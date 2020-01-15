Запустим дезу...

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КАК ВКУСНАЯ ГАЗИРОВКА

Есть такая человеческая особенность: мы все падки на "сладенькое". Это сладенькое многолико. Одной из форм такой "завлекалочки" является выдумка, ложь. Она окружает рассказ ореолом неожиданности, таинственной исключительности, собственного открытия...

Что за прелесть читать байки, удивляться, таращить глаза, а затем... забывать бесследно. Байкосочинительство может быть осмысленной мистификацией с прощупываемыми целями. А может быть - просто так, из-за любви к фантазиям, а проще (уж извините за просторечье) - склонности к вранью. Враньё подобно сладкой газировке: начав пить, трудно остановиться. А fake в таком меню - хорошая форма организации борьбы версий с некоторым гандикапом. Бабочка летит на свет, осы - на сладкое. Врунишка-трепачок - на человеческое внимание, хоть хлебом не корми, а дай увидеть в интернете клики и перепосты. А если ещё обнаруживается поток комментариев - блеск, блаженство, цель достигнута! Это как бы игра без правил, где почти всё можно.

Здесь нередко обнаруживаются верные поклонники лжесочинительства по рецепту доктора Геббельса: помимо "белой", правдивой информации, необходимо использовать "серую", то есть полуправду, и "черную" - откровенную ложь. "Мы добиваемся не правды, а эффекта". Причем "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят" и тем быстрее она распространяется.

Запредельность выдумки для поражения внимания читателя только один из путей достижения сомнительных целей. Есть ещё одна составляющая для убеждения в выдуманной правдивости: предельная подробность описаний, чтобы не могло возникнуть сомнений в очевидности, поданной на блюдечке той или иной истории. Кушай досыта...

Знаете такое афористическое неблагодарное занятие - искать жемчужину в некоторой куче. Чтобы не смутить вас, дорогой читатель, не буду уточнять среду поиска. Найти полезное ядро в выплеске фантазий (вранья, если сказать попроще) дело трудно реализуемое.

- Для чего подсовывать fake? - глубокомысленно, по простоте душевной, зададимся вопросом. - Для нашего интереса или для собственного авторского удовольствия, а, может, для меркантильного навара? Как-то более вероятным кажется ответ, что своеобразные личные позывы преобладают в таком выбросе творческой мысли.

Вспомнились несколько примеров из разных сфер, с разными целями, разной степени художественной или меркантильной оправданности. Но в них есть общность: не спровоцированный элемент подлога.

ВСПОМНИМ БЕНДЕРА

"12 стульев" и "Золотой телёнок" ввели в нашу жизнь ярчайшего героя - Остапа Бендера. Для многих он - неотъемлемая часть жизни: поступки, жизненная активность, сочные высказывания... Если сам литературный герой это уже почти вековая данность, то вопрос о прототипе Остапа Бендера до сих пор остаётся дискуссионным.

Как главный кандидат в прототипы звучит имя Осипа Шора, человека, прожившего бурную жизнь. В революционные годы его чуть не убили в Одессе. Затем жизнь его много кидала по просторам советской страны. Последние годы своей нелёгкой жизни он прожил в Москве и похоронен на Востряковском еврейском кладбище. Научный подход к поиску прототипа Остапа можно найти в статье Леонида Кациса "Как "великий комбинатор" Осман Ибрагимович стал Остапом-Сулейманом-Берта-Мария Бендербеем и Иаканааном Марусидзе".

Позволю себе лирическое отступление: я всегда с большим интересом читаю публикации Леонида Кациса, вспоминая давние годы, когда мы работали в соседних лабораториях большого московского исследовательского института. Кацис в те годы занимался хроматографией, ещё не завоевав заметного места в филологическом мире. Тогда, погружаясь в историю литературы первых лет советской власти, он говорил, что жизнь посвятит доказательству, что "Тихий Дон" написал не Шолохов. В дальнейшем этой теме он посвятил не одну работу. Но на этой теме не зациклился...

