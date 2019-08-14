"Мне дадено жизнью перо и бумага…"

ЮБИЛЕЙ

"…Чтоб прошлое стало видней"

Мало кто из моих ровесников и тех, кто старше меня, не знаком с разрывающей спокойствие в сердце песней "Соловьи". Слышали ее в разном исполнении: хоровом, мужском, женском. Каждый раз, едва звучит первая строка стихотворения поэта Алексея Фатьянова, положенная на музыку Композитора Василия Соловьева-Седого, в душе поднимается что-то огромное, непривычное и будоражащее…

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,

Пусть солдаты немного поспят…

Как будто память предков врывается в сознание и наполняет жизнь иными, подзабытыми в наше время красками. Редкие песни могут вызвать такие горячие эмоции, но песни эти, слава Богу, есть. Их исполняют, их помнят, их любят и без них не обходится ни один праздник Победы и ни один день Памяти и cкорби.

Мне вспоминается еще одна песня, написанная Соловьевым-Седым на стихи Фатьянова: "На солнечной поляночке". Простые, казалось бы, слова, и такая же простая, понятная и родная русскому человеку музыка, но по полноте чувств, которые рождает эта песня, ее можно поставить в один ряд и с Гимном, и с Молитвой.

Играй, играй, рассказывай,

Тальяночка, сама

О том, как черноглазая

Свела с ума.

Кажется, именно в сочетании простоты и глубины стихов разгадка творчества и личности уникального Поэта-фронтовика, а также актера и режиссера Алексея Фатьянова. Родившийся во Владимирской области и выросший в окружении природы (вблизи города Вязники) и веры (деды были старообрядцами), будущий поэт вобрал в себя лучшие черты русского человека. Сама природа нашептывала этому крепкому, по воспоминаниям друзей поэта, похожему на богатыря парню нужные слова.

Множество стихов Фатьянова написано с самой горячей любовью к малой Родине. И эта любовь далека от политических потрясений:

Здесь Родину не меряют страной:

Здесь Родина - простая деревушка,

Здесь Родина - березка над рекой

Да старая отцовская избушка…

("Родина" 1944 г.)

Образ Родины, как и образ Матери, в его стихах священен и величествен. В стихотворении "В час тревожный", написанном в годы Великой Отечественной Войны, Фатьянов в двух последних строках говорит о спасительной любви к России:

Но спасает нас от пули

Вера в Родину свою.

В его поэзии сочетается открытость и смелость с робкостью и застенчивостью. Стихи "Где ж ты, мой сад", "Наговоры", "Она пришла негаданно, незванно" и множество других, написанных и от мужского, и от женского лица, вызывают самые теплые чувства и воспоминания. Они будто подслушаны в повседневной жизни или реальны в судьбе их автора. Язык Фатьянова - это разговорный язык простого народа, полный шуток и иронии над собой:

Быть может, ты подумала,

Что как-то у ручья

С другой сидел под дубом я?

Так это был не я.

("Сегодня мне не весело" 1954г.)

Романтика простого советского человека соседствует с ожившей природой, как, например, в стихотворении "Злой месяц":

Милый мой меня до дома провожал,

месяц всю дорогу нас сопровождал.

Встали мы, и месяц встал над головой,

мы пошли, и он за нами стороной.



Сели с милым мы на скошенный овёс,

месяц тоже сел на маковки берёз.

Мы пошли, и он пошёл опять,

друга милого мешал поцеловать.



Хоть бы скрылся он за облачко на миг,

нас оставил бы на улице одних.

Не желал наш месяц скрыться, как назло,

было, словно днём, кругом

светлым-светло.



Не хотело, видно, облачко помочь -

по деревне проходили мы всю ночь.

Встанем мы - над нами встанет месяц злой,

мы пойдем, и он за нами стороной.



(1951 г.)

Для Фатьянова женская красота и красота природы близки, как сестры. Это роднит его стихи с поэзией Сергея Есенина. Об этом в предисловии к сборнику стихов Фатьянова "Родина" (1976 г.) писал Николай Старшинов: "И вслед за именами прекрасных русских поэтов, создателей нашей лирической песни - А. Кольцова, И. Сурикова, С. Есенина, М. Исаковского - я ставлю имя А. Фатьянова. И уверен - по праву…".

