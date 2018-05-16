Документальный фильм "Железный еврей" Сталина"
…Последний свидетель эпохи, Каганович в завершающие тридцать лет своей жизни был «человеком-невидимкой». За ним сохранили персональную пенсию и ряд привилегий, но при этом предали забвению. «Стальной» нарком годами сражался в домино и лото вместе с другими пенсионерами. В отличие от Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича в партии так и не восстановили. Впрочем, старый большевик, до которого в эпоху Перестройки добрались журналисты, ни о чём особенно не сожалел, оставшись верным тем идеалам, которые исповедовал с юности. Он умер в своей московской квартире 25 июля 1991 года, в возрасте 97 лет. До ГКЧП оставалось менее месяца, до распада Советского Союза - менее полугода…