КТО ЕСТЬ КТО

Высоко ценю преданность творческой идее. Может быть, поэтому всплыли столь осязаемо воспоминания далёких десятилетий. В этом же плане другое, ещё более выразительное личное впечатление от увлечённости идеей. Это уже о проблеме авторства романов "12 стульев" и "Золотой телёнок". Ирина Амлинская, написала несколько лет тому назад объёмное исследование "12 стульев от Михаила Булгакова". Она с удивительной въедливостью погрузилась в изучение и сравнительное исследование текстов Булгакова и работ Ильфа и Петрова. Как "Отче наш" она освоила основные тексты и продолжает оставаться возмутителем спокойствия в дискуссии об авторстве эпохальных романов. Мне довелось в личных (увы, заочных) беседах слышать увлечённые рассказы о новых постижениях. При этом поражает высокая преданность идее.

Валентин Катаев (старший брат Евгения Петрова) в автобиографической книге "Алмазный мой венец" поддерживает версию, что прототипом Бендера явился Осип Шор. На эту же роль в литературе предлагают с дюжину кандидатур: от самого Валентина Катаева и известного филолога Виктора Шкловского до Владимира Жаботинского, намеренно ставшего турецкоподданным, чтобы иметь гражданские права в Палестине. Б. Галлонов предположил, что в этом образе предстал Митя Бендер, который являлся одесским приятелем Ильфа и Петрова. Другой писатель - Р.Александров в своей книге "Прогулки по литературной Одессе" предположил, что прототипом главного героя является знаменитый одесский плут Митя Агатов.

В середине 1990-х годов Московская культурно-просветительная организация караимов предложила считать прототипом Бендера караима Илью Леви-Майтоп. Он, как и Бендер был "сыном турецкоподданного". На роль прототипа Бендера претендовали московский хулиган Яшка Штопор, петроградский денди 1920-х годов Остап Васильевич, известный художник Сандро Фазини (псевдоним Александра Файнзильберга, старшего брата Ильфа).

Да, прообразов у Остапа Бендера множество. В жизни и в литературе. Интересно сходство с Бендером персонажа пьесы "Зойкина квартира" Аметистова, красноречивого плута и талантливого мошенника. Здесь с учётом "12 стульев от Михаила Булгакова", возможно, следует сделать особую остановку. "Зойкина квартира" была написана М.Булгаковым в 1926 году - до написания романа "12 стульев"...

И.Ильф и Е.Петров отрицали существование прототипа Бендера, утверждая, что это образ собирательный. Может, не у тех спрашивали?..

Собственно, почему если за прошедшие годы названы многие имена возможных прототипов, не появиться ещё одному. Например, управдому из Тель-Авива Иосифу Бендеру. Автор публикации Евгений Деменок доверительно рассказывает о неожиданном знакомстве со старыми письмами из Эрец-Исраэль Иосифа Бендера, адресованными Евгению Петрову.

Это не первое обнаружение таинственной переписки соавтора Ильи Ильфа. Несколько лет тому назад широко обсуждалась переписка Петрова с неизвестным ему автором из Австралии. Переписка не простая. В ней почти точно как бы была предсказана трагическая гибель журналиста и писателя в авиационной катастрофе.

Герой "12 стульев" столь сочен и ёмок в деталях, что его черты при желании можно найти у множества реальных людей. Важно, как и чем мотивировано представление очередного прообраза. Здесь с Иосифом возникают некоторые особые загвоздки - о сходстве он рассуждает сам в письмах автору романа. Он очень доволен своим сходством с героем "12 стульев".