Другая грань образов Фатьянова показывает читателю, что перед ним настоящий патриот и Советский Гражданин. Мужская сила и стать в стихах поэта часто рисует образ Сына великой Родины, для которого ее спокойствие дороже своего. Этот человек идет бок о бок с песней, которая и спасает его в самые трудные минуты:

Фронтовая дорога

Привела нас к победе,

К нашей мирной работе

Да к застольной беседе.

Так споем же душою

О далеком походе;

Помни, песня без сердца

Никогда не выходит.



("Вспомним песню" 1951 г.)

Стихи о Войне Алексея Фатьянова наиболее известны в наши дни. Но их уникальная жизнь началась именно там, на фронтах нашей Родины в самые трудные времена. И первыми выучивали строки песен сами солдаты, для которых слова Фатьянова были как будто своими. Каждый из них мог бы написать о своих переживаниях и надеждах домой, эти мысли и чаяния были уложены в аккуратные, правдивые рифмованные строки их талантливым соотечественником, а потому нравились и запоминались легко. Не было в них нарочитости, вычурности и правильности, которой чуждается простой народ. Это, действительно, были песни с сердцем! "Его песни шли с нами в годы войны по лесам, полям и болотам, помогали нам жить, воевать, работать, поддерживали нас в трудную минуту, а в светлые минуты делали нашу радость еще ощутимее, ярче, богаче. Они неотделимы от нас, от наших чувств, мыслей, надежд. Они всегда с нами…" - вспоминал поэт-фронтовик Николай Старшинов.

В стихах Фатьянова упоминаются разные города родной страны. От родных Вязников, Владимира, Москвы и Ленинграда до Таганрога, Кронштадта, Вологды, Одессы и многих других. География настолько широка, что удивляет внимательного читателя.

Фатьянов уважает и любит каждого встретившегося на его жизненном пути человека:

Ничего, что ты не из Вязников,

По Отечеству мы - земляки.



("На веселом, на шумном празднике" 1948 г.)

"За всех запевал

И за всех гармонистов"

Говоря о долгой и счастливой судьбе поэзии Фатьянова, нельзя не вспомнить замечательных, чутких композиторов, которые подарили ей звучание. Более сорока стихов положено на музыку Василием Соловьевым-Седым. Композитор и поэт познакомились во время Войны, и их сотворчество, переросшее в дружбу, подарило миру любимые песни. Соловьев-Седой так писал о Фатьянове: "Стихи меня сразу обворожили. Они были свежи, трогательны. В них не было ни литературных красивостей, ни стремления быть оригинальным. Доверительная интонация, простой, разговорный, на редкость точный, сочный русский язык делал стихи зримыми, осязаемыми. В них ощущался пьянящий аромат свежего сена, запах снега, цветущей сирени и полевых трав...". Такое глубокое понимание самобытности поэта и бережное отношение к его творчеству - редкое счастье.

Многие песни на музыку В. Соловьева-Седого, Б. Мокроусова, А. Лепина, Г. Жуковского, Ю. Бирюкова, В. Шорина вошли в кинофильмы и полюбились многочисленным телезрителям во всех уголках Советского Союза. Их пели герои и героини, чьи характеры и чья судьба была созвучна и близка каждому. Песни начинали звучать в домах почти сразу после премьер. И сегодня фильмы "Свадьба с приданым", "Небесный тихоход", "Весна на Заречной улице", "Дом, в котором я живу", киноленты о солдате Иване Бровкине и другие не уходят из эфира центральных телеканалов.

Многие из советских фильмов обрели вторую жизнь после того, как у реставраторов появилась возможность сделать их цветными. Как ново, волнительно пересматривать "Весну на Заречной улице", когда на экране - весенняя свежесть листвы после дождя, а за кадром звучит песня "Когда весна придет, не знаю".

Часто невозможно отделить песню от фильма, в котором она звучала. Начинаешь петь, а перед глазами проходят кадры киноленты. И это, наверное, говорит о глубоком творческом взаимопонимании всех талантливых мастеров, которые трудились над созданием этих кинокартин.

