти лишь имитировать некие, мол, "грандиозные" государственно-общественные изменения, -- то разъединяя, то, вероятно, вновь соединяя бывший "СССР"...



На мой взгляд, более-менее очевидно, что террористическая так называемая "гибридная война" советско-российского гэбистского режима против Запада и народов бывшего "СССР" началась уже давно. В качестве пояснения прилагаю несколько своих довольно старых публикаций из газеты "Крамола" и некоторых российских и зарубежных сайтов. Правда, некоторые из этих публикаций -- не совсем мои, поскольку включают в себя и перепечатки разных материалов других авторов (извиняюсь, если этот прилагаемый текст кому-то покажется слишком длинным).



Всем читателям -- всего самого хорошего!

Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.

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http://maxpark.com/user/814874022/content/803539 , http://allconspirology.org/184/10-let-amer...Kto-eye-avtor-- , http://iberiana.wordpress.com/ruseti/war/#3 :





10 ЛЕТ АМЕРИКАНСКОЙ ТРАГЕДИИ. КТО ЕЁ АВТОР?

(11 - 12 сентября 2011)



Начну, как говорится, издалека. Ещё в январе в США была назначена дата начала судебного процесса над Виктором Бутом -- судя по многим сведениям, бывшим или даже нынешним сотрудником российских "спецслужб", -- арестованным в начале марта 2008 года в Таиланде и выданным спустя два с лишним года американским властям. Насколько известно, они обвиняют его в создании огромной глобальной структуры, поставлявшей на разные континенты (а может быть, и до сих пор поставляющей) разнообразное вооружение и боеприпасы, главным образом -- российского или ещё советского производства. Причём, согласно этим обвинениям, адресатами данных поставок оружия являлись, в основном, сугубо террористические организации, преимущественно -- те, чья деятельность направлена, главным образом, против граждан США и вообще против Запада.



Теперь вернусь к самым первым строкам данной статьи и уточню, какая именно дата была назначена ещё в начале нынешнего года в США. На мой взгляд, она была выбрана совсем не случайно, и с явным намёком кое-кому. Начало судебного процесса над Виктором Бутом изначально -- т.е. ещё в январе -- было назначено на 12-е сентября, т.е. на день, следующий сразу после 10-летнего "юбилея" самых известнейших и кровавейших в истории США терактов... Правда, спустя несколько недель почему-то объявление о дате начала этого судебного процесса чуть-чуть скорректировали, переназначив его с 12-го сентября на 11-е октября. То есть, теперь этот суд над В.Бутом должен начаться не спустя день, а спустя ровно месяц после наступающего "юбилея" тех терактов в США.



На мой взгляд, вовсе не обязательно быть каким-то "конспирологом", чтобы уловить некий, как говорится, "месседж", некое послание кому-то, заключённое в этих датах, неизменно и явно привязанных к той жуткой американской трагедии, случившейся 10 лет назад. Кому именно направлен этот "месседж", по-моему, не очень трудно догадаться. Для этого нужно просто вспомнить вроде бы особо и не скрываемое даже российской властью бывшее место службы Виктора Бута. Впрочем, говорят, что бывших гэбистов не бывает...



По-моему, совсем нетрудно понять, что без активного содействия тех его "бывших" руководителей, правящих теперь всей Россией, он никак не смог бы создать свою международную сеть торговли советским и российским оружием, поставлявшимся чуть ли не во все "горячие точки" мира и чуть ли не любым головорезам... Впрочем, судя по некоторым фактам, далеко не всегда эти поставки оружия являлись именно торговлей, иногда оно поставлялось разным антизападным и антилиберальным террористическим организациям либо как бы "в долг", либо вообще, как говорится, "по идейным соображениям", т.е. практически бесплатно. В прессе (включая, например, российскую "Новую газету" за 14 января 2002г.: http://www.novayagazeta.ru/data/2002/02/06.html ) неоднократно появлялись сведения о том, что именно таким образом -- не столько ради денег, сколько, так сказать, "для души" -- строились финансовые отношения между российскими придворными "коммерсантами" и структурами "Аль-Кайды", которые затем приняли непосредственное участие в осуществлении тех терактов 11.09.2001г. в США.



Кстати, помимо оружия и финансов, "аль-кайдовские" террористы получили из России, судя по всему, и гораздо более значительную помощь в осуществлении тех американских терактов -- в том числе и в виде разнообразной информации, без которой они едва ли были бы возможны. Например, о сведениях, полученных террористами с российской военно-радарной базы Лурдес (спешно закрытой практически сразу после тех терактов -- очевидно, под давлением американцев), говорится в середине одной давней, приложенной ниже, публикации. А ещё упомяну -- хотя, конечно, вовсе не считаю абсолютной "истиной в последней инстанции" любые, так сказать, "конспирологические версии", -- что примерно в середине 2008 года мне прислали по электронной почте весьма объёмный текст под названием "Мафия - ФСБ" (его теперь нетрудно найти в Интернете, набрав название в "Гугле"), одна из довольно больших глав которого полностью посвящена трагической судьбе бывшего президента Чечни (Ичкерии) Зелимхана Яндарбиева, убитого российскими террористами-гэбэшниками в Катаре. Судя по этому, обнародованному года 3 назад, тексту, Яндарбиев был убит не столько за его роль в противостоянии российским войскам и геноциду в Чечне, сколько из-за того, что вроде бы он, по стечению обстоятельств, слишком много знал о некоторых подробностях участия российских властей в организации терактов 11 сентября 2001 года в США... Впрочем, эта версия, на мой взгляд, требует дополнительного тщательного расследования.



Однако, дело в том, что, увы, осуществить его в обозримом будущем едва ли возможно, т.к. не наблюдается нигде в мире таких следственных органов, которые были бы заинтересованы в подобных расследованиях. Ведь даже откровенно террористическое убийство Яндарбиева, хотя и было полностью раскрыто в Катаре, но, как известно, завершилось не наказанием убийц, а их торжественной встречей в России -- чуть ли не с оркестром и красной дорожкой на трапе самолёта...



Возвращаясь к истории с Виктором Бутом, добавлю, что около года назад, когда он ещё находился в Таиланде, российский, так сказать, умеренно-оппозиционный интернет-сайт "Грани.ру" опубликовал небольшой материал под следующим названием: "Таиландское ТВ: Бут причастен к терактам 11 сентября". Однако, с того времени тема причастности представителей российских "спецслужб" к тем американским терактам почему-то почти абсолютно не освещается почти ни в каких более-менее крупных российских СМИ...



Вместо этого в российской, американской и прочей прессе весьма широко представлена совершенно, на мой взгляд, безопасная для властей (как и для их "разоблачителей") -- ибо очевидно абсурдная -- версия о том, что, мол, сам американский президент Буш-младший приказал своим подчинённым организовать те чудовищные теракты 11 сентября 2001 года. Вроде бы, мол, -- ради того, чтобы повоевать в Афганистане и Ираке, присвоить иракскую нефть, да ещё и приподнять на "патриотизме" свою популярность среди американцев. На мой взгляд, авторы этой версии просто скопировали её с известного реального поведения Путина (и двигавшего его в президентское кресло Ельцина) осенью 1999 года, абсолютно игнорируя при этом огромнейшие различия между гэбэшно-диктаторской позднеельцинской Россией и далеко не идеальными, но всё же демократическими США, обладающими к тому же широчайшей сетью независимых от властей СМИ.



Конечно, по каждому эпизоду данной версии о причастности Буша к организации тех терактов -- и про то, что на "Пентагон", мол, вообще никакой самолёт якобы не падал, и про то, что летящие обломки тех, уничтоженных террористами, нью-йоркских "башен-близнецов" не могли, мол, разрушить один сравнительно небольшой соседний небоскрёб, который затем почему-то тоже рухнул, и про многое другое -- можно весьма подробно говорить отдельно, но об этом и так уже очень много и обстоятельно рассказано (даже в русскоязычном Интернете)... Ещё могу добавить, что США от тех терактов получили, очевидно, не выгоду, а огромнейшие, триллионные убытки, ушедшие, в том числе, и на войны в Афганистане и Ираке (разумеется, методы их ведения я вовсе не одобряю, как, кстати, и недавнее бессудное убийство Бен-Ладена), и на покупку резко подорожавшей в результате всего этого нефти, и на многое другое. А выгоду -- в том числе и сугубо экономическую (тоже из-за многократного повышения цен на нефть) -- получила от них, как известно, российская власть...