Иосиф Бендер пишет, что литературные труды и живопись не дают средств для сколько-нибудь пристойной жизни. Увы, искусство - лишь тонкий слой масла на черством хлебе борьбы за существование. Забавно представлять себя в роли управдома…

В другом письме Бендер из Тель-Авива пишет:

"Дорогой Женя, Спасибо за присланную рукопись. Я читал и очень смеялся. Особенно забавен эпизод с переходом румынской границы... Ты знаешь, я подумал - возможно, то, что ваш блестящий роман не попал в Палестину - это к лучшему. Какая была бы у меня репутация, если бы наша публика прочла его? Вы так мастерски преобразили наш невинный розыгрыш со стульями, что не верить этому невозможно".

В другом письме очередной претендент на Остапа Бендера смело касается истории с самой популярной версией бендеровского прототипа Осипа Шора;

"С Шором вы здорово придумали. А главное - вполне правдоподобно. Не может быть прототипом главного героя советского романа сионист и эмигрант. Тебе не опасно со мной переписываться? До нас доходят обрывки сведений о стране Советов. Судя по тому, что у вас с Илюшей всё в порядке, русский антисемитизм пока не возродился в полную силу. Это радует".

"У вашего шедевра появился ещё один читатель. Точнее, читательница. А ещё точнее - слушательница, - пишет Иосиф в очередном письме. (Для большей достоверности в письме появляется ещё одно действующее лицо Рут из Польши). - На иврите я и читаю ей, страницу за страницей, ваши рукописи. Начал со "Стульев". Конечно, она далека от Москвы, от российских масштабов и не может по достоинству оценить то, какой фурор может вызвать ваш с Илюшей новый роман. Но - ты знаешь, возможно, это даже к лучшему.

Для меня это отличная практика - переводить ваши книги на иврит. Труднее всего, конечно, переводить ваши блестящие шутки. Пока справляюсь. Рут смеётся. Она встревожилась лишь однажды, - когда Воробьянинов с бритвой подкрадывался к моему горлу. Помните наш девиз: "Если ты умер - делай вид, что ничего не произошло"? Я сразу показал ей рукопись второй книги с моими приключениями - и она успокоилась".

Из писем улавливается главное: некий ищущий себе занятие в Тель-Авиве Иосиф Бендер обсуждает с одним из авторов романа Евгением Петровым, насколько близко события главного героя романа Остапа Бендера совпадают с событиями его жизни. Он хвалит авторов за точность передачи. Ну как не проникнуться убедительностью таких факторов? Прочь сомнения. Нокаутирующий удар по другим версиям. Куда уж сильней: на столе старые письма, отправленные человеком во плоти и крови.

Трудно не поверить: Иосиф Бендер - прототип Остапа Бендера, а не какой-то Осип Шор или другие жуликоватые приспособленцы... Эта же тема подробно обсуждалась тем же автором в обширном интервью "На запятках писательской кареты".

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Опять вспоминается антитеза: Доверяй, но проверяй! Представилось, что это один из многих розыгрышей, связанных с именем Евгения Петрова. Я упомянул уже другой пример - с якобы достоверными письмами, конвертами и даже предсказанными смертями.

Всякие новые обнаружения свидетельств былых событий неизбежно порождают сомнения в достоверности информации. Для установления новых фактов требуется документальное подтверждение.

Со свойственной мне и тяжёлой для жизни недоверчивостью я решил попытаться поступить по этому принципу и попытаться задать несколько вопросов автору. Так уж устроен нынешний интернетовский мир, что остаться недосягаемым почти невозможно. Мне удалось списаться с Евгением Деменоком через Всемирный клуб одесситов.

Привожу почти без купюр некоторые из писем нашей короткой переписки.

Письмо Евгению Деменоку:

Уважаемый Евгений!

Тронут Вашим вниманием и готовностью потратить время на вопросы случайного корреспондента. Спасибо.

Вы совершенно правы, что желание обратиться к Вам связано с рассказом "Управдом из Тель-Авива". Я, к сожалению, прочёл этот рассказ только недавно. Мне его прислал мой приятель, знающий о моём интересе к истории романов Ильфа-Петрова и к историям, сопровождавшим Евгения Петрова.

