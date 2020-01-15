«Сеющим ветер»

ВЕХИ

« Мы о своём прошлом пишем только хорошее, как о покойнике»

Роберт Рождественский





Генерал-лейтенант Алексей Павлович Панфилов



Предлагаю вспомнить о словах В.Путина предложившему всему миру и, надеюсь, России и россиянам в том числе, знать, а не фальсифицировать и не извращать историю. Верить реальным документам, в том числе до сих пор покоящимся в российских архивах под знаком «секретно». По каким причинам, очевидно, знает только российская власть. Со времени окончания Второй Мировой войны уже прошло 75 лет…

Впрочем, лукавлю, догадываюсь почему. Для приверженцев военно-истерического общества такое положение вещей очень удобно. Да и другим, вкушающим от щедрот власти, всяким «гаспарянам»***, «бондаренкам»****и прочим бросившимся активно, стараясь опередить друг друга комментаторам. При этом, копируя друг друга, они приводят в интернете, и на общественно-политических передачах в российских СМИ одни и те же давно опровергнутые историей доводы. Видимо, желающих заработать на комментариях и толкованиях слов В.Путина о польском после в Третьем Рейхе Юзофе Липском, до конца мая не убавится. Но оставим это, как принято говорить на дипломатическом языке, «без комментариев».

Однако с кое-какими документами стоит широкую общественность познакомить, а кому-то и напомнить об их существовании. Заодно не лишне подумать и о последствиях такого влияния на широкие народные массы. Эта теорема давно и неоднократно доказана историей человечества. Пусть это послужит предостережением тем, кто пытается «заработать очки» на этой опасной и неприемлемой в нормальном, гуманистическом обществе позиции.

Итак, В.Путин, видимо, вместе со многими другими российскими специалистами, воспитанными по учебникам и трафаретам СССР, считает, что антисемитизм, не в последнюю очередь явившийся искрой, разжегшей страшный огонь «холокоста», был характерен для всех стран мира, кроме «лучшей» страны на свете - СССР. Попробуем вместе разобраться - так это или нет. То, что, естественное неприятие коммунистических идей и ещё больше коммунистической практики, увы, часто порождает разгул антисемитизма, известно. Регулярно это происходит не без воздействия СМИ. Наиболее ярким доказательством служит история национал-социалистического издания «Штурмовик» - «Der Sturmer» и его вдохновителя и главного редактора повешенного по приговору Нюрнбергского трибунала Юлиуса Штрайхера - Julius Streicher.

Но пора привести первое документальное свидетельство по интересующему нас вопросу:

Государственный Kомитет Oбороны СССР

Представитель Красной Армии

при Руководстве Польской Армии

29 июня 1942

№ 536000 Москва

Секретно .



Командующему Польской Армией в СССР дивизионному генералу Андерсу



На основании пункта 4 Постановления Государственного Комитета Обороны СССР от 22.12.41 призыв в Польскую Армию разрешен гражданам польской национальности, проживавшим до 1939 года на территории Западной Украины и Западной Беларуси. Граждане других национальностей, проживавшие на указанных территориях, призыву в Польскую Армию не подлежат.

В нарушение пункт 4 положения Государственного Комитета Обороны СССР ваши подчененные самовольно осуществляют зачисление в Польскую Армию советских граждан, в том числе и беглых, не имеющих направления военных комиссариатов.

Выражая категорический протест, прошу Вас товарищ Генерал дать указание о немедленном прекращении подобных действий и немедленно принять меры с целью незамедлительного возвращения из Польской Армии советских граждан, самовольно бежавших в Польскую Армию:

1. Колба Альбрама Йозефовича 1911

2. Фихмана Норберта Израилевича 1915

3. Блуза Лейба Зейбеловича 1914

4. Оффнера Якоба Нафтуловича 1913

5. Эбаль Эрзу Абрамовича 1906

6. Гехта Осия Самуиловича 1906

7. Шовба Мотеля Мейровича

8. Финска Данилу Трофимовича

9.Тименского Станислава Игнатьевича 1919

10. Циза Влодзимежа Васильевича

и передать их в распоряжение Офицера Связи Генерального Штаба Красной Армии при Польской Армии в Джамбуле

О выполнении вышеизложенной просьбы, прошу сообщите мне незамедлительно, чтобы привлечь виновных к судебной ответственности.



