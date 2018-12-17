ПРОЗА

КОМПЛИМЕНТ

Гарик из подготовительной группы во время прогулки обратился к воспитательнице:

- Сусанна Акоповна, я вам комплимент хочу сделать.

- Неожиданно, прямо сказать… - удивилась женщина. - Что ж, спасибо.

- Да пожалуйста, - щедро улыбнулся Гарик. - Ну, я пойду?

- Подожди. А где сам комплимент?

- Я его решил спрятать. Для другого раза сэкономлю. Вы ведь меня уже за просто так поблагодарили, - победно заявил мальчик.

- Какой же ты, однако, хитрый! - поджала губы воспитательница.

- Я не хитрый, я бережливый, - возразил Гарик.

КОГДА Я ВЫРАСТУ…

Тимура, воспитанника старшей детсадовской группы, обычно в садик водила бабушка. Однажды, вернувшись с ней вечером домой, мальчик заявил родителям:

- Когда я вырасту и женюсь, то детей заводить не буду.

Мама с папой переглянулись, и глава семьи поинтересовался:

- И с чего ты так решил?

- А зачем они нужны? На них же каждый день уйму денег тратить надо! - разъяснил Тимур. - Особенно если девочка родится.

- Но при чём здесь девочка? - спросила на этот раз мама.

- При том! Мало того, что корми ее, всякие вкусности и игрушки покупай, банты, велосипед… И как в школу пойдет - тетрадки и книжки выложи, карандаши и краски, рюкзачок. Но ведь когда она подрастет, ей сразу одежду модную и туфли подай, помаду и остальное, чем лицо разрисовывают… Потом брильянты потребует, машину крутую... Да она меня вообще разорит! Где я столько денег возьму?

- Но, может, у нее запросы поскромнее будут?.. - предположила мама.

- Не будут! - отрезал Тимур. - Девчонки, они все такие: жадные и воображулистые.

КОЛЬЦО С БРИЛЛИАНТОМ

Феликс ходил в подготовительную группу. В первый весенний день его из садика забирала бабушка. Дома мальчик сразу подошел к ужинавшим родителям:

- Мама, папа, мне срочно нужно пятьдесят тысяч рублей. Но восемьдесят рублей у меня уже есть. Сможете остальные добавить?

Папа поперхнулся чаем. У мамы широко раскрылись глаза и рот. Однако она в момент овладела собой и дважды сильно хлопнула папу ладонью между лопаток, а тот интенсивно прокашлялся. Затем мама осведомилась у сына:

- И зачем тебе так много денег?

- У нас в группе самая красивая девочка - Мирослава. Она мне очень нравится. А скоро Восьмое марта. И она просит подарить ей золотое кольцо с бриллиантом. За пятьдесят тысяч. Обещает, что тогда будет меня одного любить.

- Неслабые, однако, запросы у девочки! - подключился к разговору пришедший в себя папа. - Может, для начала ее пластиковое колечко устроит?

- Нет! - замотал головой Феликс. - Только золотое! И с бриллиантом.

- А ты у нее завтра выясни: не согласится ли она и без бриллианта полюбить? За одно кольцо, - усмехнулся папа. - С женским полом надо уметь торговаться... - И кинул хитрый взгляд на поморщившуюся, но смолчавшую маму.

Следующим вечером Феликс объявил родителям:

- Мирослава согласная! Пусть будет просто золотое кольцо!

- Вот и ладно. Завтра же пойду и куплю, - пообещал папа.

- Сынок, ну-ка, пойди к бабушке; нам тут с папой надо подумать, что ей на Восьмое марта подарить, - выпроводила сына из комнаты мама. И напустилась на мужа: - Ты в своем уме? Какое такое золотое кольцо - сопливице?

- Да ты что, мать! - рассмеялся папа. - Ясен пряник, кольцо будет металлическое. Но цветом и блестеть - не хуже золотого! Это уж мои заботы.

- Ага. Тогда ладно, - успокоилась мама. И вдруг опять заволновалась: - Так она же поймет, что подарок поддельный!

- Положим, не сразу, - уверил папа. - Мне, кстати, очень даже интересно, насколько красавица обещанное выполнит, а уж там… Слепой сказал: посмотрим…

Мама легонько потерла пальцами нос.

- Нехорошо всё это как-то, - заявила она.