Личность Е. Петрова как мёдом мазана. К нему прилип целый ряд баек. Серьёзных и полусерьёзных. Одна из самых глобальных гипотез - о принадлежности романов перу Михаила Булгакова. Мне хорошо знакома убеждённость автора И. Амлинской в истинности этой гипотезы, нашедшей немало сторонников.

История о прототипах Остапа Бендера многолика. Вы останавливаетесь на одной из версий. Мне кажется, что Ваш рассказ принадлежит к текстам, которые пытаются создать иллюзию документальности. Это отчасти придаёт им особую убедительность. Читатель перестаёт общаться с художественным текстом, а как бы знакомится с документом. ("Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад"). За таким обманом-самообманом тянется порой длинный хвост.

Позвольте задать наивный вопрос: письма Иосифа Бендера 1929-30 гг. авторский экспромт и не стоит вчитываться в некоторые накладки?

Кстати, о другой истории: в интервью радио Свобода (2016) Вы упоминаете короткометражный американский фильм, посвящённый мифической переписке неизвестного австралийца с Е.Петровым как первоисточник версии такой переписки. Мне казалось, что этот, как и Мосфильмовской фильм, появились через много лет после того, как рассказ об этих письмах размножился в интернете.

С наилучшими пожеланиями

Лазарь Фрейдгейм

Ответ:

Уважаемый Лазарь! Да, безусловно, письма Бендера из Эрец-Исраэль - плод художественного вымысла. И мой рассказ - это именно рассказ. Правда, в нём есть множество реальных деталей, которые я долго искал...

Что касается фильма "Конверт", это тоже выдумка. Но красивая:)

Всего самого доброго,

Евгений

Последняя точка над i в этой версии поставлена самим автором публикации. Без всяких кругов на воде...

Кенигсберг в 1945 году был полностью разрушен. Но это относилось только к центру города, фортам и воинским укреплениям. Жилые районы частных домов уцелели почти без потерь. Также сохранился курортный Кранц, ставший Зеленоградском в Калининградской области. В одном из частных домов, стоявших почти на прибрежной полосе, много лет жило четыре семьи, пока дом не пришёл в негодность. Появился рассказ о дальнейшей судьбе этого дома. Развалюху купил предприимчивый человек, решивший найти проект старого дома и восстановить его. Германия есть Германия. И даже более чем полувековое существование Калининграда не уничтожило порядок в старом городском архиве. Проект дома сохранился.

Изучение документации показало, что под жилым этажом дома находился обширный гараж, о котором никто из жителей советского периода не знал. А там оказался клад. И немалый...

Сообщение об этом появилось в апреле этого года. Находка состоит из трех Кадиллаков 1932, 1933 и 1938 годов выпуска. И две модели от уже несуществующих производителей: 1908 Reo Model G Boattail и электромобиль 1923 Milburn Electric Model 27L.

НЕ БАЙКА КОЛЛЕКЦИОНЕРА

В каждом авто лежал техпаспорт. В багажниках стояли зелёные канистры, полные бензина. Те самые немецкие, эмалированные изнутри. Через 70 лет. Кроме автомобилей в гараже были велосипеды, приемники Телефункен, патефоны, телефонные аппараты, шубы, много различной серебряной посуды и фарфора. А так же хранились там музыкальные инструменты - фагот и скрипка. В углу стоял мотоцикл, который сохранился похуже автомобилей, так как стоял у сырой стены...

Эффектная история. Но для скептика этакая байка коллекционера - из серии "рассказов охотников". Можно сказать, автор сорвал овацию: под статейкой о находке появились сотни комментариев...

Всё было бы, конечно, хорошо, но как-то странно, что за 70 лет при всех перестройках ничто не выдало столь типичный для немецких домов подземный гараж.