Полномочный Представитель Красной Армии

Генерал-Майор Танковых Войск

Панфилов А.П.

Убедительно прошу, ни в коем случае не путать автора письма с однофамильцем Панфиловым И.В. - тоже генерал майором, но честно погибшим в бою под Москвой 18 ноября 1941 года. Автор данного письма дослужился до звания генерал-лейтенанта, стал Героем Советского Союза, не посмертно как Панфилов И.В., а прижизненно. Для справки приведу короткую выписку из биографии танкового военачальника: уже в период 1928-1931 гг. ставшего помощником военного прокурора Ленинградского военного округа. В 1932 году по личному направлению маршала М. Тухачевского, он был зачислен первым слушателем на подготовительные курсы факультета механизации и моторизации Военно-технической академии РККА им. Дзержинского. В 1936 году слушателю 4 курса инженерного, командного факультета присвоено военное звание – капитан, но уже за подписью маршала К. Ворошилова. Забывшим напомню. Первые аресты. репрессии в Красной Армии и опала маршала М.Тухачевского приведшая к суду и его казни начались в августе 1936 года! При этом его протеже, получает звание от главного противника маршала М.Тухачевского – наркома обороны К.Ворошилова. В 1938 году, когда М.Тухачевский и другие командармы уже расстреляны, с нарушением очередности присвоения званий в Красной Армии Панфилов А.П. становится уже полковником! С 22.06.40. танковый военачальник, ставший уже генерал-майором, является заместителем начальника 5-го управления РККА. 26.07.40. оно преобразовывается в Разведывательное Управление Генерального Штаба Красной Армии. С 22 июня 1941 года уже в РУ ГШ РККА т.е. тем, что в последующие времена было принято называть скромно «ГРУ». В июле 1941 года А. Панфилов становится начальником РУ ГШ РККА и одновременно со своими прямыми должностными обязанностями являлся уполномоченным по формированию Польской Армии Андерса. Заслуг перед СССР и наград у Памфилова А.П. много, об этом отлично свидетельствует его официальный портрет.

Позволю себе предположение, что с биографией и деятельностью А.П.Панфилова В.Путин должен был быть знаком. Следовательно, возможно ему, уже давно был доступен и известен приведенный выше документ. Однако, позволю себе короткий комментарий по существу. В Польской Армии с момента ее создания в 1918 году, в период отражения агрессии Красной Армии, служили все граждане Польского Государства, без различия национальной и конфессиональной принадлежности. Как мне кажется, самым ярким подтверждением этого утверждения является список расстрелянных НКВД по решению высших партийных и советских руководителей в апреле 1940 года в Катынском лесу. В нем легко найти представителей многих наций, исповедавших католическую, православную, иудейскую и мусульманскую религии, но главным объединяющим фактором являлось гражданство Польши. Не верящим - советую лично приехать и посмотреть польский мемориал, созданный в Катынском лесу. Кстати для тех, кто не в курсе напомню краткую историю признания злодеяний против человечества совершенных там, а заодно, и историю увековечивания памяти о жертвах советского режима. В советское время в отличие от широко известного в СССР и странно совпадающего названием комплекса Хатынь в Белорусской ССР, лес Катыни, как и его страшная история был скрыт и от советских граждан и, разумеется, от граждан Польши. Только в 1978 году захоронения были обнесены кирпичной изгородью, а внутри были установлены две стелы с надписью: «Жертвам фашизма — польским офицерам, расстрелянным гитлеровцами в 1941 г.» В 1983 году был установлен памятный знак на предполагаемом месте гибели советских военнопленных. В 1989 году на могиле был установлен деревянный православный крест, а место захоронения было освящено. В 1990 году могилы посетил последний просоветский президент Польши генерал Войцех Ярузельский и на могилах был установлен деревянный католический крест. Только в 1994–1995 гг. исследование могил в Катыни смогли провести российские и польские эксперты. Ими были восстановлены могилы, уничтоженные советской комиссией Бурденко, найдены новые, неизвестное ранее захоронение. На основании этих исследований 19 октября 1996 года было издано правительственное постановление за подписью Председателя Правительства РФ Виктора Черномырдина «О создании мемориальных комплексов советских и польских граждан — жертв тоталитарных репрессий в Катыни (Смоленская область) и Медном (Тверская область)». В 1998 году была создана дирекция Государственного Мемориального Комплекса «Катынь». С 1 января 2004 года Мемориальный комплекс «Катынь» стал филиалом Государственного музея политической истории России в г. Санкт-Петербург.