"…Фатьяновского праздника Заполыхал огонь"

Даный подзаголовк, в отличие от других, состоит из слов, принадлежащих не Алексею Фатьянову, а Льву Ошанину. В 1974 году, уже через пятнадцать лет после смерти Алексея Фатьянова, на его Родине, в городе Вязниках прошел первый городской праздник, который носил его имя. Очень скоро праздник стал всероссийским и ежегодным.

20 июля 2019 года прошел 46 Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни. Он совпал со 100-летием со дня рождения Алексея Фатьянова, и на открытой концертной площадке "Солнечная поляночка" побывало несколько тысяч зрителей. По-настоящему широкое празднование юбилея земляка организовала администрация города Вязники и внучка поэта Анна Николаевна Китина-Фатьянова.

Огромное значение имеет отношение самой Анны Николаевны к творчеству Алексея Фатьянова. Живой интерес к поэзии и музыке, творческое горение и крепкий характер передались ей от деда. Она принимает активное участие в сохранении и преумножении его творческого наследия. Часто Анна Николаевна лично присутствует на конкурсах и фестивалях, где звучит поэзия Фатьянова. Тесная дружба связывает ее с наследниками друзей и коллег Фатьянова, внуками Василия Соловьева-Седого и Бориса Мокроусова.

В Москве создан "Культурный Центр А. И. Фатьянова", а в Вязниках еще в 1998 году открылся "Музей Песни XX века", в котором воссоздан кабинет поэта и можно познакомиться с его биографией и историей рождения советской лирической песни. Огромный труд объединяет множество единомышленников. Евгений Долматовский писал: "Счастливы те авторы, чьи песни живут вечно". И именно благодаря наследникам Алексея Фатьянова и его друзей и коллег мы можем обратиться к поэзии и музыке, которую любим, ценим и без которой грустим и тоскуем.

В год 100-летия со дня рождения Алексея Фатьянова перед "Музеем Песни XX века" установлен памятник Поэту. На привокзальной площади установлена скульптура "Вязниковский Соловей", изображающая соловья и лиру и аллегорически напоминающая жителям и гостям города о талантливом земляке.

В 2010 году "Культурный центр А. И. Фатьянова" выпустил антологию песен на стихи Фатьянова "Я вернулся к друзьям" в двух томах. Сборник содержит более ста музыкальных произведений на стихи поэта. Это и песни, среди которых особенное место отведено песням из кинофильмов, и произведения крупной формы: сюита, вокальные циклы, лирическая оратория, оперетта. Конечно, не все они часто исполняются в наши дни, но большая часть составляет репертуар признанных певцов в жанре лирической песни XX столетия.

Зрители фатьяновского праздника в 2019 году смогли услышать любимые песни в исполнении и молодых артистов, и мэтров российской эстрады. Каждый из них подарил своего Фатьянова. Случайных гостей на сцене не было! В зрительном зале на скамейках и вокруг "Солнечной поляночки" было некуда упасть яблоку. Даже проливной дождь не испугал вязниковцев и гостей города. После каждого произведения слышались восторженные крики "браво", "молодцы", "спасибо".

"Там, где нет теперь войны,

Песни русские слышны"



На Фатьяновском празднике 2019

Среди исполнителей, приглашенных на фатьяновский праздник 20 июля 2019 года, мне особенно запомнились группа "Пятеро", Леонид Серебренников, Глеб Матвейчук, Алексей Молдалиев, Татьяна Ветрова, Алина Атласова, Василий Соловьев-Седой (младший), Владислав Косарев и Олег Погудин.



Поёт Олег Погудин

На выступлении народного артиста России Олега Погудина мне хотелось бы остановиться отдельно.

Оно было пронизано глубоким уважением к авторам произведений. Со своим оркестром он исполнил шесть советских песен, три из которых принадлежали перу Фатьянова. "Где ж ты мой сад" и "Звездочка" на музыку В. Соловьева-Седого и "В городском саду" на музыку М. Блантера.

Олега Погудина отличает большой традиционализм и высокая артистическая культура в исполнении любого произведения, именно поэтому его выступление запомнилось больше и заронилось в сердце, как наиболее близкое. Не каждый артист может позволить себе выступление вместе с живым оркестром, а не под записанную заранее фонограмму. Счастливое и долгое сотворчество с музыкантами оркестра Олега Погудина подарило зрителям фестиваля встречу с задушевным и теплым исполнением. Мягкость и скромность артиста были так созвучны стихам Фатьянова, что казалось, что и сам артист мог бы стать прототипом для одного из героев стихотворений.