Вот незадача какая... Автомобили из замурованного клада показаны дотошно точно. Все они как бы плотно занимают всё пространство. А всё остальное богатство клада только перечислено, а ни на одной фотографии не проявилось. А жаль. Полюбоваться бы модой семидесятилетней давности, столовым серебром, да и взять в руки скрипку, может, тоже какая уникальная. Завлекательное перечисление. Коллекционер может только облизываться от соблазна и недосягаемости.

Странен ассортимент машин. При всём патриотическом угаре предвоенных лет в одной из самых автомобильных стран в гараже не оказалось ни одной европейской машины. Да немного через край - канистры с бензином, домашний скарб - вплоть до шуб и столового серебра. Но вместе с тем детали и подробности повышают привлекательность информации.

Жаль, что в обнаруженном гараже не было накрытого стола со шнапсом и мангала с братвурстами - нюренбергскими сосисками. А может, в стиле коллекции машин могли бы быть запасены big mac и french fries...

Говорят, нет дыма без огня. Вот бы понять, где загорелось и откуда тянет этим дымком. Ложь живет только до улики. Случай с откопанным кладом старых машин идеальная иллюстрация этого. Сотни комментариев, попытки жителей Калининградской области собственными глазами увидеть эти запыленные десятилетиями машины. Жители городка готовы были выстроиться в очередь, чтобы посмотреть на находку. Да адрес не был указан, и никто об этом тайнике ничего не знал. Все завидовали удачливому хозяину. Хоть близок локоть, да не укусишь. Загадочность привлекает ещё большее внимание: вот бы потрогать, увидеть собственными глазами...

Нынешние времена определили совершенно другое направление поиска отгадок таинственным сведениям и находкам. Это всемирная паутина, которая хранит каждый кивок, каждое слово и каждый звук. Нужно только точно прицелиться, и цель, ещё дышащая, может быть найдена.

Вновь вспоминаются безграничные возможности современных интернетовских поисковых систем. Хочешь - ищи сходство описаний, хочешь - ищи похожие иллюстрации. Загружаем одну из фотографий. Несколько секунд - бескрайний простор похожих картинок. Похожие - это не для нас. Хотим - идентичные и находим...

Американцы говорят: Barn finds - сарайная находка. Ссылка на американцев неспроста. Описание прибалтийского гаража изначально вызывает сомнения в истинности находки. И сомнения совсем не пустые. Задолго до российской публикации находится американская заметка.

О ФЕЙКАХ, ТЕХАССКОЙ НАХОДКЕ И ПОЗНЕРОВСКОЙ ИСТОРИИ

Невероятно: Техас, 8 мая 2015 года. Тамошний кладоискатель и коллекционер нашел в заброшенном гараже пять ретро машин. Авто были выпущены еще в первой половине XX века. Среди находки числится три модели Cadillac - 370B V-12 1932 года, Model 370C Town Coupe V-12 1933 года и Series 90 V-16 Fleetwood Limousine 1938 года. А также один Reo Model G Boattail и один Milburn Electric Model 27L, собранные в 1908 и 1923 годах соответственно.

Какая история реально скрывается за теми, кому удалось смахнуть эту пыль со старых автомобилей? Бывают же чудеса: все машины из прибалтийского гаража в точности соответствуют техасским. А в Техасе это явно не туфта, один к одному. Уже через месяц все эти машины были проданы на аукционе Brickyard Auction MOTOSTALGIA 12 июня 2015 г. (Лоты с 177 по 181). Проданы в Техасе, не в Калининграде или Москве...

Машины одни и те же, фотографии одни и те же. Я бы сказал, что даже пыль заокеанская и европейская одна и та же. Принцип проверки из разных источников строго выдержан. Можно сделать вывод: в Калининградской истории есть основа. Но техасская...

Мотоцикла в техасской коллекции найти не удалось. Но дело поиска не было проиграно.

Коллекция мотоциклов, которые были сделаны Т. Э. Лоуренсом, более известным как Лоуренс Аравийский, была обнаружена в декабре 2015 года в сарае, где они пылились в течение 50 лет. Флот из восьми мотоциклов был найден в Корнуолле (Великобритания). Они были построены с 1924 по 1940 год. В этой коллекции оказался точно такой мотоцикл, какой был показан на фотографии из зеленоградского гаража - приведенные фотографии идентичны - один к одному.

