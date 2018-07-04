Айвазовский: легенда и действительность

КЛАДОВАЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Тема мистификаций в искусстве всегда привлекает своей многогранностью. Трудно назвать какой-либо вид искусства, не затронутый мистификациями. Столь же разнообразны цели мистификаций: от самой распространенной - заработка - до изощренных розыгрышей.

Этот сюжет связан с именем Ивана Константиновича Айвазовского, одного из самых известных российских художников и наиболее выдающимся российским маринистом. Творческое наследие художника составляет около шести тысяч картин, множество рисунков и акварелей. В работах Айвазовского захватывает естественность жизни морской стихии. При этом художник не работал на натуре, он все писал в стенах своей мастерской. Работал с необыкновенной быстротой. Пример: в последний день своей жизни он начал новое полотно "Взрыв корабля". Большая часть работы к вечеру была сделана. Доработку он оставил на следующий день, которого уже не случилось.

Айвазовский является одним из самых популярных российских художников. Только при жизни мастера в стране и за рубежом состоялось более 120 выставок работ живописца. Но одновременно Айвазовский является рекордсменов по количеству фальсификаций его произведений. Из российских художников его опережает только И. Левитан.

Но в данном случае речь пойдет не о подлоге, не о попытке выдать "карася за порася". Этот короткий рассказ - о необычной легенде-мистификации, которая, как мне кажется, через более чем вековой период получила основание для оценки ее реальности. Легенда разнопланова и до некоторой степени фантастична, но ни в коей мере не связана с меркантильностью. Заметим при этом, что сама легенда не является явной попыткой фальсификации - приписывания чужой работы известному художнику, одному из наиболее популярных у фальсификаторов. Уже это одно привлекает особое (я бы сказал, доброе) внимание к данной ситуации.

Легенда связана с картиной "На мели". В каталоге работ И. Айвазовского картин с таким названием несколько. Художник, кстати, часто возвращался к повторениям тем своих более ранних работ. Последняя картина "Взрыв корабля" тоже была тематическим и композиционным повтором.

Попытаюсь пересказать легенду картины "На мели". Однажды по случаю дня рождения друга Айвазовский решил подарить ему свою работу. Он выбрал из стоявших у стены в мастерской картин довольно большой морской пейзаж. И. Айвазовский зачастую не подписывал свои работы, находившиеся в его мастерской. Он обычно ставил свою характерную, легко читаемую подпись, только передавая картину новому владельцу.



Легенда И. Айвазовского "На мели"

Художник взял кисть и в правом нижнем углу вместо своей подписи не без хитрой улыбки поставил имя друга-художника в духе времени - на французский лад "Rencault" - как бы в качестве дарственной надписи.

Новый обладатель картины по договорённости с автором предлагает эту работу известным коллекционерам по высокой цене. Эта цена значительно ниже цены на работы Айвазовского, но превышает цены на работы менее известных живописцев. И тут возникает ситуация перевертыша - мистификации наоборот: оценки подлинного произведения по заниженной шкале. (Если эта легенда даже и не достоверна в деталях, то она полностью соответствует утверждению об относительности ценности произведений искусства).

Напомним, что работы И. Айвазовского очень ценились российскими музеями и специалистами. За них порой шла конкуренция таких коллекций как императорский Русский музей и собрание братьев Третьяковых. Эта же морена с другим именем в правом углу не нашла спроса. В каталогах работ И. Айвазовского встречается несколько картин "На мели", именно эту найти не удалось. Также не дал результатов поиск художника-обладателя картины - ни в приведенной транскрипции его имени, ни в русско-украинском эквиваленте Ренко, ни по каталогам автографов.

Заметим, что легенда поддерживается стилистическим сходством картины "На мели" с работами И. Айвазовского.

Провенанс картины после революции не ясен. Это, естественно, оставляет сомнения в авторстве. Известен рассказ об одном из эпизодов истории этого полотна. Владелец не был уверен в достоверности легенды, но вспоминал, что когда эта картина была показана искусствоведу в одном из самых престижных московских арбатских антикварных комиссионных салонов, специалист убежденно произнес: "Айвазовский". При акцентировании внимания на четкую подпись последовало замечание эксперта, что подпись, какая бы она ни была, дело вторичное.

Мне в этом рассказе многое кажется сомнительным. Но легенда на то и зовется так, что оставляет поле для разного рода оценок и фантазий. Меня издавна влекла эта легенда своей таинственной привлекательностью. Я неоднократно возвращался к ней в поиске как оснований для отнесения картины к числу работ И. Айвазовского, так и к поиску таинственного Ренко-Rencault...

При запросе в поиске изображений на Яндексе по картине "На мели" система выдает как наиболее вероятные 4 из 6 ссылки на И. Айвазовского.

Это, как и мнение эксперта, говорит о похожести, но не более. Никаких результатов не дает поиск Rencault- Ренко ни в интернете, ни в каталогах автографов и биографий художников. Так сказать: хотите верте, хотите - нет. До самого последнего времени...

В конце 2017 года в аукционном доме "Русская эмаль" выставлялся морской пейзаж. Лот характеризовался как "Неизвестный художник. Морской пейзаж с парусником. Конец XIX века. Западная Европа. Холст, масло. В правом нижнем углу подпись: "Rencault".

Ба, какое сходство! Представляется, что это два авторских варианта одного морского сюжета.

Для большей убедительности сопоставим аналогичные по композиции фрагменты картин. При этом четко видно, что совпадают даже размеры парусников на первом и втором плане (правда, на вторую картину залетели справа дополнительные чайки).

Мне жалко ставить крест на красивой легенде И. Айвазовского. Но появление в поле зрения на московском аукционе варианта картины "На мели" с аналогичной подписью "Rencault" не оставляет места для "подарка" Айвазовского. Вероятно, это позволяет утверждать, что легенда И. Айвазовского "На мели" мифологична. Скорей всего кисть Айвазовского никогда не касалась этого полотна, и Айвазовский эту картину никогда не видел.

Время, возможно, подскажет, что еще удалось написать Rencault, кроме двух вариантов одного и того же морского пейзажа. Ну, а уж многотысячный каталог работ И. Айвазовского обойдется без этой мели.