Думаю, в свете приведенных выше фактов, комментировать письмо важного и по званию и тем более по должности советского военачальника, да и сам текст Постановления ГКО СССР нет нужды. Просто ещё раз обращу ваше внимание на ту его часть, которая категорически запрещает возможность сражаться с нацистскими агрессорами под польским флагом, лицам считавшим себя и в реальности бывшими гражданами Польши до 17.09.1939г. Список попавших в письмо вообще в пояснениях не нуждается. Особо заострю ваше внимание на последней строчке письма «О выполнении вышеизложенной просьбы, прошу сообщите мне незамедлительно, чтобы привлечь виновных к судебной ответственности.» По законам военного времени в лучшем случае это означает для вышепоименованных лиц штрафбат, хотя скорее соответствует знаменитой 58 статье и обеспечивает «десять лет без права переписки» т.е. Расстрел.

Приведу ещё ряд выдержек из документов более позднего времени. Прежде всего выписку из переписки с высшими должностными лицами Советского государства послевоенных времен И.Сталиным, В.Молотовым, А.Вышинским Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Польской Республике т. Лебедева В.З. (1945-1951). После завершения дипломатической карьеры за рубежом, бывшего ректором Высшей Дипломатической Школы МИД СССР, т.е. предшественницы Дипломатической Академии МИД РФ. Позволю себе допустить, судя по её лексике, с его трудами и биографией наверняка знакома т. М. Захарова. В любом случае, некоторые её высказывания напоминают строчки из депеш Посла в Варшаве в конце 40-ых начале 50-ых годов. Слишком часто они носят неприкрытое неприятие политики и политиков Польской Республики. Оберегая нервы читателей, приведу только одну выдержку из письма. Оговорюсь, все письма, в том числе и то из которого приводится дословная выдержка, были направлены только дипломатической почтой. Все датируются временным периодом с марта 1948 по июль 1949 года. Вторая мировая война уже более 4 лет как закончилась. В Польской Республике у власти люди, поставленные с согласия и при прямом участии Москвы. По официальным данным только в системе Министерства обороны Польши в это время служат 37 советских генералов и 630 советских офицеров, никогда не дававших присяги Польскому Государству. В остальных спецслужбах Польши также много командированных для контроля и руководства советских офицеров и чиновников. Министром Обороны Польши в течении нескольких лет является герой Второй Мировой Войны, Советский маршал К.Рокоссовский, одновременно бывший Заместителем Премьер Министра Польши и членом Политбюро ПОРП. Возможно, такое кому-то покажется, слегка странным? Но данное положение продолжалось в период 1949-1956гг. На высших постах имея безусловный доступ ко всем государственным тайнам в «свободном, независимом государстве» не просто гражданин другой страны, а её высший военнослужащий чин – маршал. Учитывая все вышеизложенное, уверен, свидетельства отраженные в официальных письмах Посла СССР и имеющие много пассажей, в которых Посол В.З. Лебедев так или иначе касается так называемого «еврейского вопроса» не могут не отражать определенных настроений, идущих из Москвы.

Итак, ещё одно документальное свидетельство, только одна, но какая цитата: « Пока не пришло время для коренного решения вопроса и борьбы с еврейским национализмом. Пока можно думать лишь о постепенной подготовке к решению этой задачи». Кстати, на оригинале данного письма содержатся пометки, однозначно указывающее, что с ним был ознакомлен т.И.Сталин, который оставил на нём свои пометки цветным карандашом.

Интересно, после заявления Президента РФ В.Путина портрет В.З.Лебедева в галерее портретов ректоров Дипломатической Академии МИД РФ и СССР, как и в перечне Чрезвычайных и Полномочных Послов СССР в истории советской и российской дипломатии будет снабжен соответствующей высказыванию Президента РФ подписью? Абсолютно уверен, системе воспитания и образования новых дипломатических кадров России - это было бы очень полезно.