Опять Калининград пролетел... Ну а всякие мелочи с прибамбасами в описании находки добавили авторы публикации о прибалтийском кладе как приправу. А то, вероятно, подумали они, не всем будет ясен дурной вкус фейка.

"Секреты здоровья - Откровение 2019 года" - назвал свою статью И.Фёдоров и, как может показаться, посвятил её 85-летию В.Познера. Автор пытается объяснить, как Познеру в 85 лет удаётся сохранять трезвость ума и остроту мышления.

Но бравурных нот автору хватает ненадолго. Затем появляется фотография измождённого героя и описание, как ныне активный и бодрый Познер в 2015 году был на грани смерти. Ему был поставлен диагноз сосудистой деменции. В интервью Познер так характеризует своё состояние в этот период: "Болезнь развивалась очень медленно и незаметно для меня самого. Сначала я начал забывать слова, потом ловил себя на мысли, что не понимаю, где нахожусь. Дальше начал просто "выпадать" из жизни. Сначала на 5-10 минут, потом на час, потом на два. А в один из дней я вообще не помню, что со мной происходило, и каждый день приносил новые проблемы". Познер перестал говорить, не мог ходить, не узнавал близких.

Автор иллюстрирует тяжёлое состояние фотографией с надписью: Эксклюзив. Уникальная фотография из личного архива. Познер во время деменции.

А далее следует от лица Познера бравурный рассказ о сказочном излечении: без операций, без стволовых клеток, без заграничных клиник и высокого уровня эскулапов. Прочтите фрагменты интервью:

Познер В.: Препарат был очень редким и дорогим, в России никто не брался за производство данного препарата. При этом на западе давно продаются препараты, на его основе.

Наш друг через своих знакомых заполучил это средство в США и настоятельно рекомендовал моей жене использовать его. Терять ей было нечего, и она решилась дать его мне. К тому моменту я уже даже не разговаривал.

Дальше было чудо. Всего через пять дней приема этого средства я пришел в себя. А еще примерно через неделю, мой мозг стал работать быстрее, внимание стало четче, память лучше, а настроение и уверенность в своих силах стали как у 20-летнего юнца.

Поэтому настоятельно рекомендую абсолютно каждому человеку после 40-50 лет ежегодно пропивать курс Genbrain. Это единственное спасение от таких тяжелых заболеваний, как Деменция, Альцгеймер и старческий склероз.

МОЖНО ЖИТЬ И БЕЗ ФЕЙКОВ

Да, есть к чему прислушаться... Погрузитесь в сказку. Без всяких рецептов, без обсуждения с врачами пейте от души Genbrain и скиньте со своих плеч все возрастные проблемы. Всё так просто...

Мрачность состояния немощного пациента и фантастическая скорость излечения заставили заподозрить, как говорят сейчас, джинсу - заказуху, то есть. И вновь вспомним не лишний принцип: доверяй, но проверяй.

Для публичного человека как-то странно давать столь нелестную свою фотографию для публикации. Поищем в интернете. Ба, Познер на фестивале Кинотавр-2019 - совсем не эксклюзивное фото, совсем не в деменции, совсем не в 2015 году. Та же рубашка, та же тёмная лента бейджика, но без фотошоповского подмешивания мрака. Обычный демонстрирующий себя журналист...

GenBrain - gen brain - ген мозга - звучит не слабо! Но что за этим стоит? Попытаемся вчитаться в характеристики и рекомендации. В интервью правильно указывается, что на препарат нет запрета ни в одной стране. Но нет и рекомендации принимать препарат как лекарственное средство. Характеризуя привычным для русского языка определением, - это БАД - биологически активная добавка, но не лекарство. Тем более в случаях серьёзных расстройств. При этом БАДы, как класс препаратов, занимают промежуточную позицию между лекарствами и продуктами питания.