В конце прилагаю уже упомянутую здесь (касающуюся и дела В.Бута, и многих других обстоятельств, связанных с американскими терактами 11.09.2001г.) свою самиздатскую публикацию почти 10-летней давности -- из воронежской "Крамолы", издающейся лишь 1-тысячным тиражом. В Интернет я поместил эту публикацию лишь в марте 2008 года, добавив при этом два "постскриптума", которые тоже прилагаю.

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БЕН-ПУТИН И АЛЬ-КГБ. ТОЛЬКО ФАКТЫ

1. Недавно (в середине марта) в западной прессе появился список из семи стран, по которым, согласно планам военного ведомства США, при определённых обстоятельствах возможно нанесение американского ядерного удара. Несмотря на усиленно декларируемую Путиным после 11.09.2001 г. дружбу с Западом, в этом списке присутствует и Россия. Конечно, ядерные удары по любым странам - заведомо преступны, но очевидно, что без каких-либо существенных причин Россия в этом списке едва ли могла бы оказаться.

2. Ещё в конце ноября в западных СМИ разразился грандиозный скандал, лишь отголоски которого ненадолго задели Россию. Суть его - в следующем. В одном из разрушенных террористами 110-этажных нью-йоркских небоскрёбов располагался один очень крупный банк, руководителем которого был некий выходец из России, кажется - даже российский гражданин. (Я слышал его фамилию по радио "Свобода" и по телевидению, но, увы, забыл её, т.к. освещение этого скандала в российских СМИ почему-то очень быстро прекратилось.) После 11 сентября деньги вкладчиков этого банка - где-то до миллиарда долларов - куда-то пропали (хотя, разумеется, они не могли храниться в помещении банка), как и сам вышеназванный банковский руководитель. Каким-то образом западные журналисты выяснили, что при теракте никто из сотрудников этого банка не погиб, а его руководитель довольно скоро "всплыл" в России: сперва на какой-то должности в путинской президентской администрации, а затем - уже в ноябре - в чине заместителя губернатора Московской области Бориса Громова. Помню, как Громов, выступая по какому-то российскому телеканалу, говорил об этом своём новоиспечённом заместителе: человек, мол, очень хороший, хоть и обвиняют его на Западе и в воровстве, и ещё бог знает в чём.

3. Как известно, примерно через месяц после 11 сентября какими-то террористами в США была развёрнута кампания по рассылке известным журналистам и политикам писем, начинённых вирусами сибирской язвы. Через несколько недель после начала этого преступления в некоторых СМИ было опубликовано заявление одного из известнейших американских микробиологов Джимма Келли, возглавлявшего когда-то экспертную комиссию ООН по контролю за биологическим оружием в Ираке. Он заявил, что, судя по ряду факторов, некоторые из рассылавшихся по США штаммов (т. е. разновидностей) сибирской язвы могли быть произведены только в России.

4. В декабре газета "Совершенно Секретно" опубликовала большую статью, обвиняющую кубинский режим Фиделя Кастро в том, что секретные сведения о подробностях работы гражданской авиации США, полученные на военно-радарной базе Лурдес, были переданы бен-ладеновской террористической организации Аль-Кайда, осуществившей затем теракты 11 сентября. Однако в данном случае основные обвинения следовало бы направлять по другому адресу, т. к. располагавшаяся на Кубе база Лурдес до её совсем недавнего закрытия принадлежала российским властям.

5. По радио "Свобода" 8-го декабря журналист Анатолий Стреляный читал письма радиослушателей, один из которых написал, что ещё лет 20-25 назад он работал в ЦК КПСС и был знаком с некоторыми планами, так сказать, "активных мероприятий", направленных против "проклятых империалистов". Один из этих планов, по словам этого радиослушателя, полностью совпадал с тем, что террористы осуществили 11 сентября.

6. В январе "Новая Газета" опубликовала большое расследование, доказывающее, что российские власти организовали крупное (исчисляемое, как минимум, в сотнях миллионов долларов) финансирование структур Бен-Ладена через совместные с ним фирмы и через проданный ему по дешёвке якобы безнадёжный российский долг Чехии.

7. В конце февраля и начале марта в прессе - сперва западной, а затем и российской (в первую очередь, в "Комсомольской Правде") - разразился крупный скандал вокруг вроде бы бывшего сотрудника КГБ-ФСБ Виктора Бута, уже много лет возглавляющего крупнейшую в мире сеть организаций, нелегально торгующих оружием (в основном, российским и украинским). В разгар этого скандала Бут, несмотря на объявление его в международный розыск, ездил, не скрываясь, по России и даже давал журналистам интервью. Значительная часть "реализованного" его организациями оружия, судя по данным ряда СМИ, была продана Бен-Ладену и его Аль-Кайде.

8. Ещё один факт заключается в том, что именно Путин и его гэбистское окружение получили весьма существенную выгоду от осенних терактов в США: например, резко уменьшилась западная критика геноцида в Чечне (отчасти из-за того, что американцы и англичане сами оказались виновными в гибели нескольких тысяч мирных жителей, ставших жертвами бомбёжек Афганистана) и, кроме того, после 11 сентября был почти замят очень опасный для российских властей скандал, вызванный публикацией в конце августа в "Новой Газете" огромного, подробнейшего материала о взрывах домов и других кровавых преступлениях - "ФСБ взрывает Россию".



Дмитрий Воробьевский (апрель 2002 г.).



P.S. Через год и несколько месяцев после этой публикации в "Крамоле" (т.е. летом 2003 г.) по радио "Би-Би-Си" я слышал ещё одну передачу, посвящённую тому нью-йоркскому банкиру, ставшему областным московским чиновником, о котором подробно упомянуто во 2-ом пункте данной статьи. Его имя и фамилия (или, возможно, "оперативный псевдоним") - Андрей Кудашев. Практически всё в той передаче соответствовало вышеизложенному, за исключением должности Кудашева, который был назван не заместителем, а лишь советником губернатора Бориса Громова. Впрочем, не исключено, что его просто слегка понизили в должности за год с лишним.

P.P.S. В марте нынешнего (2008-го) года Виктор Бут, упомянутый в 7-ом пункте данной статьи, был арестован в Таиланде по запросу из США.

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(Основной текст данной статьи написан мной 9 - 10 сентября 2011 года.



Не возражаю против любых её перепечаток где угодно.



Всем читателям -- всяческих успехов! Дм.В.)

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Не так давно -- 23 - 26 октября -- исполнилась очередная годовщина (17 лет) со времени одного из крупнейших терактов в России. Разумеется, я имею в виду теракт в Москве на мюзикле "Норд-Ост", организованный, как теперь уже совершенно очевидно, путинскими так называемыми "спецслужбами" ради бандитско-политических целей их кремлёвских хозяев -- т.е. ради укрепления и расширения их диктаторской власти. Фактических доказательств этого -- огромнейшее количество. Прилагаю ссылки на некоторые публикации по данной теме -- в основном, свои собственные, -- а также на две очень подробные и весьма убедительные статьи Анны Политковской (за которые, очень возможно, её и убили).



"Так кто всё-таки организовал теракт в "Норд-Осте"?": http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post297087903/ , http://maxpark.com/user/814874022/content/2278892 ; http://newsland.com/news/detail/id/354253/ .



""Норд-Ост": 10 лет почти повсеместной лжи": http://forum-msk.org/material/power/9613680.html , http://ladno.ru/actarch/21479.html , http://abvgdoprst.livejournal.com/29238.html , http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=29646 ("Трагедія в "Норд-Ост": 10 років майже суцільної брехні...").



"Скорее всего, её убили за правду о "Норд-Осте"": http://www.apsny.ge/analytics/1318028973.php , http://sergei47.livejournal.com/233497.html .



"Террористократия. Будет ли ей конец?": http://irwi99.livejournal.com/206894.html .



"Ещё Анна Политковская выяснила, что теракт в "Норд-Осте" организовала власть": http://abvgdoprst.livejournal.com/26217.html .



