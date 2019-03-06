обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорНАБАТ
март '19
НАБАТ

Чикаго в Киеве

Политики Ирина Фарион и Игорь Степура угрожают убить известного журналиста

Бостонское утро, готовлю грядущее обновление "Кругозора". В Киеве рабочий день уже заканчивается, и вдруг замечаю сегодня появившееся интернет-обращение оттуда Дмитрия Гордона

Обожгло: хоть лично с  Дмитрием я не знаком, но хорошо запомнил его - тогда совершенно молодого обаятельного человека - по случайным встречам в издательском кафе; работали мы в разных редакциях и на разных этажах. Сейчас я частый посетитель его интернет-ресурсов.

Грустно: четверти века после моей эмиграции из Украины не хватило, чтоб хотя бы для вида - не перед своим электоратом, нет, он достаточно зрячий - а перед Европой, куда Украина стремится, перед  мировыми державами, ощутимо Украину поддерживающими, - всего этого времени не хватило, дабы оградить политические и административные структуры от неприкрытых врагов моей родины. То ли от психически нездоровых жлобствующих прохиндеев, то ли от проплаченных внедрённых "спецов" с заданием открыто запугать убийством не для всех комфортного "инородного" журналиста. Так, как это сделали в "Фейсбуке" украинский политик Ирина Фарион и экс-заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации Игорь Степура.


Ирина Фарион


Игорь Степура

Что дальше? Кому и почему выгодно физически уничтожить Дмитрия Гордона? И прекратят ли незамедлительно это "Чикаго" в Киеве пока ещё действующие украинские власти?

Читайте также

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Поэзия перелётных птиц

Поэзия перелётных птиц

ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

Освенцимский набат

Освенцимский набат

ГОСТЬ НОМЕРА

Украинец из Литвы Виталий Цебрий

Украинец из Литвы Виталий Цебрий

ПОЗИЦИЯ

Без потерь

Без потерь

ДУША

О доблести, о подвигах

О доблести, о подвигах

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook
фото

мария семенова (USA)   07.03.2019 05:34

Свобода слова - это право выражать свое мнение или идеи без страха быть наказанным. Выпад мерзопакостных нелюдей, шизофренички Фарион и недоумка Степуры, явно указывает, что они являются оплачиваемыми агентами ФСБ. Их "смелые" призывы к убийству человека, который не просто житель Украины, а Человек с Именем, блестящий журналист и уникальный телеведущий, видимо, находят поддержку у российской службы, поднаторевшей в убийствах многих журналистов, таких как Боровик, Листьев, Политковская и всех не перечислить. Дмитрий Гордон - весьма уважаемый человек, всегда беспристрастно выражает свое мнение и собирает огромную аудиторию слушателей. Порошенко обязан немедленно принять меры и привлечь эту сволочь к уголовной ответственности за распространение национальной и религиозной ненависти!
  - 1   - 0

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Как вы считаете: "Новая холодная война" это метафора или геополитическая реальность?

Самые обсуждаемые

за последнее время

11
Нелюди
6
Олег Погудин - читателям "Кругозора"
3
Как вы относитесь к политике Президента Трампа?
3
Мир (без) Брэдбери
2
Иисус Христос - реальная личность
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

02 Марта 2019

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

Цифровая Коммуникация и реальная Истина

К началу XXвека электричество совершило невиданный прогресс в сфере коммуникации. Слуховые, визуальные, поименованные , как радио и телевидение, средства электрической коммуникации стали незаменимым атрибутом жизни человека. Это была революция в человеческой сфере коммуникации, которая привела к совершенствованию качественно новых технических способов производства и передачи информации.…

3

25 Февраля 2019

Яков ФРЕЙДИН Яков ФРЕЙДИН:

Панацея

10

24 Февраля 2019

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

Не поздравляйте

Да, так было заведено в СССР - 8 марта женский день и надо поздравить всех девочек и женщин обязательно с их «половым, гендерным» днём, а 23 февраля – мужской?

1
Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center