Американские источники так характеризуют препарат: GenBrain - это натуральная добавка, разработанная для конкретной цели улучшения и сохранения общей функции мозга. Это уменьшает умственную усталость и дает вам возможность ясно мыслить в течение всего дня.

ПОРОСЯ ЗА КАРАСЯ

Кажется, понятно: нам пытаются втюхать по-преимуществу безвредную добавку в качестве эффективного лекарственного средства. Реклама пустышек - дело обычное. В данном случае - немного через край: глубокую деменцию вылечивают какой-то ерундой за считанные дни... Множество так называемых БАДов сейчас в фаворе. Могло ли такое средство за неделю-другую снять все проявления физического недомогания и старческой деменции - подумайте сами. А пример познеровского излечения от сосудистой деменции приёмом какой-то добавки представляется обычной рекламой.

Дополнительно можно посмотреть на известную деятельность Познера в указанный самый тяжелый период сосудистой деменции, когда он, несчастный, не говорил, не ходил...

"В сентябре 2013 года началось производство нового телефильма "Англия в общем и в частности". Телефильм транслировался в эфире "Первого канала" с 4 по 15 января 2015 года (все 10 серий) поздно вечером.

В мае 2015 года Познер избран в новый состав общественной коллегии по жалобам на прессу.

В декабре 2015 года выпущен фильм про Израиль "Еврейское счастье"; в фильм вошли 8 серий, охватывающих несколько ключевых городов, проблем и достижений Израиля.

Весной 2016 года был снят фильм про Испанию "В поисках Дон Кихота"". В этот перечень можно добавить 30 выпусков программы "Познер" (с 2 февраля по 28 декабря 2015 г.) на главном канале российского телевидения. В каждом интервью, как по часам, интервьюер активно работает с очередным известным гостем. И каждую программу заканчивает традиционной личной "прощалкой" на тему дня.

Создаётся впечатление, что в длинном тексте есть только два слова, несущих смысл: Познер и Genbrain. При этом не очевидно, что эти слова имеют хоть какую-нибудь связь между собой. В подборке "Запустим дезу..." это третий вид вранья - реклама, за деньги выдают карася за порося...

Ну, а Познер, бедный, попал под раздачу. Интересно, знает ли сам герой об этом магическом средстве и показанном на нём воскрешающем эффекте препарата? Будем надеяться, что герой рекламы узнал о свершимся последним, а нам ещё предстоит услышать о мощной компенсации невольно пострадавшему в этом подвиге лжи.

ПЬЕДЕСТАЛ "ПОЧЁТА"

Вспомнил родительские поучения: Обманывать плохо! Так поступают только плохие мальчики и девочки. А как быть с взрослыми дядями-тётями? В угол не поставишь, мультики смотреть не запретишь... Вспомним Чацкого, обращающегося к Репетилову:

Послушай! ври, да знай же меру;

Есть от чего в отчаянье прийти.

Что остаётся нам? Подобьём бабки. Мы попытались вчитаться в три источника, в три составные части искажённой подачи действительности. В первом случае сочинены документы - переписка героя с писателем, - безапелляционно утверждающие то, чего не было. Во втором - приукрашено описан клад, который имел фактическую основу, но в других обстоятельствах. В третьем - выдумана болезнь известного человека и провозглашено средство быстрого и чудесного излечения. При этом это средство даже не является лекарством.

Организуем конкурс трёх неправомочных подходов: кто хуже?

Кто победил? Попробуем поставить дизлайки - пойдём от худшего:

- реклама с Познером - не честная и меркантильная,

- письма Петрову от прототипа литературного героя - не криминальный подлог,

- старый гараж с машинами, мотоциклом и всякой всячиной. Самое безобидное враньё - из-за любви к искусству.

Послушай! ври, да знай же меру. А лучше - не ври. Ведь можно жить и без дезы...