Кто посеял украинский Голодомор и что сеятель пожнёт

ПРАВДОРУБКА



Харьковщина, 1933 г. Жертвы Голодомора. Фото из коллекции Кардинала Теодора Иннцира (архив Венского диоцеза). Фото - А. Винербергер. Фотодокументы предоставлены проф. Василием Марочком (Институт истории Украины НАН Украины). Общественное достояние (Public Domain). Сделано 31 декабря 1932 г.

Недавно американский Сенат принял резолюцию о признании геноцидом преступления руководителей СССР в 30-е годы прошлого века против Украины и украинцев. По этому поводу именно в российских СМИ, причём, практически во всех, словно под копирку, появились информации, подобные этой:

"Американский Сенат уравнял украинцев с евреями - признав голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. У украинских властей сейчас праздник - ведь они считают это своей победой и актом поддержки со стороны США. Хотя на самом деле американская элита лишь в очередной раз доказала правоту библейской пословицы про "бревно в своем глазу" - поддержка ими чужого мифа напомнит всем о собственных американских преступлениях".

Что неприятного и не вполне понятного - даже для уха рядового украинца - в подобных заявлениях и комментах?

Ну причем здесь евреи, коль и историческая ситуация тогда была совершенно иной, и преступниками против человечности являлись другие, и в прочих о аспектах украинцы действительно "не евреи" и нечего даже сравнивать!

А как вам нравится:"у украинских властей сейчас праздник - ведь они считают это своей победой … И так далее

Как всё это на ваш слух, товарищи евреи? Назвали бы подобные демарши официального Вашингтона применительно к ваши ущемлениям, в частности, касательно Холокоста - праздником? Праздник это все-таки не то слово…

История украинского Голодомора трагична,

один из американских исследователей, эксперт по данному периоду ХХ века сказал: Украина 1933-го года была самым страшным местом на Земле за всю историю человечества!

Конечно же, признать этот факт в Кремле не хотят и не захотят еще очень-очень долго. Никогда российские шовинисты (а они возобладают в политике РФ последние 20 лет) не признают и то важное обстоятельство, что Голодомор-33 поразил со всей силой именно те земли РФ ( да, в том числе и ее самой!), где также, уже за пределами УССР, компактно и в большом количестве проживали именно УКРАИНЦЫ! Хлеборобы...Уничтожить Хлебороба, Вольного Землепашца, а оставшихся граждан превратить в рабов и люмпенов, которых легко удастся перебрасывать с одной "Стройки Века" советского отечества на другую.

Нужны были манкурты в количестве десятков миллионов. И пожертвовав для своей цели около четырьмя - а имея ввиду и пограничные с УССР земли - почти семью миллионами этнических украинцев, палачи-коммунисты этой цели добились.

Умиляют, в людоедской своей непосредственности даже трогают ещё вот эти строчки сегодняшних российских СМИ:

"… И это при том, что за время своего многовекового расширения русские не уничтожили ни один из сотен народов, присоединённых мирно или военным путем к России. Даже годами воевавшие с Россией адыги после окончания войны получили возможность уехать в Османскую империю. А потомки тех из них, кто предпочел остаться на родине, до сих пор живут на Северном Кавказе в своих национальных республиках в составе России..."

Конец цитаты.

Она взята из интернет-ресурса "Взгляд", популярного в РФ, но удивительно беспринципного и лживого при этом. Почему речь там только об "адыгах"? Почему только адыгейцы? А разве не было сотен тысяч депортированных и в конце пути умерщвлённых голодом и холодом татар, литовцев, чеченцев, тех же украинцев?..



Умиляют слова: "мирно или военными путем"

Если все-таки "военным" - то как же можно было обойтись без уничтожения народов? То есть, поголовно выжечь огнем и мечом нацию действительно трудно. Например, попытка с чеченцами на рубеже тысячелетий (этого и предыдущего) - неужели она хороша тем, что не удалось абсолютно всех чеченцев стереть с лица земли до единого?

