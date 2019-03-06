НАБАТ

Бостонское утро, готовлю грядущее обновление "Кругозора". В Киеве рабочий день уже заканчивается, и вдруг замечаю сегодня появившееся интернет-обращение оттуда Дмитрия Гордона

Обожгло: хоть лично с Дмитрием я не знаком, но хорошо запомнил его - тогда совершенно молодого обаятельного человека - по случайным встречам в издательском кафе; работали мы в разных редакциях и на разных этажах. Сейчас я частый посетитель его интернет-ресурсов.

Грустно: четверти века после моей эмиграции из Украины не хватило, чтоб хотя бы для вида - не перед своим электоратом, нет, он достаточно зрячий - а перед Европой, куда Украина стремится, перед мировыми державами, ощутимо Украину поддерживающими, - всего этого времени не хватило, дабы оградить политические и административные структуры от неприкрытых врагов моей родины. То ли от психически нездоровых жлобствующих прохиндеев, то ли от проплаченных внедрённых "спецов" с заданием открыто запугать убийством не для всех комфортного "инородного" журналиста. Так, как это сделали в "Фейсбуке" украинский политик Ирина Фарион и экс-заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации Игорь Степура.



Ирина Фарион



Игорь Степура

Что дальше? Кому и почему выгодно физически уничтожить Дмитрия Гордона? И прекратят ли незамедлительно это "Чикаго" в Киеве пока ещё действующие украинские власти?