Cвидетельства участия российских "спецслужб" в организации ряда терактов -- в первую очередь "Норд-Оста" -- в письме мне от Михаила Трепашкина (написанном и опубликованном в те времена, когда он был политзаключённым): http://news.trepashkin.info/2007/02/blog-post_3020.html , https://web.archive.org/web/20121018212515/http://krrramola.narod.ru/perepiska.html .



"Анна Политковская о "Норд-Осте": "Кто остаётся в живых"": http://abvgdoprst.livejournal.com/6836.html .



"Один из группы террористов уцелел. Мы его нашли": http://www.novayagazeta.ru/society/20491.html (статья Анны Политковской на сайте "Новой газеты").



"Программа защиты от свидетелей": http://www.novayagazeta.ru/society/17917.html (статья Анны Политковской на сайте "Новой газеты").



Добавлю, что, согласно официальным данным российских "следственных органов", террористы после начала спецназовского штурма здания "Норд-Оста" и пуска в театральный зал некоего секретного газа довольно долго "отстреливались из 8 пистолетов и 13 автоматов"... На мой взгляд, совершенно очевидно, что тем самым эти официальные "органы" фактически признали полную бессмысленность применения в "Норд-Осте" этого смертельного газа, убившего, как минимум, около полутора сотен людей, -- во всяком случае, если как бы исходить из официальной версии о том, что газ, мол, использовали для того, чтобы террористы моментально "вырубились" бы от него и не успели нажать кнопки взрывателей, т.е. обрушить тем самым всё театральное здание с сотнями заложников...



Всем читателям -- всего самого хорошего!

Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.





P.S. Увы, оказывается, что некоторые из вышеприведённых ссылок -- уже недействующие. То есть, судя по всему, каким-то образом идёт планомерная "зачистка" русскоязычной части Интернета от неугодных для российских властей публикаций... Вышеупомянутые статьи Анны Политковской пока ещё можно прочитать в моих публикациях и перепечатках, ссылки на некоторые из которых приведены выше.



P.P.S. На всякий случай попытаюсь добавить сюда и весь текст опубликованного в "соц.сетях" несколько лет назад и состоящего из нескольких статей материала, расположенного по первым двум из вышеприведённых ссылок.



http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post297087903/ ("Суббота, 26 Октября 2013 г. 02:28"):



http://abvgdoprst.livejournal.com/36427.html :





ТАК КТО ВСЁ-ТАКИ ОРГАНИЗОВАЛ ТЕРАКТ В "НОРД-ОСТЕ"?



abvgdoprst

23 октября, 23:43



Здравствуйте!

В связи с сегодняшней очередной (11-й) годовщиной известного теракта в Москве на мюзикле "Норд-Ост" прилагаю пару своих довольно старых, -- однако, увы, не слишком широко известных в Интернете -- материалов об истинном авторстве данного преступления (а в бумажных изданиях эти материалы вроде бы вообще, к сожалению, нигде не публиковались, кроме самиздатской "Крамолы").

Всем читателям -- всего самого хорошего!



Дмитрий Воробьевский, редактор воронежской самиздатской газеты "Крамола".



(Кстати, сайт "Крамолы" -- http://krrramola.narod.ru/ , -- читатели которого исчислялись многими десятками тысяч, в конце июля был без объяснения причин заблокирован администраторами хостинга "Укоз.ру" -- очевидно, под давлением российских властей. Однако, материалы вышедшего в конце августа 19-го номера "Крамолы" и ряда предыдущих номеров доступны в Интернете; 19-й номер можно посмотреть здесь -- http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post288444195/ , а три предыдущих номера -- здесь -- http://www.newizv.ru/forum/?SectionID=1&ThreadID=31643 , http://www.newizv.ru/forum/?SectionID=1&ThreadID=37045 , http://www.newizv.ru/forum/?SectionID=1&ThreadID=40518 ...)

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ТАК КТО ВСЁ-ТАКИ ОРГАНИЗОВАЛ ТЕРАКТ В "НОРД-ОСТЕ"?

(Данный материал был опубликован на ряде сайтов ещё в 2009 г.)



На мой взгляд, при официальном "расследовании" того чудовищного теракта было столько, мягко говоря, вопиющих противоречий, нестыковок, оставшихся без ответа вопросов и просто явного абсурда, что изображать хоть какое-то доверие к этому "расследованию" было бы просто неприлично. Надеюсь, читателям будут интересны эти мои попытки разобраться в тех кровавых событиях, предпринятые мной на страницах почти никому неизвестной самиздатской "Крамолы" ещё несколько лет назад...





Трагедия "Норд-Ост". Чей сценарий?



Речь здесь, конечно, не о сценарии знаменитого мюзикла, вроде бы не относящегося к жанру трагедии, а об известных трагических событиях в Москве 23-26 октября 2002 года, когда огромное здание со зрителями и артистами этого мюзикла было захвачено террористической группой Мовсара Бараева, потребовавшей прекращения бойни в Чечне.



Российские власти утверждают, что газ перед спецназовским штурмом здания на Дубровке был применён для того, чтобы мгновенно "вырубить" террористов, лишив их возможности нажать на кнопку взрывного устройства, способного, мол, взорвать всё здание с заложниками. Но, судя по рассказам многих бывших заложников - например, Ирины Куминовой, Андрея Ушакова и Ольги Рудаковой, выступивших по телеканалу "ТВС" 29 и 31 октября, Ольги Хухриной, выступившей 28 октября по "НТВ", и Ильи Лысака, интервью с которым напечатано в "Новой газете" за 18 ноября 2002 года, - террористы, почувствовав газ, вовсе не "вырубились", а "забегали, прижимая к лицам платки", "стали надевать респираторы" "принялись совещаться", и у них было, как минимум, от 5 до 10 минут (до начала штурма) - более чем достаточное время для нажатия кнопок взрывателей.



Кроме того, по данным ряда учёных Запада - например, выступившего 27 октября по "Би-Би-Си" профессора Белфастского Королевского университета Кэвета Сэренна, - вообще не существует такого газа, которым можно мгновенно (или хотя бы за несколько секунд) отключать сознание людей (тем более - в огромном театральном здании). Естественно, возникают следующие вопросы:



почему террористы-смертники не взорвали здание с заложниками, когда почувствовали газ или когда начался штурм?



и почему власти дали приказ о пуске газа и о штурме, зная, что у террористов будут многие минуты на нажатие кнопок взрывных устройств?



Сразу на оба этих вопроса, по-моему, есть лишь один правдоподобный ответ - следующий: взрывчатка (или, возможно, начинка взрывателей) у террористов была негодная, и российские власти, давая приказ о пуске газа и штурме, прекрасно об этом знали. А знать об этом они, по-видимому, могли лишь в том случае, если сами давали указание снабдить этих террористов через каких-то своих агентов этой "взрывчаткой".



Данная версия может объяснить все, казалось бы - необъяснимые противоречия и странности, связанные с терактом на "Норд-Осте", а также истинные цели его главных организаторов. Думаю, что к этим целям относится и наблюдаемое теперь стремительное восстановление в России тоталитарного режима, которое, так сказать, гармонично сочетается с повсеместным раздуванием античеченской истерии и с усилением геноцида в Чечне. Исходя из данной версии, нетрудно объяснить и упорный отказ властей сообщить кому бы то ни было (даже врачам, лечащим бывших заложников) точный состав применённого газа: если бы он стал достоянием гласности, то учёные легко могли бы доказать не только его заведомую смертоносность, но и - главное - невозможность его использования для мгновенного отключения сознания террористов. Можно объяснить в рамках данной версии и потрясающую кровожадность спецназа, убившего, как объявлено, всех террористов, даже тех, которые были захвачены спящими или в бессознательном состоянии: их показания на следствии и суде могли бы оказаться весьма опасными.



Довольно значителен при этом и такой факт: несколько недель после штурма по многим СМИ говорилось, в том числе и некоторыми официальными лицами, что двое или трое из нескольких десятков террористов всё же остались живы и теперь, мол, допрашиваются; а по телевидению (кажется, по "НТВ") сразу после штурма было показано, как одного из них, заломив руки за спину, спецназовцы выводят из здания театрального центра, но затем вдруг официально объявили, что убиты все террористы.