А с украинцами-братьями как поступали в течение последних веков русские? Если не военным, ­ как выжгли до тла Запорожскую Сечь и город Батурин, ее столицу, то уж тогда "мирным путем", - то есть, это было изничтожение все-таки физическое, но уже с помощью экономических блокад, с помощью отрядов "буксиров". Которые у крестьян моей страны отбирали последний кусок хлеба…

Так было в ХХ веке.

Но так было и в веке предыдущем. Не даром один великий русский художник, однажды посмевший изобразить американскую продуктовую гуманитарную помощь России (некто Айвазовский), чуть не был поддан репрессиям и забвению, а его две картины изъяты на целое столетие из всей истории русской живописи. О них даже не упоминали каталоги https://kulturologia.ru/blogs/060618/39201/

Я не хочу и не могу в рамках этой статьи излагать все или даже многие документальные факты, подтверждающие Голодомор в Украине. Между тем, самые хлеборобские области, откуда и я сам родом, и где долго жил - Полтавская и Харьковская - именно они более всего пострадали (кроме еще Киевской области), и именно в этом регионе, процветало массовое людоедство, умерли от голода сотни тысяч; но граждан выживших энкавэдисты научили держать язык за зубами.

Моя бабушка рассказывала мне о кровопийце дедушке Ленине, например, такой детский стишок:

Я сижу на вишенке,

Не могу накушаться.

Дядя Ленин говорит:

маму надо слушаться!

Во-о-от: cлушаться надо маму!

Бабушка почти ничего не рассказывала о 1933-м, который пережила чудом.

А моя мама рассказывала зато о голоде 1947-го, о котором мало кто вспоминает даже из политиков теперь, хотя бы потому, что тот голод был намного меньшим, даже и незначительнвм по сравнению с Большим Голодомором.

Мама рассказывала, как бабушка ушла продавать остатки домашнего скарба в обмен на еду. Ушла надолго, по соседним сёлам. А в это время младшей ее сестренке Вале, младенцу, совершенно уже нечего есть. Малышка орала от голода как резаная. Мама обыскала весь дом - ни корочки хлеба! В подвал - и там ничего! Мама пошла тогда в сад и нарвала зелёёных еще вишен. Выжала через марлечк сок и дала пососать Вале… Дитя успокоилось и заснуло.

"Дядя Ленин говорит - маму надо слушаться..."

Шёл год 1947-й, страна уже победила фашизм, когда еще поступала Советскому Союзу помощь по Лендлизу; не задернули железный занавес, и на Украине был урожай. Мама рассказывала, как видела тогда на базаре десятки молодых людей, грязных и худых парней и девчат, опухающих от голода беспризорников. Они, сидя на базарных лавочках, стонали, причитали и качались. Как бы укачивая жуткое сосание внутри: "Ой, есть хочется, ой есть хочется, ой есть хочется..."

В Украине и у украинцев еще достаточно живых свидетелей и (или) документальных свидетельств того, что делали с нами "москали" в голодовках полузабытого 1921-го, памятного 1933-го и еще почти забытого 1947-го годов.

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Поэтому я не буду вступать "в ближний бой" с оппонентами. То есть, с теми, кто пытается еще доказать, будто голодовки были либо результатом неумелого хозяйствования правительственных органов, либо безалаберностью и леностью самих селян, либо еще и неурожаем.

Сейчас акцент "дискуссии" переносится еще и на то, что погибали-де не только украинцы, но и русские, что от голодовок пострадали, кроме центра Украины ещё и некоторые регионы России.

Нас уводят от сути этнически-социальной проблемы. Настоящий и стопроцентный ЭТНОЦИД призывают признать просто эдаким абстрактненьким геноцидом. Даже и не вполне страшным геноцидиком, и в будущем - ну, совершенно невозможны.