Есть и другие свидетельства того времени важные для понимания интересующего нас и Президента РФ вопроса. Например, в письме т. Владислава Гомулки от 14.12.1948 , (в это время он является Генеральным секретарём Польской Рабочей Партии) адресованном т. И.Сталину есть такая фраза «Москва несёт ответственность за высокий процент евреев». О чём это? Что тревожит одного из фактических главных руководителей «независимой» Польши? Попробуем быстро разобраться, так как недоброжелатели Польши в российских СМИ очень любят обвинять ее в системном антисемитизме. После известных в Польше в каждой семье событий 17.09.1939., после обнародованных выводов Международной комиссии Красного Креста по Катынским убийствам в 1943 году, после того, как войны Красной Армии и войны Войска Польского воевавшего вместе с Красной Армией на восточном фронте Второй мировой войны по категорическому приказу из Ставки Верховного Главнокомандующего должны были стоять и наблюдать в бинокли и невооруженным взглядом за массовым героизмом и гибелью защитников восставшей Варшавы в 1944 году, установление коммунистической власти, т.е. промосковской - было делом очень сложным. Никакое присоединение к Польше западных земель, т.е. земель долго, после разделов Польши, в которых Россия всегда принимала самое активное участие, принадлежавших Германии, не могло компенсировать территориальные потери сентября 1939 года. Тем более человеческие потери вызванные депортацией, арестами, расстрелами, через которые пришлось пройти сотням тысяч гражданам Польши в бескрайней империи советского ГУЛАГА. Сопротивление нелегалов бойцов Армии Крайова, других польских патриотических организаций было повсеместно. Католическая Церковь Польши, всегда сражавшаяся за свободу Родины, так же противостояла безбожникам. В этой ситуации СССР наводнил польские государственные органы выжившими в СССР после репрессий коминтерновскими воспитанниками, советскими гражданами, лицами - состоящими на действительной советской службе. Только в органах польских аналогов МВД –MBP и КГБ –KDS BP после окончания войны насчитывалось не менее 10,2% советских офицеров и кроме этого не менее 37,1% составляли граждане с еврейскими фамилиями. В этой ситуации, увы, частью граждан Польши борьба с насаждаемым коммунистическим режимом отождествлялась с бытовым антисемитизмом. В подобной ситуации все это провоцировало низменные представление малообразованных людей и не могло не прорываться время от времени взрывами самых чудовищных эксцессов. Наиболее громким случаем был погром в Кельцах произошедший 04.07.1946 года. Бесчинство разъяренной толпы при попустительстве, а порой и подстрекании местными милиционерами, т.е. представителями советской польской власти привело к трагической гибели почти 50 евреев. Погром был не менее жестко подавлен. Уже 11.07.1946 года инициаторы погрома и его самые активные участники, в том числе и официальные, были приговорены к смертной казни. 9 человек были незамедлительно казнены. Еще несколько получили серьезные сроки заключения вплоть до пожизненного. Ответственные за допущения таких событий официальные лица были с позором изгнаны из власти. Именно такой ход событий, и такое их развитие видимо имел ввиду В. Гомулка когда писал письмо И. Сталину. Кстати почти сразу после письма В. Гомулка был снят со всех постов и тоже подвергся репрессиям. Во власть он вернулся только после повсеместного в странах, оказавшихся в социалистическом лагере процессов десталинизации, вызванных ХХ съездом КПСС и разоблачением культа личности. С 1956 по 1970 – В. Гомулка был Первым секретарём ПОРП. Чтобы закончить эту тему приведу только ещё один документ, точнее цитату.

«События в Кельцах огромный позор для поляков и трагедия для евреев» - это было сказано на годовщине трагических событий Президентом, вернувшей себе независимость, Польши - Лехом Качинским, погибшим 10.04.2011 на аэродроме Северный под Смоленсом вместе с ещё 95 гражданами Польской Республики, летевшими на мемориальные мероприятия в Катынь.