Есть и ещё один весьма существенный факт, полностью вписывающийся в вышеизложенную версию. В январе в "Новой газете" известный журналист и депутат Юрий Щекочихин сообщил в небольшой заметке, что из проверенных источников ему стало известно следующее: родственники одной из "норд-остовских" террористок узнали её по телевизору и очень этому удивились, т. к. она была осуждена за какое-то уголовное преступление, этапирована в один из далёких российских лагерей, где и должна была находиться ещё много лет, но почему-то оказалась на "Норд-Осте"...



Однако, некоторые вопросы, на мой взгляд, всё же остаются. Например: какое количество жертв российские власти считали для себя "оптимальным", и сильно ли оно отличается от реальных цифр; куда делись десятки пропавших без вести заложников; и был ли убитый при штурме Мовсар Бараев использован российскими "органами", как говорится, "втёмную", или, подобно своему печально известному дяде Арби Бараеву, являлся их агентом? Не всё ясно и насчёт Шамиля Басаева, вроде бы заявившего о своей причастности к теракту на "Норд-Осте". Возможно, например, что он участвовал в формировании или финансировании отряда террористов, не зная истинных планов и целей главных организаторов теракта.



Ещё я хочу добавить следующее. Конечно, любой теракт, при котором жертвами насилия являются невиновные люди, - явно преступен, независимо от сколь угодно благородных целей террористов. Но очевидно, что вообще любое убийство невиновных людей - тоже преступление, независимо от целей тех, кто его совершил (и даже в том случае, если оно совершено не умышленно, а "по неосторожности"). Но почему-то, даже несмотря на то, что вышесказанная мысль подтверждается и официальным "Уголовным кодексом", ни журналисты, ни правозащитники, ни депутаты ни в каких СМИ совершенно не пытаются (во всяком случае, мне о таких попытках неизвестно) поднять вопрос об уголовной ответственности тех, кто зачем-то убил газом, как минимум, сотни полторы невинных людей. Не говоря уж об уголовной ответственности за бессудный расстрел пленных террористов. Точнее - лишь подозреваемых в терроризме.

Дм.Воробьевский (апрель 2003 года).





Возвращение к "Норд-Осту"



В прошлом номере "Крамолы", вышедшем в середине апреля 2003 года, была опубликована моя статья "Трагедия "Норд-Ост".Чей сценарий?", в которой на основе общеизвестных и легко проверяемых фактов доказывалась прямая причастность российских "органов" к организации того кровавого теракта. Спустя лишь пару недель - 28 апреля - эти доказательства были подкреплены огромным сенсационным материалом известной московской журналистки Анны Политковской, опубликованным в "Новой Газете". Он назывался "Кто остаётся в живых" и был основан на подробных откровениях участвовавшего в "норд-остовском" теракте агента российских "органов", сотрудника путинской президентской администрации и редакции правительственной "Российской Газеты" Ханпаша Теркибаева, заподозрившего, видимо, что использовавшие его российские власти решили на всякий случай от него по-тихому избавиться (т.е. "замочить", выражаясь официальным языком).



Возможно, этими откровениями, подтверждение правдивости которых "Новая Газета" получила и из многих других источников, он всё же продлил себе жизнь, но лишь на полгода или чуть больше: в декабре российские власти, так и не допросив его официально по делу "Норд-Оста", так и не ответив на запросы "Новой Газеты" ничего вразумительного, объявили, что он, мол, погиб в автомобильной катастрофе. Впрочем, есть подозрение, что ответ властей "Новой Газете" всё же имел место - ещё в начале июля - и заключался в следующем: с помощью неизвестного яда был убит участвовавший в расследовании "Норд-Оста" заместитель её главного редактора, депутат Госдумы от "Яблока" Юрий Щекочихин.



Исходя из вышеизложенного, мне остаётся лишь присоединиться к утверждению Анны Политковской в "Новой Газете" за 22 декабря: "Лично я никогда не смогу поверить в то, что спецслужбы непричастны к организации терактов". Разумеется, я не могу поверить и в то, что эти абсолютно "отмороженные" (даже по бандитским меркам) "спецслужбы" действуют без прямых и конкретных указаний В. Путина и его ближайших гэбистских "соратников". Я подозреваю, что регулярные кровавейшие теракты нужны им не только ради шкурных "политических" целей (разжигание античеченской истерии, поднятие своих "рейтингов", дальнейшее "закручивание гаек" под предлогом борьбы с терроризмом), но и по сугубо, так сказать, физиологическим причинам: видимо, подобно садистским маньякам, они уже не могут комфортно себя чувствовать без регулярных кровавых зверств. И самое печальное, по-моему, заключается в том, что всё вышесказанное - не какие-то измышления злобствующего "очернителя", а очевиднейшая правда.



Дмитрий Воробьевский (начало 2004 г.)





P.S. На "Норд-Осте", как, кстати, и в истории 1999 года со взрывами жилых домов, особенно - с попыткой взрыва дома в Рязани, террористы из "органов" попались, как говорится, "с поличным". (Недаром недавно под Москвой был арестован тираж книги о тех взрывах - "ФСБ взрывает Россию" - в рамках "уголовного дела" по статье о "разглашении государственной тайны"). Но и почти все другие крупные российские теракты последних лет вызывают, мягко говоря, вопросы и сомнения. Например, через день после крупного взрыва в дагестанском городе Каспийске (9 мая 2002 г.), унёсшего жизни более 40 человек, практически все российские телеканалы сообщили о задержании милицией Каспийска автомобиля с мощной миной и дистанционным взрывателем, аналогичными тем, что были использованы при том теракте. Это сообщение многократно повторялось в течении почти 2-х суток, но потом публично выступил начальник ФСБ Патрушев и объявил, что люди, находившиеся в том автомобиле, к террористам, мол, отношения не имеют. А к кому они имеют отношение, так и осталось тайной: российские СМИ вдруг моментально "забыли" о той задержанной в Каспийске машине. И примеров таких "странностей" - очень много.

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( http://newsland.com/news/detail/id/354253/ , http://obozrevatel.com/news/2009/10/22/328710.htm ...)

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"НОРД-ОСТ": 10 ЛЕТ ПОЧТИ ПОВСЕМЕСТНОЙ ЛЖИ



Сначала -- пара высказываний с телеэкрана. Накануне 10-летия этого кровавого теракта (т.е. 22.10.2012г.) по одному из вроде бы самых свободных и демократичных российских телеканалов -- "Рен-ТВ" -- в передаче "Военная тайна" прозвучало, что, мол, освобождение захваченных в "Норд-Осте" заложников "западные коллеги признали одной из самых высокопрофессиональных операций за всю историю"... (Правда, ни одного конкретного "западного коллеги", который бы это "признал", почему-то названо не было.) А следующее высказывание прозвучало и затем многократно повторялось с российских телеэкранов почти 10 лет назад -- вскоре после того чудовищного теракта и того ещё более чудовищного "освобождения заложников" (а повторял его весьма солидный и даже приличный на вид седой господин -- бывший "замминистра МВД" Владимир Васильев, до сих пор часто мелькающий на экранах): "Ни один заложник не умер от газа, ни один!.." А умерли около полутора сотен заложников (кстати, по данным общественной организации "Норд-Ост", более 170-ти), оказывается, лишь от "переутомления", "стресса", "сердечно-сосудистых болезней" и разных прочих "хронических заболеваний"; и пущенный зачем-то "освободителями" в тот "норд-остовский" зал "совершенно безвредный" неизвестный газ не имел к их внезапной смерти, мол, совершенно никакого отношения... Причём, этот бред, этот, мягко говоря, бесстыжий поток откровенной лжи был тут же подхвачен российскими "следственными органами", до сих пор твердящими, что, мол, "нет причинно-следственной связи между применением газа и гибелью заложников"...



