- Париж - всегда Париж!..

ИРОНИЗМЫ

Директор небольшой французской фирмы обращается к сотрудникам:

- Скоро юбилей нашей фирмы. Его нужно отметить так, чтобы о нем говорил весь Париж, но в то же время израсходовать минимум средств. И, само собой, юбилей должен всем вам доставить большую радость… Есть ли какие-нибудь идеи?

- Есть! - доносится голос. - Вам, мсье, нужно прыгнуть с Эйфелевой башни. Об этом будет знать весь Париж, стоить это будет недорого. Ну, а что касается радости сотрудников…

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Обычная французская квартира. Стук в дверь:

- Мадам, муж дома?

- Нет.

Заходит некий гражданин, быстро имеет мадам в различных позициях и, не говоря ни слова, исчезает. Француженка недоумевает:

- Во, а зачем же ему мой муж был нужен?!.

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В Париже новый русский тормошит гида возле Эйфелевой башни:

- Я приезжаю сюда уже восьмой раз! И вижу, что ничего не меняется.

- А что должно измениться?

- Нашли в конце концов здесь нефть или не нашли?..

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Париж. Раннее утро. Девушка просыпается между двумя мужчинами, закуривает сигарету, потягивается и мечтательно произносит: "Интересно, что бы сказала моя мама, если бы узнала, что я курю..."

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Дело происходит во Франции. Маленького Абрама родители решили отдать в католическую школу. Однажды на уроке профессор говорит детям:

- Кто скажет, кто является самым выдающимся человеком в мире за всю историю, тому достанется банкнота в 100 франков (~15$).

Патрик:

- Самый выдающийся человек - это Де Голль: он разгромил немцев.

- Хороший ответ. А кто считает по-другому?

Натали:

- Самый выдающийся человек - это Жанна Д`Арк: она спасла Францию.

- Тоже хороший ответ. Какие еще варианты будут?

Абрам:

- Самый выдающийся человек - это Иисус Христос: он помог всему миру.

- Ну, что ж, я считаю, что это был самый точный ответ, так что 100 франков достаются Абраму.

На перемене Абрам признается сверстникам:

- Вообще-то я считаю, что это Моисей, но ничего не поделаешь: бизнес есть бизнес…

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На железнодорожной полосе близ Парижа парочка занимается любовью. Приближается экспресс. Машинист, увидев их, начинает истошно сигналить, а затем включает экстренное торможение. Экспресс останавливается буквально в метре от парочки. Машинист выскакивает и подбегает с крепкой бранью.

Молодой человек поднимается, застегивает брюки и с обезоруживающей улыбкой произносит:

- Мсье, кто-то из нас должен был остановиться. Извините, я не мог.

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Французская загадка:

- Чем отличается мужчина от Парижа?

- Париж - всегда Париж!..

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Молодую француженку положили на операцию. Очнувшись от наркоза, она спросила:

- Когда мой муж и я сможем возобновить нормальную половую жизнь?

- Я должен посмотреть в свои медицинские книги. Вы первый пациент, который спрашивает меня об этом после удаления миндалин.

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Разговор двух французов:

- Хорошая жена - та, у которой муж и любовник.

- А я думал, это плохая.

- Нет, плохая та, у которой только любовник.

- А я думал, это падшая.

- Нет, падшая та, у которой никого.

- А я думал, это одинокая.

- Нет, одинокая та, у которой один муж.

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Разговаривают две француженки:

- А ты своего мужа во время полового акта видела?

- Не, я глаза закрываю.

- А я тут увидела.

- Ну и что?

- Стоит бледный и за дверь держится!

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Утро. Франция. Дворник подметает асфальт. Слышатся звуки:

- Вжих, вжих, вжих, а потом вдруг: вжих-вжих-вжих-вжих!

Из окна высовывается парижанка и кричит дворнику:

- Мсье, вы сбиваете с ритма весь Париж!

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Однажды француз шел по лесу, и вдруг увидел маленькую, замерзшую лягушку, которая сказала ему человеческим голосом:

- Добрый человек, возьми меня с собой...

Француз сжалился над лягушкой, взял ее домой, накормил, и когда настало время ложиться спать, лягушка сказала ему:

- Возьми меня к себе в постель...

Француз взял.

- А теперь поцелуй меня...

И как только он поцеловал лягушку, она превратилась в очаровательную длинноногую блондинку. Но в это время зашла жена и почему-то не поверила всей этой истории...

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- А меня ты в Париж не возьмешь? - интересуется жена у отъезжающего в командировку мужа.

- Если бы это была поездка в Баварию, ты, наверное, предложила бы мне взять с собой ящик пива?

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Кафе в Париже, за столиком сидит женщина, к ней подходит мужчина:

- Мадам торопится?

- Мадам не торопится...

- Мадам выпьет чашечку кофе?

- Мадам выпьет чашечку кофе...

Пьют кофе.

- Мадам замужем?

- Мадам замужем...

- Мадам могла бы позвонить мужу и сообщить, что ее изнасиловал незнакомый мужчина?

- Мадам могла бы позвонить мужу и сообщить, что ее изнасиловал незнакомый мужчина 16 раз!

- Шестнадцать раз!

- Месье торопится?