Является ли вся эта история исключением? Увы, нет. Подобные события происходили после окончания Второй мировой войны в строящемся социалистическом лагере повсеместно. В Венгрии достаточно напомнить дело Л.Райка, Т.Соньи, А.Шалаи и события 1956 года. В Болгарии дело Т.Костова. В Чехословакии дело Рудольфа Сланский ( Рувима Зальцмана) и казненных вместе с ним высших чиновников и руководителей ЧССР Б.Геминдера, Б.Райцика, Р.Марголиуса, А.Симоне, В.Клементиса, К.Шваба, О.Фишла, Л.Фрейна, О.Шлтнга. Однако, думаю, хватит анализировать происходившее за рубежом, вернёмся в Советскую страну. Повторяться про дело «ЕАК» – Еврейского Антифашистского Комитета и убийство народного артиста СССР, Лауреата Сталинской премии Соломона Михоэльса не будем – давно всем и всё известно. Добавлю только одно важное свидетельство, заслуживающее полного доверия. Оно принадлежит дважды Лауреату Сталинской премии и лауреату Сталинской премии мира, кавалеру многих советских орденов и ордена Почетного легиона Франции, многолетнему Депутату Верховного Совета СССР Илье Эренбургу – вот интересующая нас выдержка, документальное свидетельство:

«До 1953 года только в рядах деятелей культуры было репрессировано по делам связанным с развязанной по инициативе Кремля политикой борьбы с «безродными космополитами», разумеется, в подавляющем числе евреями, 217 писателей, 108 актеров, 87 художников, 19 музыкантов – всего 431 человек».

Напомню забывчивым, ещё было «дело врачей», судебные и позорные общественные процессы над крупнейшими советскими учеными, архитекторами, изгнание из учебных заведений студентов и многое другое. О простых гражданах победившей нацизм страны, попавших «как из огня да в полымя» в жернова советских репрессий в основном проводившихся, как и множественные депортации в период Второй Мировой Войны, да и до неё, по национальному принципу вспоминать как-то непринято в последнее время. Не буду перечислять всех отличившихся в данной позорной компании. Отметившихся доносами, подметными письмами, выступлениями на партийных, комсомольских и профсоюзных собраниях, подписывавших призывы разобраться по всей строгости социалистической законности с врагами страны, иностранными агентами, (риторика не поменялась за 70лет!). Многие до сих пор здравствуют и прекрасно живут на персональные пенсии. Других, умерших в теплых постелях, всех тех, кому установлены памятники и повешены многочисленные мемориальные доски. Однако думаю, хватит с читателя моих рассуждений и предлагаемых его вниманию документов и цитат. Позволю себе закончить статью приведением ещё двух важных документов.

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого

XX век принес миру невообразимые страдания, смерть сотен миллионов людей убитых во имя вредных тоталитарных идеологий. Кровавая жатва нацизма, фашизма и коммунизма очевидна для людей нашего поколения. Очевидно также, кто именно за эти преступления несет ответственность – и чей союз положил начало Второй мировой войне, самому кровопролитному конфликту в истории человечества.

К сожалению, чем больше времени проходит с тех трагических событий, тем меньше о них знают наши дети и внуки. Поэтому так важно, чтобы мы продолжали во всеуслышание говорить правду о Второй мировой войне, преступниках и жертвах – и сопротивлялись любым попыткам искажения истории.

Память об этом зле особенно важна для Польши – первой жертвы войны. Наша страна раньше других столкнулась с агрессией гитлеровской Германии и советской России. Именно Польша была первым государством, которое сражалось за свободную Европу.

Однако сопротивление злым силам не является исключительно воспоминанием о героизме поляков – это что-то более значимое. Это сопротивление является наследием всей свободной и демократической сегодня Европы, поднявшейся на борьбу против двух тоталитарных режимов. Сегодня, когда некоторые в политических целях хотят попрать память об этих событиях, Польша должна встать на защиту правды. Не во имя собственных интересов, а во имя того, чем является Европа.

Подписанный 23 августа 1939 года пакт Молотова – Риббентропа не был «договором о ненападении». Это был политический и военный союз, деливший Европу на две сферы влияния – по линии трех польских рек: Нарева, Вислы и Сана,?перенесенной месяцем позже на линию Буга, в результате подписанного 28 сентября «Договора о дружбе и границе между СССР и Третьим Рейхом».?Он был прелюдией к чудовищным преступлениям, которые в течение следующих нескольких лет были совершены по обе стороны этой линии.