- А подарок в пятьдесят тысяч рублей вымогать - это как?

- Ну… Это же несерьезно.

- Откуда ты знаешь? Не исключено, что она в глубине души надеется: а вдруг? К тому же, коли несерьезно, мы вправе своей несерьезностью ответить.

- Всё равно я против!

- Зато я - за! Вас, слабый пол, если время от времени в запросах не ограничивать, так любая солнце, луну и все звезды в придачу затребует!

…Чем закончится история с детсадовской "бриллиантовой" любовью, пока неясно. Восьмое марта-то еще не наступило.

ВНУЧКИНО СЧАСТЬЕ

Выйдя во двор многоквартирного домаь, десятилетняя Снежана ликующе сообщила подругам-ровесницам:

- Наконец-то дед умер! После похорон я в его комнату перейду. Ужас как надоело в зале тесниться! С родителями и вреднючим младшим братом - так бы это отродье и придушила!

- Какая ты черствая! - упрекнула ее одна из подруг. - Всё-таки он твой дед был, а ты радуешься.

- Ну дед, ну и что? - пожала плечами Снежана. - Да он целый год болел, всех затрахал! То ему подай, это принеси. Вечно к молоку цеплялся, что его недогрели или перегрели. А ногти грибковые, желтые, крошатся - противно смотреть, аж тошнит. Воняло в спальне у него - рыбой, мочой, не поймешь чем. Мать говорит, теперь, чтобы запахи убрать, все поверхности в комнате надо хлоркой отдраивать.

- Неужели и потолок тоже? - удивилась вторая подруга.

- Точно не знаю, - призналась Снежана. - Потолок, может, и нет. Вот диван стопудово выкидывать, он весь проссанный. Ладно, это дело родителей, и хлорка тоже. А мое было, пока они ездили гроб заказывать, все дедовы книжки перетрясти. Он меж страниц деньги прятал, забыть мог.

- И как, нашла? - замерли девочки.

- Аж в трех местах.

- Много?

- На золотые сережки все равно не хватит.

- Ты родителям деньги не отдашь? - удивилась первая подруга.

- Зачем? Они же о них не знают. Сама пошикую!

- И нам пирожных купи, раз теперь богатенькая, - загорелись глаза у второй подруги.

- Я подумаю… - съехала со сладкой темы наследница. И пошла считать: - У него ручка дорогая была, запонки крутые, часы вроде бы тоже. Еще царский рубль серебряный есть. Если всё продать… А вот мобил отстойный. Кому его впаришь? Разве совсем задешево…

Счастливица, она всё развивала наследственную тему. И ее вовсе не смущало, что покойный пока еще даже не был положен в гроб.

ЭГОИСТ

Пятилетний Кирилл с родителями теснились в однокомнатной квартире. А на соседней улице, в двушке, обитала его вдовая бабушка по маме.

В выходной день молодая семья пришла к ней в гости. И Кирилл, едва ли не с порога, принялся хозяйски обследовать жилье: даже в кладовку с обилием закруток и на остекленную лоджию заглянул. Потом вернулся на кухню, где хлопотали женщины, папа же в зале смотрел телевизор.

- А ты скоро умрешь? - вдруг, не обинуясь, осведомился внук у бабушки.

- Э-э-э… - От табуированного вопроса та растерялась, перестав резать лук. - Точно сказать не могу. Всё от боженьки зависит - как он решит.

- Пусть быстрее решает.

- Зачем тебе нужно, чтобы бабушка умерла? - хмуро справилась мама.

- Квартира освободится, - открылся сын. - Вы с папой в нашей маленькой останетесь, а я здесь буду жить. Один! Тут столько места, где играть!..

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД

На длинные новогодние праздники мама и пятилетняя Диана махнули в гости к бабушке. Та жила в небольшом райцентре и после выхода на пенсию подрабатывала соцработником.

Пока мама наслаждалась общением с подругами детства, бабушка брала внучку на выезды к своим подопечным: продуктами и лекарствами их требовалось обеспечивать и в выходные.

Когда на третий день, усталые от беготни по гастрономам и аптекам, бабушка с внучкой вернулись под вечер домой, Диана недовольно пробурчала:

- И почему у вас так много стариков? У нас, в мегаполисе (мудреному слову девочку научил папа), они больше поперемерли.