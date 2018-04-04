Париж - всегда Париж
Французский юмор
Директор небольшой французской фирмы обращается к сотрудникам:
- Скоро юбилей нашей фирмы. Его нужно отметить так, чтобы о нем говорил весь Париж, но в то же время израсходовать минимум средств. И, само собой, юбилей должен всем вам доставить большую радость… Есть ли какие-нибудь идеи?
- Есть! - доносится голос. - Вам, мсье, нужно прыгнуть с Эйфелевой башни. Об этом будет знать весь Париж, стоить это будет недорого. Ну, а что касается радости сотрудников…
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Обычная французская квартира. Стук в дверь:
- Мадам, муж дома?
- Нет.
Заходит некий гражданин, быстро имеет мадам в различных позициях и, не говоря ни слова, исчезает. Француженка недоумевает:
- Во, а зачем же ему мой муж был нужен?!.
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В Париже новый русский тормошит гида возле Эйфелевой башни:
- Я приезжаю сюда уже восьмой раз! И вижу, что ничего не меняется.
- А что должно измениться?
- Нашли в конце концов здесь нефть или не нашли?..
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Париж. Раннее утро. Девушка просыпается между двумя мужчинами, закуривает сигарету, потягивается и мечтательно произносит: "Интересно, что бы сказала моя мама, если бы узнала, что я курю..."
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Дело происходит во Франции. Маленького Абрама родители решили отдать в католическую школу. Однажды на уроке профессор говорит детям:
- Кто скажет, кто является самым выдающимся человеком в мире за всю историю, тому достанется банкнота в 100 франков (~15$).
Патрик:
- Самый выдающийся человек - это Де Голль: он разгромил немцев.
- Хороший ответ. А кто считает по-другому?
Натали:
- Самый выдающийся человек - это Жанна Д`Арк: она спасла Францию.
- Тоже хороший ответ. Какие еще варианты будут?
Абрам:
- Самый выдающийся человек - это Иисус Христос: он помог всему миру.
- Ну, что ж, я считаю, что это был самый точный ответ, так что 100 франков достаются Абраму.
На перемене Абрам признается сверстникам:
- Вообще-то я считаю, что это Моисей, но ничего не поделаешь: бизнес есть бизнес…
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На железнодорожной полосе близ Парижа парочка занимается любовью. Приближается экспресс. Машинист, увидев их, начинает истошно сигналить, а затем включает экстренное торможение. Экспресс останавливается буквально в метре от парочки. Машинист выскакивает и подбегает с крепкой бранью.
Молодой человек поднимается, застегивает брюки и с обезоруживающей улыбкой произносит:
- Мсье, кто-то из нас должен был остановиться. Извините, я не мог.
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Французская загадка:
- Чем отличается мужчина от Парижа?
- Париж - всегда Париж!..
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Молодую француженку положили на операцию. Очнувшись от наркоза, она спросила:
- Когда мой муж и я сможем возобновить нормальную половую жизнь?
- Я должен посмотреть в свои медицинские книги. Вы первый пациент, который спрашивает меня об этом после удаления миндалин.
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Разговор двух французов:
- Хорошая жена - та, у которой муж и любовник.
- А я думал, это плохая.
- Нет, плохая та, у которой только любовник.
- А я думал, это падшая.
- Нет, падшая та, у которой никого.
- А я думал, это одинокая.
- Нет, одинокая та, у которой один муж.
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Разговаривают две француженки:
- А ты своего мужа во время полового акта видела?
- Не, я глаза закрываю.
- А я тут увидела.
- Ну и что?
- Стоит бледный и за дверь держится!
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Утро. Франция. Дворник подметает асфальт. Слышатся звуки:
- Вжих, вжих, вжих, а потом вдруг: вжих-вжих-вжих-вжих!
Из окна высовывается парижанка и кричит дворнику:
- Мсье, вы сбиваете с ритма весь Париж!
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Однажды француз шел по лесу, и вдруг увидел маленькую, замерзшую лягушку, которая сказала ему человеческим голосом:
- Добрый человек, возьми меня с собой...
Француз сжалился над лягушкой, взял ее домой, накормил, и когда настало время ложиться спать, лягушка сказала ему:
- Возьми меня к себе в постель...
Француз взял.
- А теперь поцелуй меня...
И как только он поцеловал лягушку, она превратилась в очаровательную длинноногую блондинку. Но в это время зашла жена и почему-то не поверила всей этой истории...
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- А меня ты в Париж не возьмешь? - интересуется жена у отъезжающего в командировку мужа.
- Если бы это была поездка в Баварию, ты, наверное, предложила бы мне взять с собой ящик пива?
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Кафе в Париже, за столиком сидит женщина, к ней подходит мужчина:
- Мадам торопится?
- Мадам не торопится...
- Мадам выпьет чашечку кофе?
- Мадам выпьет чашечку кофе...
Пьют кофе.
- Мадам замужем?
- Мадам замужем...
- Мадам могла бы позвонить мужу и сообщить, что ее изнасиловал незнакомый мужчина?
- Мадам могла бы позвонить мужу и сообщить, что ее изнасиловал незнакомый мужчина 16 раз!
- Шестнадцать раз!
- Месье торопится?