Однако, вопрос об этом смертельном засекреченном газе (состав которого не сообщают даже врачам, пытающимся лечить выживших заложников, многие из которых стали инвалидами) хотя бы обсуждается иногда в ряде российских (даже более-менее крупных) СМИ, -- в отличие от другого, связанного с тем "норд-остовским" терактом, вопроса, на обсуждение которого уже несколько лет существует явное "табу" практически во всех СМИ России, и даже в тех, которые вроде бы считаются независимыми или даже оппозиционными. Это уже довольно давно относится, увы, даже и к "Новой газете", на страницах которой ещё в 2003-ем году (28 апреля и 22 декабря) были опубликованы две подробнейшие статьи Анны Политковской по данному, "табуированному" теперь, вопросу о причастности самой российской власти к организации "норд-остовского" теракта. В тех очень профессиональных, талантливых и по-настоящему сенсационных статьях (основанных на тщательно проверенных и подтверждённых разными источниками свидетельствах участника теракта в "Норд-Осте" и, одновременно, сотрудника российских "органов" Ханпаша Теркибаева, а также на его дальнейшей печальной судьбе) -- называющихся "Кто остаётся в живых" и "Программа защиты от свидетелей", -- Анна Политковская практически полностью доказала, что тот "норд-остовский" теракт был изначально организован российской властью в своих политических целях.



Теперь, отмечая 10-летие этих трагических, кровавых событий в "Норд-Осте", множество телеканалов, газет и прочих российских СМИ (не говоря уж о представителях власти) старательно делают вид, будто тех потрясающих статей Анны Политковской вообще никогда не было... Кстати, это, увы, относится даже и к не совсем российским СМИ, в частности -- к радио "Свобода".



Например, вечером 22-го октября в посвящённой 10-летию "Норд-Оста" и, в общем, более-менее интересной передаче В.Кара-Мурзы "Грани времени" (с участием Дмитрия Миловидова, чья дочь погибла в "Норд-Осте") не было даже ни одного более-менее внятного намёка на участие российской власти в организации того теракта. Отдельные как бы попытки таких намёков были столь, мягко говоря, робкими, что напоминали какое-то юродствование. Например, ведущим передачи было сказано, что, мол, "некоторые даже поначалу сгоряча утверждали, что вообще там были лишь муляжи взрывных устройств".



Не знаю, каких "некоторых" имел в виду В.Кара-Мурза, но об этом -- о практически совершенно очевидном отсутствии реальных и исправных взрывных устройств (во всяком случае, более-менее мощных) у тех "норд-остовских" террористов -- было сказано и в тех вышеназванных публикациях Анны Политковской, и, кстати, в моей самиздатской статейке ("Трагедия "Норд-Ост". Чей сценарий?"), вышедшей ещё раньше их, т.е. в начале 2003 года, в малотиражных (тиражи -- примерно по 1 тысяче экз.) самиздатских газетах "Крамола" и "Вестник "Солидарности"". Прилагаю короткий отрывок (один абзац) из той своей статьи, который касается этих "взрывных устройств", а также вышеупомянутого засекреченного смертельного газа.



"...Судя по рассказам многих бывших заложников - например, Ирины Куминовой, Андрея Ушакова и Ольги Рудаковой, выступивших по телеканалу "ТВС" 29 и 31 октября, Ольги Хухриной, выступившей 28 октября по "НТВ", и Ильи Лысака, интервью с которым напечатано в "Новой газете" за 18 ноября 2002 года, - террористы, почувствовав газ, вовсе не "вырубились", а "забегали, прижимая к лицам платки", "стали надевать респираторы" "принялись совещаться", и у них было, как минимум, от 5 до 10 минут (до начала штурма) - более чем достаточное время для нажатия кнопок взрывателей. Кроме того, по данным ряда учёных Запада - например, выступившего 27 октября по "Би-Би-Си" профессора Белфастского Королевского университета Кэвета Сэренна, - вообще не существует такого газа, которым можно мгновенно (или хотя бы за несколько секунд) отключать сознание людей (тем более - в огромном театральном здании)... Естественно, возникают следующие вопросы: почему террористы-смертники не взорвали здание с заложниками, когда почувствовали газ или когда начался штурм, и почему власти дали приказ о пуске газа и о штурме, зная, что у террористов будут многие минуты на нажатие кнопок взрывных устройств? Сразу на оба этих вопроса, по-моему, есть лишь один правдоподобный ответ - следующий: взрывчатка (или, возможно, начинка взрывателей) у террористов была негодная, и российские власти, давая приказ о пуске газа и штурме, прекрасно об этом знали. А знать об этом они, по-видимому, могли лишь в том случае, если сами давали указание снабдить этих террористов через каких-то своих агентов этой "взрывчаткой". Данная версия может объяснить все, казалось бы - необъяснимые, противоречия и странности, связанные с терактом на "Норд-Осте"..."



Кстати, в той вышеназванной передаче радио "Свобода" были упомянуты и официальные данные российских "следственных органов", согласно которым, террористы после начала спецназовского штурма здания "Норд-Оста" и пуска в театральный зал того секретного газа довольно долго "отстреливались из 8 пистолетов и 13 автоматов". На мой взгляд, довольно очевидно, что тем самым эти официальные "органы" фактически признали полную бессмысленность применения в "Норд-Осте" этого смертельного газа -- во всяком случае, если как бы исходить из официальной версии о том, что газ, мол, использовали для того, чтобы террористы моментально "вырубились" бы от него и не успели нажать кнопки взрывателей, т.е. обрушить тем самым всё театральное здание с сотнями заложников.



И ещё в той радиопередаче "Свободы" был вскользь упомянут взрывотехник ФСБ Георгий Трофимов, осматривавший в здании "Норд-Оста" -- сразу после его штурма -- те "взрывные устройства", которые так и не взорвались. То, что это был именно ФСБ-шный взрывотехник -- совершенно естественно, т.к. допустить посторонних к данной процедуре организаторы всего этого едва ли могли. Однако, дальнейшие крайне сомнительные, мягко говоря, обстоятельства трагической судьбы этого взрывотехника, на мой взгляд, очень красноречиво говорят о том, сколь "высоко" ценится начальством вышеназванного, так сказать, ведомства жизнь даже своих собственных сотрудников, если они, вдруг, стали, как говорится, "слишком много знать".



Чуть-чуть отвлекусь от "Норд-Оста" и напомню более-менее известные обстоятельства гибели Георгия Трофимова, которые почему-то не исследуются ни в каких крупных СМИ никакими профессиональными журналистами, хотя явно заслуживают такого исследования. Поздним вечером (почти ночью) 9-го июля 2003 года в одном из ресторанов в самом центре Москвы (на улице Тверской) была задержана женщина -- Зарема Мужахоева, -- привлёкшая внимание охранников своим подозрительным поведением. В ней заподозрили террористку-смертницу и затем действительно нашли у неё взрывное устройство. По одним данным, она добровольно отказалась от осуществления теракта, а по другим -- в том числе и по официальным данным "следственных органов" -- она многократно нажимала на кнопку взрывателя, но взрывное устройство почему-то не срабатывало. Когда её задержали, то это взрывное устройство вынесли из ресторана и положили у его входа, а огромное пространство вокруг оцепили, перекрыв не только тротуары, но и движение транспорта по улице Тверской. Часа 2 или 3 это взрывное устройство пытались уничтожить из специальной "водяной пушки" и даже с помощью специального робота, созданного именно для подобных целей. Затем к остаткам этого взрывного устройства подошёл вызванный своим начальством среди ночи специально для этого тот самый взрывотехник Георгий Трофимов, побывавший в здании "Норд-Оста" сразу после его штурма. И когда Трофимов лишь протянул руку к этим остаткам взрывного устройства, они вдруг сразу взорвались, и он погиб... Причём, разные официальные представители "правоохранительных структур" публично заявляли, что он, мол, случайно замкнул на тех остатках взрывного устройства какие-то провода, и поэтому, мол, оно взорвалось. Однако, судя по словам некоторых коллег Трофимова и даже по обнародованным видеосъёмкам, он лишь протянул руку в направлении того полуразрушенного взрывного устройства, и никак не мог что-то в нём замкнуть... То есть, практически полностью очевидно, что взорваться оно могло лишь по радиосигналу кого-то из тех, кто был в непосредственной близости от места происшествия, а посторонних там вроде бы никак не могло быть, т.к. оно было оцеплено, и внутри оцепления находились, судя по всему, лишь сотрудники "спецслужб"...