Пение звучало задушевно, в полголоса, в гармонии с родными этим строкам местами. Ветер подхватывал слова и уносил их вдаль, за Клязьму. Олегу Погудину удалось перенести слушателей в те года, когда эти песни были совсем юными.

Перед началом своего выступления Певец обратился к зрителям: "Мы будем не разговаривать, а петь, хотя сегодня такая теплая атмосфера , так сердечно, так по-доброму, так ласково и нежно, и одновременно очень торжественно и красиво, как, собственно говоря, и поэзия того человека, ради которой мы сегодня здесь собрались, замечательные песни на стихи которого мы вспоминаем, поем их с наслаждением и будем петь долго, долго, долго. Уверен, столько, сколько вообще будут звучать русские песни, столько будут звучать песни на стихи Алексея Фатьянова, столько их будут любить еще очень много людей. С помощью этих песен смогут сказать самые главные слова своим близким, родным и далеким друзьям". Эти искренние слова выразили, на мой взгляд, отношение настоящего ценителя и продолжателя традиций русской культуры к ее наследию. Нельзя не согласиться с тем, что поэзия Фатьянова неотделима от советской песенной культуры, а вместе с тем и от всего песенного наследия нашей Родины.

В 2017 году на телеканале ОРТ вышла передача о В. Соловьеве-Седом, в которой принимал участие Олег Погудин. "Если через пятьдесят, сто, двести лет будет востребована мелодия в песне - конечно, Соловьева-Седого будут помнить и любить. Если же в этом времени мелодия будет вообще не востребована, то мне, например, в таком времени места нету...", - сказал певец. А в стихах Алексея Фатьянова как раз заложена скрытая мелодика, что отмечали многие композиторы, работавшие с ним, в том числе и сам Соловьев-Седой. Самому Певцу поэзия Фатьянова и мелодика композиторов, писавших музыку к его стихам, близки по духу и характеру, что отмечают многие зрители Олега Погудина. Хочется верить, что в его репертуаре эти песни будут и дальше занимать почетное, значительное место. Песня во все времена была спутником русского человека, а потому, будем надеяться, опасения Олега Погудина не оправдаются! По крайней мере, очень хочется этого пожелать…

"Песня, песня боевая -

Неубитая, живая…"

Недавно мне как исполнителю посчастливилось обратиться к песням Алексея Фатьянова. С тех пор всегда чувствую не только радость и приятность встречи с любимыми с детства песнями, но и ответственность. Не ответственность за выученность текста и правильность пения - слова песен Фатьянова запоминаются с первого раза, потому что становятся родными. Мне важно сохранить в них голос самого поэта и его времени, его простоту, лиричность и близость каждому слушателю. Эти песни пели многие до меня, и мне хочется спеть так, чтобы и после меня люди захотели запеть эти строки, передавая далее память о них, как священный огонь.

Мне всегда хочется уйти вместе с героями его стихов туда, где они были написаны, где они жили… За ленинградские заставы, за которыми "бушует соловьиная весна", в городской сад, где на скамейках не будет свободных мест, в те места, "где цветет рябина" и "поет до зорьки соловей", на то самое крылечко, где можно стоять вдвоем каждый вечер, туда, где осыпаются елки с медовыми иголками и где без ребят мажется сажей месяц. Я ищу саму жизнь между строк. И, поверьте, огромное счастье артиста испытываю тогда, когда удается породниться с фатьяночками… Ребятами и девушками из стихов, пожать им руку и обнять. Это как передать привет своим предкам, проливавшим кровь на фронтах Великой Отечественной Войны и строившим мирную жизнь после нее.

Фатьянов - это не просто строки стихов и песен. Фатьянов - это голос моей Родины.

Это сама Россия, с ее лихостью, любовью и светлой тоской по дому и близким!



***

Если б я родился не в России,

Что бы в жизни делал? Как бы жил?

Как бы путь нелёгкий я осилил?

И, наверно б, песен не сложил.



В эти дали смог ли наглядеться,

В дали дальние непройденных дорог?

И тебя, тревожащую с детства,

Я бы встретить, милая, не смог.



(1959 г.)