Союз Гитлера и Сталина был немедленно воплощен в жизнь: 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия атаковала Польшу с запада, юга и севера, а 17 сентября СССР сделал то же самое, нападая с востока.?

22 сентября в Бресте прошел торжественный парад – празднование общей победы гитлеровской Германии и советской России над независимой Польшей. Такие парады не проводят стороны договоров о ненападении – это делают союзники и друзья.

Именно так было в случае Гитлера и Сталина – долгое время они не только были союзниками, но и друзьями. Эта дружба процветала настолько, что когда группа из 150 германских коммунистов еще до войны сбежала из Третьего рейха в СССР, в ноябре 1939 года Сталин передал их Гитлеру «в качестве подарка», обрекая их на верную смерть.?

СССР и Третий Рейх все это время тесно сотрудничали. На Брестской конференции 27 ноября 1939 года представители служб безопасности обоих государств обсуждали методы и принципы сотрудничества в борьбе с польскими национально-освободительными организациями на оккупированных территориях. Последующие конференции органов НКВД и СС, посвященные сотрудничеству, между прочим, проводились в Закопане и в Кракове в марте 1940 года. Это не были переговоры о ненападении – обсуждалась ликвидация, т.е. убийство людей, граждан Польской Республики, а также совместные, союзнические действия с целью полного уничтожения Польши.

Без участия Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин поставлял Гитлеру, германская махина преступлений не завоевала бы Европу. Последние поезда с поставками прибыли из СССР в Германию 21 июня 1941 года – за день до того, как гитлеровская Германия атаковала прежнего союзника. Благодаря Сталину Гитлер мог безнаказанно захватывать очередные страны, согнать евреев со всего континента в гетто и готовиться к холокосту – одному из самых масштабных преступлений в истории человечества.

Сталин совершал преступные действия на востоке, подчиняя себе одну страну за другой и развивая структуру лагерей, которые россиянин Александр Солженицын назвал «Архипелаг ГУЛАГ». Лагерей, в которых миллионы людей, противников коммунистической власти, уничтожались с помощью рабского, непосильного труда.

Преступления коммунизма начались еще до Второй мировой войны – начиная с голодной смерти миллионов россиян в начале 20-х годов, Великого голодомора, в результате которого умерли миллионы жителей Украины и Казахстана, Большого террора, когда было убито почти 700 тысяч политических противников и простых граждан СССР, в основном россиян, а также «Польской операцией» НКВД, когда были расстреляны, прежде всего, граждане СССР польского происхождения. На смерть обрекли детей, женщин, мужчин. Только в рамках «Польской операции», по данным НКВД, было расстреляно более 111 тысяч человек – хладнокровно убитых советскими коммунистами. Польская национальность в Советском Союзе в это время означала смертный приговор или многолетнюю ссылку.?

Продолжением этой политики были преступления, совершаемые уже после нападения Советского Союза на Польшу (17 сентября 1939 года), такие, как расстрел более 22 тысяч польских офицеров и представителей элиты, в том числе в Катыни, Харькове, Твери, Киеве и Минске, а также в застенках НКВД и лагерях в отдаленных уголках советской империи.

Больше всего от коммунизма пострадали граждане России. По оценкам историков, только в Советском Союзе были убиты от 20 до 30 миллионов человек. Смерть и лагеря ждали даже тех, кого каждое цивилизованное государство окружает заботой – возвращавшихся с войны пленных. СССР не считал их героями войны, а предателями. Такой была «благодарность» советской России пленным солдатам Красной Армии: смерть и лагеря.

За все эти преступления несут ответственность коммунистические лидеры, прежде всего Иосиф Сталин. Предпринимаемые спустя 80 лет с начала Второй мировой войны попытки реабилитировать эту фигуру в политических целях действующего президента России должны вызывать решительный протест каждого, кто имеет хотя бы малейшее представление об истории XX века.