И почему-то ни в каких СМИ (даже в тех, что считаются независимыми) я не видел и не слышал ни одной более-менее серьёзной и подробной публикации про эти столь вопиющие, столь подозрительные, мягко говоря, обстоятельства, почти со 100-процентной вероятностью доказывающие, что взрывотехник Георгий Трофимов был, как "опасный свидетель" преступления в "Норд-Осте", убит своими высокопоставленными "коллегами", как бы на всякий случай... Вероятно -- хотя это лишь мои, так сказать, домыслы, -- непосредственная причина этого убийства могла заключаться в том, что где-то кому-то он начал говорить что-то "лишнее" из того, что знал про "Норд-Ост", и это через каких-то стукачей зафиксировало его начальство. И затем оно -- судя по вышеприведённым обстоятельствам -- решило инсценировать те события на Тверской. По-видимому -- с помощью как своих агентов, так и людей, используемых, так сказать, "втёмную"...



Возвращаясь непосредственно к "норд-остовскому" теракту, напомню, что насчёт отсутствия реальных взрывных устройств в захваченном террористами здании "Норд-Оста" сказано и в тех вышеназванных статьях Анны Политковской. Прилагаю совсем короткий отрывок оттуда (из первой статьи), где говорится, впрочем, не только про взрывчатку.



"...Последний взлет политической карьеры Ханпаша Теркибаева действительно связан с 23—26 октября 2002 года — с нашим общим горем. С терактом, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, когда отряд под руководством Бараева-племянника… захватил почти 800 человек в помещении Дома культуры на улице Мельникова и вся страна не знала, как их спасти, металась, выла, каждое мгновение ожидая взрыва.

— Кстати, вы давно были с ним знакомы? С младшим Бараевым?

— Давно. Я всех в Чечне знаю.

— Так была там взрывчатка?

— Да не было. Ну не было.

Именно после "Норд-Оста" карьера Ханпаша резко поползла вверх. Он действительно стал "соратником" администрации президента Путина. Оказался снабженным всеми необходимыми документами, обеспечивающими ему возможность беспрепятственно перемещаться всюду, где требуется..."



И в конце упомяну про одну странность, происходящую с вышеназванными статьями Анны Политковской. Дело в том, что в результате некоторых действий, похожих на весьма целенаправленные (думаю, что они совершаются под мощным давлением властей), эти потрясающие статьи становится всё труднее и труднее найти в Интернете, во всяком случае -- в их первоисточнике, т.е. на сайте "Новой газеты". Сначала -- ещё несколько лет назад -- там исчезло название первой из этих статей ("Кто остаётся в живых"), так что теперь стало почти невозможно найти по нему эту статью через поисковые системы (вместо него там остался лишь подзаголовок: "Один из группы террористов уцелел. Мы его нашли"). Кроме того, сравнительно недавно -- может быть, около года назад -- под этими статьями на сайте "Новой газеты" исчезла и подпись Анны Политковской, так что теперь далеко не каждый читатель догадается, что это -- именно её статьи. Да и найти их стало, в результате, ещё труднее, т.к. обычно при поиске любой публикации в Интернете используется, естественно, фамилия автора.



Правда, многие из интересующихся наследием Анны Политковской (убитой, скорее всего, именно за те статьи) сохранили интернет-ссылки на её публикации в "Новой газете". Однако, очень возможно, что скоро эти ссылки окажутся негодными, т.е. не ведущими никуда, т.к. недавно почему-то интернет-адреса этих публикаций (во всяком случае -- тех двух статей Анны Политковской про теракт в "Норд-Осте" и его организаторов из российских "органов") поменялись, и хотя старые ссылки ещё продолжают действовать (наряду с новыми), но, скорее всего, их действие, как это обычно бывает в подобных случаях, будет недолгим. И, честно говоря, я очень подозреваю, что в итоге всех этих, так сказать, странностей те две статьи Политковской (по-видимому, самые опасные для властей из множества её замечательных и талантливейших публикаций) либо вообще исчезнут с сайта "Новой газеты", либо будут определены в какой-нибудь "спецхран", доступный лишь для "избранных". В общем, похоже на то, что приближается знаменитый оруэлловский "1984 год" с его "министерством правды" и "министерством любви"...



На всякий случай прилагаю интернет-ссылки (и старые, и новые) на эти две статьи Анны Политковской, а заодно и ещё пару ссылок -- на свой блог, где я на всякий случай эти статьи скопировал (с небольшим своим комментарием), и на одну из публикаций той своей самиздатской статейки (дополненной ещё одним своим старым материалом про "Норд-Ост"), отрывок из которой я здесь привёл: http://www.novayagazeta.ru/data/2003/30/00.html , http://www.novayagazeta.ru/society/20491.html ; http://www.novayagazeta.ru/data/2003/96/00.html , http://www.novayagazeta.ru/society/17917.html ; http://abvgdoprst.livejournal.com/6836.html ; http://forum-msk.org/material/kompromat/795900.html .



И в самом конце -- несколько слов про цели, которые преследовали и преследуют сидящие на "вертикали власти" организаторы тех трагических событий в "Норд-Осте". Я уже затрагивал эти очевидные, на мой взгляд, цели в своих предыдущих публикациях (в том числе -- в той, которую можно посмотреть по последней из вышеприведённых ссылок), главные из них, очевидно -- дальнейшее "закручивание гаек", нагнетание всеобщего страха, укрепление тем самым диктаторской (или даже тоталитарной, в перспективе) власти, использование для этого известной формулы "разделяй и властвуй" -- через раздувание ненависти к чеченцам и вообще кавказцам, которые, мол, бесконечно устраивают теракты в России... А, кстати, после известных ещё более трагических событий в Беслане (мою старую публикацию о них можно легко найти в Интернете по её названию: "Правда о Беслане ещё страшнее, чем Вы думали"), организованных примерно теми же, кем и "Норд-Ост", эти цели российской власти проявились ещё более явно: как известно, по инициативе Путина в связи с тем терактом в России были отменены выборы губернаторов и некоторые другие то ли остатки, то ли зачатки демократических процедур... В нынешние дни движение российского государственного режима (или, если говорить проще, правящей шайки гэбистов) к превращению в полуфашистско-полусталинскую тиранию, на мой взгляд, в связи со многими совсем недавними событиями, должно быть очевидно уже практически всем.



Но помимо этих, так сказать, глобальных целей, у организаторов того "норд-остовского" теракта, скорее всего, была и скромная цель испытания того "совершенно безвредного" газа на большом количестве людей. Видимо, то испытание прошло, по их понятиям, вполне успешно... Некий засекреченный химик, создавший тот газ, говорят (и пишут в Интернете), даже какую-то "государственную награду" получил, как, впрочем, и ещё целая куча палачей "Норд-Оста", причём -- весьма высокопоставленных... В общем, у них -- всё хорошо...



Дмитрий Воробьевский (26 октября 2012 г.).

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( http://forum-msk.org/material/power/9613680.html , http://abvgdoprst.livejournal.com/29238.html ...)



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P.S. Добавлю к этому своему "посту", взятому из своего "ЖЖ", что, похоже, увы, и тот теракт, который случился на днях в Волгограде, тоже имеет, мягко говоря, весьма сомнительное происхождение... Во-первых, можно упомянуть про заявления разных, приближённых к российским властям, деятелей, пытающихся как бы "подкрепить" данным терактом совершенно бредовые и сугубо репрессивные "законопроекты", -- например, о введении ответственности родственников за преступления террористов (про это можно прочитать, в частности, здесь: http://www.pravda.ru/news/accidents/21-10-2013/1179009-volgograd-0/ )... А во-вторых, упомяну про довольно известную уже историю с "раздвоением" паспорта предполагаемой террористки-смертницы (Н.Асияловой), совершенно разные фотографии которого начали появляться в некоторых российских СМИ буквально в первые часы после этого волгоградского теракта, а также про видеоролик, где заснято очень странное поведение каких-то людей на месте данного теракта, в том числе -- выскочивших из ехавшего следом за взорванным автобусом автомобиля, остановившегося затем перед этим автобусом. В качестве пояснения прилагаю пару ссылок на найденные мной в Интернете довольно подробные материалы об этом ("Рязанский сахар в Волгограде" и "Паспорт смертницы, теракт в Волгограде, рыло постановщиков"): http://www.apn.ru/publications/article30384.htm , http://abvgdoprst.livejournal.com/36676.html .



P.P.S. А дальше прилагаю один свой "пост" трёхлетней давности, где я на всякий случай скопировал две вышеупомянутые статьи Анны Политковской из "Новой газеты" о том, что теракт в "Норд-Осте" был организован российскими властями в своих политических целях. На мой взгляд, очень вероятно, что Анна Степановна была убита именно за эти её замечательные публикации...