Увы, все самые страшные трагедии ХХ века (да и ранее) происходили на самом-то деле на этнически-религиозной основе. И в Армении, и в Германии нацистской, и в Руанде, и в СССР.

Еще очень забавный аспект в этой странной дискуссии.

"США не признали свою политику в отношении индейцев геноцидом - коим она и являлась!"

Об этом чуть не на каждом углу теперь кричат кремлёвские пропагандисты. "Нет, - кричат они, - что вы - максимум, на что пошли американские власти, да и то всего девять лет назад, так это на принесение через ту же резолюцию Конгресса извинений за "множество случаев насилия, плохого обращения и пренебрежения, которым подергались коренные народы со стороны граждан Соединенных Штатов". Геноцид? Да, он самый!

Но только это как раз было в США именно! Это не про нас, русских, и это вовсе не про то, что Россия сделала с украинцами!

Такова общая схема аргументаций. Это еще можно было бы назвать методом "переведением стрелок". Типа: сам дурак!

А вот мнение из одного российского форума:

- Исходя из данных аргументов и внимательно читая определение понятия "геноцид", становится ясно, что война колонистов с индейцами геноцидом не являлась.

Если же вы всё таки продолжаете стоять на своём, то тем самым косвенно признаёте геноцид кавказских племён времён освоения Кавказа - тамошняя элита для признания геноцида кавказских племён оперирует как раз темой "геноцида" индейцев... Так что если уж хочется поговорить о геноциде коренного населения Америки, то предъявите претензию Колумбу и иже с ним.

И наконец - вот о чем говорят мои современники-украинцы

Анна Яремчук. Проживает в Каунасе:

Обсуждали. Чуть не всей местной украинской громадой. Два мнения преобладали. Первое - о том, что Российская Федерация -это продолжение Советского Союза, что видно по политике Путина. И еще одно, оно не противорчеит первому: кроме Голодомора, у российских "органов" руки в крови по многим другим вопросам. Мировая общественность начнет раскапывать и сможет еще докопаться до чего-то... Чего-то такого,что очень не понравится правительствам стран, которые сейчас противостоят тому же Путину.

Игорь Пивень, полтавчанин, в прошлом офицер советской армии, сегодня директор литературного музея Панаса Мирного:

Однозначно - был геноцид. Я могу это воспроизвести - по воспоминаниям деда, или отца, или вот еще коллеги, директора музея Короленко в Полтаве... Есть много документальных свидетельств. Есть письменные свидетельства инностранных граждан,бывших в то время проездом в СССР. И так далее...

Белорусский гражданин Виталий В., проживает в эмиграции по политическим мотивам в Литве:

Я безусловно поддерживаю украинцев в их борьбе за свои права и утверждение на арене муждународной. Геноцид? в 1933-м? Украинцев? Был , конечно! Но обсуждать эту тему не хочу, есть сейчас дела поважнее.

* * *

В будущем примирение народов должно происходить, - это понимаешь хорошо, если вспомнить историю ХХ века! И в конце-концов и немцы "задружили" с евреями, и турки с армянами, и в Руанде всё стабилизировалось к лучшему. Но мы должны знать эти горькие и просто апокалипсические страницы истории, иначе будем повторять страшные ошибки.

Я тоже придерживаюсь другого убеждения, нежели сторонники "абстрактного геноцида"

Американцы правильно поступили. Раньше в США люди больше знали только об одной, подобной же исторической беде - о Холокосте. Говорить о том, что на евреев тогда ополчились некие политические силы - неправильно. Говорить, что армян резали не турки, а некие "государственники в стране Турция" - тоже неверно.

Поэтому и что касается Украины, мы должны отдать себе отчет, что развязали эту бойню не абстрактные большевики-сталинцы, а реально россияне, русские, большинство которых избрало своим вожаком Путина, и теперь слепо идёт под его предводительством на преступления, в том числе чудовищные. Преступленияпротв Бога и человечности.