Президент Путин неоднократно пытался оболгать Польшу. Он всегда делал это сознательно. Обычно так происходит, когда власти в Москве чувствуют международное давление, связанное с ее действиями. Давление вовсе не на исторической, а на современной геополитической арене. В последние недели власти России потерпели ряд серьезных поражений. Провалом закончилась попытка полностью подчинить себе Беларусь. Европейский союз в очередной раз продлил санкции за незаконную аннексию Крыма. Переговоры в так называемом нормандском формате не только не привели к отмене санкций, но и прошли на фоне очередного усиления их, на этот раз с американской стороны. Их введение значительно затруднит реализацию проекта «Северный поток-2». Российские спортсмены, в очередной раз были отстранены на четыре года от участия в соревнованиях, в составе своей национальной команды под российским триколором. Это решение принято вследствие продолжения политики властей, по применению допинга для достижения побед любой ценой.

В этой ситуации слова президента Путина воспринимаются только, как попытка скрыть существующие проблемы. Российский лидер прекрасно знает, что его обвинения не имеют ничего общего с действительностью. В Польше нет ни памятников Гитлеру, ни памятников Сталину. Такие памятники были на нашей земле исключительно тогда, когда их возводили агрессоры и преступники – гитлеровская Германия и Советская Россия.?

Российский народ – наиболее пострадавший от Сталина, одного из самых жестоких диктаторов в мировой истории,? заслуживает знать правду. Искренне верю в то, что российский народ – это свободные люди, и что они отвергают сталинизм, даже когда президент Путин пытается его реабилитировать.?

Нельзя путать палачей и жертв, виновных в жестоких преступлениях. Тем более ни в чем неповинное мирное население в захваченных государствах. Во имя памяти о жертвах и во имя общего прошлого мы должны вместе защищать правду.

Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши

Варшава, 29 декабря 2019 г.

Ну и последний по месту, а совсем не по смыслу документ вашему вниманию опубликован в газете «Rzech Pospolita» 31.12.2019.

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын (Klara Kolodziejska-Poltyn) и главный раввин Польши Михаил Шудрих (Michael Schudrich) сделали заявление после слов президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны. Они обратили внимание на недавние заявления российского лидера, порассуждавшего о роли Варшавы во Второй мировой войне. По их словам, особенно возмутительна «манипуляция» с запиской посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве. Представители еврейской общины напомнили, что Польша поддержала эмиграцию 10 процентов своего еврейского населения, однако сделала это частично в сотрудничестве с сионистским движением идеологической концепции и главной идеей которой является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине — в Израиле. Польша тайно оказывала движению поддержку, в том числе и военную. В то же время в 1938 году, когда Третий Рейх изгнал тысячи польских евреев, польские дипломаты, в том числе лично Липски, оказывали им поддержку выдавая документы и визы. «Обвинять его в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно», — объяснили они. В заявлении указано, что фальсификация истории угрожает современной европейской идентичности.

Еврейская община обратила внимание на то, что в настоящее время немецкие власти не скрывают правду о войне — того же они пожелали и российским властям.

Вот теперь действительно можно поставить точку, хотя, боюсь, только многоточие…, так как и антисемитизм, и фальсификация истории, похоже, являются устойчивыми болезнями человечества. Но, рано или поздно история воздает всем по их заслугам, скелеты вылезают из шкафов, ветер набирает силу и превращается в бурю…

* «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю...» -Из Библии. В Ветхом Завете (Книга пророка Осии, гл. 8, ст. 7).

** Р.Рождественский – популярный, известнейший советский поэт , автор песен, Лауреат Премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР , член КПСС с 1977 года, Секретарь Союза писателей СССР с 1976 года.

*** Армен Гаспарян – с апреля 2014 г. начальник управления в Международном информационном агентстве «Россия сегодня». С 2006 года вёл «блог Армена Гаспаряна», посвящённый размещению материалов об истории Белого движения и имевший широкую известность в этом качестве. В 2008 году стал одним из создателей общественно-исторической организации «Белое Дело», в том числе с участием активных членов НТС –Народно-Трудового Союза и «Посева», однако то ли из конъюнктурных соображений, то ли почувствовав ветер перемен в политической ориентации страны, или просто в связи с завершением порученного ему задания из организации вышел, одновременно резко сменив свою риторику и взгляды на историю.

**** Юрий Бондаренко - в течение многих лет директор «Российско-Польского центра диалога и согласия» созданного согласно Указу Президента Российской Федерации о создании фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» от 14 октября 2011 года № 1350, регулярно выступавший с осуждением позиции Польши по историческим вопросам.