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http://abvgdoprst.livejournal.com/6836.html :







Анна Политковская о "Норд-Осте": "Кто остаётся в живых"



abvgdoprst

26 октября, 2010



Здравствуйте!

Разместил я сегодня на 5-ти или 6-ти довольно известных сайтах прилагаемый текст (с мелкими вариациями в первых предложениях). Не знаю, долго ли он там провисит. На всякий случай данную его копию размещаю здесь.



На днях -- в очередную годовщину теракта в "Норд-Осте" -- я уже поставил где-то на данном сайте один свой материал (его можно найти через поисковые системы по его названию: "Так кто всё-таки организовал теракт в "Норд-Осте"?") об истинных организаторах того чудовищного теракта. Сегодня -- годовщина кровавой развязки тех событий в "Норд-Осте".

Прилагаемая статья Анны Политковской -- из "Новой газеты" за 28 апреля 2003 г. -- является, очевидно, одним из главнейших свидетельств (если не сказать -- доказательств) прямой причастности российских властей к организации того теракта, понадобившегося им (как в дальнейшем, кстати, и кровавый Беслан) в их политических целях. Я прилагаю её здесь, в основном, по той причине, что на данный момент ни в каких электронных поисковых системах эту статью -- именно с её изначальным, широко известным названием "Кто остаётся в живых" -- найти невозможно (во всяком случае, мне не удалось). При наборе, например, в "Гугле" слов "Анна Политковская Кто остаётся в живых" выскакивают лишь ссылки почти исключительно на мои публикации, где эта статья Политковской упомянута. Объясняется это, как я выяснил, тем, что на сайте "Новой газеты" почему-то убрали заголовок этой статьи (оставив лишь подзаголовок). Думаю -- хотя могу и ошибаться, -- что это было сделано под давлением властей для того, чтобы сильно затруднить поиск данной статьи в Интернете. Поскольку поисковые системы эту статью не находят, то, получается, что она, увы, ни разу не перепечатана ни на одном более-менее известном сайте.

Надеюсь, что размещение здесь этого потрясающего материала Анны Политковской (кстати, очень возможно, что именно за него её и убили) приведёт к тому, что его можно будет легко находить с помощью поисковых систем.

Заодно прилагаю как бы продолжение данного материала -- статью А.Политковской "Программа защиты от свидетелей" (из "Новой газеты" за 22 декабря того же 2003 года) -- про убийство его "главного героя" Ханпаша Теркибаева в "автокатастрофе". Разумеется, в конце этих публикаций прилагаю соответствующие ссылки на "Новую газету".

Всем читателям -- всего самого хорошего!

Дм.В. (г.Воронеж)







КТО ОСТАЁТСЯ В ЖИВЫХ

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ОДИН ИЗ ГРУППЫ ТЕРРОРИСТОВ УЦЕЛЕЛ. МЫ ЕГО НАШЛИ

ПОЛГОДА НАЗАД БЫЛ ТЕРАКТ НА ДУБРОВКЕ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ МНОЖЕСТВО РАЗ МЫ ЗАДАВАЛИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ВОПРОСЫ: КАК ТАКОЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ? КАК ИХ ПРОПУСТИЛИ В МОСКВУ? КТО? И ЗАЧЕМ? ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЕСТЬ СВИДЕТЕЛЬ. ОН ЖЕ — УЧАСТНИК



Сначала была только скудная информация: один из группы террористов, захвативших «Норд-Ост» на Дубровке, жив.

Мы проверяли эту информацию, многократно анализировали список группы Бараева, напечатанный в прессе. Наводили справки. И нашли. Человека, фамилия которого официально опубликована среди других террористов, взявших в заложники зрителей мюзикла.

— Вы были в составе группы Бараева при захвате «Норд-Оста»?

— Был.

— Вы вошли с ними?

— Да.



«…Ханпаш Нурдыевич Теркибаев. (Далее следует название правительственной газеты.) Специальный корреспондент...» — это я читаю «корочку» с большими буквами «ПРЕССА» по темному полю.

Удостоверение № 1165. Подпись — Ю. Горбенко. И правда, есть в этой газете такой директор.

— И на какие темы вы пишете? О Чечне?

...Молчит.

— А на работу ходите? В каком отделе работаете? Кто ваш редактор?

...Опять молчит. Делает вид, что плохо понимает по-русски. Но разве может быть спецкор в главной правительственной газете страны, не знающий по-русски? Монголовидные, не очень похожие на чеченские, узкие глаза Ханпаша недоумевают. И он не рисуется, действительно не понимая, о чем речь, — очень далек от журналистики.

— Так удостоверение вам кто-то дал только для «крыши»?..

Хитро улыбается:

— Да я бы не против и писать... Просто еще не успел разобраться. Только получил это удостоверение — 7 апреля. Видите дату? Мне ходить туда не надо. Я же в информационном управлении президента работаю.

— У Поршнева? Кем?

(ДЛЯ СПРАВКИ: Игорь Поршнев — начальник Информационного управления администрации президента Путина. То есть «прямой начальник» этого тридцатилетнего уроженца чеченского селения Мескер-Юрт по имени Ханпаш Теркибаев.)

Но и фамилия «Поршнев» вызывает недоумение у «специального корреспондента». Ханпаш просто не знает, кто такой Поршнев.

— Когда надо, я встречаюсь с Ястржембским. Я у него работаю. Вот мы на фотографии с ним.

Действительно, это фотография именно с Сергеем Владимировичем. Сергей Владимирович смотрит мимо камеры и выглядит весьма недовольным. Зато Ханпаш на ней — тот, что сейчас сидит передо мной, в гостинице «Спутник» на Ленинском проспекте в Москве, — Ханпаш смотрит глазами прямо в объектив: вот, мол, мы вместе. Фотография получилась с настроением — заметно, как не нужен был этот снимок Сергею Владимировичу и как, по всей видимости, настаивал на нем тот, кто сейчас рассказывает о своем трудном жизненном пути, сопровождая изложение демонстрацией множества фотографий, извлекаемых из портфеля. «Я и Масхадов, я и Ястреб, еще раз — я и Масхадов, я и Арсанов, я в Кремле, я и Сайдулаев, я и Хиль Роблес...» (Европейский комиссар по правам человека. — Прим. ред.)

Вглядываюсь — и приличная часть карточек кажется грубоватым фотомонтажом. (Потом проверили у специалистов — так и есть. — Прим. ред.) Зачем? Ханпаш опять делает вид, что не понимает, роется в портфеле и вытаскивает «себя с Маргарет Тэтчер и Масхадовым» — в доказательство, что и с Лондоном близко знаком. 98-й год, Масхадов в папахе, посередке — Тэтчер, по другую руку — Ханпаш; причем Масхадов выглядит так, как выглядел до войны, а Ханпаш — так, как сейчас... Зачем? Но он уже показывает другую карточку. На ней — Ханпаш и Масхадов времен нынешней войны. Масхадов в камуфляже, борода уже сильно поседела, выглядит ужасно, да и Ханпаш — не ахти. Эта — подлинная.

— Не боитесь разгуливать с такими фотографиями по Москве? В Чечне за «Масхадова» расстреливают на месте, тут — подбрасывают оружие и запирают в тюрьму на много лет…

Отвечает так:

— Еще общаюсь с Сурковым. — Тон у Ханпаша становится хвастливым: — После «Норд-Оста» был у Суркова. Два раза. (ДЛЯ СПРАВКИ: Владислав Сурков — влиятельный заместитель главы администрации президента России.)

— А зачем?

— Помогал вырабатывать политику для Путина по Чечне. Посленордостовскую.

— И как? Помогли?

— Мир нужен.

— Свежая мысль.

— Сейчас по заданию Ястржембского и Суркова я занимаюсь мирными переговорами. Идея: вести переговоры с теми, кто в горах.

— Ваша идея или идея Кремля?

— Моя идея, поддержанная Кремлем.

— Переговоры — с Масхадовым?

— Нет. На Масхадова Кремль не согласен.

— Так с кем же?

— С Вахой Арсановым. Только что с ним встречался.

— Где?

— Там.

— А куда же Масхадова девать?

— Его надо уговорить сложить полномочия до выборов президента в Чечне.

— Вы этим тоже занимаетесь?

— Да, но на это у меня нет никаких полномочий. Я — от себя тут. Впрочем, выборов может и не быть.

— А если все-таки доживем до выборов, то вы лично на кого сделаете ставку?

— На Хасбулатова или Сайдулаева. Они — третья сила. И ни с Масхадовым, и ни с Кадыровым. И я — такой. После «Норд-Оста» именно я организовал переговоры депутатов чеченского парламента с администрацией, с Ястржембским.

— Да, это многих тогда удивило, — говорю. — Когда Иса Темиров вместе с другими депутатами открыто оказались в Москве, выступили на знаменитой пресс-конференции в агентстве Интерфакс и призвали голосовать на референдуме и, значит, против Масхадова, хотя раньше были за него... Так это вы стояли за этим?

— Я, — отвечает гордо.

— А вы сами потом голосовали на референдуме?

— Я? Нет. — Смеется. — Я из тейпа «чарто», нас «евреями» в Чечне называют.

— Можно ли сказать, что норд-остовской трагедии была уготована роль Буденновска для окончания второй чеченской войны?

Вопрос неслучаен — мы у главной черты. Ханпаш — участник абсолютно всего. Парень на все случаи нашей политики. Со всеми знаком, всюду вхож, с ним по плечу любые повороты на Северном Кавказе. С Масхадовым понадобится поиграть — он сведет с Масхадовым. Без Масхадова — он тоже обеспечит. Так, по крайней мере, уверяет... По профессии, говорит, актер, окончил актерский факультет Грозненского университета. Неважно, что такого факультета не было и он сам так и не смог вспомнить, кто был его педагогом по актерскому мастерству, главное, что объявляет: с Ахмедом Закаевым «мы — друзья, вместе работали в театре». В первую войну взял в руки видеокамеру и стал телевизионщиком. Ходил с Басаевым в буденновский рейд, но за участие в нем осужден не был, скорее, напротив — получил амнистию в апреле 2000 года.

— Где давали бумаги об амнистии?

— В Аргунском городском отделе ФСБ Чечни.

Это очень серьезная деталь. Аргунское ФСБ — одно из самых жестких, всю эту войну напролет. Именно когда Ханпаша амнистировали, люди оттуда выбирались почти единственно на тот свет. Ханпаш — первый, встреченный выжившим, да еще со справкой об амнистии за Буденновск.

Между двумя войнами Ханпаш, как «герой Буденновска», становится ведущим специалистом пресс-службы… президента Масхадова. У него на канале Масхадова — авторская телепрограмма «Президентское сердце», позже переименованная в «Путь президента». Правда, потом, еще до второй войны, его подвинули, и Ханпаш вынужден был уйти из масхадовского окружения, но, когда начались боевые действия, он вернулся и опять стал «ярым джихадистом». Удивительно, но прямо под носом у федеральных войск и всех, какие есть, спецслужб, посреди тяжелых боев, когда все бежали куда могли, Ханпаш умудрялся делать телепрограмму, смысл которой можно перевести с чеченского примерно так: «Моя родина там, где джихад».

— Правда, я и тогда, и сейчас так не считаю.

— То есть? Ваша родина не там, где джихад?

— Просто программа у меня была такая.

— Вроде бы Масхадов вас опять отлучил от себя недавно?

— Не Масхадов, а его представители за границей. Но я им не верю. Рахман Душуев в Турции сказал мне, что получил кассету от Масхадова и президент больше не хочет, чтобы я называл себя его представителем, но я сам не видел эту кассету и с Масхадовым не разговаривал.... А недавно я спокойно с Кусамой и Анзором встречался в Дубаях. Они меня принимали. Спал у них, ел...

(ЕЩЕ ОДНА СПРАВКА: Кусама — жена Масхадова, Анзор — его сын. — Прим. авт.)

— Дубаи, Турция, Иордания, Страсбург... Вы все время путешествуете? Вам визы дают?

— Я всех чеченцев знаю. Поэтому езжу по странам и всех призываю к миру и объединению.

— А в Дубаях вы оказались из Баку?

— Да.

— А там появились после октябрьского теракта в Москве? И просили живущих там чеченцев помочь вам, рассказывали, что являетесь одним из выживших участников захвата «Норд-Оста» и теперь вам срочно нужны контакты в арабском мире, чтобы уйти от погони?

— А откуда вы знаете?

— Чеченцы из Баку рассказывали. И из газет. Ведь ваша фамилия опубликована в списке террористов, бывших в «Норд-Осте». Кстати, вы подавали на эту публикацию в суд?

— Нет. А зачем? Я просто спросил Ястржембского: «Как такое могло получиться?»

— И что он ответил?

— «Не обращай внимания».

Последний взлет политической карьеры Ханпаша Теркибаева действительно связан с 23—26 октября 2002 года — с нашим общим горем. С терактом, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, когда отряд под руководством Бараева-племянника… захватил почти 800 человек в помещении Дома культуры на улице Мельникова и вся страна не знала, как их спасти, металась, выла, каждое мгновение ожидая взрыва.

— Кстати, вы давно были с ним знакомы? С младшим Бараевым?

— Давно. Я всех в Чечне знаю.

— Так была там взрывчатка?

— Да не было. Ну не было.

Именно после «Норд-Оста» карьера Ханпаша резко поползла вверх. Он действительно стал «соратником» администрации президента Путина. Оказался снабженным всеми необходимыми документами, обеспечивающими ему возможность беспрепятственно перемещаться всюду, где требуется, маневрируя от Масхадова до Ястржембского. Вел переговоры от имени администрации Путина с депутатами чеченского парламента — те понадобились для поддержки референдума. Выбивал для этих депутатов гарантии неприкосновенности в случае приезда в Москву. Выбил. Ханпаш, а не кто-то другой, возил тех же депутатов, причем в качестве руководителя их группы, в Страсбург, в высокие кабинеты Совета Европы и Парламентской ассамблеи, и там депутаты вели себя исключительно правильно — под управлением Рогозина, председателя думского Комитета по международным делам.

Естественно, возникает вопрос: почему? Почему именно Ханпаш? За какие такие услуги? Чем доказал лояльность? А без таких доказательств ничего похожего происходить с ним просто не могло...

Теперь — самое главное. Пересказ основной части нашего долгого разговора.

По всей видимости, именно Ханпаш и есть тот самый человек, которого все вовлеченные в трагедию «Норд-Оста» так искали. Человек, изнутри обеспечивавший теракт. По имеющимся в редакции сведениям (да он и сам не отпирается, тщеславный человек!), Ханпаш — засланный спецслужбами агент.

Он вошел в здание вместе с террористами.

Как член отряда.

Негласно, по его же словам, обеспечивал проход и по Москве, и в сам «Норд-Ост».

Это именно он уверял террористов, что «все под контролем», что «грязных людей полно», что «русские опять взяли деньги», как тогда, когда выходили из окруженных Грозного и Комсомольского, и надо просто «пошуметь» — и получится «второй Буденновск», и таким образом добиться мира, а потом, после выполнения задания, «нам дадут уйти» — не всем, но дадут.

Этим «не всем» оказался он сам.

Он вышел из здания, не дожидаясь штурма. Более того, у него был план Театрального центра на Дубровке, которого не было ни у Бараева-племянника, командовавшего террористами, ни даже поначалу у отряда спецназа, готовящегося к штурму.

Почему? Да потому, что он был частью тех сил, которые куда выше в силовой иерархии, чем «Витязь» и «Альфа», шедшие на смерть.

Впрочем, был план или его не было — по большому счету все равно, это лишь детали.

Собственно, и сам Ханпаш соврет — дорого не возьмет, фотомонтажи помните? А те, кто мог бы подтвердить или опровергнуть некоторые детали: где, допустим, была его огневая точка, — они, по всей видимости, погибли. Или не так болтливы. Допускаю ли я, что засланный был не один? Вполне допускаю. Если один, то почему не два?

Суть для нас в другом — если в «Норд-Осте» был такой засланный агент, то это значит: власть знала о том, что готовится теракт. Участвовала в его подготовке, и даже не важно, с какой целью. Главное — власть (какая ее часть?) была в курсе, что творится, задолго до того, как об этом узнали все мы, и, значит, подставила … показать больше - 0 - 0